¡Ú¿À¸Í¡¦¿â¿å¤Î¾¡ÅÄ½Î¡Û½Õ´ü¹Ö½¬¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À¡È¤ä¤ëµ¤¡É¤ò¡¢°ìÀ¸¥â¥Î¤Î¡È½¬´·¡É¤Ø¡£¡Ø¹Ö½¬¤«¤é¤Î·ÑÂ³±þ±ç¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ù¤ò³«»Ï

¸ÄÊÌ¼ø¶È¤Î¾¡ÅÄ½Î¡Ê¿À¸Í»Ô¿â¿å¶è¡¢ÂåÉ½¡§¾¡ÅÄ ²íÌé¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Åß´ü¹Ö½¬¤ä½Õ´ü¹Ö½¬¤Ê¤É¤Îµ¨Àá¹Ö½¬¤ò¼õ¹Ö¤µ¤ì¤¿¤ª»ÒÍÍ¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÄÌ¾ï¼ø¶È¤Ø¤È¥¹¥àー¥º¤Ë°Ü¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡Ø¹Ö½¬¤«¤é¤Î·ÑÂ³±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ù¤ò¥¹¥¿ー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¹Ö½¬´ü´ÖÃæ¤Ë¤ª»ÒÍÍ¤¬¸«¤»¤¿¡Ö¤â¤Ã¤È²ò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÍß¤òÅÓÀä¤¨¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¾¡ÅÄ½ÎÆÈ¼«¤Î¡Ö¸ÄÊÌ¼ø¶È¡×¤È¡Ö¼«½¬¤ò»ÅÁÈ¤ß²½¤¹¤ëPDCA¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤ò½¬´·²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤ÎÆþ½Î¶âÍ¥¶ø¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ µ¨Àá¹Ö½¬¤Î¡Ö¤½¤Î¸å¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤µ¤Þ¤ÎÁÛ¤¤¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ
¡Öµ¨Àá¹Ö½¬¤Î´Ö¤Ï´ù¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢³Ø¹»¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤Þ¤¿¸µ¤ÎÀ¸³è¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡×¤½¤ó¤Ê¤ªÇº¤ß¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊÝ¸î¼ÔÍÍ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ã»´ü´Ö¤Î½¸Ãæ³Ø½¬¤ÇÆÀ¤¿ÃÎ¼±¤ò¡¢ËÜÅö¤Î³ØÎÏ¤È¤·¤ÆÄêÃå¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¹Ö½¬¸å¤Î¡Ö·ÑÂ³¤·¤¿´Ä¶¡×¤¬²¿¤è¤ê¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
- ²ÝÂê1¡§¹Ö½¬¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö°ì²áÀ¤Î´èÄ¥¤ê¡×
¹Ö½¬¤Ç¡Ö¤ï¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¡¢Æü¾ï¤Î³Ø½¬½¬´·¤ËÌá¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¿ô½µ´Ö¸å¤Ë¤Ï¤½¤Îµ²±¤âÇö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ²ÝÂê2¡§¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ø¤Î¥Ïー¥É¥ë
¤ª»ÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢³Ø½¬´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ï¿´ÍýÅª¥Ïー¥É¥ë¤¬¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÊÝ¸î¼ÔÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Æþ½Î¶â¤ä¼êÂ³¤¤Ê¤É¤Î¿´ÍýÅª¡¦·ÐºÑÅª¤Ê¥Ïー¥É¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
- ²ÝÂê3¡§¼«Ê¬°ì¿Í¤Ç¤Ï°Ý»ý¤·¤Ë¤¯¤¤¡Ö¼«½¬½¬´·¡×
¹Ö½¬Ãæ¤Ï½Î¤ËÄÌ¤¦¥ê¥º¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÄÌ¾ï´ü¤ËÆþ¤ë¤È¡Ö¤¤¤Ä¡¢²¿¤ò¼«½¬¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡×¤ò¼«Ê¬°ì¿Í¤Ç´ÉÍý¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª»ÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢¤ª»ÒÍÍ¤¬¹Ö½¬¤Ç¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿Á°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¡¢»ÖË¾¹»¹ç³Ê¤Ø¤ÈÂ³¤¯¡Ö³Î¤«¤ÊÆ»¡×¤Ø¤È·Ò¤²¤ë¤¿¤á¡¢¾¡ÅÄ½Î¤Ï·ÑÂ³¼õ¹Ö¤òÎÏ¶¯¤¯¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ ¾¡ÅÄ½Î¤¬¡Öµ¨Àá¹Ö½¬¡×¤«¤é¡ÖÄÌ¾ï¼ø¶È¡×¤Ø¤Î·ÑÂ³¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë3¤Ä¤ÎÍýÍ³
µ¨Àá¹Ö½¬¤ÇÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾¡ÅÄ½Î¤Î»ØÆ³¤òÆü¾ï¤Î¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª»ÒÍÍ¤Î³Ø½¬»ÑÀª¤Ï·àÅª¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
1. ¹Ö»Õ¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÀâ¤¯¡Ø¸ÄÊÌ¼ø¶È¡Ù¤Î·ÑÂ³
¾¡ÅÄ½Î¤Î¡Ö¸ÄÊÌ¼ø¶È¡×¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÌäÂê±é½¬¤Î²òÀâ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹Ö»Õ¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¥Üー¥É¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¡¢¤ª»ÒÍÍ¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö¸¶Íý¸¶Â§¡×¤òÀâ¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£¤ª»ÒÍÍ¼«¿È¤¬¼ê±þ¤¨¤ò»ý¤Ã¤ÆÍý²ò¤Ç¤¤ë¤³¤Î¼ø¶È¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄÌ¾ï´ü¤â·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÕ¤±¾Æ¤¿Ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÖËÜÊª¤Î»×¹ÍÎÏ¡×¤¬º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
2. ²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¼é¤ë¡Ö¼«½¬¼¼¤Î½¬´·²½¡×
¾¡ÅÄ½Î¤Ç¤Ï¡Ö¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤¿¤é¡¢É¬¤º¼«½¬¤ËÍè¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ëー¥ë¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹Ö½¬Ãæ¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¡Ö½Î¤ËÍè¤ë¥ê¥º¥à¡×¤òÊø¤µ¤º¡¢1½µ´Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿PDCA¡Ê·×²è¡¦¼Â¹Ô¡¦É¾²Á¡¦²þÁ±¡Ë¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¼«Î©³Ø½¬¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼«½¬¼¼¤Ç¤Ï¡¢¼«Âð¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤Å¬ÅÙ¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤È°Â¿´´¶¤¬Â³¤¯¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
3. ¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Î¸ÄÀ¤ò½ÏÃÎ¤·¤¿¡ÖÄ¹´üÅª¤ÊÀïÎ¬¡×
¹Ö½¬´ü´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÂçÀÚ¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤Î¡ÖÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¡×¡Ö¤Ä¤Þ¤º¤¤ä¤¹¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍý²ò¤ò³è¤«¤·¡¢ÄÌ¾ï¼ø¶È¤Ç¤Ï¤è¤ê°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤òÄó°Æ¤·¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤ª»ÒÍÍ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¹Ö½¬¤«¤é¤Î·ÑÂ³±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Û- ÆÃÅµ¡§Æþ½Î¶â5,000±ß³ä°ú
- ÂÐ¾Ý¡§¡Ö¤³¤Îµ»ö¤ò¸«¤¿¡×¤È¤ª¿½¤·½Ð¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢Åß´ü¤Þ¤¿¤Ï½Õ´ü¹Ö½¬¼õ¹Ö¸å¤Ë»ØÄê¤Î´ü´ÖÆâ¤Ë¤´Æþ½Î¤µ¤ì¤ëÊý
- ´ü´Ö¡§ 2026Ç¯3·îËö¤Þ¤Ç
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é :
https://katsudajuku.co.jp/inquiry/
¢¨Æþ½Î¶â¤Î³ä°ú¤Ï¡¢¿·¤·¤¤³Ø¤Ó¤Î¥¹¥¿ー¥È¤ò±þ±ç¤·¡¢¤´²ÈÄí¤Î¤´ÉéÃ´¤ò¾¯¤·¤Ç¤â·Ú¤¯¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡ ÂåÉ½ ¾¡ÅÄ ²íÌé¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¼ø¶È¤ä¹Ö½¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤ª»ÒÍÍ¤¬À²¤ì¤ä¤«¤Ê´é¤Ç¡Ø¤ï¤«¤Ã¤¿¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë½Ö´Ö¤¬¡¢»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤ÆºÇ¤â´ò¤·¤¤»þ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Îµ±¤¤òËÜÊª¤Î¼«¿®¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¹Ö½¬¸å¤Î¡ØÆü¾ï¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¡Ù¤ËÂ¾¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¹Ö½¬¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ª»ÒÍÍ¤Ë¡Ø¾å¤òÌÜ»Ø¤¹ÊýË¡¡Ù¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬¡¢¤ª»ÒÍÍ¤ÎÌ¤Íè¤òÂó¤¯¿·¤·¤¤°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¡ÔÌµÎÁ¸ÄÊÌÁêÃÌ¡¦ÂÎ¸³¼ø¶È¤ò¿ï»þ¼õÉÕÃæ¡Õ
¡Ö¤Þ¤º¤Ïµ¨Àá¹Ö½¬¤À¤±»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö»Ò¶¡¤Ë¹ç¤¦¤«¤É¤¦¤«³Î¤«¤á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤´ÁêÃÌ¤âÂç´¿·Þ¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Î³Ø½¬¾õ¶·¤ò¤ª»Ç¤¤¤·¡¢ºÇÅ¬¤Ê¼õ¹Ö¥×¥é¥ó¤ò¤´Äó°Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥Õ¥©ー¥à¤Þ¤¿¤Ï¤ªÅÅÏÃ¤Ë¤Æ¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡ ¾¡ÅÄ½Î ³µÍ×
½ÎÌ¾¡§ ¸ÄÊÌ¼ø¶È¤Î¾¡ÅÄ½Î
½êºßÃÏ¡§ Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¿â¿å¶è¿ð¥±µÖ7-14 2F
ÂÐ¾Ý¡§ ¾®³Ø¹»3Ç¯À¸ ～ ¹â¹»3Ç¯À¸
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Ë¤è¤ë¸ÄÊÌ¼ø¶È¡¢¼«½¬´ÉÍý¡¢¼õ¸³»ØÆ³
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://katsudajuku.co.jp/
¢¡ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¦ÌµÎÁÁêÃÌ¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß
³ô¼°²ñ¼Ò ¾¡ÅÄ½Î
TEL¡§ 078-742-6924¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö¡§Ê¿Æü 14:00～22:00¡Ë
MAIL¡§info@katsudajuku.co.jp ¤Þ¤¿¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¾µ¤ê¤Þ¤¹