¿·¿§¥Õ¥©¥®ー¥Ô¥ó¥¯¤¬ÅÐ¾ì¡ªuka¥«¥éー´Æ½¤¤Ë¤è¤ë°åÎÅ½¾»ö¼Ô¸þ¤±¥¹¥¯¥é¥Ö¥·¥êー¥º¡Øuka scrub study¡Ù¡¡¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¥áー¥«ー½»¾¦¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡ß¥Èー¥¿¥ë¥Ó¥åー¥Æ¥£¥«¥ó¥Ñ¥Ëーuka
uka scrub study (¥¦¥« ¥¹¥¯¥é¥Ö ¥¹¥¿¥Ç¥£)
¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¥áー¥«ー½»¾¦¥â¥ó¥Ö¥é¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§·óÈ¬ ¹¸¡Ë¤Ï¥Èー¥¿¥ë¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー uka¡Ê¥¦¥«¡Ë¤Î¥«¥éー´Æ½¤¤Ë¤è¤ë°åÎÅ½¾»ö¼Ô¸þ¤±¥¹¥¯¥é¥Ö¥·¥êー¥º¡Øuka scrub study¡Ê¥¦¥« ¥¹¥¯¥é¥Ö¥¹¥¿¥Ç¥£¡Ë¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·¿§¥Õ¥©¥®ー¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ì¥Ç¥£¥¹¥¹¥¯¥é¥Ö¤òEC¡¦ÄÌÈÎ¸ÂÄê¤Ç2026Ç¯2·î9Æü(·î)¤è¤êÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Øuka scrub study¡Ê¥¦¥« ¥¹¥¯¥é¥Ö¥¹¥¿¥Ç¥£¡Ë¡Ù¤Ï2023Ç¯6·î¤Î¥ì¥Ç¥£¥¹¥¹¥¯¥é¥ÖUM500È¯Çä³«»Ï°Ê¹ß¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¥Ü¥È¥à¥¹UM700¡¢¥Á¥ã¥³ー¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥ê¥êー¥¹°ÊÍèÎß·×Ìó£²ËüËç¤òÇä¾å¤²¡¢EC¡¦ÄÌÈÎ¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÂçÊÑ¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
£³¤Ä¤Î¥Í¥¤¥ë¥«¥éー¤ÇÄ´¿§¤µ¤ì¤¿¿·¿§¥Õ¥©¥®ー¥Ô¥ó¥¯
º£²ó¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤È¤Ê¤ë¥«¥éー¤Ï¡ÖÌ¸¤ÎÍÍ¤Ê¤ä¤µ¤·¤µ¤òÅ»¤¦¥Õ¥©¥®ー¥Ô¥ó¥¯¡×
¤³¤Î¥¹¥¿¥Ç¥£¥·¥êー¥º¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥Í¥¤¥ë¥«¥éー£³¿§¡Ê12/0¡Ü23/p¡Ü10/0¡Ë¤ÇÄ´¿§¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥«¥éー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
uka scrub study¤Î¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó
¡ÖÃ¯¤ÎÈ©¤âÈþ¤·¤¯¾º²Ú¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦uka¤Î¥Í¥¤¥ë¥«¥éー¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Í¥¤¥ë¤ò³Ú¤·¤à¤è¤¦¤Ëµ¨Àá¤ä¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¿§Å¸³«¡£
¤Þ¤¿¡¢¿§¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÇºà¤È¥Ç¥£¥Æー¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È
UM500¡¡¥Ç¥£¥Æー¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È
½»¾¦¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¥Ñ¥¿ー¥ó¸¦µæ¤È¸½¾ì¤ÎÀ¼¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¤è¤êÈþ¤·¤¯Æ°¤¤ä¤¹¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥ì¥Ç¥£¥¹¥¹¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¹¡£
°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬¤â¤Ã¤È¤¤ì¤¤¤Ë¡¢¤¦¤ì¤·¤¯¡¢Èô¤ÓÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¤ß¤ó¤Ê¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ»ÅÍÍ
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡¡uka scrub study¡Ê¥¦¥« ¥¹¥¯¥é¥Ö¥¹¥¿¥Ç¥£¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¥ì¥Ç¥£¥¹¥¹¥¯¥é¥Ö
ÉÊÈÖ¡¡UM500-FP
¿§Ì¾¡¡¥Õ¥©¥®ー¥Ô¥ó¥¯
ÁÇºà¡¡¥½¥Õ¥È¥é¥Á¥Í¡Ê¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100%¡Ë
¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¡¡S～3L
¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡¡8,470±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÍ½Äê¡¡2026Ç¯2·î9Æü(·î)
¢¨ËÜÀ½ÉÊ¡ÊUM500¡Ë¤ÏÊÀ¼ÒÈÎÇäÂåÍýÅ¹¤ÎEC¡¦ÄÌÈÎ¸ÂÄê¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
UM500-FP ¥Õ¥©¥®ー¥Ô¥ó¥¯
UM500¤Î¥«¥éーÅ¸³«¡¡Á´9¿§¡Ê¥¢ー¥¹¥Ö¥ëー¡¢¥é¥Ù¥ó¥Àー¥Ô¥ó¥¯¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¥Ö¥ëー¡¢¥µ¥ó¥É¥Ùー¥¸¥å¡¢¥Úー¥ë¥Ô¥ó¥¯¡¢¥Ü¥ë¥Éー¡¢¥Ö¥ëー¥°¥ìー¡¢¥Á¥ã¥³ー¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Õ¥©¥®ー¥Ô¥ó¥¯¡Ë
uka scrub study UM500¤ÏÁ´£¹¿§¤Ë¡£
ÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2026Ç¯2·î9Æü(¶â)¤è¤êEC¡¦ÄÌÈÎ¤Ë¤Æ½ç¼¡¼è¤ê°·¤¤³«»Ï
¼è¤ê°·¤¤¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.scmb.co.jp/onlinestore/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
½»¾¦¥â¥ó¥Ö¥é¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
´ë²è¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¡¡¹ÊóÀëÅÁ¥Áー¥à¡¡¹â³À¡¦Èæº´
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡¡montblanc_pr@scmb.jp
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥«
PR¡¡¾®ÎÓ¡¦ÀÐ»³¡¦¾®¾¾
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡¡tokyo-office@uka.co.jp
²ñ¼Ò³µÍ×
½»¾¦¥â¥ó¥Ö¥é¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
1950Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÁí¹çÇò°á¥áー¥«ー¡£°åÎÅ¡¦²ð¸î¡¢°û¿©¡¦¥µー¥Ó¥¹¡¢¿©ÉÊ¹©¾ì¸þ¤±¤ÎÇò°á¤äºî¶ÈÉþ¤Ê¤É¡¢Æ¯¤¯¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ò´ë²è¡¢À¸»º¡¢ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§½»¾¦¥â¥ó¥Ö¥é¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§·óÈ¬ ¹¸(¤«¤Í¤Ï¤Á ¤¢¤¤é)
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©541-0041 Âçºå»ÔÃæ±û¶èËÌÉÍ4ÃúÌÜ7ÈÖ28¹æ
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://www.scmb.co.jp/
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥¿¥í¥°¡§https://www.scmb.co.jp/catalog/
¼è¤ê°·¤¤¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢°ìÍ÷¡§https://www.scmb.co.jp/onlinestore/
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://www.instagram.com/sumisho_montblanc/
½»¾¦¥â¥ó¥Ö¥é¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/175182
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥«
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä9-5-14ÀÖºä¥Ò¥ë¥µ¥¤¥É¥Ï¥¦¥¹II 2³¬C
Âå É½¡§ÅÏîµ µ¨Êæ
¸ø¼°HP¡§https://uka.co.jp/