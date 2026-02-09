¡Ú2·î10Æü(²Ð) ÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¡Û¡ØÀ½Â¤¶È¤Î°Õ»×·èÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢AIµ¯ÅÀ¤Î¡Ö¾¡¤Á¶Ú¡×¥ê¥µー¥Á½Ñ ¡¾ »Ô¾ìÄ´ººÊÔ¡§ÉÔ³Î¼Â¤Ê»Ô¾ì¤«¤é¡¢¼«¼Ò¤¬¹¶¤á¤ë¤Ù¤¡Ö¾¡µ¡¡×¤òÃµ¤ë¡Ù¡Ê¥¹¥È¥Ã¥¯¥Þー¥¯¼çºÅ¡Ë
À½Â¤¶È¸þ¤±AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ØAconnect¡Ù¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¹¥È¥Ã¥¯¥Þー¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡ØÀ½Â¤¶È¤Î°Õ»×·èÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢AIµ¯ÅÀ¤Î¡Ö¾¡¤Á¶Ú¡×¥ê¥µー¥Á½Ñ ¡¾ »Ô¾ìÄ´ººÊÔ¡§ÉÔ³Î¼Â¤Ê»Ô¾ì¤«¤é¡¢¼«¼Ò¤¬¹¶¤á¤ë¤Ù¤¡Ö¾¡µ¡¡×¤òÃµ¤ë¡Ù¤ò2·î10Æü(²Ð) ¤Ë³«ºÅÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤Î¾ÜºÙ¤È»ëÄ°ÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¢§
https://aconnect.stockmark.co.jp/seminar/20260210/(https://aconnect.stockmark.co.jp/seminar/20260210/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=aconnect_prtimes_20260210)
¢£¥»¥ß¥Êー¤Î³µÍ×
À½Â¤¶È¤Î¿·µ¬»ö¶È¤äÀ½ÉÊ³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö»Ô¾ìÄ´ºº¡×¤ÏÀ®¸ù¤Î¸°¤ò°®¤ë¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼êË¡¤ä¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤â³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µ»½Ñ³×¿·¤Î¥¹¥Ôー¥É¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¸½Âå¤ÎÀ½Â¤¶È¤Ç¤Ï¡¢»Ô¾ì¥Ëー¥º¤òÂª¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¶Ú¤ÎÎÉ¤¤°Õ»×·èÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤ÎÄ´ºº¤Ë¤Ï¡Ö»Ô¾ì¤Îµ¡²ñ¡×¤È¡Öµ»½ÑÅª¤Ê¼Â¸½À¡×¡¢¤³¤ÎÎ¾ÎØ¤¬³ú¤ß¹ç¤¦¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤ÎÃæ¤Ç»Ô¾ìÄ´ºº¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¡¢
¡Ö¸¡º÷¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢Ä´ºº¤¬Á°¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡×
¡ÖÄ´ººÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢È½ÃÇºàÎÁ¤È¤·¤Æ»È¤¤¤Å¤é¤¤¡×
¡Ö¡ÉÄ´¤Ù¤¿¤À¤±¡É¤Ç½ª¤ï¤ê¡¢°Õ»×·èÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
À½Â¤¶È¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤âÈò¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¡ÖÄ´ºº·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÅê»ñÈ½ÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤¶³«È¯ÃÊ³¬¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¼«¼Ò¤Îµ»½Ñ»ñ»º¤ä¥ê¥½ー¥¹¤Ç¤Ï¼Â¸½ÉÔ²ÄÇ½¤À¤ÈÈ½ÌÀ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ø³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿Ìß¡Ù¤ÎÀïÎ¬¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÈèÊÀ¤ÈÂç¤¤ÊÂ»¼º¤ò¾·¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤ÏÁ°¸åÊÔ¤Î2²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¡¢»Ô¾ì¤ÎÄ»â×¤«¤éµ»½ÑÅª¤ÊÎ¢ÉÕ¤±¤Þ¤Ç¡¢À½Â¤¶È¤Î°Õ»×·èÄê¤ËÉ¬Í×¤Ê¡ÖÈ½ÃÇºàÎÁ¡×¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÂ·¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©Åª¼êË¡¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Á°ÊÔ¤È¤Ê¤ëËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¡ÖAI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥Þ¥¯¥í´Ä¶¤ÎÃæ¤«¤é¼«¼Ò¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤¹¤ë¡×¤³¤È¤Ë¼ç´ã¤òÃÖ¤¤Þ¤¹¡£ËÄÂç¤Ê¸ø³«¾ðÊó¤ÎÃæ¤«¤é¡¢AI¤ò»È¤Ã¤Æ¸úÎ¨Åª¤Ë¡Ö¼«¼Ò¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤ëÍ½Ãû¡×¤òÃê½Ð¤¹¤ëÊýË¡¤È¤Ï¡©
»Ô¾ìÄ´ºº¤òAI¤ÇÊä´°¤·¡¢¶¦ÄÌ¤Î´íµ¡´¶¤È´üÂÔÃÍ¤ò¾úÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖµÒ´ÑÅª¤ÊÈ½ÃÇºàÎÁ¡×¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÂ·¤¨¤ë¼êË¡¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ìÄ´ºº¸å¤Ëµ»½ÑÅª¤Ê¼Â¸½²ÄÇ½À¤Î¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î¡Úµ»½ÑÄ´ººÊÔ¡Û(https://aconnect.stockmark.co.jp/seminar/20260227/?utm_source=peatix&utm_medium=link&utm_campaign=aconnect_peatix_20260210)¤ÈÊ»¤»¤Æ¤¼¤Ò¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹
¡¦¿·À½ÉÊ¤Î´ë²è¡¦³«È¯¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦»Ô¾ì¥Ëー¥ºÄ´ºº¤ÎÊýË¡¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È¤ª¹Í¤¨¤ÎÊý
¡¦¼«¸ÊÎ®¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¤ËÉÔ°Â¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý
¢£ÅÐÃÅ¼Ô
¿¹ Ë
¥¹¥È¥Ã¥¯¥Þー¥¯³ô¼°²ñ¼Ò Consultant
È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ´ØÏ¢¥áー¥«ー¤Ë¤ÆÀ¸»ºµ»½Ñ¡¦µ»½Ñ³«È¯¤È¤·¤Æ½¾»ö¤·¡¢¸½¾ì²ÝÂê¤ÎÆÃÄê¤«¤é¹©Äø²þÁ±¡¢µ»½Ñ³«È¯¥Æー¥Þ¤Î¿ä¿Ê¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ·Ð¸³¡£¤½¤Î¸åÀ½Â¤¶È¸þ¤±¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°´ë¶È¤Ë¤Æ¡¢µ»½Ñ·Ñ¾µ¡¦°ÅÌÛÃÎ¤Î·Á¼°ÃÎ²½¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë·È¤ï¤ê¡¢ÁÈ¿¥ÃÎ¤ÎÀ°Íý¡¦Å¸³«¤ä¶ÈÌ³É¸½à²½¤ò¿ä¿Ê¡£
¸½ºß¤Ï¡¢À½Â¤¶È¤ÎR&D/´ë²èÉôÌç¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¾ðÊó¼ý½¸SaaS¤ÈÀ¸À®AI¤Î³èÍÑ¹âÅÙ²½¤òÄÌ¤¸¤¿¥Æー¥ÞÃµº÷¤Î¼Á¸þ¾å¡¢¶ÈÌ³²þ³×¡¦DX¿ä¿Ê¤ò¼ç¤Ë»Ù±ç¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
Æü¡¡¡¡¡¡»þ¡§2026Ç¯2·î10Æü(²Ð) 10:00-10:45
¾ì¡¡¡¡¡¡½ê¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
»²¡¡²Ã¡¡Èñ¡§ÌµÎÁ (»öÁ°ÅÐÏ¿À©)
