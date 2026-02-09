Globe Telecom¡¢Starlink¤È·ÀÌó¤òÄù·ë――ÅìÆî¥¢¥¸¥¢½é¤ÎÄ¾·ë·¿¥»¥ë±ÒÀ±¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï
¥Þ¥Ë¥é¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¡¢2026Ç¯2·î9Æü /PRNewswire/ -- ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¼çÍ×°ÜÆ°ÂÎÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ëGlobe Telecom¤Ï¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ç¤Ï2¼ÒÌÜ¤È¤·¤Æ¡¢Starlink¤Î²è´üÅª¤ÊDirect-to-Cell¡ÊDTC¡Ë±ÒÀ±¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦³Æ¹ñ¤Î³ÈÂç¤¹¤ë¥°¥ëー¥×¤Ë²Ã¤ï¤ë·Á¤Ç¡¢Globe¤ÈStarlink ¤ÎÄó·È¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÀÜÂ³À¤Ë¤ª¤±¤ëÎò»ËÅª¤Ê¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. graces the signing of the partnership between Globe and Starlink¡Çs Direct-to-Cell satellite service, the first in Southeast Asia, aimed at expanding digital inclusion and reliable connectivity nationwide. Joining him (left to right): Globe President and CEO Carl Cruz, DICT Secretary Henry Aguda, Globe Chairman Jaime Augusto Zobel de Ayala, Taguig District Representative Hon. Jorge Daniel Bocobo, and Starlink Senior Partnerships Manager Damien Innes.
±ÒÀ±µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¿Í¡¹¤ÏÄÌ¾ï¤ÎLTEÂÐ±þ·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ç¡¢¥Çー¥¿¡¢²»À¼¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸¥µー¥Ó¥¹¤ËÄ¾ÀÜ¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¶õ¤¬¸«¤¨¤ë¾ì½ê¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤Î²è´üÅª¤Êµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÃ¼Ëö¤ÏÉÔÍ×¤È¤Ê¤ê¡¢Î¦¾å¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¥«¥Ðー¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀßÃÖ¤¬º¤Æñ¤ÊÃÏ°è¤Ç¤â¥â¥Ð¥¤¥ëÀÜÂ³¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï7,600°Ê¾å¤ÎÅç¡¹¤«¤éÀ®¤ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê·²Åç¹ñ²È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
650´ð°Ê¾å¤ÎÄãµ°Æ»±ÒÀ±¤ò»ý¤Ä Starlink ¤Î±ÒÀ±·²¤ò³èÍÑ¤·¡¢Globe ¤ÏÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÃÏÍýÅª¤Ë¸ÉÎ©¤·¤¿ÃÏ°è¤ä¥¢¥¯¥»¥¹¤¬º¤Æñ¤ÊÃÏ°è¤ÎÀÜÂ³¥®¥ã¥Ã¥×¤òËä¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢ËÉºÒÌÌ¤Ç¤â½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¶ËÃ¼¤Êµ¤¾Ý¤ä¼«Á³ºÒ³²¤ÎºÝ¤Ë¡¢»ÔÌ±¤ä¶ÛµÞÂÐ±þ¼Ô¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÄÌ¿®¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÊÝ¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖStarlink¤È¤ÎÄó·È¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÊñÀÝ¤Î¹ñ¤Å¤¯¤ê¤È¤¤¤¦»ä¤¿¤Á¤Î»ÈÌ¿¤Ë¤ª¤±¤ëÎò»ËÅª¤Ê°ìÊâ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Globe Telecom¼ÒÄ¹·óCEO¤ÎCarl Cruz»á¤Ï½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¡Öº£Æü¡¢ÀÜÂ³À¤ÏÀ¸Ì¿Àþ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½Âå¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ¡¢µ¡²ñ¤È·ÐºÑ¤ÎÈ¯Å¸¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ÒÀ±µ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î¥«¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤ÊÅÔ»ÔÉô¤Ç¤â¡¢ÊÕîÁ¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¬¥¤¡ÊÃÏ¶è¡Ë¤Ç¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿Í¤¬É¬Í×¤ÊÄÌ¿®¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
SpaceX¤¬³«È¯¤·¤¿Starlink¤ÎDirect-to-Cell¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡Ö±§Ãè¤Î´ðÃÏ¶É¡×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¡¢ÃÏ¾å¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¡¢¤Þ¤ë¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Ç¥íー¥ß¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÀÜÂ³À¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë¿ô²¯¿Í¤Î¸ÜµÒ¤ÈÀÜÂ³¤·¤Æ¤¤¤ëStarlink¤Ï¡¢ÃÏ¾å¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤¬µ¡Ç½¤·¤Ê¤¤¶ÛµÞ»þ¤Ë¤âÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ôÉ´Ëü·ï¤ÎSMS¤ä¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¶ÛµÞ·ÙÊó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÇGlobe¤ò¥Ñー¥È¥Êー¤Ë·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Starlink¤ÎDirect-to-Cell¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢²ÈÄí¤ä´ë¶È¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¯°ÂÄê¤·¤¿ÀÜÂ³´Ä¶¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶¨¶È¤Ï¡¢Globe¤¬ÉÁ¤¯¡¢¤è¤ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¤¢¤ë¡¢¶¯¿Ù¤ÇÊñÀÝÅª¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÌ¤Íè¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¹ñÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢À¤³¦Åª¤ÊÉáÊ×ÅªÀÜÂ³¼Â¸½¤ÎÆ°¤¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
