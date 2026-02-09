¡Ú£Ç£Ó£É¥¯¥ì¥ª¥¹¡Û¿·²£ÉÍ¥×¥ê¥ó¥¹¥Ú¥Ú £±F Ãæ±û¥×¥é¥¶¤Ë¤Æ¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó30¼þÇ¯µÇ° £Ç£Ó£É¥¯¥ì¥ª¥¹POPUP¡Ù ³«ºÅ·èÄê¡ª¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò£Ç£Ó£É¥¯¥ì¥ª¥¹¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ µÈ±ÊÄ¾ÌÀ¡Ë¤Ï¡¢¿·²£ÉÍ¥×¥ê¥ó¥¹¥Ú¥Ú 1F Ãæ±û¥×¥é¥¶ ¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯2·î21Æü(ÅÚ)～2·î23Æü(½Ë¡¦·î)¤Î3Æü´Ö¡¢¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó30¼þÇ¯µÇ° £Ç£Ó£É¥¯¥ì¥ª¥¹POPUP¡Ù¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¶á¤¯¤Ë¤ª±Û¤·¤ÎºÝ¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ ¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó30¼þÇ¯µÇ° £Ç£Ó£É¥¯¥ì¥ª¥¹POPUP¡Ù
¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¥·¥êー¥º30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢£Ç£Ó£É¥¯¥ì¥ª¥¹¤è¤êÈ¯ÇäÃæ¤Î¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¶ー¤ä¥Í¥¤¥ë¥·ー¥ë¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤òÂ¿¿ô¼è¤êÂ·¤¨¤¿POPUP¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤Ï¤´¹ØÆþ¸å¤ÎÈ¯Á÷¡ÊÁ÷ÎÁÌµÎÁ¡¢POPUP½ªÎ»¸å¤Ë½ç¼¡È¯Á÷¡Ë¤â¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤´È¯Á÷´õË¾¡Ê¢¨¹ñÆâ¤Î¤ß¤´ÂÐ±þ¡Ë¤ÎÊý¤Ï45¡ó¥ª¥Õ¤ÎÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¶ー¤âPOPUPÃæ¤Ë¸Â¤êÆÃÊÌ²Á³Ê¡ÒÀÇ¹þ4,000±ß¡Ó¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿´ü´ÖÃæ¡¢¡ÔÀÇ¹þ5,000±ß°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÎÊý¡Õ¤Ø¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡Ú¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó30¼þÇ¯¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à ¥Û¥í¥°¥é¥à¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡Û¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎPOPUP¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¸ÂÄê¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
³§ÍÍ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇäÍ½Äê¤Î¾¦ÉÊ¡Ê°ìÉô¡Ë
¡û¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¥ëー¥à¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¶ー Á´5¼ï
¡û¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¥Í¥¤¥ë¥·ー¥ë¡¡Á´£´¼ï
¡û¿ÍÂ¤¿Í´Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó½é¹æµ¡Ver.1.5 ¥¤¥ê¥Ç¥Ã¥»¥ó¥È¥«¥éーÅÉÁõºÑ¤ß¡Ê¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ë
¢¨Å¸¼¨¡¦ÈÎÇä¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó30¼þÇ¯¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à ¥Û¥í¥°¥é¥à¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ÎÇÛÉÛ¤Ï¤ª1¿ÍÍÍ1Ëç¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
¢¨¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó30¼þÇ¯¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à ¥Û¥í¥°¥é¥à¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Î¤´ÍÑ°Õ¿ô¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢ÇÛÉÛ¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ³«ºÅ³µÍ×
¡¦²ñ¡¡¡¡´ü¡§ 2026Ç¯2·î21Æü(ÅÚ)～2·î23Æü(½Ë¡¦·î)
¡¦²ñ¡¡¡¡¾ì¡§ ¿·²£ÉÍ¥×¥ê¥ó¥¹¥Ú¥Ú 1F Ãæ±û¥×¥é¥¶
¡¦½»¡¡¡¡½ê¡§ ¢©222-0033 ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¹ÁËÌ¶è¿·²£ÉÍ3-4
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§ 10:00～21:00¡ÊºÇ½ªÆü¤Î¤ß18:00ÊÄÅ¹¡Ë
¡Úfav¡Çs room TOKYO¡Ê¥Õ¥¡¥Ö¥ëー¥à¥È¥¦¥¥ç¥¦¡Ë¤È¤Ï¡Û
¡Öfav¡Çs room TOKYO¡× ¤Ï～¡Ö¿ä¤·³è¡×¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë～¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿¡¢¡È¿ä¤·³è¡É»¨²ß¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ë¥á¤ä¥²ー¥à¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥¤¥áー¥¸¤òÍÍ¡¹¤Ê·Á¤ÇÉ½¸½¤·¡¢Æü¾ïÅª¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë»¨²ß¤òÍÑ¤¤¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¿ä¤·³è¡×¤ò¤â¤Ã¤È¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¸³è¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¿ä¤·¡×¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¹¬¤»¤Ê¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öfav¡Çs room TOKYO¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¡È¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡É¤Ê¤É¤Î°ÕÌ£¤Ç»È¤ï¤ì¤ë±Ñ¸ì¡Öfavorite¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ç¤¢¤ëfav¡Ê¥Õ¥¡¥Ö¡Ë¤Èroom¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ö¿ä¤·¤ÎÉô²°¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¸ÀÍÕ¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¥Ö¥ëー¥à(³«²Ö)¡×¤È¤¤¤¦²»¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö²Ö³«¤¯¤è¤¦¤Ë¿ä¤·¤Ç°î¤ì¤ë¶õ´Ö¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤ÇÌ¿Ì¾¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú£Ç£Ó£É¥¯¥ì¥ª¥¹¤È¤Ï¡Û
£Ç£Ó£É¥¯¥ì¥ª¥¹¤Ï¡¢Á¡°Ý¤È¹©¶ÈÀ½ÉÊ¤ÎÎ¾»ö¶È¤ò¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÅ¸³«¤¹¤ë»ö¶ÈÁÏÂ¤·¿¾¦¼Ò¤Ç¤¹¡£¡Ö¼¡Âå¤ÎÀ¸³èÉÊ¼Á¤ò¹â¤á¤ë¡¡»ö¶È¤ÎÁÏÂ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¡¡¿Í¤Ó¤È¤Î¹¬¤»¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¡ÊÂ¸ºß°ÕµÁ¡Ë¤Î¤â¤È¡¢ESG ·Ð±Ä¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤È¿Í¤Ó¤È¤Î¹¬¤»¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò£Ç£Ó£É¥¯¥ì¥ª¥¹ ¥Û¥ÓーÉô
TEL: 0570-041-223¡ÊÊ¿Æü 10¡§00-12¡§00¡¢13¡§00-17¡§00¡Ë
WEB: https://favsroom.base.shop