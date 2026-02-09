2026Ç¯2·î27Æü¡¢¥Ö¥ëー¥Î¡¦¥Þー¥º¤Î¿·ºî¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤È¤â¤Ë²ò¶Ø¡£ÅÁÀâ¤Î¥é¥à¡ÖSelvaRey Rum¡×¡ß ·Ý½ÑÅª¥·¥ç¥³¥é¤Î»ê¹â¤Î¶¦±é¤¬ºÆÅÐ¾ì¡ª
¥»¥ë¥Ð¥ì¥¤ ¥³¥³¡¦¥¥ã¥é¥á¥ë
Åìµþ¡¦Ê¸µþ¶è¤Î¥·¥ç¥³¥é¥È¥êー¡ÖDecadence du Chocolat¡Ê¥Ç¥«¥À¥ó¥¹ ¥É¥å ¥·¥ç¥³¥é¡Ë¡×¤Ï¡¢¥°¥é¥ßー¾Þ¼õ¾Þ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥Ö¥ëー¥Î¡¦¥Þー¥º¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥à¡ÖSelvaRey Rum¡Ê¥»¥ë¥Ð¥ì¥¤¥é¥à¡Ë¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¼î¶Ì¤Î°ïÉÊ¡Ø¥»¥ë¥Ð¥ì¥¤ ¥³¥³¡¦¥¥ã¥é¥á¥ë¡Ù¤òºÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥Ö¥ëー¥Î¡¦¥Þー¥º»á¤ÎÌó10Ç¯¤Ö¤ê¡¢ÄÌ»»4ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë ÂÔË¾¤Î¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØThe Romantic¡Ê¥¶¡¦¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë¡Ù¤Î È¯ÇäÆü¡Ê2026Ç¯2·î27Æü¡Ë¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Æ±Æü¤è¤êÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä¤È¤¤¤¦¡ÖµÇ°¤¹¤Ù¤Æü¡×¤ËÂ£¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å
º£²ó¤ÎºÆÅÐ¾ì¤Ï¡¢SelvaRey Rum¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë¥Ö¥ëー¥Î¡¦¥Þー¥º»á¤ÎÂÔË¾¤Î¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä¡Ê2·î27Æü¡Ë¤ò½Ë¤·¤¿ÆÃÊÌ´ë²è¤Ç¤¹¡£À¤³¦¤¬Ç®¶¸¤¹¤ë²»³Ú¤Î²ò¶Ø¤È¤È¤â¤Ë¡¢Èà¤Î¾ðÇ®¤¬Ãí¤¬¤ì¤¿¥é¥à¼ò¤È¡¢½ÏÎý¤Î¿¦¿Í¤¬ºî¤ê¾å¤²¤ë¥·¥ç¥³¥é¤Î¥Ïー¥â¥Ëー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ ¾¦ÉÊ³µÍ×¡§»êÊ¡¤Î¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é¡Ø¥»¥ë¥Ð¥ì¥¤ ¥³¥³¡¦¥¥ã¥é¥á¥ë¡Ù
¥Ç¥«¥À¥ó¥¹ ¥É¥å ¥·¥ç¥³¥é¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¡Ö¥³¥³¡¦¥¥ã¥é¥á¥ë¡×¤Ï ¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤È¥¥ã¥é¥á¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¡¢´ÅÌ£¤È¤Û¤í¶ì¤µ¤òÌ£¤ï¤¨¤ëÇ»¸ü¤Ê¥Ó¥¿ー¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤Î¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¡Ö¥³¥³¡¦¥¥ã¥é¥á¥ë¡×¤¬¡¢SelvaRey Rum¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤è¤ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¡¢Âç¿Í¤Ê¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ì£¤ï¤¤¤ÎÆÃÄ§ ¡¡2Ç¯½ÏÀ®¤Î¥é¥à¤Ë¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤ò¥¤¥ó¥Õ¥åー¥º¤·¤¿¡ÖSelvaRey Coconut ¡×¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¡£¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¼«²ÈÀ½¥¥ã¥é¥á¥ë¤È¡¢¥È¥í¥Ô¥«¥ë¤Ç³ê¤é¤«¤Ê¥é¥à¤Î¹á¤ê¤¬¸ý¤ÎÃæ¤ÇÍÏ¤±¹ç¤¤¡¢Í¥²í¤ÊÍ¾±¤¤ò»Ä¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó ¡¡¥Ö¥ëー¥Î¡¦¥Þー¥º¼«¤é¤¬¥Ü¥È¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥»¥ë¥Ð¥ì¥¤¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÁê±þ¤·¤¤¡¢·Ý½ÑÉÊ¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ »ÈÍÑ¥ê¥¥åー¥ë¡ÖSelvaRey Rum¡Ê¥»¥ë¥Ð¥ì¥¤ ¥é¥à¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
SelvaRey Rum
SelvaRey Rum ¤Ï ¥Ö¥ëー¥Î¡¦¥Þー¥º¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò¹Ô¤¦¥¢¥á¥ê¥«¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¹âµé¥é¥à¼ò¥Ö¥é¥ó¥É¡£
SelvaRey¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Ç¡Ö¿¹¤Î²¦¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡£
À½Â¤¤Ï ¥Ñ¥Ê¥Þ¤Î¥Ú¥»¤Î¾øÎ±½ê¤Ç¡¢ÅÁÀâ¤Î¥Þ¥¹¥¿ー¥Ö¥ì¥ó¥Àー¡¢¡Ö¥É¥ó¡¦¥Ñ¥ó¥Á¥ç¡×¤¬ ¾øÎ±¡¦½ÏÀ®¡¦¥Ö¥ì¥ó¥É¤Þ¤Ç Á´ÌÌÅª¤Ë¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ö¥ëー¥Î¡¦¥Þー¥º¤¬¤½¤ÎÉÊ¼Á¤Ë¹û¤ì¹þ¤ß¡¢¼«¤é¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ò»Ø´ø¤¹¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ç¤¹¡£
¡ÖSelvaRey Coconut¡×¤Ï 1922Ç¯À½¤ÎÆ¼À½Ï¢Â³¼°¾øÎ±µ¡¤Ç¾øÎ±¡£¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥ªー¥¯¤Ç2Ç¯½ÏÀ®¤·¤¿¿§È´¤¥é¥à¤Ë¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤ÆÂ¤¤é¤ì¤¿¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥Õ¥ìー¥Ðー¥é¥à¡£¿Í¹©Åª¤Ê´Å¤µ¤ÏÌµ¤¯¡¢¥µ¥È¥¦¥¥ÓËÜÍè¤Î´ÅÌ£¤ÈÅ·Á³¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¹á¤ê¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢£ÈÎÇä¾ðÊó[É½: https://prtimes.jp/data/corp/14699/table/323_1_7d9f8c45412adf72291b72c4ddd2363a.jpg?v=202602091051 ]
¥»¥ë¥Ð¥ì¥¤ ¥³¥³¡¦¥¥ã¥é¥á¥ë
¢£¥Ç¥«¥À¥ó¥¹ ¥É¥å ¥·¥ç¥³¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡ÖÂàÇÑ¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëÅ¹Ì¾¤ò´§¤·¡¢2002Ç¯¤ËÁÏ¶È¡£¡ÖÆü¾ï¤Ë¥·¥ç¥³¥é¤Î¤¢¤ëìÔÂô¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¸·ÁªÁÇºà¤È¿¦¿Í¤Î¼êºî¤ê¤Ë¤è¤ë¹âÉÊ¼Á¤Ê¥·¥ç¥³¥é¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍýÀ¤òÍÏ¤«¤¹¤è¤¦¤Ê²÷³Ú¤È·Ý½ÑÀ¤òÄÉµá¤·¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤òÆü¾ï¤Ë¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ
è¬²ÙÃ«Å¹
¥Ç¥«¥À¥ó¥¹ ¥É¥å ¥·¥ç¥³¥é è¬²ÙÃ«Å¹
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¾®ÀÐÀî5-6-9¥É¥ß¾®ÀÐÀî1 F
11:00～19:00
TEL:03-3943-9882
ËãÉÛ½½ÈÖÅ¹¡Ê¥«¥Õ¥§ ¥é¡¦¥Ü¥¨¥à ËãÉÛ½½ÈÖ¡Ë
½»½ê ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èËãÉÛ½½ÈÖ2-3-7¥°¥êー¥ó¥³ー¥È ËãÉÛ½½ÈÖ 1F, 2F ¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡ ¥«¥Õ¥§ ¥é¡¦¥Ü¥¨¥àËãÉÛ½½ÈÖÅ¹Æâ
11:30～27:00¡Ê¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー26:00¡Ë
TEL:050-5444-1917
ËãÉÛ½½ÈÖÅ¹
Çò¶âÅ¹
Çò¶âÅ¹¡Ê¥«¥Õ¥§ ¥é¡¦¥Ü¥¨¥à Çò¶â¡Ë
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÇò¶âÂæ4-19-17 1£Æ/2£Æ
¡¡¡¡¡¡¥«¥Õ¥§ ¥é¡¦¥Ü¥¨¥àÇò¶âÅ¹Æâ
11:30～27:30¡Ê¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー27:00¡Ë
TEL:050-5444-1077
Æá¿Ü¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸Å¹
½»½ê¡§ÆÊÌÚ¸©Æá¿Ü±ö¸¶»Ô¼¯Ìîºê»ú¸Í²°109ÈÖ7
Æá¿Ü¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸Æâ
10:00～21:00
TEL:050-5830-5290(Áí¹ç)
Æá¿Ü¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸Å¹
¥Ç¥«¥À¥ó¥¹ ¥É¥å ¥·¥ç¥³¥é ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥È
¥Ç¥«¥À¥ó¥¹ ¥É¥å ¥·¥ç¥³¥é ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥È
https://decadence.jp/
¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤â¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Çー¤Î»þ´ü¤Ï¾¦ÉÊ¤Î¤´ÅþÃå¤ËÄÌ¾ï¤è¤ê¤ª»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£