TV¥¢¥Ë¥á¡ØÀµÈ¿ÂÐ¤Ê·¯¤ÈËÍ¡Ù¤è¤ê¡¢¤×¤ì¤Á¤ã¤¹¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¡Ö£²Ï¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡×¡Ö¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡ÖFaNeMa¡×¤Ë¤ÆÍ½Ìó³«»Ï¡ª
¥·¥¹¥Æ¥à¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÄÂ¼½¡¹°¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡¦¥Þ¥ó¥¬¡¦¥²ー¥àºîÉÊÅù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¡¦À½ºî¡¦ÈÎÇä¤ò¤¹¤ë¼«¼ÒEC¥µ¥¤¥È¡ÖFaNeMa¡×¡ÊURL¡§https://fanema.jp/¡Ë¤Ë¤Æ¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÀµÈ¿ÂÐ¤Ê·¯¤ÈËÍ¡Ù¤è¤ê¡Ö¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¡Ö£²Ï¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡×¡Ö¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡×¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
¡ã¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡ä
¡Ú²Á³Ê¡ÛBOX 7,040±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¼ïÎà¡ÛÁ´8¼ï¡ÊÎëÌÚ¡¢Ã«¡¢»³ÅÄ¡¢¥¤¥¨¥Æ¥£¡¢Ê¿¡¢Åì¡¢À¾¡¢ËÜÅÄ¡Ë
¡Ú¥µ¥¤¥º(Ìó)¡ÛH80mm°ÊÆâ
¡ÚÈ¯Çä¡Û2026Ç¯4·îÃæ½Üº¢Í½Äê
¢§£²Ï¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー
¡ã¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡ä
¡Ú²Á³Ê¡Û³Æ 1,320±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¼ïÎà¡ÛÁ´4¼ï¡ÊÎëÌÚ¡¢Ã«/»³ÅÄ¡¢¥¤¥¨¥Æ¥£/Ê¿¡¢Åì/À¾¡¢ËÜÅÄ¡Ë
¡Ú¥µ¥¤¥º(Ìó)¡ÛH80mm°ÊÆâ
¡ÚÈ¯Çä¡Û2026Ç¯4·îÃæ½Üº¢Í½Äê
¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー
¡ã¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡ä
¡Ú²Á³Ê¡ÛBOX 4,400±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¼ïÎà¡ÛÁ´8¼ï¡ÊÎëÌÚ¡¢Ã«¡¢»³ÅÄ¡¢¥¤¥¨¥Æ¥£¡¢Ê¿¡¢Åì¡¢À¾¡¢ËÜÅÄ¡Ë
¡Ú¥µ¥¤¥º(Ìó)¡ÛH80mm°ÊÆâ
¡ÚÈ¯Çä¡Û2026Ç¯4·îÃæ½Üº¢Í½Äê
EC¥µ¥¤¥È¡ÖFaNeMa¡×¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£
¡ÚÍ½Ìó¼õÉÕ´ü´Ö¡Û2026Ç¯2·î9Æü(·î)～2026Ç¯3·î9Æü(·î)
¡Ú¤ªÆÏ¤±»þ´ü¡Û2026Ç¯4·îÃæ½Üº¢Í½Äê
¢£Ãøºî¸¢É½µ
(C)°¤²ìÂô¹ÈÃã¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¡ÖÀµÈ¿ÂÐ¤Ê·¯¤ÈËÍ¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ûTV¥¢¥Ë¥á¡ÖÀµÈ¿ÂÐ¤Ê·¯¤ÈËÍ¡×¤È¤Ï
¤¤¤Ä¤â¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤±¤É¼þ¤ê¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦½÷»Ò¡¦ÎëÌÚ¤È¡¢ÊªÀÅ¤«¤À¤±¤É¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸À¤¨¤ëÃË»Ò¡¦Ã«¡£ÀµÈ¿ÂÐ¤ÊÆó¿Í¤¬¤ª¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤È¡¢Í§¿Í¤¿¤Á¤È¤Î³Ø¹»À¸³è¤òÉÁ¤¯¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£
¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡×¤Ë¤Æ2024Ç¯¤Þ¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬Áª¤Ö!!ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯Âç¾Þ2024¡×ÃËÀÉôÌç¾Þ¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ2024¡×Âè7°Ì¡¢¡ÖÂè4²ó¥Þ¥¬¥Ç¥ßー¾Þ¡×ºîÉÊ¾Þ¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Þ¥ó¥¬¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿°¤²ìÂô¹ÈÃã¤Ë¤è¤ë¸¶ºî¤ò¥é¥Ñ¥ó¥È¥é¥Ã¥¯¤¬TV¥¢¥Ë¥á²½¡£
MBS¡¿TBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË¸á¸å5»þ～ÊüÁ÷Ãæ¡ª
ABEMA¡¢Prime Video¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË¸á¸å5»þ30Ê¬～ºÇÂ®ÇÛ¿®Ãæ¡ª
¢£ÀµÈ¿ÂÐ¤Ê·¯¤ÈËÍ ¸ø¼°
https://x.com/seihantai_x
¢£TV¥¢¥Ë¥á¡ÖÀµÈ¿ÂÐ¤Ê·¯¤ÈËÍ¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://sh-anime.shochiku.co.jp/seihantai_anime/
¢£¥·¥¹¥Æ¥à¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÖFaNeMa(¥Õ¥¡¥Í¥Þ)¡×
https://fanema.jp/
¢£FaNeMa¸ø¼°Twitter¡ÖFanema_Official¡×
https://twitter.com/Fanema_Official
¢¨·ÇºÜ²èÁü¡¦¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Þ¤¿¤Ï»îºîÉÊ¤Ç¤¹¡£´Æ½¤Ãæ¤Ë¤Ä¤¡¢¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¾¦ÉÊ¤ÏÁ´¹ñ¤Î¥Û¥Óー¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤Ë¤ÆÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨È¯É½»þ¸½ºß¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£