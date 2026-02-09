Kolmar Korea¡¢Intercos Korea¤È¤ÎÆü¾Æ¤±»ß¤áµ»½ÑÎ®½ÐÁÊ¾Ù¤Ç¾¡ÁÊ
- ´Ú¹ñ¤ÎºÛÈ½½ê¤Ï Intercos Korea¤ËÂÐ¤·¤ÆÁÊ¾ÙÈñÍÑ¤ÎÁ´³ÛÉéÃ´¤òÌ¿¤¸¡¢Ì±»öÀÕÇ¤¤È·º»öÀÕÇ¤¤ÎÎ¾Êý¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿
¥½¥¦¥ë¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¡¢2026Ç¯2·î8Æü /PRNewswire/ -- Kolmar Korea¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î²½¾ÑÉÊODM´ë¶ÈIntercos¤Î´Ú¹ñ»Ò²ñ¼ÒIntercos Korea¤¬´ØÍ¿¤·¤¿ÆÈ¼«¤ÎÆü¾Æ¤±»ß¤áµ»½Ñ¤Î°ãË¡Î®½Ð»ö·ï¤ò¤á¤°¤ëÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ëË¡Äî·¸Áè¤Ç¡¢´°Á´¾¡ÁÊ¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹âºÛ¤ÎºÇ½ªÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¡¢ºÛÈ½½ê¤ÏÇÔÁÊÂ¦¤ËÁÊ¾ÙÈñÍÑ¤ÎÁ´³ÛÉéÃ´¤òÌ¿¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢µ»½ÑÅðÍÑ¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¿¼¹ï¤Ê·ë²Ì¤È¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦Ë¡ÅªÀÕÇ¤¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Á¤Ç¤¹¡£
Kolmar Korea R&D Complex
Kolmar Korea¤Ï¡¢Intercos Korea¤ª¤è¤Ó¸µ¼Ò°÷¤«¤é¡¢ËÜ·ï¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¼ÂºÝ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Ì±»öÁÊ¾ÙÈñÍÑ¤ÎÁ´³Û¤ËÁêÅö¤¹¤ë¹ç·×3,120Ëü¥¦¥©¥ó¤ÎÁÊ¾ÙÈñÍÑ¤ò²ó¼ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ö·ï¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ËÌó10Ç¯´Ö¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿Kolmar Korea¤Î¸µ¼Ò°÷¡Ê A¡Ë¤¬2018Ç¯¤ËIntercos Korea¤ËÅ¾¿¦¤·¡¢ÆÈ¼«¤ÎÆü¾Æ¤±»ß¤á½èÊý¤Î¥Çー¥¿¤ä¿·À½ÉÊ³«È¯¾ðÊó¤ò´Þ¤à¡¢Ê£¿ô¤Î¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¸¦µæ³«È¯»ñÎÁ¤òÉÔË¡¤Ë»ý¤Á½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±»þ´ü¤ËIntercos Korea¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿ÊÌ¤Î¼Ò°÷¡ÊB¡Ë¤¬¡¢±Ä¶ÈÈëÌ©¤ÎÏ³±Ì¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯1·î¡¢´Ú¹ñ¤ÎºÇ¹âºÛÈ½½ê¤Ï¸µ¼Ò°÷¤ÎÎ¾Ì¾¤ËÂÐ¤¹¤ëÍºáÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î2024Ç¯10·î¡¢Suwon District Court¤Ï¡¢Intercos Korea¤¬ÉÔÀµ¶¥ÁèËÉ»ß¤ª¤è¤Ó±Ä¶ÈÈëÌ©ÊÝ¸î¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¤È¤ÎÈ½·è¤ò²¼¤·¡¢500Ëü¥¦¥©¥ó¤ÎÈ³¶â¤ò²Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Kolmar Korea¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¡Öº£²ó¤ÎÈ½·è¤Ï¡¢µ»½Ñ¤òÅð¤à¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ë¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÀÕÇ¤¤òÄÉµá¤¹¤ëÅö¼Ò¤ÎÃÇ¸Ç¤¿¤ë¿®Ç°¤¬Íý²ò¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ Ãæ³ËÅªµ»½Ñ¤È¸¦µæ³«È¯»ñ»º¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢É¬Í×¤Ê¤¢¤é¤æ¤ëÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
Kolmar Korea¤Ï¡¢Æü¾Æ¤±»ß¤á¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î»ç³°Àþ¼×ÃÇµ»½Ñ¤Î¸¦µæ³«È¯ÎÏ¤òÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2022Ç¯¤Ë¤ÏÀìÌç¸¦µæÁÈ¿¥UV Tech Innovation Lab ¤òÀßÎ©¤·¡¢¸½ºß¡¢»ç³°ÀþÊÝ¸îµ»½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃµö¤ò100·ï°Ê¾åÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Kolmar Korea¤ÏºòÇ¯¡¢»ç³°Àþ»¶ÍðºÞ¤È»ç³°ÀþµÛ¼ýºÞ¤Î2¼ïÎà¤Î»ç³°Àþ¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÊ£¹çÆü¾Æ¤±»ß¤á¤Î°ÂÄê²½µ»½Ñ¤Î³«È¯¤ËÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2013Ç¯¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤Ç½é¤á¤ÆÆü¾Æ¤±»ß¤áÀ½ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÆ¹ñFDA OTC¡Ê°ìÈÌÍÑ°åÌôÉÊ¡ËÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤ÎÆü¾Æ¤±»ß¤á»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÀè¶î¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
