ÂæÏÑ¤Ç¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Î¡ÖÊÝ¸î¸¤¥Õ¥©¥ó¥È¡×¤¬ÆüËÜ¾åÎ¦¡ª¸¤¤Î¥Ýー¥º¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ÖDF RunGoGo Type¡×¤ò2·î9Æü¤è¤êÌµÎÁÇÛÉÛ³«»Ï!!～ ¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤ò¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©～
¼ç¤ËÊ¸»ú¥Õ¥©¥ó¥È³«È¯¡¢¤ª¤è¤Ó¤½¤Î´ØÏ¢À½ÉÊ¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¦ÊÝ¼é¤ò¹Ô¤¦¡¢¥À¥¤¥Ê¥³¥à¥¦¥§¥¢³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Íå ·ÅÈþ)¤Ï¡¢ÊÝ¸î¸¤¤¬°¦¤é¤·¤¤¥Ýー¥º¤ÇÊ¸»ú¤ò·Áºî¤ë¥«¥éー¥Õ¥©¥ó¥È¡ÖDF RunGoGo Type¡×¤ò¡¢2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÌµÎÁÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¥Õ¥©¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÊÝ¸î¸¤¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¹â¤á¡¢¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
DF RunGoGo Type¥Ð¥Êー
±Ñ¿ô»ú¡¢´éÊ¸»ú¼ýÏ¿
¢£ÂæÏÑ¤ÇÏÃÂêÊ¨Æ¡ª¡ÖÊÝ¸î¸¤¥Õ¥©¥ó¥È¡×ÃÂÀ¸¤ÎÇØ·Ê
¡ÖDF RunGoGo Type¡×¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ê¥³¥à¥¦¥§¥¢ÂæÏÑ¤È¸½ÃÏ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖSomething Studio¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤êÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö°ìÊ¸»ú°ìÊ¸»ú¤¬¡¢°ìÉ¤°ìÉ¤¤ÎÊÝ¸î¸¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Ýー¥º¤ò¤È¤ë¸¤¤¿¤Á¤Î¼Ì¿¿¤ò¥Õ¥©¥ó¥È²½¡£ÂæÏÑ¤Ç¤ÏÁ´²ÈÊØÍø¾¦Å¹¸Ô¥¤Ê¬Í¸Â¸ø»Ê(ÄÌ¾Î¡§ÂæÏÑ¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È)¤Î¥×¥ê¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¡ÖFamiPort¡×¤È¤âÏ¢·È¤·¡¢¼ý±×¤òÌîÎÉÆ°Êª´ØÏ¢¤Î¸ø±×ÃÄÂÎ¤Ø´óÉÕ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¥À¥¤¥Ê¥³¥à¥¦¥§¥¢ÂæÏÑ¤¬¡ÖDF RunGoGo Type 2.0¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£ÂæÏÑ¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤ÎFamiPort¤Ç¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥×¥ê¥ó¥È¤òÄó¶¡¡£
URL¡§ https://www.dynacw.co.jp/news/news_detail.aspx?s=1284
ÂæÏÑ¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤Ç¥×¥ê¥ó¥È»öÎã
¢£¡ÖDF RunGoGo Type¡×À½ÉÊ¾ÜºÙ
¡ÖDF²Ú¹¯ÌÀÄ«ÂÎW5(ÈËÂÎ»úÃæ¹ñ¸ìÈÇ)¡×¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë±Ñ¿ô»ú¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÝ¸î¸¤¤¿¤Á¤ÎÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥éー¥Õ¥©¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¦¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§±ÑÂçÊ¸»ú(26Ê¸»ú)¡¢¿ô»ú(0～9)¡¢´éÊ¸»ú(10ÁÈ)
¡¦¥«¥éーÅ¸³«¡§°¦¤é¤·¤¤¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯(Type Black)¡×¤È¡Ö¥¤¥¨¥íー(Type Yellow)¡×¤Î2¿§
¡¦ÍøÍÑ¾ò·ï¡§Èó±ÄÍøÌÜÅª¤Ë¸Â¤ê¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÌµÎÁ¤Ç¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢§¡ÖDF RunGoGo Type¡×Æ°²èURL
https://www.youtube.com/watch?v=u1i0y95u0h8
¸«¤ë¤À¤±¤ÇÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î»ñÎÁ¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ËÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ÖDF RunGoGo Type¡×¼ýÏ¿Ê¸»ú¸«ËÜ
¢£Å¸¼¨²ñ¡Öpage2026¡×¤Ë¤ÆÅ¸¼¨¡õ¸ÂÄê¥¹¥Æ¥Ã¥«ーÇÛÉÛ·èÄê¡ª
2026Ç¯2·î18Æü(¿å)¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ë°õºþ¥á¥Ç¥£¥¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÁí¹ç¥¤¥Ù¥ó¥È¡Öpage2026¡×¤Î¥À¥¤¥Ê¥³¥à¥¦¥§¥¢¥Öー¥¹¤Ë¤Æ¡¢ËÜ¥Õ¥©¥ó¥È¤ÎÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡ÖDF RunGoGo Type¡×¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤âÇÛÉÛÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤¼¤ÒËÜÊª¤Î¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Î²Ä°¦¤µ¤ò²ñ¾ì¤ÇÂÎ´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§°õºþ¥á¥Ç¥£¥¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÁí¹ç¥¤¥Ù¥ó¥È¡Öpage2026¡×½ÐÅ¸¤Î¤´°ÆÆâURL
https://www.dynacw.co.jp/news/event_detail.aspx?s=1292
¥À¥¤¥Ê¥Õ¥©¥ó¥È¡ßSomething Studio¥³¥é¥Ü½ñÂÎ
¡ÚÀ½ÉÊ³µÍ×¡Û
¡¦Ì¾¾Î¡¡¡¡¡¡¡§ ¥À¥¤¥Ê¥Õ¥©¥ó¥È ¡ß Something Studio ¥³¥é¥Ü½ñÂÎ¡ØDF RunGoGo Type¡Ù
¡¦Äó¶¡³«»ÏÆü¡§ 2026Ç¯2·î9Æü(·î)
¡¦²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§ ÌµÎÁ(Èó±ÄÍøÌÜÅª¤Ë¸Â¤ë)
¡¦·Á¼°¡¡¡¡¡¡¡§ OpenType¥Õ¥©¥ó¥È(¥«¥éー¥Õ¥©¥ó¥È)
¡¦ÂÐ±þ´Ä¶¡¡¡§
¡¦Windows OS / Mac OS
¡¦Microsoft 365(Word / PowerPoint / Excel)
¡¦Adobe Illustrator CC 2018°Ê¾å¡¢Adobe Photoshop CC 2017°Ê¾å¡¢Adobe InDesign CC 2019°Ê¾å
¡¦Google Chrome¡¢Safari¡¢Edge¡¢Firefox
¡¦Mac OS¤Î¤ß
¡¦Keynote¡¢Sketch
¢§¡ÖDF RunGoGo Type¡×ÌµÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉURL
https://www.dynacw.co.jp/support/support_download_list.aspx?sid=66
°ìÉ¤¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊÝ¸î¸¤¤Ë¡¢²¹¤«¤¤¾ì½ê(¥Õ¥©¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤Î¾ì¡¢¤½¤·¤ÆËÜÊª¤Î²ÈÂ²)¤ò¡£Ê¸»ú¤òÂÇ¤Ä¤¿¤Ó¤Ë¡¢ÊÝ¸î¸¤¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥À¥¤¥Ê¥³¥à¥¦¥§¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¥À¥¤¥Ê¥³¥à¥¦¥§¥¢¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢ºÇÂç¼ê¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¥Ù¥ó¥Àー¤È¤·¤Æ40¥ö¹ñ°Ê¾å¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ñ¤Î¸À¸ì¤ËÂÐ¤·ËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ðËÜ½ñÂÎ¤«¤é¥Ç¥¶¥¤¥ó½ñÂÎ¤Þ¤Ç¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥óË¤«¤Ê200¼ïÎà°Ê¾å¤ÎÆüËÜ¸ì½ñÂÎ¤ä60¼ïÎà°Ê¾å¤ÎÃæ¹ñ¸ì½ñÂÎ(´ÊÂÎ»ú¡¦ÈËÂÎ»ú)¡¢¤Þ¤¿²¤Ê¸½ñÂÎ¡¢¥¿¥¤¸ì¡¢¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì¡¢¥Ø¥Ö¥é¥¤¸ì¡¢¥Ó¥ë¥Þ¸ì¡¢´Ú¹ñ¸ì¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â³Æ¼ï·Á¼°¤Ç¼è¤êÂ·¤¨¤¿¹âÉÊ°Ì¤Ê½ñÂÎ¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥©¥ó¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÄÌ¤·À¸Ì¿ÎÏ¤Î¤¢¤ëÊ¸»ú¤Ç´¶¾ð¤ÈÊ¸²½¤ò·Ò¤®¡¢ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§ ¥À¥¤¥Ê¥³¥à¥¦¥§¥¢³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ ¢©101-0051¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ®2-38 ¤¤¤Á¤´¶åÃÊ¥Ó¥ë8F
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§ 2001Ç¯5·î31Æü
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡§ 12,169,800±ß
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Íå ·ÅÈþ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§ 1.Ê¸»ú¥Õ¥©¥ó¥È³«È¯¡¢¤ª¤è¤Ó¤½¤Î´ØÏ¢À½ÉÊ¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¦ÊÝ¼é
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2.³°»ú¥Õ¥©¥ó¥ÈÀ©ºî¡¢³°»ú¥µー¥Ð¤Ê¤É¤Î³°»ú´ØÏ¢À½ÉÊ¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3.Â¿¸À¸ì¥Õ¥©¥ó¥È¤ÎÈÎÇä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4.ÁÈ¹þ¤ßÍÑÂ¿¸À¸ì¥Õ¥©¥ó¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 5.Web¥Õ¥©¥ó¥È¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 6.¾åµ¤ËÉÕÂÓ´ØÏ¢¤¹¤ë°ìÀÚ¤Î¶ÈÌ³
URL¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://www.dynacw.co.jp