¡ÖºÇÂ®¡ß¤Î¤ó¤Ó¤ê¡×¤Î¾×·â¤¬ºÆ¤Ó¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¤¤Í×Ë¾¤Ë±þ¤¨¡¢´°Çä¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡ØÆ¬Ê¸»úD¡Ù¡ß¡ØPUI PUI ¥â¥ë¥«ー¡Ù¥É¥êー¥à¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óºÆÈÎÇä¤¬·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ê¥â¥¯¥é¥Õ¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡Ë¤Ï¡¢Åìµþ¥ªー¥È¥µ¥í¥ó¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä¤·´°Çä¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡ØÆ¬Ê¸»úD¡Ù¡ß¡ØPUI PUI ¥â¥ë¥«ー¡Ù¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤Î°ìÉô¾¦ÉÊ¤ò¡¢¥Þ¥ê¥â¥¯¥é¥Õ¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥³¥é¥Ü¤Ï¡¢Æ½¤ò¹¶¤á¤ë¡ÈºÇÂ®¡É¤ÎÅÁÀâ¡ØÆ¬Ê¸»úD¡Ù¤È¡¢Ìþ¤ä¤·¤Î¡È¤Î¤ó¤Ó¤ê¡É¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ØPUI PUI ¥â¥ë¥«ー¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢À¤³¦´Ñ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬SNS¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯1·î9Æü～11Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Åìµþ¥ªー¥È¥µ¥í¥ó2026¤Ë¤ÆËÜ¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¡¢´°Çä¤¬Â³½Ð¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤Ç¤¹¡£²ñ¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤¬³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤´Í×Ë¾¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤ÎÅÙ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÎÇä¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¤äT¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¡¢Á´12¥¢¥¤¥Æ¥à¡£2·î9Æü(·î)¤è¤êÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¤´°ÆÆâ
¡ØÆ¬Ê¸»úD¡Ù¡ß¡ØPUI PUI ¥â¥ë¥«ー¡Ù¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Þ¥ê¥â¥¯¥é¥Õ¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Þ¥ê¥â¥¯¥é¥Õ¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¡¡ØÆ¬Ê¸»úD¡Ù¡ß¡ØPUI PUI ¥â¥ë¥«ー¡Ù¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¥Úー¥¸¡Û
▶https://marimocraft-shop.com/shops/initialD_molcar
¡ÚÈÎÇä³«»Ï´ü´Ö¡Û
2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë10:00～
¢¨¾¦ÉÊ¹ØÆþ¤Ë¤Ï²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ÏÉ¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊÈ¯Á÷»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¦ÉÊ¾Ò²ð
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£Á´12¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Åìµþ¥ªー¥È¥µ¥í¥ó2026¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¿©ÉÊ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¤ª¼è°·¤¤¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡¡880±ß
¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡¡770±ß
¥ß¥Ë¥¿¥ª¥ë¡¡770±ß
´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¡550±ß
£Ô¥·¥ã¥Ä¡¡Æ¬Ê¸»úD¸¶ºî³¨É÷¥Ý¥Æ¥È¡¡¡¡4,000±ß
£Ô¥·¥ã¥Ä¡¡Æ¬Ê¸»úD¸¶ºî³¨É÷¥·¥í¥â¡¡4,000±ß
£Ô¥·¥ã¥Ä¡¡Æ¬Ê¸»úD£ø¥â¥ë¥«ー¡¡4,000±ß
¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡¡BK¡¡3,000±ß
¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡¡NT¡¡3,000±ß
3Ï¢¥ー¥Û¥ë¥Àー¡¡1,500±ß
¥Þ¥Õ¥éー¥¿¥ª¥ë¡¡1,800±ß
A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë3Ëç¥»¥Ã¥È¡¡1,200±ß
¢¨¾¦ÉÊ²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨À½ÉÊ»ÅÍÍ¡¢²Á³ÊÅù¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Î²èÁü¤Ï°õºþ¡¢¼Ì¿¿¤Î´Ø·¸¤Ç¼ÂÊª¤ÈÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²èÁü¤Î½Ì¾®Î¨¤ÏÆ±°ì¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥Ç¥¶¥¤¥ó(·Á¾õ)¤ª¤è¤Ó¥«¥éー¤Ï½¤Àµ¡¦ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÆ¬Ê¸»úD¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼Â²È¤ÎÆ¦ÉåÅ¹¤ÎÇÛÃ£¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Âó³¤¡£Èà¤Î¶î¤ë¼ÖAE86¡¢¤½¤·¤ÆÈà¼«¿È¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÆüÂó³¤¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÁö¤ê²°¥Áー¥à¡Ö½©Ì¾¥¹¥Ôー¥É¥¹¥¿ー¥º¡×¤Î½õ¤Ã¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¶¯¹ë¡ÖÀÖ¾ë¥ì¥Ã¥É¥µ¥ó¥º¡×¤È¤Î¥ìー¥¹¤ËÎ×¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤¬¡¢Âó³¤¤È¥Ï¥Á¥í¥¯¤ÎÅÁÀâ¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡ª ÍÍ¡¹¤Ê¹¥Å¨¼ê¤È¤Î¸øÆ»¥ìー¥¹¤ò·Ð¤Æ¡¢Âó³¤¤ÏÆ½¤ò¹¶¤á¤ë²÷´¶¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£ÆüËÜÃæ¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡¢¸øÆ»ºÇÂ®ÅÁÀâ¡ª
¡ØÆ¬Ê¸»ú£Ä¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
▶https://initiald.bestcarweb.jp/
▶https://x.com/initialD_PR
¡ØPUIPUI ¥â¥ë¥«ー¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÍÓÌÓ¥Õ¥§¥ë¥È¤Ç¤Ç¤¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò»£±Æ¤·¤ÆÀ©ºî¤¹¤ë¡¢¥¹¥È¥Ã¥×¥âー¥·¥ç¥ó¥¢¥Ë¥á¡£
ÉñÂæ¤Ï¥â¥ë¥â¥Ã¥È¤¬¼Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¤³¦¡£¾ï¤Ë¤È¤Ü¤±¤¿´é¤ÇÁö¤ê²ó¤ëÌþ¤··Ï¤Î¼Ö<¥â¥ë¥«ー>¡£¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ìþ¤·¤¢¤ê¡¢Í§¾ð¤¢¤ê¡¢ËÁ¸±¤¢¤ê¡¢¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¢¤ê¤Î¥â¥ë¤À¤¯¤µ¤ó¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
PUIPUI ¥â¥ë¥«ー¸ø¼°¥µ¥¤¥È
▶https://molcar-anime.com/
PUIPUI ¥â¥ë¥«ー¸ø¼°X
▶https://x.com/molcar_anime
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ê¥â¥¯¥é¥Õ¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー»¨²ß¤Î²·Çä¡¢´ë²è³«È¯¡¢À½Â¤¡¢Çä¾ì¤Î±¿±Ä´ÉÍýÅù¤ò¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
