¥¨¥Õ¥Ô¥³¤È¥æ¥¢ー¥º¤¬¶¨Æ¯¤Ç¡Ö¥¹¥È¥¢to¥¹¥È¥¢¡×¤Î¿åÊ¿¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¶¯²½¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Õ¥Ô¥³¡ÊËÜ¼Ò¡§¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡§º´Æ£ ¼éÀµ¡¢°Ê²¼¡Ö¥¨¥Õ¥Ô¥³¡×¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥æ¥¢ー¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§¹Åç¸©¹Åç»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º¬ÀÐ µªÍº¡¢°Ê²¼¡Ö¥æ¥¢ー¥º¡×¡Ë¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥æ¥¢ー¥º¤Î¹ç·×26Å¹ÊÞ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤ªÅ¹¤òÈ¯ÃåÅÀ¤È¤·¤¿¡Ö¥¹¥È¥¢to¥¹¥È¥¢¡×¤Î¿åÊ¿¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¢¨1¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¨¥Õ¥Ô¥³¤È¥æ¥¢ー¥º¤Ï¡¢¡Ö¤ªÅ¹¤¬¤½¤ÎÃÏ°è¤Î¥¨¥³¥êー¥Àー¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶¨Æ¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¶¦¤Ë´Ä¶¤Ø¤ÎÉé²Ù¤ò¸º¤é¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
1.¡Ö¥¹¥È¥¢to¥¹¥È¥¢¡×¿åÊ¿¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¿ä¿Ê
¥æ¥¢ー¥º¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤´¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢Å¹ÊÞ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿²ó¼ý¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç»ÈÍÑºÑ¤ß¿©ÉÊ¥È¥ìー¤ò²ó¼ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢¥¨¥Õ¥Ô¥³¤ÇÂçÀÚ¤Ê»ñ¸»¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¡¢¡Ö¥¨¥³¥È¥ìー¡×¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥¨¥³À½ÉÊ¢¨2¤ò¥æ¥¢ー¥º¤ÎÇä¤ê¾ì¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªÅ¹¤òÈ¯ÃåÅÀ¤È¤·¤¿¡Ö¥¹¥È¥¢to¥¹¥È¥¢¡×¤Î¿åÊ¿¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2.ÃÏ°è¤Ç¤Î½ÐÁ°¼ø¶È¤Î¼Â»Ü
ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¶¦¤Ë´Ä¶°Õ¼±¤ò°é¤à¤¿¤á¡¢¥¨¥Õ¥Ô¥³¤È¥æ¥¢ー¥º¤Ï¡¢ÃÏ°è¾®³Ø¹»¤Ç¤Î½ÐÁ°¼ø¶È¤ò´ë²è¡¦¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î½ÅÍ×À¤ä¿©ÉÊ¥í¥¹¤Îºï¸º¤Ê¤É¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¹ÔÆ°¤ò¾®³ØÀ¸¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÎÂ¥¿Ê¤ÈÅ¹Æ¬²ó¼ýÎÌ¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
´Ä¶½ÐÁ°¼ø¶È¤ÎÍÍ»Ò¡§ÉÜÃæÃæ±û¾®³Ø¹»
3.¥¨¥³¥¹¥È¥¢¶¨Æ¯Àë¸À¥Ý¥¹¥¿ー¤Î·Ç¼¨
¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¿åÊ¿¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¥¨¥³¥¹¥È¥¢¶¨Æ¯Àë¸À¥Ý¥¹¥¿ー¡×¤òÅ¹ÊÞ¤Ë·Ç¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨¥³¥¹¥È¥¢¶¨Æ¯Àë¸À¥Ý¥¹¥¿ー
¢¨1¡¡¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÎÁ°¸å¤ÇÍÑÅÓ¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë»ñ¸»¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÊýË¡
¢¨2¡¡²ó¼ý¤µ¤ì¤¿»ñ¸»¤ò¸¶ÎÁ¤È¤¹¤ë¡Ö¥¨¥³¥È¥ìー¡×¡¢¡Ö¥¨¥³APET¡×¡¢¡Ö¥¨¥³OPET¡×
¡Ú¤´»²¹Í¡Û
¡ã³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Õ¥Ô¥³¡ä
¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë´Ê°×¿©ÉÊÍÆ´ï¤òÀ½Â¤ÈÎÇä¤¹¤ë¹ñÆâºÇÂç¼ê¡¡¡¡¡¡¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£¥¨¥Õ¥Ô¥³Êý¼°¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡Ö¥È¥ìーto¥È¥ìー¡×¡Ö¥Ü¥È¥ëtoÆ©ÌÀÍÆ´ï¡×¤Ë¤è¤ëÃÏ¾å»ñ¸»¤Î½Û´Ä¡¢µÚ¤ÓCO2ÇÓ½ÐÎÌºï¸º¡¢´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¤¤ÍÆ´ï¤Î³«È¯¤Ë¤è¤ë¾Ê»ñ¸»²½¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡§¢©721¡¾8607¡¡¹Åç¸©Ê¡»³»Ô½ìÄ®1ÃúÌÜ13ÈÖ15¹æ
¢©163-6036¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É6ÃúÌÜ8ÈÖ1¹æ¿·½É¥ªー¥¯¥¿¥ïー36³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡¡º´Æ£ ¼éÀµ¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡°ÂÅÄ ÏÂÇ·
ÀßÎ©¡§1962Ç¯7·î
HP¡§https://www.fpco.jp/
¡Ú¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÆÃÀß¥Úー¥¸¡Û ¥¨¥Õ¥Ô¥³ ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë(https://fpco-info.jp/)
¡ã³ô¼°²ñ¼Ò¥æ¥¢ー¥º¡ä
¥¤¥º¥ß¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡Ö¥æ¥¢ー¥º¡×¡Ö¥¢¥Ð¥ó¥»¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤ò¹Åç¡¦²¬»³¤Ë2£¶Å¹ÊÞÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿©¡×¤òÄÌ¤·¤ÆÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë½¾¶È°÷¤¬°Â¿´°ÂÁ´¤ËÆ¯¤±¤ë¤ªÅ¹ºî¤ê¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡§¢©732-0057 ¹Åç¸©¹Åç»ÔÅì¶èÆóÍÕ¤ÎÎ¤3ÃúÌÜ3ÈÖ1¹æ
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡º¬ÀÐ µªÍº
ÀßÎ©¡§1979Ç¯5·î
HP¡§https://www.yours.co.jp/