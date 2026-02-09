¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¿¥¤¥à¥º¤¬2026 ¥¨¥¢¥í¥¹¥Úー¥¹¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥¢¥ïー¥É¡¦¥¢¥¸¥¢¤ò¼õ¾Þ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¿¥¤¥à¥º(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼Ò⻑:Ëö¾¾ÌïÆà»Ò) ¤Ï¡¢2026 Ç¯2 ·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Aerospace Media Awards ASIA¼çºÅ¤Î¡Ö2026¥¨¥¢¥í¥¹¥Úー¥¹¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥¢¥ïー¥É¡¦¥¢¥¸¥¢¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Ù¥¹¥È¡¦¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°èÂ®Êó ¡¦¥µ¥Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ù¥¹¥È¡¦¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°èÂ®Êó ¡¦¥µ¥Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§https://www.japantimes.co.jp/mjk/eJwVzTEOwjAMQNGrVJlJXCLSoRsTR2B2g0tcpamFU2VA3B1l-9Ib_tecZh5MqlV0BmituQ0FS-Wd1MXDbQKFmoIffYDRg58AldEKRl45ghyZK0cFSZxZhAup1eOsycbEBa0S2rMormTXzO9UwVwGs_frk5be2vu-I_bHA5cPU351iNjlNoVr8Ob3B1CPNnY=
¥¨¥¢¥í¥¹¥Úー¥¹¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥¢¥ïー¥É¡¦¥¢¥¸¥¢¤Ï¡¢¹Ò¶õ±§ÃèÊ¬Ìî¤Î¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥º¥à¤ª¤è¤Ó½ÐÈÇ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂ¿Âç¤Ê¹×¸¥¤ò¤·¤¿¥¢¥¸¥¢¤Î¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤È½ÐÈÇ¼Ò¤ò¾Î¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¾Þ¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸¶ÉÄ¹¤Î²£ÅÄ¹§¤Ï¡¢º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡§¡Ö¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¤Î¸ùÀÓ¤¬ËÜ¾Þ¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¤ÏÂ¿ºî¤Ê¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëÃÏÀ¯³ØÅªÆ°¸þ¤Ë´Ø¤¹¤ë±Æ¶ÁÎÏ¤Î¹â¤¤µ»ö¤ò¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤ÆÆÈ¼«¼èºà¤Ë¤è¤êÊó¤¸¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢Èà¤ÎÇ´¤ê¶¯¤¤¼èºà»ÑÀª¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡×¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥é¥¤¥¿ー¤Î¥É¥ß¥ó¥²¥¹¡¦¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ËÜ¹Æ¤¬É½¾´¤µ¤ì¡¢¿³ºº°÷¤ÎÊý¡¹¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢Á´°è¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×²ÝÂê¤ä¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÆÈÎ©¤·¤¿¸½ÃÏÊóÆ»¤Î½ÅÍ×À¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÃÏÀ¯³ØÅª¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢ËÜµ»ö¤¬¡¢ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ê£»¨²½¤¹¤ë°ÂÁ´ÊÝ¾ãÌäÂê¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë°ì½õ¤È¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼õ¾Þ¼Ô¤Ï¡¢2026Ç¯2·î2Æü¤Ë¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£https://www.aerospacemediaawardsasia.com/
The Japan Times¡Ê¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¿¥¤¥à¥º¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
The Japan Times¤Ï¡¢1897Ç¯¡ÊÌÀ¼£30Ç¯¡Ë¤ËÁÏ´©¤µ¤ì¤¿¡¢ÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÎò»Ë¤Î¤¢¤ë±Ñ»ú¿·Ê¹¤Ç¤¹¡£1996Ç¯¤Ë¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò³«Àß¡£¸½ºß¤Ï¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤â³èÍÑ¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¤¤¤Þ¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤ò¡¢À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÉ¼Ô¤Ï¡¢¹ñÆâºß½»¤Î³°¹ñ¿Í¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÀ¯ÉÜ¹â´±¤ä¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢³Æ¹ñ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤âÆüËÜ¤Ë´Ø¤¹¤ë¿®Íê¤Ç¤¤ë¾ðÊó¥½ー¥¹¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî¤Î¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤Ï¡¢³¤³°¤ÎÂç³Ø¤ä¸øÎ©¤Î¿Þ½ñ´Û¤Ê¤É¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ä¥¢¥¸¥¢¤ÎÎò»Ë¸¦µæ¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãËÜ·ï¡¦¥×¥ì¥¹´Ø·¸¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¿¥¤¥à¥º¹ÊóÃ´Åö¡§»°ÅçEmail¡§pr@japantimes.co.jp