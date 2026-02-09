¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤Ç²ñ¼Ò¤òÊÑ¤¨¤ë¡¢4¥ö·î¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯ー¥ë¡Ö¥Ôー¥×¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Î¤¿¤á¤ÎChange AgentÍÜÀ®¹ÖºÂ¡×2·î9Æü¤è¤êÂè4´üÀ¸(2026Ç¯5·î～)Êç½¸³«»Ï
³ô¼°²ñ¼ÒEvery(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§¾¾ß· ¾¡½¼¡¢°Ê²¼¡§Every)¤Ï¡¢ÁÈ¿¥ÊÑ³×¤ò³Ø½ÑÅª¡¦ÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø¤ÖÁ´8²ó¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¡¢¡ÖEvery HR Academy¡¡～¥Ôー¥×¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Î¤¿¤á¤ÎChange AgentÍÜÀ®¹ÖºÂ～¡×Âè4´ü¤ÎÊç½¸(2026Ç¯5·î³«¹Ö)¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
URL¡§ https://every-co.com/services/workshop/change-agent/
¾°¡¢Åö¹ÖºÂ¤Ï·ÐºÑ»º¶È¾Ê¼çºÅ¡Ö¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤¿¥¥ã¥ê¥¢¥Ã¥×»Ù±ç»ö¶È¡×¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼õ¹ÖÈñÍÑ¤ÎºÇÂç70¡ó¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ôー¥×¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Î¤¿¤á¤ÎChange AgentÍÜÀ®¹ÖºÂ
¢£Every HR Academy¡¡～ Change AgentÍÜÀ®¹ÖºÂ～¡¡¼Â»Ü¤ÎÇØ·Ê
¿Í»ö¤È¤·¤ÆÁÈ¿¥ÊÑ³×¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢¿Í»öÉô¤«¤éÁÈ¿¥¡¦ÊÑ³×¤òÀðÆ°¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë·Ð±Ä¼Ô¤ÎÊý¤«¤éÄº¤¯¤ªÇº¤ß¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¸úÎ¨Åª¡¦¸ú²ÌÅª¤ËÁÈ¿¥ÊÑ³×¤òµ¯¤³¤¹¤¿¤á¤ÎÃÎ¼±¤ò³Ø¤Ù¤ë¹ÖºÂ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤´Í×Ë¾¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¡¢ÁÈ¿¥ÊÑ³×(¥Á¥§¥ó¥¸¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È)¤òÂÎ·ÏÅª¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡¦¼ÂÁ©Åª¤Ë³Ø¤Ù¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¤ò¤´Äó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¹ÖºÂ¤Î³Ø½ÑÅªº¬µò¤È¤Ê¤ë¡ÖÁÈ¿¥¹ÔÆ°³Ø¡×¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê³ØÌäÊ¬Ìî¤ÎÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤ËÁÈ¿¥Æâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿Í¡¹¤¬¼¨¤¹ÂÖÅÙ¤ä¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂÎ·ÏÅª¤Ë¸¦µæ¤¹¤ë³ØÌä¤Ç¤¹¡£ÁÈ¿¥¹ÔÆ°³Ø¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤ÇÆ¯¤¯¿Í¡¹¤Î¹ÔÆ°¤Î¸¶°ø¤òÀâÌÀ¤·¡¢¾Íè¤Î¹ÔÆ°¤òÍ½Â¬¤·¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¢£Change AgentÍÜÀ®¹ÖºÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤ÏÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¡¢À¤³¦ºÇÂç¤ÎHR»ñ³ÊÇ§Äêµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹3ÃÄÂÎHRCI(R)¡¢SHRM(R)¡¢ATD(R)¤è¤ê¡¢Recertification¡¿Approved Provider(»ñ³Ê¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー)¤È¤·¤ÆÇ§²Ä¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ¼ï»ñ³ÊÊÝÍ¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÉÕÍ¿¤µ¤ì¡¢»ñ³Ê¤Î°Ý»ý¤Ë¤âÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
1. ¹ÖºÂ¤ÎÆÃ¿§(¥×¥í¥°¥é¥à¹½À®Â¾)
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢UC Berkeley¤Ë¤ª¤±¤ëHuman Resource Management¹ÖµÁ¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤¿ÁÈ¿¥ÊÑ³×(¥Á¥§¥ó¥¸¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È)¤Ë´Ø¤¹¤ëÆüËÜÍ£°ì¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
8¹ÖºÂ¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ôー¥×¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¸¶Íý¸¶Â§ÊÂ¤Ó¤ËÁÈ¿¥ÊÑ³×¤ÎÁ´ÂÎÁü¤È¥×¥í¥»¥¹¤òÍý²ò¤·¡¢½¸ÃÄ¡¢¸Ä¿Í¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢¼õ¹ÖÀ¸Æ±»Î¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤Ë¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¤òÀß·×¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥ê¥¥å¥é¥à
ÆÃÊÌ¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢³×¿·Åª¤Ê¿Í»ö¤ò¥êー¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Æ¼ÒHR¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ë¤´ÅÐÃÅ¤¤¤¿¤À¤¡¢¼èÁÈ¤ÈÇØ·Ê¤ò¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼õ¹ÖÀ¸¤Î¼ÁÌä¤Ë¤´²óÅú¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÊÌ¹Ö»Õ(²áµî¼ÂÀÓ¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è)
¡ã½¤Î»¸å¡¢¹ñºÝÉ¸½àµ¬³Ê¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¾ÚÌÀ½ñ¥ªー¥×¥ó¥Ð¥Ã¥¸¤ò¼øÍ¿¡ä
¥ªー¥×¥ó¥Ð¥Ã¥¸¤È¤Ï¡¢ÃÎ¼±¡¦¥¹¥¥ë¡¦·Ð¸³¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¾ÚÌÀ¤Ç¤¹¡£²¤ÊÆ¤ÎÂç³Ø¤ä»ñ³ÊÇ§ÄêÃÄÂÎ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëIT´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃÄÂÎ¤¬È¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¹ñºÝÉ¸½àµ¬³Ê¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¾ÚÌÀ½ñ¥ªー¥×¥ó¥Ð¥Ã¥¸¤ò¼øÍ¿
2. ³Ø¤Ó¤Î»ÅÁÈ¤ß
¹ÖµÁ¤Ï¡¢¸¶Íý¸¶Â§¤äÍýÏÀ¤ÎÇØ·Ê¤ä»öÎã¤ò³Ø¤Ö¡Ö¹ÖµÁ¡×¥Ñー¥È¤È¡¢»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Î¡Ö¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¥Ñー¥È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð¼«¼Ò¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ¸¶Â§¤Ë±è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Â¾¼Ò¤Î²ÝÂêÇ§¼±¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¹¥É¾¤Ç¤¹¡£
³Ø¤Ó¤Î»ÅÁÈ¤ß
3. ²áµî¼õ¹Ö¼ÔÍÍ¤ÎÀ¼
PayPay¥«ー¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡¡HR PlanningÉô µÈÅÄ °½»Ò¤µ¤ó¤è¤ê
º£¤ÎÌò³ä¤Ç¡ÖÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡¢²¿¤È¤«¤·¤¿¤¤¡¢¤Ç¤â¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ï¤ª´«¤á¤Ç¤¹¡£µÕ¤ËÁÈ¿¥¤ËÂÐ¤¹¤ëÌäÂê°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤Êý¡¢º£¤Î¸½¾õ¤Î¤Þ¤Þ¤ÇËþÂ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸þ¤«¤Ê¤¤¹ÖºÂ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Áí¹ç¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°´ë¶È¡¡¿Í»öÉô¿Íºâ³«È¯¡¡Èø¾å ÁÔ»Ê¤µ¤ó¤è¤ê
Îã¤¨¤Ð¡Ö¿®Íê¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç³Ø¤ó¤À¡ÖWin-Win¤Î»ëÅÀ¡×¤ä¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀïÎ¬¡×¤Ê¤É¡¢ÃÎ¼±¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Èà¤é¤¬Ìµ°Õ¼±¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ÔÆ°¤ò¹½Â¤Åª¤ËÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤â¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼«¿®¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿·¤¿¤Ê¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¼õ¹Ö¼ÔÍÍ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ï²¼µURLÆâ¤è¤ê¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://every-co.com/services/workshop/hrm-principles/hrbp-interview/
4.¹Ö»Õ¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¾Ò²ð
¡ã¹Ö»Õ¡ä
¹Ö»Õ¡§º´¡¹ÌÚ ¾æ»Î(¸µ Facebook Japan³ô¼°²ñ¼Ò ¼¹¹ÔÌò°÷ ¿Í»öÅý³ç)
º´¡¹ÌÚ ¾æ»Î(TAKESHI SASAKI)
Every ¥Ñー¥È¥Êー(¸µ Facebook Japan³ô¼°²ñ¼Ò ¼¹¹ÔÌò°÷ ¿Í»öÅý³ç)
¥Õ¥©ー¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¤ª¤è¤Ó¥Õ¥£¥ê¥Ã¥× ¥â¥ê¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Æ¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÊ£¿ô»ö¶ÈÉôÌç¤òÃ´Åö¤¹¤ë¿Í»ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¿Í»ö»Ù±ç¤ò·Ð¸³¡£2015Ç¯¤ËMeta(µìFacebook)¤ØÆþ¼Ò¤·¡¢ÆüËÜ¡¦´Ú¹ñ¡¦¹á¹Á¤ò´Þ¤à¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í»öÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¡¦¼Â¹Ô¤òÃ´¤¦¡£2023Ç¯7·î¤è¤ê³ô¼°²ñ¼ÒINFORICH¤Ë»²²è¤·¡¢¼¹¹ÔÌò°÷CHRO¤È¤·¤Æ¥°¥íー¥Ð¥ë²½¥Õ¥§ー¥º¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í»ö´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¤ò¼çÆ³¡£2025Ç¯2·î¤è¤êÆÈÎ©¤·¡¢´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹ÃÊ³¬¤ä·Ð±Ä²ÝÂê¤Ë±þ¤¸¤¿¿Í»ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³°»ñ·Ï¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×ÁÐÊý¤Ç¤ÎËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢·Ð±ÄÀïÎ¬¤ÈÁÈ¿¥¡¦¿Í¤Îºß¤êÊý¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¼ÂÁ©Åª¤Ê¿Í»ö¤òÀìÌç¤È¤·¡¢´ë¶ÈÊ¸²½¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Ð¥ê¥åー¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æー¥Þ¤ò¡ÖÍýÇ°¡×¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¡¢¸½¾ì¤Çµ¡Ç½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä¡£
¹Ö±é¡¦ÅÐÃÅ¼ÂÀÓ¡§
¡¦¡Ö¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¡×¤Î¹â¤¤ÁÈ¿¥¤ò¤Ä¤¯¤ë(2022Ç¯ ÆüËÜ¤Î¿Í»öÉô HR¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹)
¡¦Â¿ÍÍÀ¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤ëÁÈ¿¥¤Ø¡§D&I¤òÀïÎ¬»ñ¸»¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë (2025Ç¯ °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¿ä¿Ê¶¨²ñ)¡¡Â¾Â¿¿ô
¡ã¥×¥í¥°¥é¥à¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¦¶¦Æ±³«È¯¡ä
¥×¥í¥°¥é¥à¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¦¶¦Æ±³«È¯¡§¾¾ß· ¾¡½¼(³ô¼°²ñ¼ÒEvery ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO)
¾¾ß·¡¡¾¡½¼(MASAMITSU MATSUZAWA)
³ô¼°²ñ¼ÒEvery ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO
¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È1986Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÀÄ»³³Ø±¡Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢2009Ç¯ ³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¤ØÆþ¼Ò¡£´ë¶È¸þ¤±¤ÎºÎÍÑ»Ù±ç¡¦ÁÈ¿¥³«È¯»Ù±ç¡¢Áí¹ç¾¦¼Ò¤Ç2Ç¯È¾ºÎÍÑ·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢2016Ç¯¤è¤ê¼¹¹ÔÌò°÷¤È¤·¤Æ±Ä¶È¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¼«¼ÒºÎÍÑ¥Áー¥à¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤ò·óÌ³¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢µ¡³£³Ø½¬¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î³«È¯¡¢¼«¼Ò¤Î¥Ó¥¸¥ç¥óºÆÀßÄêÊÂ¤Ó¤Ë·Ð±ÄÍýÇ°¿»Æ©¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢·Ð±Ä²ñµÄ¤Î¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿¡£
2018Ç¯8·î¤è¤êµÙ¿¦¤·¡¢Haas School of Business, UC Berkeley¤¬¥×¥í¥°¥é¥àÄó¶¡¤¹¤ëBerkeley Hass Global Access Program¤ËJoin¤·2019Ç¯5·î½¤Î»¡£Æ±Ç¯¡¢MIT Online Executive Course ¡ÈAI: Implications for Business Strategies¡É½¤Î»¡£½¤Î»¸å¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ìー¤ÎIT´ë¶È¤Ç¤ÎAI¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»²²è¡¢ÆüËÜ¤ËÌá¤ê2020Ç¯4·î1Æü¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒEvery¤òÁÏ¶È¡£
ÊÝÍ»ñ³Ê¡§
SHRM-SCP(SHRM)
Senior Professional in Human Resources - International(HRCI)
Global Professional in Human Resources(HRCI)
HR Management and Analytics: Unlock the Value of Human Capital(The Wharton School)
DiSCÇ§Äê¥È¥ìー¥Êー
The Science of Happiness(UC Berkeley)
¥Ôー¥×¥ë¡¦¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹(authorized by the University of Pennsylvania)
¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡¦¥µ¥¤¥³¥í¥¸ー¡¦¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×(Japan Positive Psychology Institute)¡¢Â¾
¥×¥í¥°¥é¥à¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¦¶¦Æ±³«È¯¡§Cristina G. Banks¾åµé¹Ö»Õ(UC¥Ðー¥¯¥ìー)
Cristina G. Banks(¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£ー¥Ê¡¦¥Ð¥ó¥¯¥¹), PhD
Industrial/Organizational Psychology, University of Minnesota
BA with highest distinction, Psychology, UC Berkeley
1979Ç¯The University of Minnesota¤Ë¤Æ»º¶ÈÁÈ¿¥¿´Íý³Ø¤ÎÇî»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¡£À¤³¦7°Ì(2021Ç¯)¤Ë¥é¥ó¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëThe Haas school of Business, University of California, Berkeley¤Î¾åµé¹Ö»Õ¤Ç¤¢¤ê¡¢30Ç¯´ÖOrganizational Behavior(ÁÈ¿¥¹ÔÆ°³Ø) and Human Resource Management(¿ÍÅª»ñ¸»´ÉÍý)¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ChangeAgentÍÜÀ®¹ÖºÂ¡¡´ØÏ¢¾ðÊó¤Þ¤È¤á
¢¨¹ÖµÁ³µÍ×¥Úー¥¸
https://every-co.com/services/workshop/change-agent/
¢¨¥À¥¦¥ó¥íー¥É»ñÎÁ
https://every-co.com/download/aboutca/
¢£³ô¼°²ñ¼ÒEvery¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒEvery¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖHR¤«¤é¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò¡£¡×³ô¼°²ñ¼ÒEvery¤Ï¡¢2020Ç¯6·î¡¢ÂåÉ½¤Î¾¾ß·¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éµ¢¹ñ¤·¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤¿¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ç³Ø½ÑÅª¡¦ÂÎ·ÏÅª¤Ê¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¤È¤ë¿Í»ö¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£