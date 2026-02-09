JRÉñÉÍ±Ø¡ßSPA¡õHOTELÉñÉÍ¥æー¥é¥·¥¢¥³¥é¥Ü´ë²è¡ÖÅÅ¼Ö¤ÇÅò¤á¤°¤ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡ÖSPA¡õHOTELÉñÉÍ¥æー¥é¥·¥¢¡×¡Ê±¿±Ä²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼ÒÉðÂ¢Ìî ËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©Ä«²â»Ô ¼ÒÄ¹¡§°ÂÅÄ¿®¹Ô¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î16Æü(·î)～2026Ç¯3·î15Æü(Æü)¤Î´ü´Ö¤ÇJRÉñÉÍ±Ø¡ßSPA¡õHOTELÉñÉÍ¥æー¥é¥·¥¢¥³¥é¥Ü´ë²è¡ÖÅÅ¼Ö¤ÇÅò¤á¤°¤ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÅÅ¼Ö¤ÇJRÉñÉÍ±Ø¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¡¢²þ»¥Æâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿QR¥³ー¥É¤«¤é¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë²óÅú¤·¡¢¤½¤Î²óÅú²èÌÌ¡Ê¥¹¥¯¥êー¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¡Ë¤ò²þ»¥±Ø°÷¤Ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó²èÌÌ¤ÇÄó¼¨¤¹¤ë¤È¡¢SPA¡õHOTELÉñÉÍ¥æー¥é¥·¥¢¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆþÍáºÞ¤¬¤â¤é¤¨¤ëÆÃÅµ°ú´¹·ô¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
³µÍ×
´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î16Æü(·î)～3·î15Æü(Æü)ÆÃÅµ°ú´¹¤¨¾ì½ê¡§ËÜ´Û3³¬¥¹¥Ñ¥«¥¦¥ó¥¿ー¢¨Æþ´Û»þ¤ËËÜ´Û3³¬¥¹¥Ñ¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤ÆÆÃÅµ°ú¤´¹¤¨·ô¤ò¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û¡¦¤³¤Á¤é¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÏÆüµ¢¤ê¥¹¥Ñ¤ò¤´ÍøÍÑ¤ÎÊý¤Î¤ß¤´»²²Ã²Ä¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤´½ÉÇñ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£¡¦ÆÃÅµ¸ò´¹¤Î¤ß¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ï¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£¡¦ÆÃÅµ°ú¤´¹¤¨·ô¤Ï¤ªÅÏ¤·¤·¤¿ÅöÆü¤Ë¸Â¤ê¡¢1Ëç¤Ë¤Ä¤1Ì¾ÍÍ¤Þ¤ÇÍ¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¦ÆÃÅµ°ú¤´¹¤¨·ô¤Ï²ó¼ý¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£µÇ°¤Ë¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¦Â¾¤Î¥¯ー¥Ý¥ó¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦Ãæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÅµ°ú´¹¤¨¤«¤éÆþ´Û¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì
SPA¡õHOTELÉñÉÍ¥æー¥é¥·¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
SPA¡õHOTELÉñÉÍ¥æー¥é¥·¥¢¤Ï¡¢ÃÏ²¼1,700m¤«¤éµâ¤ß¾å¤²¤ëÎÉ¼Á¤ÊÅ·Á³²¹Àô¤ò¤´½ÉÇñ¤äÆüµ¢¤êÍøÍÑ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë»ÜÀß¤Ç¤¹¡£2026Ç¯1·î15Æü¤Ë¥¹¥Ñ¥¨¥ê¥¢¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸»Àô³Ý¤±Î®¤·ÏªÅ·É÷Ï¤¤äÆÃ¿§¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥Ê¡¢¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡ÚSPA+¡Ê¥¹¥Ñ¥×¥é¥¹¡Ë¡Û¤Ï¡¢»þ´Ö¤òËº¤ì¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤ª¤¯¤Ä¤í¤®¤¤¤¿¤À¤±¤ëÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê´äÈ×Íá¤Ê¤É¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
»ÜÀß³µÍ×
SPA¡õHOTELÉñÉÍ¥æー¥é¥·¥¢¤Ï¡¢Åìµþ¤«¤é¤âÅÅ¼Ö¤Ç20Ê¬¤È¥¢¥¯¥»¥¹¤âÎÉ¤¯¡¢ ¼ÖÁë¤Ë¹¤¬¤ë³¤¤ä³¹ÊÂ¤ß¡¢¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤Ê¤ÉìÔÂô¤Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë·ú¤Á¡¢¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¿ï°ì¤Î·Ê¿§¤¬¹¤¬¤ëÄ¯Ë¾¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£Ì¾¾Î¡§SPA¡õHOTELÉñÉÍ¥æー¥é¥·¥¢½êºßÃÏ¡§ÀéÍÕ¸©±º°Â»ÔÀéÄ»13-20¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÉñÉÍ±Ø¤è¤êÌµÎÁÁ÷·Þ¥Ð¥¹¤ÇÌó7Ê¬¸ø¼°HP¡§http://www.my-spa.jp/·úÊª³µÍ×¡§ÃÏ¾å10³¬µÒ¼¼¿ô¡§289¼¼±¿±Ä²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÉðÂ¢Ìî