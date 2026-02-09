¡ÒSNIDEL BEAUTY¡Ó¿¹¹áÀ¡¤¬Ì¥¤»¤ë¡¢¡Ö¿·¤·¤¤»ä¡×SNIDEL BEAUTY¤¬°ú¤½Ð¤¹¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÉ½¾ð¤ò²ò¶Ø¡ÒÆÃÀßWEB¥Úー¥¸¤ò2026Ç¯£²·î£¹Æü(·î)¤è¤ê¸ø³«¡Ó
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥é¥Ü(ËÜ¼Ò ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è/ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Ë»³YAMUÍÛ»Ò)¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢¡È¤¤Ã¤ÈÀ¸¤Êý¤¹¤é¤âÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Î¥¯¥êー¥ó¥Ó¥åー¥Æ¥£¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSNIDEL BEAUTY(¥¹¥Ê¥¤¥Ç¥ë ¥Ó¥åー¥Æ¥£)¡×¤Ï¡¢2026Ç¯2·î9Æü (·î)¤è¤ê¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¿¹¹áÀ¡¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿ÆÃ½¸¥Úー¥¸¡ÖSoft Glow,Sharp Gaze feat. Kasmi Mori¡×¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£²ÄÎù¤Ç¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤Ì¥ÎÏ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¿Ä¤Î¶¯¤µ¤äÑÛ¤È¤·¤¿Èþ¤·¤µ¤âÊ»¤»»ý¤Ä¿¹¹áÀ¡¡£
ËÜÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢Èà½÷¤¬Ì¥¤»¤ë¡È¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÉ½¾ð¡É¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¡¢¥Ô¥å¥¢¤Ç¥¥åー¥È¤Ê°ìÌÌ¤È¡¢¥·¥ãー¥×¤Ç¥¯ー¥ë¤Ê°ìÌÌ¡¢¤½¤Î¤É¤Á¤é¤â°ú¤½Ð¤·¤¿SNIDEL BEAUTY¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î2¤Ä¤Î¥á¥¤¥¯¥ë¥Ã¥¯¤ò´°À®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¡ÖSoft Glow,Sharp Gaze feat. Kasmi Mori¡×ÆÃÀß¥Úー¥¸¡ä
https://snidelbeauty.com/Page/Lp/SB_202602_morikasumi/
Soft Glow,Sharp Gaze feat. Kasmi Mori
²ÄÎù¤µ¤È¶¯¤µ¡¢ÁêÈ¿¤¹¤ëÌ¥ÎÏ¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡£
¥Ä¥ä¤ÇÉÁ¤¯¥É¥êー¥ßー¤ÊÉ½¾ð¤È¡¢¥Þ¥Ã¥È¤Ç°ú¤½Ð¤¹¥¯ー¥ë¤Ê¿§¹á¡£
Å·»È¤È°Ëâ¡¢Æó¤Ä¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤¬±Ç¤·½Ð¤¹¤Î¤Ï¡¢
¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤¿¹¹áÀ¡¤Î¿·¤·¤¤°ìÌÌ¡£
LOOK1
¥Ä¥ä¤È·ì¿§¤ÇÉÁ¤¯¥É¥êー¥ßー¤ÊÂç¿Í¤Î²Ä°¦¤²
[»ÈÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à]
¥¢¥¤¥Ç¥¶¥¤¥Êー n 6,600±ß(ÀÇ¹þ)
06 Girls Trip
¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤¬Í¶¤¦¥É¥êー¥ßー¥Ùー¥¸¥å¥¢¥¤
²¹¤«¤µ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥Ô¥ó¥¯¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Î¥Ùー¥¸¥å¤ä¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¡Ö06 Girls Trip¡×¡£
¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¥Ô¥ó¥¯¤È¥Þ¥Ã¥È¤Ê¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¥Ùー¥¸¥å¤¬°¦¤é¤·¤¤ÌÜ¸µ¤ò±é½Ð¤·¡¢Á¡ºÙ¤Ê¤¤é¤á¤¤¬Æ©ÌÀ´¶¤È±ü¹Ô¤¤òÅº¤¨¤ë¡£
¥æー¥Õ¥©¥ê¥Ã¥¯ ¥°¥í¥¦ ¥Ö¥é¥Ã¥·¥å 3,300±ß(ÀÇ¹þ)
07 Sweet Blush
ÊÐ¸÷¥Ñー¥ë¤¬½Ö¤¯¥Ö¥ëー¥à¥Ô¥ó¥¯¡£
ÆâÂ¦¤«¤éÍ¯¤¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê·ì¿§¤È¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Ä¥ä¤òËË¤Ë¡£
¥ê¥Ã¥× ¥°¥ì¥¤¥º 2,530±ß(ÀÇ¹þ)
03 Endless Laughter
¥¬¥é¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷Âô´¶¤Ç¿°¤òÊñ¤à¥¹¥¦¥£ー¥È¥Ô¥ó¥¯¡£
Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ëÈ¯¿§¤Ç¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯¤´µ¡·ù¤Ê¿°¤Ë¡£
LOOK2
¶¯¤µ¤òÈë¤á¤¿¤Þ¤Ê¤¶¤·¤¬ÀÅ¤«¤ËÊª¸ì¤ë
[»ÈÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à]
¥¢¥¤¥Ç¥¶¥¤¥Êー n 6,600±ß(ÀÇ¹þ)
05 Purely Sweet
´Å¤µ¤È¾åÉÊ¤µ¤ò»Å¹þ¤àÆ©ÌÀ´¶¥Ô¥ó¥¯¥Ñ¥ì¥Ã¥È
¤Û¤Î¤«¤ÊÀÄ¤ß¤ò´Þ¤ó¤À¥Ô¥ó¥¯¤¬¡¢Æ©ÌÀ´¶¤ÈÉÊ³Ê¤ò°ú¤½Ð¤¹¡Ö05 Purely Sweet¡×¡£
¥Þ¥Ã¥È¤Ê¥âー¥Ö¥°¥ìー¥¸¥å¤Ç¥»¥ó¥·¥å¥¢¥ë¤Ê±¢±Æ¤ò¤Ä¤±¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤È¥íー¥º¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ñー¥ë¤ÇÍ¾±¤¤ò½Å¤Í¤Æ¡£
¥æー¥Õ¥©¥ê¥Ã¥¯ ¥°¥í¥¦ ¥Ö¥é¥Ã¥·¥å 3,300±ß(ÀÇ¹þ)
08 Frosting Coral
¥Ìー¥Ç¥£¤Ê¥³ー¥é¥ë¥Ô¥ó¥¯¤¬±ð¤ä¤«¤ËÈ¯¿§¡£
¤³¤á¤«¤ß¤«¤éÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë´éÎ©¤Á¤Ë¡£
¥ëー¥¸¥å ¥¯¥Á¥åー¥ë ¥Þ¥Ã¥È 3,520±ß(ÀÇ¹þ)
06¡¡Bitter Cassis
¶õµ¤¤ò´Þ¤ó¤À¥ì¥¢¥Þ¥Ã¥È¤¬¿°¤ËÍÏ¤±¤ë¤è¤¦¤ËÌ©Ãå¡£
Ãæ±û¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀÅ¤«¤Ê¶¯¤µ¤È¿§¹á¤ò²ò¤Êü¤Ä¡£
¡ã¡ÖSoft Glow,Sharp Gaze feat. Kasmi Mori¡×ÆÃÀßWEB¥Úー¥¸³µÍ×¡ä
Å¸³«´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î9Æü(·î)～3·î8Æü(Æü)
Å¸³«¾ì½ê¡§SNIDEL BEAUTY¸ø¼°¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¿¹¹áÀ¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1995Ç¯6·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£
2023Ç¯3·î¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤òÂà¼Ò¸å¡¢¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Öseju¡×¤Ë½êÂ°¡£
¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¶È¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¶È¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖÇ¯²¼Æ¸Äç(¥Á¥§¥êー¥Üー¥¤)¤¯¤ó¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÃ¥¤¤°¦¡¢¿¿²Æ¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Æü·Ð¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¤¬Áª¤Ö2025Ç¯¡Öº£Ç¯¤Î´é¡×¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎTBS¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ÖDREAM STAGE¡×¤Ë½Ð±éÃæ¡£
SNIDEL BEAUTY(¥¹¥Ê¥¤¥Ç¥ë ¥Ó¥åー¥Æ¥£)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡È¤¤Ã¤ÈÀ¸¤Êý¤¹¤é¤âÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Î¥¯¥êー¥ó¥Ó¥åー¥Æ¥£¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥á¥¤¥¯¡¢¥Ùー¥¹¥á¥¤¥¯¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¥é¥¤¥ó¤Þ¤Ç¡¢Å·Á³Í³ÍèÀ®Ê¬¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÇÛ¹ç¤·¤¿¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê½èÊý¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¡£¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¤ò¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë¾ÃÈñ¤¹¤ë»þÂå¤ò¤³¤¨¤Æ¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÄó°Æ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£µ¡Ç½¤ä»Å¾å¤¬¤ê¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤âÄü¤á¤Ê¤¤¾å¼Á¤ÊÀ½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Å·Á³ÁÇºà¤¬¤â¤ÄÀ¸Ì¿ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
