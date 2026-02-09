¡ã²ÖÊ´¾É°Õ¼±Ä´ºº2026¡ä¾É¾õÄ¹´ü²½¤Ç¿Ê¤à¡Ö¿©¤Ø¤Î²óµ¢¡×¡¡Ä¹´ü²½ÁØ¤ÎÌó2¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡ÖµîÇ¯¤è¤ê¤â¿©»ö¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¡¡Ì¾°å¤¬¸ì¤ë¡¢ÂÐºö¤Î¿·¾ï¼±¡Ö¥«¥®¤Ï¡È¶Ý¤Î¥Áー¥àÀï¡É¡×
¤ª¿Ý¤Å¤¯¤ê¤ÎÌ¿¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Ë¤´¤ê¿Ý¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡Ö¿Ý»À¶Ý(¤µ¤¯¤µ¤ó¤¤ó)¡×¤Î·ò¹¯ºîÍÑ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¦¡Ö¿Ý»À¶Ý¥é¥¤¥Õ¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é°ìÁØËÜ³Ê²½¤¹¤ë²ÖÊ´¥·ー¥º¥ó¤òÁ°¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î²ÖÊ´¾É¤ËÇº¤à15ºÐ～69ºÐ¤ÎÃË½÷1,186¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö²ÖÊ´¾É¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾É¾õ¤¬Ä¹´ü²½¤·¤Æ¤¤¤ëÁØ(n=546)¤Î2¿Í¤Ë1¿Í°Ê¾å¤¬¡ÖµîÇ¯¤è¤ê¤â¿©»ö¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¡£¾É¾õ¤ÎÄ¹´ü²½¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥Þ¥¹¥¯¤äÌô¤È¤¤¤Ã¤¿½¾Íè¤ÎÂÐºö¤Ë²Ã¤¨¡¢ÂÎ¤ÎÆâÂ¦¤«¤éÀ°¤¨¤ë¡È¿©»ö¡É¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢º£²ó¤ÎÄ´ºº¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·Ä´ºº·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡È¿©¤Ø¤Î²óµ¢¡É¤¬¸«¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë²ÖÊ´¾ÉÂÐºö¤Î¸½¾õ¤È¡¢°å»Õ¤¬Äó¾§¤¹¤ë¿·¤·¤¤ÂÐºö»ëÅÀ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¾É¾õÄ¹´ü²½¤Ç¿Ê¤à¡Ö¿©¤Ø¤Î²óµ¢¡×
1. ¾É¾õÄ¹´ü²½ÁØ¤Î2¿Í¤Ë1¿Í°Ê¾å(54.4¡ó)¤¬¡ÖµîÇ¯¤è¤ê¿©»ö¤ò°Õ¼±¡×
2. ²ÖÊ´¾É»ý¤Á¤ÎËÜ²»¡£Ìô¤òÉþÍÑÃæ¤ÎÌó51.6¡ó¤¬¡Ö¤Ç¤¤ì¤ÐÌô¤ÎÎÌ¡¦²ó¿ô¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¡¿Íê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
3. ¾É¾õÄ¹´ü²½ÁØ¤Î8³ä°Ê¾å¤¬¡¢¡ÖÈ©¤ÎÉÔÄ´¡×¤Ë¤âÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë
4. ¥èー¥°¥ë¥È¡¦Ç¼Æ¦¤Ï¤¹¤Ç¤ËÄêÃå¡¢¼¡¤Î°ì¼ê¤Ï¡È¶Ý¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¥Áー¥àÀï¤Ë¤¢¤ê¡É
5. º£¤Þ¤Ç¤ÎÄ²³è¤Ë¥«¥Ä¡ª¡Ã¡Ö¤Ë¤´¤ê¿Ý¡×¡¦¡Ö¿Ý»À¶Ý¡×¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÍýÍ³
6. ÅÔÆâ¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡È¿©¤Ù¤ë²ÖÊ´¾ÉÂÐºö¡É
Ä´ºº´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î27Æü～2·î1Æü
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§Á´¹ñ¤Î15ºÐ～69ºÐÃË½÷1,186Ì¾
Ãê½Ð¾ò·ï¡§²ÖÊ´¾É¾É¾õ¤¬¤¢¤êÌô¤äÌô°Ê³°¤ÎÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²ÖÊ´¾É¤ÇÄÌ±¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¡Ú¼ªÉ¡°ö¹¢²Ê°å ÀÐ°æ ÀµÂ§ÀèÀ¸¥³¥á¥ó¥È¡§º£Ç¯¤Î²ÖÊ´¾É¤Ï¡ÈÄ¹´üÀï¡É¡Û
¤Þ¤â¤Ê¤¯²ÖÊ´Èô»¶¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¤Î²ÖÊ´¾É¤Ï¡¢¾É¾õ¤¬½Å¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢È¯¾É´ü´Ö¤¬Ä¹°ú¤¯·¹¸þ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ÏÆÃ¤Ë¡¢¡Ö¥¹¥®²ÖÊ´¤Î¥Ôー¥¯¤¬Áá¤Þ¤ë¡×¡Ö¥Ò¥Î¥²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤¬¤·¤Ã¤«¤êÂ³¤¯¡×¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤¬½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¾É¾õ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤¬Áá¤¯¡¢½ª¤ï¤ê¤¬ÃÙ¤¤¡×¡áÂÎ´¶Åª¤Ë¡ÈÄ¹°ú¤¯¡É²ÖÊ´¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö¥Ôー¥¯¤Î¿ô½µ´Ö¤À¤±²æËý¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¡×¤È¤¤¤¦½¾Íè¤Î¹Í¤¨Êý¤«¤é¡¢¿ô¤«·îÃ±°Ì¤ÇÂÎÄ´¤È¸þ¤¹ç¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢º£¤Î»þ´ü¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ê¤É¤Î´¶À÷¾É¤âÎ®¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÖÊ´¾É¤Ë¤è¤ëÉ¡¤ä¹¢¤Î±ê¾É¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤Ç´¶À÷¾É¤Ë¤«¤«¤ë¤È¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈW´¶À÷¡É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¾É¾õ¤¬½Å¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë»ä¤Î¤â¤È¤ò¼õ¿Ç¤µ¤ì¤ëÊý¤ò¸«¤Æ¤â¡¢ÂÐºö¤Ï¡È°ì»þÅª¤ÊÂÐ½è¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤ÎÀ¸³è½¬´·¤ä¿©»ö¤ò´Þ¤á¤¿¡¢1Ç¯¤òÄÌ¤·¤¿¥±¥¢¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
ÀÐ°æ ÀµÂ§ÀèÀ¸
¡Ú¿©»ö°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¡ÃÄ¹´ü²½ÁØ¤ÎÌó2¿Í¤Ë1¿Í°Ê¾å¤¬¡ÖµîÇ¯¤è¤ê¿©»ö¤ò°Õ¼±¡×¡Û
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢²ÖÊ´¾É¤Î¾É¾õ¤¬Ä¹´ü²½¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¡¢ÂÐºö¤Ø¤Î°Õ¼±¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÊÑ²½¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¿©»ö¤Ø¤Î°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£¾É¾õ¤¬Ä¹´ü²½¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í546¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢2¿Í¤Ë1¿Í°Ê¾å(54.4¡ó)¤¬¡¢¡ÖºòÇ¯¤è¤ê¤â²ÖÊ´¾ÉÂÐºö¤È¤·¤Æ¿©»ö¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐ°æÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¡Ø»×¤ï¤Ê¤¤¡Ù(17.2¡ó)¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î3ÇÜ°Ê¾å¤¬¿©»öÆâÍÆ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ï¡¢¿©»öÆâÍÆ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÖÊ´¾É¤Ë¤è¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢²ÖÊ´¾É¤¬°ì»þÅª¤ÊÉÔÄ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÎ¼Á¤äÆü¾ï¤È¸þ¤¹ç¤¦²ÝÂê¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤é¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÉ½¤ì¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¡×
¿©»ö¤Ø¤Î°Õ¼±(ºòÇ¯Èæ)
¡Ú²ÖÊ´¾É»ý¤Á¤ÎËÜ²»¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ìô¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÁªÂò»è¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Û
¸½ºß¡¢²ÖÊ´¾É¤ÎÌô¤òÉþÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢Ìó51.6¡ó¤¬¡Ö¤Ç¤¤ì¤ÐÌô¤ÎÎÌ¡¦²ó¿ô¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¡×¡Ö²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌô¤ËÍê¤é¤ºÂÐºö¤·¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ìô¤Ï¾É¾õ¤òÍÞ¤¨¤ë¤¦¤¨¤ÇÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢Ì²µ¤¤ä¤À¤ë¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿ÉûºîÍÑ¤Ø¤Î·üÇ°¤ä¡¢ËèÇ¯¡¢¿ô¤«·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°û¤ßÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¿´ÍýÅª¤ÊÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¾É¾õ¤¬Ä¹´ü²½¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Û¤É¡¢¡Ø¤Ä¤é¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÌô¤ÇÍÞ¤¨¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÂÐ½è¤À¤±¤Ç¤Ï¤â¤Ï¤ä¸Â³¦¤ò´¶¤¸¡¢¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤«¤éÍÞ¤¨¤ëÂÐºö¤«¤é¡¢¾É¾õ¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¾õÂÖ¤òÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÀÐ°æÀèÀ¸¤Ï¿ä»¡¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö²ÖÊ´¾É¤ÎÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡¢ËèÇ¯Ìô¤Î½èÊý¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ÇÌô¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢²ÖÊ´¤ÎÈô»¶Á°¤«¤éÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÌô¤ò°û¤ßÂ³¤±¤ëÉéÃ´¤ËÄñ¹³¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌô°Ê³°¤ÎÊýË¡¤Ç¾É¾õ¤¬ÏÂ¤é¤²¤é¤ì¤ì¤Ð¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¡×
Ìô¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Û¥ó¥Í
¡ÚÄ¹´ü²½ÁØ¤Î8³ä°Ê¾å¤¬¡ÖÈ©¤ÎÉÔÄ´¡×¤Ë¤âÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Û
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢²ÖÊ´¾É¤¬Ä¹´ü²½¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢É¡¿å¤ä¤¯¤·¤ã¤ß¤È¤¤¤Ã¤¿Åµ·¿Åª¤Ê¾É¾õ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢È©¤ÎÉÔÄ´¤Ë¤âÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹´ü²½ÁØ¤Î¤¦¤Á¡¢85.0¡ó¤¬¡Ö²ÖÊ´¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈ©¤ÎÉÔÄ´¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÈ©¤ÎÉÔÄ´¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÎÊÑ²½¤ä¥á¥¤¥¯¤Î¤·¤Å¤é¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»Å»ö¤äÆü¾ïÀ¸³è¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ÎÁý²Ã¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤«¤é¡¢¾É¾õ¤´¤È¤Ë¸ÄÊÌ¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÎ¤ÎÆâÂ¦¤ò´Þ¤á¤ÆÁ´ÂÎ¤òÀ°¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¸þ¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
È©¤ÎÉÔÄ´¤ò´¶¤¸¤ë³ä¹ç
¢£¥èー¥°¥ë¥È¡¦Ç¼Æ¦¤Ï¤¹¤Ç¤ËÄêÃå¡¢¼¡¤Î°ì¼ê¤Ï¡È¶Ý¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¥Áー¥àÀï¤Ë¤¢¤ê¡É
²ÖÊ´¾ÉÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Î¿©»ö¤Ç¤Ï¡¢¥èー¥°¥ë¥È¤äÇ¼Æ¦¤Ê¤É¤ÎÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤¬ÄêÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤â¡¢È¯¹Ú¿©ÉÊ¤ò°Õ¼±Åª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï6～8³ä¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤ò°Õ¼±¤·¤¿¿©½¬´·¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¿»Æ©¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÀÐ°æÀèÀ¸¤«¤é¤Ï¡È¤¤¤Þ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄ²³è¤ò¡¢¤É¤¦³è¤«¤·¡¢¤É¤¦°ú¤¾å¤²¤ë¤«¡É¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤é¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÄó¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÄ²Æâ´Ä¶¤Ï1¼ïÎà¤Î¶Ý¤À¤±¤ÇÀ°¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ê£¿ô¤Î¶Ý¤¬»Ù¤¨¹ç¤¦¡È¥Áー¥àÀï¡É¤È¤·¤ÆÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã±ÂÎ¤ÇÀÝ¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ÎÄêÈÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÆý»À¶Ý¤äÇ¼Æ¦¶Ý¤ÎÎÏ¤ò¡¢¤µ¤é¤Ë°ú¤¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¿Ý»À¶Ý¤Ç¤¹¡£¿Ý»À¶Ý¤òÆý»À¶Ý¤äÇ¼Æ¦¶Ý¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã±ÂÎ¤ÇÀÝ¼è¤·¤¿¾ì¹ç¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢ÌÈ±ÖºÙË¦¤Î³èÀ¤¬ÇÜ°Ê¾å¤Ë¹â¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¿Ý»À¶Ý¤ÎÁê¾è¸ú²Ì
¡Úº£¤Þ¤Ç¤ÎÄ²³è¤Ë¥«¥Ä¡ª¡Ã¡Ö¤Ë¤´¤ê¿Ý¡×¡¦¡Ö¿Ý»À¶Ý¡×¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¡Û
¿Ý»À¶Ý¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¡Ö¤Ë¤´¤ê¿Ý¡×¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤ª¿Ý¤Å¤¯¤ê¤Î¤â¤È¤È¤Ê¤ë¶Ý¤Ç¤¹¡£Â¾¤Î¶Ý¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ºîÍÑ¤Ç¡¢ÌÈ±Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¡¢ÌÈ±Ö¤Î²á¾ê¤ÊÈ¿±þ¤òÍÞ¤¨¤ë¤Ï¤¿¤é¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¶áÇ¯¡¢Í¼±¼Ô¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë73Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Î×¾²»î¸³¤Ç¤Ï¡¢¿Ý»À¶Ý¤ò4½µ´Ö·ÑÂ³ÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É¡¤Å¤Þ¤ê¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬²þÁ±¤·¤¿¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Ä¾¶á¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢È©¤ÎÉÔ²÷´¶(¥à¥º¥à¥º´¶)¤ò·Ú¸º¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É¡¤Å¤Þ¤ê¤ÎÉÔ²÷´¶
ÀÐ°æÀèÀ¸¤ÎËèÆü¤ÎÄ«¿©¡È¤Ë¤´¤ê¿Ý¥¥ã¥Ù¥Ä¡É
ÀÐ°æÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Ë»ä¼«¿È¤â¡¢15Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢ËèÄ«¡Ø¤Ë¤´¤ê¿Ý¥¥ã¥Ù¥Ä¡Ù¤ò¿©¤ÙÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥ìー¥È¤Ë100g¤Û¤É¤Î¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò¤Î¤»¡¢Âç¤µ¤¸1ÇÕ¤Î¤Ë¤´¤ê¿Ý¤ò¤«¤±¤ë¤À¤±¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤È¤·¤ÆÇ¼Æ¦¤ò²Ã¤¨¤¿¤ê¡¢¥Ç¥¶ー¥È¤Ë¥èー¥°¥ë¥È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤ê¤È¡¢¶Ý¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¿©¤ÙÊý¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Ý»À¶Ý¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿È¯¹Ú¿©ÉÊ¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¡È¶Ý¤Î¥Áー¥àÎÏ¡É¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë°ì°÷¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡ÚÅÔÆâ¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡È¿©¤Ù¤ë²ÖÊ´¾ÉÂÐºö¡É¡Û
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤ò¼õ¤±¡¢ÅÔÆâ¤Ç¤âÈ¯¹Ú¡¦¿Ý»À¶Ý¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¤ä¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÊÌ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉáÃÊ¤Î¿©»ö¤Î±äÄ¹¤Ç¤Ç¤¤ëÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢²ÖÊ´¾É¥·ー¥º¥óÃæ¤ÎÆü¾ïÅª¤Ê¿©»ö¤ÎÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£È¯¹Ú¥Ç¥Ñー¥È¥á¥ó¥È (²¼ËÌÂô)
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤ò´Þ¤á¡¢Á´¹ñ¤Î¤Ë¤´¤ê¿Ý¤òÉÊÂ·¤¨Ãæ¡£
Ã´Åö µÈ²¬¤µ¤Þ¥³¥á¥ó¥È¡§¡Ö¸½ºß¤Ï»ºÃÏ¤ä¸¶ÎÁ¤Î°Û¤Ê¤ë¤Ë¤´¤ê¿Ý¤ò¾ï»þ4～5¼ï¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¿Ý»À¶Ý¤Ë¤âÂ¢¤´¤È¤Ë¸ÄÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Ý¤ß¤ä»ÀÌ£¤Î°ã¤¤¤ò¤¼¤Ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¿©Æ²¤âÊ»Àß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢È¯¹Ú¶Ý¤¬7¤Ä¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥é¥ó¥Á¡ØÈ¯¹Ú¼·Ê¡Äê¿©¡Ù¤¬¿Íµ¤¤Ç¡¢È¯¹Ú¤Î¤¦¤ÞÌ£¤ò³è¤«¤·¤¿¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤ä¤¹¤¤µ¨Àá¤À¤«¤é¤³¤½¡¢È¯¹Ú¤Î±ü¹Ô¤¤äÌÌÇò¤µ¤ò¡¢Æü¾ï¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡×
È¯¹Ú¥Ç¥Ñー¥È¥á¥ó¥È
¢£Bar Violet(¿·½É»°ÃúÌÜ)
2·î¤è¤ê¡¢¡Ö¤Ë¤´¤ê¿Ý¥á¥Ë¥åー¡×¤ò¥«¥¯¥Æ¥ë¡¦ÎÁÍý¤È¤È¤â¤ËÅ¸³«¡£
¥Þ¥¹¥¿ー ¸¶ÅÄ¤µ¤Þ¥³¥á¥ó¥È¡§¡ÖÁÏ¶ÈÅö»þ¤«¤é¡ÈÎÁÍý¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë°ìÇÕ¡É¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¾ïÏ¢¤µ¤Þ¤«¤é¿Ý»À¶Ý¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ëÊ¬²òµ¡Ç½¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤Ë¤´¤ê¿Ý¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÅ¹¤Ç¤Ï¡¢»ÀÌ£¤Î³Ñ¤¬Î©¤¿¤º¡¢²Ì¼ÂÌ£¤ä¥³¥¯¤ò²¼»Ù¤¨¤¹¤ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°û¤ß»Ï¤á¤Ë¤¹¤Ã¤ÈÆþ¤ë¥·¥§¥êー¥È¥Ë¥Ã¥¯¡¢¹á¤ê¤ÇÌþ¤¹¤ê¤ó¤´¡ß¥Ù¥êー¡¢´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤Î¥Ç¥¶ー¥È¥«¥¯¥Æ¥ë¤Þ¤Ç¡£Á°ºÚ¤«¤éÄù¤á¤Þ¤Ç´ó¤êÅº¤¦¡¢1ÇÕ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Bar Violet
¢£ÆüËÜ¶¶¹âÅç²°S.C. (ÆüËÜ¶¶)
2026Ç¯2·î16Æü(·î)¤«¤é28Æü(ÅÚ)¤Þ¤Ç¤Î13Æü´Ö¡¢ËÜ´ÛÃÏ²¼1³¬¿©ÎÁÉÊ¥Õ¥í¥¢¤Ë¤Æ¡¢¡ØÁ´¹ñ¤ÎÂ¢¸µ¤¬¼é¤ê·Ñ¤°¿Ý»À¶Ý¤Ë¤´¤ê¿Ý¤Ç¡Ö·ò¹¯¤òÂ£¤ë¡×¡Ù¥Õ¥§¥¢¤ò³«ºÅ¡£
½Õ¤Ë¤«¤±¤ÆÂÎÄ´¤ÎÍÉ¤é¤®¤ò´¶¤¸¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¸þ¤±¡¢¿·¤·¤¤·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤ÎÄó°Æ¤È¤·¤Æ¡Ö¤Ë¤´¤ê¿Ý¡×¤ËÃíÌÜ¡£´ü´ÖÃæ¤ÏÁ´¹ñ¤ÎÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¤Ë¤´¤ê¿Ý¤Î»î°ûÈÎÇä¤Î¤Û¤«¡¢¤Ë¤´¤ê¿Ý¤ò»È¤Ã¤¿ÁÚºÚ¤Î¸ÂÄêÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÅç²°
¡Ú²òÀâ¡§¼ªÉ¡°ö¹¢²Ê°å¡¿ÀÐ°æ ÀµÂ§ ÀèÀ¸¡Û
¼ªÉ¡°ö¹¢²Ê¿ÇÎÅÉôÄ¹¡£JAXA±§Ãè°å³Ø¿³ºº²ñ°Ñ°÷¡£¥è¥®ー¡¦¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Á¥åー¥ÈÇ§Äê¤Î¥è¥¬¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¿·¤ÎÃø½ñ¤Ë¡Ö70ºÐ¤«¤éÆñÄ°¡¦¼ªÌÄ¤ê¡¦Ç§ÃÎ¾É¤òËÉ¤°ÂÐ½èË¡¡×(¤µ¤¯¤é¼Ë)¡¢¡Ö1Æü3Ê¬ ÊÉ¥è¥¬¤Ç¥«¥é¥À¤¬¼ãÊÖ¤ë °å»Õ¤¬¶µ¤¨¤ë¤«¤ó¤¿¤ó¡õ¤ä¤¹¤é¤®¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¡×(¥á¥¤¥Ä½ÐÈÇ)¤Ê¤É¡£
¡Ú¡Ö¿Ý»À¶Ý¥é¥¤¥Õ¡×¡¡¿Ý»À¶Ý¤Î·ò¹¯²ÁÃÍ¤äÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Î¼è¤êÆþ¤ìÊý¤òÈ¯¿®¡Û
À¤³¦ºÇ¸Å¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¤ª¿Ý¤Ï¡¢¿©¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢À¸Ìô¤È¤·¤Æ¤â¿Í¡¹¤Î·ò¹¯¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Ý»À¶Ý¥é¥¤¥Õ¤Ï¡¢ÀìÌç²È¤ÎÃÎ¸«¤äºÇ¿·¸¦µæ¤Ê¤É¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¿Ý»À¶Ý¤Î·ò¹¯²ÁÃÍ¤äÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Î¼è¤êÆþ¤ìÊý¤ò¹¤¯È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
