¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Åê»ñ¡×¤¬À®²Ì¤ò±ó¤¶¤±¤ë-Ï·¸å»ñ¶â¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë40～50Âå¤ÎÅê»ñ»ö¾ðÄ´ºº¼Â»Ü
±üß· ÃÒ¹¨»á¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¤É¤µ¤ó¤³Åê»ñ¥¹¥¯ー¥ë¡Ù(½êºßÃÏ¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô)¤Ï¡¢40～50Âå¤Î(1)Åê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¿(2)Åê»ñ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö40～50Âå¤ËÊ¹¤¤¤¿Åê»ñ¤ÇËþÂ¤Ç¤¤ë´ð½à¤Î¶³¦Àþ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ä¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤«¤éÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤ë40～50Âå¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£ÆÃ¤Ë»ñ»º·ÁÀ®¤¬ÃÙ¤ì¤¿½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤½¤Î·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤é¤ÏÍø±×¤ÎËþÂ´ð½à¤ò¤É¤³¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¡¢¡Ø¤É¤µ¤ó¤³Åê»ñ¥¹¥¯ー¥ë¡Ù( https://wellness-toushi.jp/dosanko/ )¤Ï¡¢40～50Âå¤Î(1)Åê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¿(2)Åê»ñ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö40～50Âå¤ËÊ¹¤¤¤¿Åê»ñ¤ÇËþÂ¤Ç¤¤ë´ð½à¤Î¶³¦Àþ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ä´ºº³µÍ×
¡Ö40～50Âå¤ËÊ¹¤¤¤¿Åê»ñ¤ÇËþÂ¤Ç¤¤ë´ð½à¤Î¶³¦Àþ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº
¡ÚÄ´ºº´ü´Ö¡Û
2025Ç¯12·î24Æü(¿å)～2025Ç¯12·î25Æü(ÌÚ)
¡ÚÄ´ººÊýË¡¡Û
PRIZMA( https://www.prizma-link.com/press )¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¡ÚÄ´ºº¿Í¿ô¡Û
1,011¿Í((1)504¿Í¡¿(2)507¿Í)
¡ÚÄ´ººÂÐ¾Ý¡Û
Ä´ºº²óÅú»þ¤Ë40～50Âå¤Î(1)Åê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡¿(2)Åê»ñ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¤·¤¿¥â¥Ë¥¿ー
¡ÚÄ´ºº¸µ¡Û
¤É¤µ¤ó¤³Åê»ñ¥¹¥¯ー¥ë( https://wellness-toushi.jp/dosanko/ )
¡Ú¥â¥Ë¥¿ーÄó¶¡¸µ¡Û
PRIZMA¥ê¥µー¥Á
¢£Åê»ñ¤ò¤¹¤ëÍýÍ³No.1¤Ï¡ÖÏ·¸å»ñ¶â¤ä¾Íè¤ÎÉÂµ¤¡¦²ð¸î¤Ê¤É¤ËÈ÷¤¨¤ë¤¿¤á¡×Åê»ñ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡©
¥°¥é¥Õ²èÁü1
¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢¡ÖÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤¿(¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë)ÍýÍ³¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ø¼«¿È¤ÎÏ·¸å»ñ¶â¤ä¾Íè¤ÎÉÂµ¤¡¦²ð¸î¤Ê¤É¤ËÈ÷¤¨¤ë¤¿¤á(70.7¡ó)¡Ù¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ø»ñ»º¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤¿¤á(43.9¡ó)¡Ù¡Ø¶ä¹ÔÍÂ¶â¤Ç¤ÏÁý¤¨¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á(30.3¡ó)¡Ù¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾Íè¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤È¤·¤ÆÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤¿Êý¤Ï7³ä¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯¶â¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤«¤é¼«ÎÏ¤Ç¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Ä¹´üÅê»ñ¤ÇÊ£Íø¸ú²Ì¤¬ÁÀ¤¨¤ëÅê»ñ¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÊý¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ÌóÈ¾¿ô¤¬»ñ»º¤¬°ÂÄê¤·¤ÆÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¼Â´¶¤·¤¿¤È¤¤ËÃ£À®´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤È²óÅú¡ª
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥Õ²èÁü2
¡ÖÅê»ñ¤·¤¿¤ª¶â¤¬¡¢1Ç¯´Ö¤Ç¤É¤ì¤¯¤é¤¤Áý¤¨¤¿¤é¡ÈËþÂ¡É¤È´¶¤¸¤ë¤«¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ø7～10¡óÌ¤Ëþ(22.6¡ó)¡Ù¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ø5～7¡óÌ¤Ëþ(20.6¡ó)¡Ù¡Ø10～15¡óÌ¤Ëþ(20.4¡ó)¡Ù¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
È¾¿ô°Ê¾å¤ÎÊý¤¬3～10¡óÌ¤Ëþ¤È²óÅú¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢Ìó4³ä¤ÎÊý¤¬10¡ó°Ê¾å¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èæ³ÓÅª¹â¤¤¥ê¥¿ー¥ó¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤â°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¡ÖÅê»ñ¤ÇÃ£À®´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤¤«¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ø»ñ»º¤¬°ÂÄê¤·¤ÆÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¼Â´¶¤·¤¿¤È¤(48.8¡ó)¡Ù¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ø·×²èÄÌ¤ê¤ËÀÑÎ©Åê»ñ¤¬·ÑÂ³¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤(35.1¡ó)¡Ù¡ØÃÍ¾å¤¬¤ê±×(¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥²¥¤¥ó)¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤(28.6¡ó)¡Ù¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿ôÃÍ¤Ç¤ÎÀ®²Ì¤¬Ã£À®´¶¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÌÜÉ¸¤ä´ð½à¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌÜÉ¸¤ÎÂ¸ºß¤¬Åê»ñ¤ÎÇ¼ÆÀ´¶¤ò¹â¤á¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£ÌÀ³Î¤ÊÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Û¤ÉÅê»ñ¤Ï¡Ö½çÄ´¡×¤È¼Â´¶¡ªÌÜÉ¸Ì¤ÀßÄê¤ÎÊý¤È¤ÏÂç¤¤Êº¹¤Ë¡Ä
¤Ç¤Ï¡¢Åê»ñ¤ÎºÝ¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥°¥é¥Õ²èÁü3
¡ÖÅê»ñ¤ò¤¹¤ë¤È¤¡¢ÌÜÉ¸¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯(25.6¡ó)¡Ù¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ø¼«Ê¬¤ÎÀ¸³èÈñ¤ä¾Íè¤ÎÉ¬Í×»ñ¶â¤«¤éµÕ»»¤·¤Æ(22.6¡ó)¡Ù¡Ø½ñÀÒ¤äWebµ»ö¤Ê¤É¤Ç¾ðÊó¼ý½¸¤·¤Æ(22.2¡ó)¡Ù¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡Ù¤È¡ØÌÜÉ¸¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤¬¹ç¤ï¤»¤Æ4³ä¶á¤¯¤È¤Ê¤ê¡¢ÀßÄêÊýË¡¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤ÁØ¤¬°ìÄê¿ôÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¼«¤é¾ðÊó¼ý½¸¤·µÕ»»¤¹¤ëÁØ¤â¤ª¤ê¡¢Åê»ñ¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÊý¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¡ÖÅê»ñ¤Î¡ØÌÜÅª¡Ù¡Ø´ü¸Â¡Ù¡Ø¤¤¤¯¤é¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÜÉ¸¤òÌÀ³Î¤ËÀßÄê¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ê²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø3¤Ä¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹àÌÜ¤ÎÌÜÉ¸ÀßÄê¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë(18.2¡ó)¡Ù
¡Ø3¤Ä¤Î¤¦¤Á2¤Ä¤Î¹àÌÜ¤ÎÌÜÉ¸ÀßÄê¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë(31.2¡ó)¡Ù
¡Ø3¤Ä¤Î¤¦¤Á1¤Ä¤Î¹àÌÜ¤ÎÌÜÉ¸ÀßÄê¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë(23.8¡ó)¡Ù
¡Ø3¤Ä¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹àÌÜ¤ÎÌÜÉ¸ÀßÄê¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤(26.8¡ó)¡Ù
7³ä°Ê¾å¤¬²¿¤é¤«¤ÎÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ä°ìÊý¡¢¡ÖÌÜÅª¡¦´ü¸Â¡¦¶â³Û¡×¤Î3¹àÌÜÁ´¤Æ¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï2³äÌ¤Ëþ¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢Á´¹àÌÜÌ¤ÀßÄê¤ÎÊý¤â2³ä¶¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¤ò»Ï¤á¤Æ¤â¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÁ´ÂÎÀß·×¤Þ¤ÇÍî¤È¤·¹þ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½¾õ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
ÌÜÉ¸ÀßÄê¤ÎÍÌµ¤ÇÈæ³Ó¤·¤¿·ë²Ì¡¢¡ÖÅê»ñ¤ò½çÄ´¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤ËÂÐ¤·¡ØÈó¾ï¤Ë¤¢¤ë¡Ù¡Ø¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¤¢¤ë¡Ù¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ï¡¢Á´¹àÌÜÀßÄêºÑ¤ß¤ÎÁØ¤Ç9³äÄ¶¡¢Ì¤ÀßÄêÁØ¤ÇÌó6³ä¤ÈÂçº¹¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜÉ¸¤ÎÌÀ³Î²½¤¬±¿ÍÑ¤ÎÇ¼ÆÀ´¶¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ìó6³ä¤¬¡ÖÅê»ñ¤ÎÌÜÉ¸ÀßÄê¤äÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¡£ÌÜÉ¸ÀßÄê¤¬¸°¤È¤Ê¤ëÅê»ñ¤ËÉ¬Í×¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤È¤Ï¡©
¤³¤³¤«¤é¤ÏÁ´°÷¤Ë¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥Õ²èÁü4
¡ÖÅê»ñ¤ÎÌÜÉ¸ÀßÄê¤äÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¤«¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ê²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¼õ¤±¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦(15.1¡ó)¡Ù
¡Ø¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¼õ¤±¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦(41.6¡ó)¡Ù
¡Ø¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¼õ¤±¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¤(22.6¡ó)¡Ù
¡Ø¼õ¤±¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¤(20.7¡ó)¡Ù
ÌÜÉ¸ÀßÄê¤äÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤¿¥µ¥Ýー¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ëÊý¤¬Â¿¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åê»ñ¤ÎÌÜÉ¸ÀßÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡×·è¤á¤Æ¤¤¤ëÊý¤ä¡ÖÌÜÉ¸¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×Êý¤¬Ìó4³ä¤òÀê¤á¤¿¤³¤È¤«¤é¤â¤ï¤«¤ë¤È¤ª¤ê¡¢ÌÜÉ¸¤ÎÀßÄêÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃÎ¼±ÉÔÂ¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌÜÉ¸Ã£À®¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¶Ú¤â´Þ¤á¡¢¥µ¥Ýー¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¸½¾õ¤è¤ê¤âÎÉ¤¤À®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÅê»ñ¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢Á°¤Î¼ÁÌä¤Ç¡Ø¼õ¤±¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¡Ù¡Ø¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¼õ¤±¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¡Ù¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¡¢¡ÖÅê»ñ¤ò¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Ù±ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤«¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ØÄ¹´üÅª¤Ê¥µ¥Ýー¥È(53.0¡ó)¡Ù¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡ØÃ»¤¤»þ´Ö¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ë¤Ç¤¤ëÅê»ñÊýË¡¤Î¶¦Í(42.3¡ó)¡Ù¡ØÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¼ÂÀÓ¶¦Í(27.5¡ó)¡Ù¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
È¾¿ô°Ê¾å¤ÎÊý¤¬Ä¹´üÅª¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ä»ñ»º·ÁÀ®¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ë40～50Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸úÎ¨¤è¤¯À®²Ì¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ëÅê»ñ¤Î¤ä¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£40～50Âå¤ÎÅê»ñ¤Ë¸«¤¨¤¿¡¢Ã£À®´¶¤òÀ¸¤à¡ÖÌÀ³Î¤ÊÌÜÉ¸ÀßÄê¡×¤Î½ÅÍ×À
40～50Âå¤ÎÂ¿¤¯¤¬¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤«¤éÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À®²Ì¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡ÖÌÜÅª¡¦´ü¸Â¡¦¶â³Û¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÀ³Î¤ÊÌÜÉ¸ÀßÄê¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¡¢¤³¤Î3Í×ÁÇ¤òÁ´¤ÆÀßÄê¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï2³äÌ¤Ëþ¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÌÜÉ¸¤¬ÌÀ³Î¤ÊÊý¤ÏÅê»ñ¤¬½çÄ´¤È´¶¤¸¤ë³ä¹ç¤¬¡¢Ì¤ÀßÄêÁØ¤è¤ê3³ä°Ê¾å¤â¹â¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢ÌÜÉ¸¤ÎÍÌµ¤¬Åê»ñ¤ÎÇ¼ÆÀ´¶¤ä·ÑÂ³À¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ìó6³ä¤¬ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¥µ¥Ýー¥È¤ò´õË¾¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè»°¼Ô¤Î»ëÅÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡ÖÅê»ñ¤Î¼´¡×¤Î³ÎÎ©¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¼ÆÀ´¶¤Î¤¢¤ë»ñ»º·ÁÀ®¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÌÜÅªÃÏ¤òÌÀ³Î²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¢£¤É¤µ¤ó¤³Åê»ñ¥¹¥¯ー¥ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³
¡ã¸ÄÊÌ»ØÆ³¥ì¥Ù¥ë¤ÎËüÁ´¤Ê¥µ¥Ýー¥È¡ä
¤É¤µ¤ó¤³Åê»ñ¥¹¥¯ー¥ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤ëºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¸ÄÊÌ»ØÆ³¥ì¥Ù¥ë¤ÎËüÁ´¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤Ç¤¹¡£
¹Ö»Õ¤¬À¸ÅÌ¤µ¤ó°ì¿Í°ì¿Í¤Î¥È¥ìー¥É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
¥áー¥ë¤Ç¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ì¥Ã¥¹¥óÆü°Ê³°¤Ë¼ÁÌä¤Ç¤¤ëÆüÄø¤â³«Àß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¿Í¿ô¤äÆ°²èÇÛ¿®¤À¤±¤Ç³Ø¤ÖÅê»ñ¥¹¥¯ー¥ë¤Ç¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤ÊËüÁ´¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤¬¤É¤µ¤ó¤³Åê»ñ¥¹¥¯ー¥ë¤ÎºÇÂç¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£
¡ã¹Ö»Õ¤Ï¡ÖÅÁ¤¨¤ë¥×¥í¡×¤Ç¤¹¡ä
¤É¤µ¤ó¤³Åê»ñ¥¹¥¯ー¥ë¤Î¹Ö»Õ¤ÏÂç¼êÅÅµ¡¥áー¥«ーºßÀÒÃæ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î¸¦½¤¤òÂ¿¿ô¼õ¹Ö¤·¡¢È¯É½¤Î¾ì¤òÂ¿¿ô·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¡¢¸À¤ï¤Ð¡ÖÅÁ¤¨¤ë¥×¥í¡×¤Ç¤¹¡£
Æñ¤·¤¤¤³¤È¤âÁê¼ê¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¹Ö¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¹Ö»Õ¤¬Ç§Äê¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î»ñ³Ê¤òÊÝÍ¡ä
¹Ö»Õ¤ÏÆüËÜÍ£°ì¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ëÊ¬ÀÏ¤Î»ñ³Ê¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ò¼èÆÀ¤·¡¢ËÜÊª¤Î¥È¥ìー¥É¤ÎÃÎ¼±¤ò¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¥³¥ó¥È¥íー¥ë¡×¤ò»ØÆ³¤Ç¤¤ëÅê»ñ¥¹¥¯ー¥ë¡ä
Åê»ñ¤Ç·ÑÂ³Åª¤Ë¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
1.¥È¥ìー¥É¼êË¡
2.»ñ¶â´ÉÍý
3.¥á¥ó¥¿¥ë¥³¥ó¥È¥íー¥ë
¥á¥ó¥¿¥ë¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢¥È¥ìー¥É¼êË¡¤ä»ñ¶â´ÉÍý¤Î¥ëー¥ë¤¬¼é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤É¤µ¤ó¤³Åê»ñ¥¹¥¯ー¥ë¤Ç¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤òÃæ¿´¤Ë»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¡ÖÀ¸ÅÌ¤òÁ´°÷¾¡¤¿¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Ö»Õ¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤ë¶µ¼¼¡ä
¤É¤µ¤ó¤³Åê»ñ¥¹¥¯ー¥ë¤¬ºÇ¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÀ¸ÅÌ¤òÁ´°÷¾¡¤¿¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¡¢¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Î²þÁ±¤ä¥½¥Õ¥È¤Î³«È¯¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Åê»ñ¥¹¥¯ー¥ë¹Ö»Õ¡¡±üß· ÃÒ¹¨(¤ª¤¯¤¶¤ï ¤È¤â¤Ò¤í)
Åê»ñ¥¹¥¯ー¥ë¹Ö»Õ
¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È·¿³Ø½¬¤Ç¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤âÌµÍý¤Ê¤¯Åê»ñ¥¹¥¥ë¤ò½¬ÆÀ¡£
¿´Íý³Ø¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¤â¤¢¤ê¡Ö¶µ°é¿´Íý³Ø¡×¤ò¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅê»ñ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡£Æñ¤·¤¤Åê»ñ¤ÎÀìÌçÍÑ¸ì¤â½é¿´¼Ô¤Ë¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢´ÊÃ±¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç²òÀâ¤·¡¢ºß¹»À¸¤«¤é¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤Ë´Ø¤¹¤ëÉ¾²Á¤â¹â¤¤¡£
¡ã·ÐÎò¡ä
1976Ç¯¡¡ÉÙ»³¸©¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ÏÂçºåÉÜ¤Ç²á¤´¤¹
1992Ç¯¡¡Åì³¤¹â¹»¤ËÆþ³Ø¡¡Ì¾¸Å²°¤Ë¤Æ3Ç¯´Ö½é¤á¤Æ1¿ÍÊë¤é¤·¤ò·Ð¸³
1995Ç¯¡¡ÅìËÌÂç³Ø¹©³ØÉôÆþ³Ø
1999Ç¯¡¡ÅìËÌÂç³ØÂç³Ø±¡Á°´üÇî»Î²ÝÄø¡¡¿äÁ¦Æþ³Ø
2001Ç¯¡¡¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¸¦µæ³«È¯¿¦¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò
2006Ç¯¡¡¼ÒÆâºÇÂ®¤Ç¼ç»ö¤Ë¾º¿Ê
2014Ç¯¡¡ÆÈÎ©¡¢ÂçºåFX¶µ¼¼¤òÀßÎ©¤·¡¢1,500¿Í°Ê¾å¤Î¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ò°éÀ®
2024Ç¯¡¡Áí¹çÅê»ñ¥¹¥¯ー¥ë¤È¤·¤Æ¥¦¥§¥ë¥Í¥¹Áí¹çÅê»ñ¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ë¶µ¼¼Ì¾ÊÑ¹¹
2026Ç¯¡¡ËÌ³¤Æ»°Ü½»¤òµ¡¤Ë¤É¤µ¤ó¤³Åê»ñ¥¹¥¯ー¥ë¤Ë¶µ¼¼Ì¾ÊÑ¹¹
¡ã¼ÂÀÓ¡ä
Âè1²ó¡¡»ñ»º±¿ÍÑEXPO´ØÀ¾¡¡ÅÐÃÅ
Âè2²ó¡¡»ñ»º±¿ÍÑEXPO´ØÀ¾¡¡ÅÐÃÅ
FXDD¼çºÅ¡¡FX¥È¥ìー¥É¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç4Ç¯Ï¢Â³¾å°Ì10°Ì°ÊÆâÆþ¾Þ
FXDD¼çºÅ¡¡FX¥È¥ìー¥É¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¼õ¹ÖÀ¸3Ì¾¤¬Í¥¾¡¼ÂÀÓÍ
ºÛÎÌ¼è°ú¤ËÄÉ²Ã¤·¤Æ¡¢FX¼«Æ°ÇäÇã¥½¥Õ¥È¤ò³«È¯
¢£¤É¤µ¤ó¤³Åê»ñ¥¹¥¯ー¥ë¡¡¡¡¡¡¡§ https://wellness-toushi.jp/dosanko/
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://wellness-toushi.jp/dosanko/contact/
¢£TEL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ 080-3858-0738(¼õÉÕ»þ´Ö¡§10:00～20:00)
¢£ÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¿½¹þ¡§ https://utg.wellness-toushi.jp/p/202502seminar