¡ÚÀéÍÕ¤ÎÉô³èÆ°¤ò¡¢ÆüËÜ°ì¤ÎÇ®¶¸¤Ø¡Û¥ªー¥¯¥¹¥Ù¥¹¥È¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤ÈÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤¬¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤òÄù·ë¡£¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î»ØÆ³¤È¶½Ê³¤òÃÏ°è¤ÎÃæ³ØÀ¸¤Ø¡£

¢¨º¸¤«¤é OAKSÃÓÅÄ»á¡¢Æ£ºê»á¡¢ÂåÉ½¡¡»³·Á»á¡¢ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¡¡ÅÄÂå»á¡¢°ì¿§»á¡¢Ã«Àî»á
¡ÖÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î·ò¹¯¤ò»Ù¤¨¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·Â³¤±¤ë¡×¤òÍýÇ°¤Ë¡¢Éô³èÆ°ÃÏ°è¥¯¥é¥Ö°Ü¹Ô»Ù±ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥¯¥¹¥Ù¥¹¥È¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡ÊÀéÍÕ¸©º´ÁÒ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³·Á °ìÍø¡¢°Ê²¼OAKS¡Ë¤Ï¡¢ÃË»Ò¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëB.LEAGUE½êÂ°¤Î¡ÖÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤Õ¤Ê¤Ð¤·¡ÊÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÄÂ¼ À¬Ìé¡Ë¤È¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î°éÀ®¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡ÖÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¥¢¥«¥Ç¥ßー¡×¤ÈÏ¢·È¡£Éô³èÆ°¤ÎÃÏ°èÅ¸³«¤¬¿Ê¤à¼«¼£ÂÎ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ø¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯³«ºÅ¤ä¡¢ÃÏ°è»ØÆ³¼Ô¤Î¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¹Ö½¬²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£OAKS¤ÎÃÏ°è°Ü¹Ô»Ù±ç¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÈÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¥¢¥«¥Ç¥ßー¤ÎÀìÌçÀ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢ÃÏ°è¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÌ¤Íè¤ò³×¿·¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ò¶¨Æ¯¤·¤ÆÁÏÂ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÃÏ°èÅ¸³«¤Î½ÅÍ×²ÝÂê¡Ö»ØÆ³¤ÎÀìÌçÀ¡×¤ò¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ç²ò·è
¡¡¸½ºß¡¢Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÇµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÉô³èÆ°¤ÎÃÏ°èÅ¸³«¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ØÆ³ÂÎÀ©¤Î·ÑÂ³À¤ÈÀìÌçÀ¤Î³ÎÊÝ¤Ï¡¢²ò·è¤¹¤Ù¤Âç¤¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
OAKS¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÀéÍÕ¸©Æâ¤Î³Æ¼«¼£ÂÎ¤ÇÃÏ°èÅ¸³«»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¥¢¥«¥Ç¥ßー±¿±Ä¤ò¸Ø¤ëÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤È¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤òÄù·ë¤·¡¢¥¢¥«¥Ç¥ßーÉôÌç¤ÈÌ©¤ËÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¡¦³Ø¹»¸½¾ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤¥¹¥Ýー¥Ä´Ä¶¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ò¤ÏËÜ¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶µ¿¦°÷¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¤Ø¤Î¹×¸¥¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎË¤«¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä´Ä¶¤ÎÎ¾Î©¤Ë¡Ö¶¨Æ¯¡×¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¤Î¼ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß»ö¹à
1. ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ë¤è¤ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î³«ºÅ
¡¡OAKS¤¬»Ù±ç¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤ÎÃæ³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Î¥³ー¥Á¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ»ØÆ³¤ò¼Â»Ü¡£¥×¥í¥Áー¥à¤ÎÅ¯³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¼Á¤Î¹â¤¤¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¶¥µ»ÎÏ¤Î¸þ¾å¤È¥¹¥Ýー¥Ä¤Î³Ú¤·¤µ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
2. ÃÏ°è»ØÆ³¼Ô¤Ø¤Î¥³ー¥Á¥ó¥°¹Ö½¬²ñ¤Î¼Â»Ü
¡¡ÃÏ°èÅ¸³«¸å¤Î¼õ¤±»®¤È¤Ê¤ëÃÏ°è»ØÆ³¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Î»ØÆ³¥á¥½¥Ã¥É¤ò¶¦Í¤¹¤ë¹Ö½¬²ñ¤ò³«ºÅ¡£ºÇ¿·¤Î¥³ー¥Á¥ó¥°ÍýÏÀ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿»ØÆ³¼Ô¤Î¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Î»ØÆ³ÎÏ¤ÎÄì¾å¤²¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÀéÍÕ¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤ÎÉô³èÆ°¤Î¡Ö¿·´ð½à¡×¤òÁÏ¤ë
¡¡OAKS ¤ÈÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤Ï¡¢ËÜ¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ã±¤Ê¤ë¡Ö¾ì½ê¤ÎÄó¶¡¡×¤ËÎ±¤Þ¤é ¤Ê¤¤¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ´¤ò°é¤à¡Ö¼Á¤Î¹â¤¤ÃÏ°è¥¹¥Ýー¥Ä¥â¥Ç¥ë¡×¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥Áー ¥à¤¬»ý¤Ä°µÅÝÅª¤ÊÇ®ÎÌ¤ÈÀìÌçÃÎ¼±¤òÃÏ°è¤ËÄ¾ÀÜ´Ô¸µ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÃÏ°èÅ¸³«¤·¤¿¤«¤é ¤³¤½¼Â¸½¤Ç¤¤ë¡¢ºÇ¹âÊö¤ÎÂÎ¸³¡×¤È¤¤¤¦¿·´ð½à¤ò³ÎÎ©¡£¤³¤ÎÀéÍÕ¸©È¯¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò³Æ¼« ¼£ÂÎ¤ØÇÈµÚ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤È¥¹¥Ýー¥ÄÊ¸²½¤ÎÈ¯Å¸¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤Õ¤Ê¤Ð¤· ¥Áー¥àÅý³çËÜÉô¡¡¥¢¥«¥Ç¥ßーÉô¡¡ÉôÄ¹¡¡ÅÄÂå¡¡¾Ìé¡¡»á
¡¡ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÀÜÅÀ¤ò»ý¤Á¡¢Éô³èÆ°ÃÏ°èÅ¸³«¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÃÏ°èÅ¸³«Åù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ªー¥¯¥¹¥Ù¥¹¥È¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹ÍÍ¤ÈÏ¢·È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÃæ³ØÀ¸¤Ø¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀéÍÕ¸©¤ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë²¦¹ñ¤Ë¤¹¤ë¡×¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¥Ýー¥Ä³¦¤Çµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥×¥ìー¥äー¥º¥»¥ó¥¿ー¥É¥³ー¥Á¥ó¥°¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¼Á¤Î¹â¤¤»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥¯¥¹¥Ù¥¹¥È¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹ ÂåÉ½¼èÄùÌò »³·Á °ìÍø¡¡»á
¡¡¡ÖÀéÍÕ¸©Ì±¤Ë¿¼¤¯°¦¤µ¤ì¡¢Âî±Û¤·¤¿°éÀ®´Ä¶¤ò¸Ø¤ëÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥ÄÍÍ¤È¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤òÄù·ë¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎÃÏ°èÅ¸³«»Ù±ç»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê°ÕµÁ¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¥¢¥«¥Ç¥ßーÍÍ¤ÎÀìÌçÅª¤Ê»ØÆ³¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÃÏ°è¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ØÃÏ°èÅ¸³«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê¼Á¤Î¹â¤¤¥¹¥Ýー¥ÄÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä¼«¼£ÂÎ¤Ë¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤ËÄ©¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¢£ ³Æ¼Ò¤Î³µÍ×
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥¯¥¹¥Ù¥¹¥È¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡Û
½êºßÃÏ¡§ÀéÍÕ¸©º´ÁÒ»Ô¾å»ÖÄÅ1641-1
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò »³·Á °ìÍø
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¯¥é¥Ö±¿±Ä¡¢Éô³èÆ°ÃÏ°è¥¯¥é¥ÖÅ¸³«»Ù±ç»ö¶È¡¢¸ø¶¦»ÜÀß¼õÂ÷»ö¶È
URL¡§https://oaksbest.co.jp/
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤Õ¤Ê¤Ð¤·¡Û
½êºßÃÏ¡§ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»ÔÌ«Ä®2-3-17 ÅòÀõÁ¥¶¶¥Ó¥ë6F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÅÄÂ¼ À¬Ìé
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÃË»Ò¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥Áー¥à¡ÖÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¡×¤Î±¿±Ä
URL¡§https://chibajets.jp/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥¯¥¹¥Ù¥¹¥È¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹ E-mail¡§info@oaksbest.co.jp