¹ñ»ººà²È¶ñ¡¦»¨²ß¥Ö¥é¥ó¥É¡Øtokono¡Ù¤¬µþÅÔ¤ÎÄ®²È¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç½é¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò¥ªー¥×¥ó
²èÌÌ±Û¤·¤Ç¤ÏÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡Ö¼ê¿¨¤ê¡×¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë
¤³¤ÎÅÙ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¹ÈÃæ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÍäÀî¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÂ¼¹¸Êå URL¡§https://venichu.co.jp/ ¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¹ñ»ººà²È¶ñ¡¦»¨²ß¤ÎEC¥µ¥¤¥È¡Øtokono¡Ù¡ÊURL¡§https://tokono-store.com/ ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î9Æü´Ö¡¢¥Ö¥é¥ó¥É½é¤È¤Ê¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØPOP-UP STORE tokono¡ßsasaki¡ßTaisetsu Mokko¡Ù¤ò¡¢¼«¼Ò¤ÎµþÅÔ¥ª¥Õ¥£¥¹1FÅ¸¼¨¥¹¥Úー¥¹¡¢Gallery¹ÈÃæ¡ÊµþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¡¦Æó¾ò¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¤Ç¡Ö¹ñ»ººà¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¡×¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¿¡Øtokono¡Ù¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï½é¤Î¼ÂÅ¹ÊÞÂÎ¸³¤Î¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ë¡ÖÊª¤òÇä¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÇºà¤äºî¤ê¼ê¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤ë¥¹¥Èー¥êー¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼ÂÄ¾¤Ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿¦¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤òÅÔ»ÔÉô¤ÎÊý¡¹¤ËÄ¾ÀÜ¤ªÆÏ¤±¤·¡¢¶¦´¶¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤¬tokono¤Î»ÈÌ¿¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌ³¤Æ»¡¦°°Àî¤òÂåÉ½¤¹¤ë2¼Ò¤¬½¸·ë
Å¸¼¨¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢tokono¤¬¿¼¤¤¿®Íê¤ò´ó¤»¤ëËÌ³¤Æ»°°Àî¤Î2¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò ¥µ¥µ¥¹©·Ý
¥µ¥µ¥¹©·Ý¤Ï¡¢1976Ç¯¤ËËÌ³¤Æ»¡¦°°Àî¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿ÌÚ¹©¥Ö¥é¥ó¥É¡£ÌÚÀ½¥¯¥é¥Õ¥È¤Î¥áー¥«ー¤È¤·¤ÆÄ¹¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò·Ð¤Æ¡¢ÅÁÅýµ»½Ñ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â»þÂå¤ÎÊÑ²½¤ËÅ¬±þ¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÄÉµá¤·¡¢¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀºÌ©¤Ê²Ã¹©µ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¡¢À¸³è¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤ëÈþ¤·¤¤ÌÚÀ½»¨²ß¤òÀ½ºî¡£
À½ÉÊ¤Ë¤Ï¥«¥Ð¡¦¥¿¥â¡¦¥Ê¥é¤Ê¤ÉËÌ³¤Æ»»º¤ÎÌÚºà¤òÂ¿¤¯»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥µ¥¹©·Ý¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤È¤â¤¤¤¨¤ëÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¶õ´Ö¤Ë¤âÈþ¤·¤¯ÆëÀ÷¤ß¡¢Î®¹Ô¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢»þ¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò ÂçÀãÌÚ¹©
ÂçÀãÌÚ¹©¤Ï1983Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦ÅìÀîÄ®¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»»ººà¤ò³è¤«¤·¤¿²È¶ñ¤Å¤¯¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÒÌ¾¤ÎÍ³Íè¤Ç¤â¤¢¤ëÂçÀã»³¤Î¤½¤Ð¤Ç¡¢ÃÏ°è¤ÎºàÎÁ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÈþ¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È³Î¤«¤ÊÉÊ¼Á¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÀãÌÚ¹©¤Î²È¶ñ¤Ï¡¢¥«¥Ð¡¢¥¿¥â¡¢¥»¥ó¡¢¥Ï¥ó¤Ê¤É¡¢ËÌ³¤Æ»»º¤ÎÌÚºà¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤Ê¤«¤Ç¤âÄê´üÅª¤ËÈ²ºÎ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â³èÍÑ¤Îµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ï¥ó¤ä¥»¥ó¤ÎÌÚ¤ò»È¤Ã¤¿²È¶ñ¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë·ÚÎÌ¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£
¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥× ¢¨¼ÂºÝ¤ÎÅ¸¼¨ÈÎÇä¾¦ÉÊ¤Î°ìÉô¤Ç¤¹
Mango vase¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥µ¥¹©·Ý¡Ë
¥Þ¥ó¥´ー¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥Õ¥é¥ïー¥Ùー¥¹¡£°ìÎØÁÞ¤·¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¤Þ¤Ç¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä¤À¤±¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«ÊÂ¤Ù¤Æ»È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤«¤¿¤Þ¤ê´¶¤Î¤¢¤ëÌÚÌÜ¤ÎÉ½¾ð¤¬½À¤é¤«¤¯·Ú¤ä¤«¤Ê¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£3¼ïÎà¤ÎÂç¤¤µ¤È4¿§¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¤ªÉô²°¤Î¶õ´Ö¤òÁª¤Ð¤º±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Wooden reversi¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥µ¥¹©·Ý¡Ë
·Ú¤ä¤«¤Ê¶ÊÌÌ¤È¥·¥ãー¥×¤Ê¥°¥ê¥Ã¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Á¤Å¤¯¤é¤ì¤¿È×ÌÌ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌÚ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤Ç¿¦¿Í¤Î¼ê¤ÇÃúÇ«¤Ëºï¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¶ð¤ÏÈ×ÌÌ¤Î¶ÊÌÌ¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ÈÆ±»þ¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÎÈþ¤·¤µ¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
pirkamonrayke KUMA¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥µ¥¹©·Ý¡Ë
µþÅÔ¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤È¥µ¥µ¥¹©·Ý¤ÎÀºÌ©¤Ê²Ã¹©µ»½Ñ¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤êÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Öpirkamonrayke¡×¤Ç¤¹¡£ÌÚÉôÊ¬¤ÎÀ®·Á¤ä²Ã¹©¤Ï¥µ¥µ¥¹©·Ý¤Ç¹Ô¤¤¡¢¼¿¤ä¶âÇó¡¢¼¬³¨¡¢Ä¦¶â¤Ê¤É¤Î»Å¾å¤²¤ä²Ã¾þ¤ÏµþÅÔ¤Ç»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖKUMA¡×¤ÏËÌ³¤Æ»¤òÂåÉ½¤¹¤ë¹©·ÝÉÊ¤òºÆ²ò¼á¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿ÌÚÄ¦¤ê¤Î·§¡£ÑÛ¤È¤·¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥ª¥Ö¥¸¥§¤Ï¼¿¤È¶âÇó¡¦¥×¥é¥Á¥ÊÇó¤ò¤Þ¤È¤¤¶õ´Ö¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢ー¥ÈÀ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£360ÅÙ¤É¤ÎÊý¸þ¤«¤é¸«¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÄ¦¹ïºîÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
TP ¥»¥ó¤ÎÌÚ¤Î²È¶ñ Round Table¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒÂçÀãÌÚ¹©¡Ë
ºÂ¤ë¿Í¿ô¤ò¸ÂÄê¤»¤º¡¢¸ß¤¤¤Î»ëÀþ¤¬¹¤¬¤ê¾ì¤¬ÏÂ¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë´Ý¤¤¥Æー¥Ö¥ë¤Ï¡¢³Ñ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¶õ´Ö¤â²º¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µÓ¤ÏÁÈ¤ßÎ©¤Æ¼°¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊºÊñ¤ò¼Â¸½¡£
Å·ÈÄ¤Ë¤Ï¥¿¥Õ¤ÊÌµ¹¤ºà¤ò»ÈÍÑ¤·ËöÄ¹¤¯¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
TP ¥»¥ó¤ÎÌÚ¤Î²È¶ñ Kigakiku Sofa
¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒÂçÀãÌÚ¹©¡Ë
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤é¤âºÙÉô¤Þ¤Ç¿´ÃÏ¤è¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¥½¥Õ¥¡¤Ç¤¹¡£Éý¹¤Î¥¢ー¥à¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥°¥é¥¹¤òÃÖ¤¯¤Î¤Ë¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¯¡¢ºÂÌÌ²¼¤Ë¤ÏËÉºÒÍÑÉÊ¤ä¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¥¹¥Úー¥¹¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É¬Í×¤Êµ¡Ç½¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯ÁÈ¤ß¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤¹¤Ã¤¤ê¤ÈÃ¼Àµ¡£ÆüËÜ¤Î½»¶õ´Ö¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤¿¤á¤Î¹©É×¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TP ¥»¥ó¤ÎÌÚ¤Î²È¶ñ Chair03¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒÂçÀãÌÚ¹©¡Ë
¥ß¥Ë¥Þ¥à¤ÊÂ¤·Á¤Ê¤¬¤é¡¢ºÂ¤ÈÇØ¤Î·Á¾õ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¿´ÃÏ¤è¤¤³Ý¤±¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¡£¡Ö¾ö¤º¤ê¡×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾ö¤Ï¤â¤È¤è¤ê¿ù¤Ê¤É¤Î½À¤é¤«¤¤¾²ºà¤Ç¤â½ý¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¯¡¢ÆüËÜ¤Î½»´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤°Ø»Ò¤Ç¤¹¡£
Ä¥ÃÏ¤Ï¡¢ÏÂÍÎ¤É¤Á¤é¤Î¶õ´Ö¤Ë¤â»÷¹ç¤¦Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§Ì£¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤È¡¢°°Àî²È¶ñ¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¾å¼Á¤Ê²È¶ñÍÑ³×¡ÖËÌ³¤Æ»¥ì¥¶ー¡×¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Îò»Ë¤ò¹ï¤à¡ÖµþÄ®²È¥ª¥Õ¥£¥¹¡×¤È¤ÎÄ´ÏÂ
²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢µþÄ®²È¤ÎÎò»Ë¤ÈÊ¸²½¤ò³è¤«¤·¤ÆºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¹ÈÃæ¤ÎµþÅÔ¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤¹¡£
Àß·×¼Ô¡¦ÌÓÍø»á¡Ê³ûÀî·úÃÛ¹©Ë¼¡Ë¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö·úÊª¤ÎÎò»Ë¤Ë¸Ä¿Í¤ÎÎò»Ë¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¡×¤È¤¤¤¦»×ÁÛ¤Ï¡¢Ä¹¤¯»È¤¤¹þ¤à¤³¤È¤ÇÈþ¤·¤µ¤òÁý¤¹¹ñ»ººà¤Î²È¶ñ¤Îºß¤êÊý¤È¿¼¤¯¶¦ÌÄ¤·¤Þ¤¹¡£
µþÅÔ¤ÎÀÅëí¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¿¹¤¬°é¤ó¤ÀÌÚÀ½ÉÊ¤Ë¿¨¤ì¤ë¡£¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
Ì¾¾Î¡§ POP-UP STORE tokono¡ßsasaki¡ßTaisetsu Mokko
´ü´Ö¡§ 2026Ç¯3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë～3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¡Î·×9Æü´Ö¡Ï
»þ´Ö¡§ 10:00～18:00
¾ì½ê¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¹ÈÃæ µþÅÔ¥ª¥Õ¥£¥¹ ¡ÊµþÅÔ»ÔÃæµþ¶èÀ¾¥Îµþ¿¦»ÊÄ® / ÃÏ²¼Å´¡¦JRÆó¾ò±Ø¤è¤êÅÌÊâ·÷Æâ¡Ë
Æþ¾ì¡§ ÌµÎÁ
tokono¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÆüËÜ¤ÎÌÚ¤ÈÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ò¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¹ÈÃæ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¹ñ»ººà²È¶ñ¡¦»¨²ß¤ÎEC¥µ¥¤¥È¡£
¹ñ»º¤È¤¤¤¦¡È°Â¿´¡É¤È¡¢¡È¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿´ÃÏ¤è¤µ¡É¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¡Ö¹ñ»ººà¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿²È¶ñ¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌÚ¤¬»ý¤Ä¸ÄÀ¤äÉ½¾ð¤ò³è¤«¤·¤¿²È¶ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸»Íµ¨¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¿ÁÇºà¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ëÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¹¤ò·ò¤ä¤«¤ËÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¡¢ÌÚ¤òÅ¬ÀÚ¤Ë»È¤¦¡£
Êë¤é¤·¤ÎÃæ¤ÇÌÚ¤òÂçÀÚ¤Ë»È¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤È¿¹¤ÎÌ¤Íè¤ò»Ù¤¨¤ëÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÆüËÜ¤ÎÌÚ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾ ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¹ÈÃæ ¡ÊVENICHU CO., LTD.¡Ë
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§ ¢©532-0011 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÍäÀî¶èÀ¾ÃæÅç5-14-5 ¥Ë¥Ã¥»¥¤¿·ÂçºåÆî¸ý¥Ó¥ë£¸F
TEL¡¦FAX ¡§ ÂåÉ½TEL 06-6195-3330¡¡FAX 06-6195-3331
ÀßÎ©Æü ¡§ 1951Ç¯6·î12Æü
ÂåÉ½¼Ô ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÃæÂ¼ ¹¸Êå
»ñËÜ¶â ¡§ 9,959Ëü±ß
Çä¾å¹â ¡§ 181²¯±ß¡Ê2024Ç¯11·î´ü¡Ë
¼Ò°÷¿ô ¡§ Ã±ÂÎ180Ì¾¡¡¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ313Ì¾¡Ê2025Ç¯4·î¸½ºß¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§
¡¦¹ñ»ººà¤Î²Ã¹©
¡¦ÌÚ¼Á»ñºà¡Ê¹çÈÄ¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥¦¥Ã¥É¡¦Á¡°ÝÈÄ¤äÆó¼¡²Ã¹©ÉÊ¤Ê¤É¡Ë¤ÎÈÎÇä
¡¦ºÊñ»ñºà¤Î²Ã¹©
¡¦·úÃÛºàÎÁ¡Ê¹½Â¤¶íÂÎ¡¢ÆâÁõ·úºà¡¢ÃÇÇ®ºà¡¢¥µ¥Ã¥·¡¢³°ÊÉºà¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥Ð¥¹¡¢¥È¥¤¥ì¡¢µëÅò´ï¡¢¾ÈÌÀ´ï¶ñ¤Ê¤É¡Ë¤ÎÈÎÇä
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²È¶ñ¤Ê¤É¤Î´ë²è¡¦À½ºî¡¦ÈÎÇä
¡¦ÆâÁõ¹©»ö¡¢ÃÇÇ®¹©»ö¡¢³°Áõ¹©»ö¡¢½»ÂðÀßÈ÷¹©»ö¡¢¤Ê¤É¤ÎÀß·×µÚ¤Ó»Ü¹©
