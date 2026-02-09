³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥³ー ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µー·èÄê¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥³ー¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¡Ë¤È¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ·ÀÌóÄù·ë¤ËÈ¼¤¤¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥³ー¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¸þ¤±¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼Ì¿¿ÈÎÇä¥µー¥Ó¥¹¡ÖStarFrame¡Ê¥¹¥¿ー¥Õ¥ìー¥à¡Ë¡×¤òÆ³Æþ¤·¤¿¡¢¥¯¥é¥Ö¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¼Ì¿¿¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¼Ì¿¿¤ò¤¼¤Ò¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥µー¥Ó¥¹¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊÌÅÓ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥³ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/49844/table/179_1_e4b483fd19e08dcfa596c6f71b4375ab.jpg?v=202602091051 ]
¢¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥³ー ¾®ÎÓ °ìÂ§ ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¼¹¹ÔÌò°÷ ¥ê¥³ー¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥º¥Ó¥¸¥Í¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È ¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹ÍÍ¤Ë¥ê¥³ー¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¸þ¤±¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼Ì¿¿ÈÎÇä¥µー¥Ó¥¹¡ÖStarFrame¡×¤ò¤´Æ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯10·î¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¤·¤¿StarFrame¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿ー¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë½Ö´Ö¤ò¥Õ¥ìー¥à¤Ë¤ª¤µ¤á¡¢ÊõÊª¤Ë¤¹¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢»î¹ç¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë´¶Æ°¤Î½Ö´Ö¤ò¡¢¼Ì¿¿¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ´ÊÃ±¤ËÈÎÇä¡¦¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ê¥³ー¤Ï¡¢ÊÝ°é±à¡¦ÍÄÃÕ±à¤Ê¤É¤Î¶µ°é¸½¾ì¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¡Ö¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤À¤±¡¢»Ò¤É¤â¤Î°é¤Á¤¬¤â¤Ã¤ÈÅÁ¤ï¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿¤³¤É¤âÀ®Ä¹¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¤½¤À¤Á¤¨¡×¤ò2018Ç¯¤è¤êÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î³«È¯¡¦±¿ÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢StarFrame¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤êÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤ÇÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î»î¹ç¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë´¶Æ°¤Î½Ö´Ö¤ò¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¼Ì¿¿¤ä´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤È²ÁÃÍ¤ò¤è¤ê°ìÁØ¹¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¥ê¥³ー¤Ïº£¸å¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¥Ëー¥º¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÊØÍø¤Ç³Ú¤·¤¯¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ËÅØ¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹ÍÍ¤È¶¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡²£ÉÍ¥Þ¥ê¥Î¥¹³ô¼°²ñ¼Ò Ãæ»³ ¾¼¹¨ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥³ーÍÍ¤Ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¡¢¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤òÂåÉ½¤·¤Þ¤·¤Æ¸ü¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Þ¥ê¥Î¥¹¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Ë¤ª·Þ¤¨¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥³ーÍÍ¤Ï¡¢¡Ö¡È¤Ï¤¿¤é¤¯¡É¤Ë´¿¤Ó¤ò¡×¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿¤ÈÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤Î¤â¤È¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤È¿Í¤Î»ý¤ÄÎÏ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁÏÂ¤ÎÏ¤¬È¯´ø¤µ¤ì¡¢Æ¯¤¤¬¤¤¤È·ÐºÑÀ®Ä¹¤¬Î¾Î©¤¹¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÊÑ³×¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¾ï¤ËÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤½¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢ÊÀ¥¯¥é¥Ö¤Î¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£ー¤Ë¤âÄÌ¤º¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥ê¥Î¥¹¥Õ¥¡¥ß¥êー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¤è¤êË¤«¤ÊÀ¸³è¤äÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥³ーÍÍ¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼Ì¿¿ÈÎÇä¥µー¥Ó¥¹¡ÖStarFrame¡Ê¥¹¥¿ー¥Õ¥ìー¥à¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÊÀ¥¯¥é¥Ö¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¼Ì¿¿¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¤Ï¡¢»î¹ç¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë´¶Æ°¤ò¡È¤«¤¿¤Á¡É¤È¤·¤Æ»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡ÈÌ´¡É¤È¡È³èÎÏ¡É¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤è¤¦¡¢Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£