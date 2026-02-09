¥¢ー¥Æ¥£¥¾¥óÈþ½Ñ´Û¡Ö¥¯¥íー¥É¡¦¥â¥Í -É÷·Ê¤Ø¤ÎÌä¤¤¤«¤±¡×¤Ë¤Æ¡¢¥â¥Í¤ÎÌ¾ºî¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¡ÖPENON ¥¿¥Ã¥Á¥ßー¡ª¥¢ー¥È¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡×¸ÂÄêÈ¯Çä
ÃÏµå¤ä¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Ú¥Î¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ï¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¾¥óÈþ½Ñ´Û¡ÊÅìµþÅÔ¡¦Ãæ±û¶è¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ¸Í÷²ñ¡Ö¥¯¥íー¥É¡¦¥â¥Í -É÷·Ê¤Ø¤ÎÌä¤¤¤«¤±¡×¤Î¸ø¼°¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¡¢¥â¥Í¤ÎÌ¾ºî¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¡ÖPENON ¥¿¥Ã¥Á¥ßー¡ª¥¢ー¥È¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡×2¼ï¤ò¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¾¥óÈþ½Ñ´Û¤Î´ÛÆâ¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¸ÂÄêÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤ÁPENON¤Ï¡¢¿¹ÎÓÇ§¾ÚÌÚºà¤Î³èÍÑ¡¢Ã¦¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î¿ä¿Ê¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¤è¤ë»ñ¸»½Û´Ä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ÆÈ¼«¤Î°õºþ¤ÈÎ©ÂÎ²Ã¹©µ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¸¶²è¤Î¥¿¥Ã¥Á¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥ê¥¢¥ë¤Ê±úÆÌ¤ò¤Ä¤±¤¿¡¢Î©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¿·¤·¤¤·Á¤Î¥¢ー¥È¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¯¥íー¥É¡¦¥â¥Í -É÷·Ê¤Ø¤ÎÌä¤¤¤«¤±¡×¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à
¢£Claude MONET ¡ÈWater Lilies, 1903¡É
Ìø¤Î»Þ¤¬¤Û¤ó¤Î¾¯¤·ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¤Ï¡¢¿çÏ¡¤Î²Ö¤¬Éâ¤«¤Ö¿åÌÌ¤¬²èÌÌ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿å¤Ë±Ç¤ê¹þ¤à¸÷¤ä¶õ¡¢ÌÚ¡¹¤Îµ¤ÇÛ¤Ë¤½¤Ã¤ÈÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢ÀÅ¤«¤ËÎ®¤ì¤ë»þ´Ö¤Î°Ü¤í¤¤¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥¯¥íー¥É¡¦¥â¥Í¡Ô¿ç蓮¡Õ1903Ç¯ ÀÐ¶¶ºâÃÄ¥¢ー¥Æ¥£¥¾¥óÈþ½Ñ´ÛÂ¢
¥â¥Í¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ë¡È¸÷¤Î°õ¾Ý¡É¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¿åÌÌ¤ÎÉôÊ¬¤Ï¤Ä¤ä¤Î¤¢¤ë¼Á´¶¤Ç»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¸÷¤¬¿å¤Î¾å¤ò¤¹¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¶õ¤ä¼þ°Ï¤Î·Ê¿§¤¬¤ä¤µ¤·¤¯±Ç¤ê¹þ¤àÉ½¾ð¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¿çÏ¡¤Î²Ö¤Ë¤ÏÈùºÙ¤Ê±úÆÌ¤ò»Ü¤·¡¢¿å¤È¿¢Êª¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼Á´¶¤Î°ã¤¤¤¬ºÝÎ©¤Ä¤è¤¦¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤ä¤ä¤«¤Ê¿åÌÌ¤È±úÆÌ¤Î¤¢¤ë¿çÏ¡¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²èÌÌÁ´ÂÎ¤ËÎ©ÂÎ´¶¤È±ü¹Ô¤¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤ÇºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤ò¿¼¤¯Ì£¤ï¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¢£Claude MONET ¡ÈWater Lily Pond, 1907¡É
¿åÌÌ¤Ë¿çÏ¡¤ÎÍÕ¤¬Éâ¤«¤Ó¡¢¤½¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤ÏÌÚ¡¹¤ä¡¢°«¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ë¶õ¤Î¸÷¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÓ¤È¤¤¤¦°ì¤Ä¤Î¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¶õ¤Î±À¡¢¿å¤ËÉâ¤«¤Ö¿çÏ¡¡¢¤½¤·¤Æ¿å¤Î±ü¤Ë¤Ò¤½¤àµ¤ÇÛ¤Þ¤Ç¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î²èÌÌ¤ÎÃæ¤Ë½Å¤Ê¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç°Û¤Ê¤ë¶õ´Ö¤ä»þ´Ö¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥¯¥íー¥É¡¦¥â¥Í¡Ô¿ç蓮¤ÎÃÓ¡Õ1907Ç¯¡¡ÀÐ¶¶ºâÃÄ¥¢ー¥Æ¥£¥¾¥óÈþ½Ñ´ÛÂ¢
¥â¥ÍÈÕÇ¯¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡¢ÀÖ¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¿§¹ç¤¤¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¿§Ì£¤Î½Å¤Ê¤ê¤ä¥Èー¥ó¤ÎÈùÌ¯¤Êº¹¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸÷¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Ü¤í¤¦ÃÓ¤ÎÀÅ¤«¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿åÌÌ¤Ë±Ç¤ê¹þ¤à¿¢Êª¤Î¤«¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢É®¤Î¥¿¥Ã¥Á¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤á¤é¤«¤Ê±úÆÌ¤ò²Ã¤¨¡¢²º¤ä¤«¤Ê¿å¤ÎÎ®¤ì¤ä¸÷¤ÎÍÉ¤é¤á¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡¢¤ä¤µ¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞºÆ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥Í¤¬¸«¤Ä¤áÂ³¤±¤¿¥¸¥ô¥§¥ë¥Ëー¤Î¿åÊÕ¤ò¡¢¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
PENON ¥¿¥Ã¥Á¥ßー¡ª¥¢ー¥È¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È Á´2¼ï¡¡770±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§¥¢ー¥Æ¥£¥¾¥óÈþ½Ñ´Û 2³¬ ¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×¡Ê¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¤ß¤ÎÍøÍÑ²Ä¡Ë
¥¯¥íー¥É¡¦¥â¥Í -É÷·Ê¤Ø¤ÎÌä¤¤¤«¤±
°õ¾ÝÇÉ¤Îµð¾¢¥¯¥íー¥É¡¦¥â¥Í¡Ê1840-1926¡Ë¤Ï¡¢¼«Á³¸÷¤Î°Ü¤í¤¤¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¥«¥ó¥ô¥¡¥¹¤Ë¤È¤É¤á¤è¤¦¤ÈÀ¸³¶¤ò¤«¤±¤ÆÃµµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥ë¥»ーÈþ½Ñ´Û¤¬¡¢¥â¥Í¤ÎË×¸å100Ç¯¤È¤¤¤¦¹ñºÝÅª¤ÊµÇ°¤ÎÇ¯¤ÎËë³«¤±¤ò¾þ¤ëÅ¸Í÷²ñ¡¢¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤ëËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢¥ë¡¦¥¢ー¥ô¥ë¡¢¥¢¥ë¥¸¥ã¥ó¥È¥¥¥¤¥æ¡¢¥ô¥§¥È¥¥¥¤¥æ¡¢¥¸¥ô¥§¥ë¥Ëー¤Ê¤É¡¢¥â¥Í¤ÎÁÏºî¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤Ê¾ì½ê¤È»þÂå¤«¤é¡¢¤½¤Î²è¶È¤ÎÈ¯Å¸¤òÃ°Ç°¤Ë¤¿¤É¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±»þÂå¤Î³¨²è¤ä¼Ì¿¿¡¢ÉâÀ¤³¨¡¢¥¢ー¥ë¡¦¥Ìー¥ô¥©ー¤Î¹©·ÝºîÉÊ¤Ê¤É¤ÎÉ½¸½¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤«¤é¡¢¥â¥Í¤ÎÁÏºî¤ÎÇØ·Ê¤äÆ°µ¡¤òÆÉ¤ß²ò¤¡¢¸½Âå¤Î±ÇÁüºî²È¥¢¥ó¥¸¥å¡¦¥ì¥Ã¥Á¥¢¤Ë¤è¤ë¥â¥Í¤Ø¤Î¥ª¥Þー¥¸¥å¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿Ë×Æþ·¿¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤âÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î»ë³ÐÉ½¸½¤ò¸òºø¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥â¥Í¤ÎÁÏºî³èÆ°¤Ë¿·¤¿¤Ê¸÷¤òÅö¤Æ¤ë¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤¥â¥Í¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ç¤¹¡£¥â¥Í¤ÎºîÉÊ41ÅÀ¤ò´Þ¤à¡¢¥ª¥ë¥»ーÈþ½Ñ´Û½êÂ¢¤ÎÌó90ÅÀ¤Ë¡¢¹ñÆâ¤ÎÈþ½Ñ´Û¤ä¸Ä¿Í½êÂ¢ºîÉÊ¤ò²Ã¤¨¤¿¹ç·×Ìó140ÅÀ¤Ç¡¢É÷·Ê²è²È¤È¤·¤Æ¤Î¥â¥Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¸Í÷²ñÌ¾¡§¥¯¥íー¥É¡¦¥â¥Í -É÷·Ê¤Ø¤ÎÌä¤¤¤«¤±
²ñ´ü¡§2026Ç¯2·î7Æü¡ÎÅÚ¡Ï～2026Ç¯5·î24Æü¡ÎÆü¡Ï
²ñ¾ì¡§¥¢ー¥Æ¥£¥¾¥óÈþ½Ñ´Û¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶èµþ¶¶1-7-2¡Ë
³«´Û»þ´Ö¡§10:00～18:00¡¡¢¨Æþ´Û¤ÏÊÄ´Û¤Î30Ê¬Á°¤Þ¤Ç
¡Ê3·î20Æü¤ò½ü¤¯¶âÍËÆü¡¢5·î2Æü[ÅÚ]¡¢9Æü[ÅÚ]¡¢16Æü[ÅÚ]¡¢23Æü[ÅÚ]¤Ï 20:00¤Þ¤Ç¡Ë
µÙ´ÛÆü¡§2·î16Æü¡Î·î¡Ï¡¢3·î16Æü¡Î·î¡Ï¡¢4·î13Æü¡Î·î¡Ï¡¢5·î11Æü¡Î·î¡Ï
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://www.artizon.museum/exhibition_sp/monet2026/
¡Ú¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ú¥Î¥ó
https://penon.co.jp/contact/