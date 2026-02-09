Ê¡²¬»Ô¤Ë¤Æ¡È¤Þ¤Á¤ÎÉÔÊØ¡É¤ò¿·¥µー¥Ó¥¹¤ËÊÑ¤¨¤ëÆÃÊÌ¼ø¶È¤ò¸øÎ©¾®³Ø¹»¤Ç¼Â»Ü
¶¦°é¥Ñ¥ì¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾¾²¼¤æ¤«Íý¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖSPOT TEACHER¡Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¥Æ¥£ー¥Á¥ãー¡Ë¡×¤Ï¡¢´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤ÎÀìÌç²È¤¬³Ø¹»¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤Æ½ÐÁ°¼ø¶È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤ÓSPOT TEACHER¤Ï¡¢Ê¡²¬È¯¤Î¥·¥§¥¢¥µ¥¤¥¯¥ë¥µー¥Ó¥¹¡Ø¥Á¥ã¥ê¥Á¥ã¥ê¡Ù¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¥Á¥ã¥ê¥Á¥ã¥ê³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¡Ë¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦²ÈËÜ¸ÂÀÏº»á¤ò¹Ö»Õ¤Ë·Þ¤¨¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤Î¸øÎ©¾®³Ø¹»6Ç¯À¸66Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÆÃÊÌ¼ø¶È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¼ø¶È¤Ç¤Ï¡¢15ºÐ¤Çµ¯¶È¤·¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é»ö¶È¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¿²ÈËÜ¸ÂÀÏº»á¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢»Å»ö¤¬¿È¶á¤Ê¡Èº¤¤ê¤´¤È¡É¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¡¢¼Ò²ñ¤Ë¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤ò¡¢¹ÖÏÃ¤ÈÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
Áí¹çÅª¤Ê³Ø½¬¤Î»þ´Ö¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¡¦¼Ò²ñ²Ê¤ò²£ÃÇ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¹¥¤¤äÁÛ¤¤¤òµ¯ÅÀ¤Ë¼Ò²ñ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë»Å»ö¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¡×¤ò¼«Ê¬¤´¤È¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë³Ø¤Ó¤Î¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ø¶È¤ÎÇØ·Ê
Ã´Ç¤¤ÎÀèÀ¸¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¾Íè¡¢¤½¤¦¤·¤¿Ê¬Ìî¤òÁª¤Ö»Ò¤âÁý¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë½Ð²ñ¤ï¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï»Å»ö¤½¤Î¤â¤Î¤ò¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤º¡¢¡Ö²¿¤ò´ð½à¤Ë»Å»ö¤òÁª¤Ù¤Ð¤è¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤¬¤È¤Æ¤â¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤ÎÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼¤½¤ÎÊ¬Ìî¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¡¢»Å»ö¤òÂ³¤±¤ë¤¦¤¨¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢¼ã¤¤¤¦¤Á¤Ë¤É¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤È»ëÌî¤¬¹¤¬¤ë¤Î¤«--¤½¤¦¤·¤¿ÅÀ¤ò¡¢¤¼¤Ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¶ñÂÎÅª¤ÊÍ×Ë¾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤ÇSPOT TEACHER¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Îº¤¤ê¤´¤È¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¿·¤·¤¤¸òÄÌ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¿¥Á¥ã¥ê¥Á¥ã¥ê³ô¼°²ñ¼Ò¤ËÃåÌÜ¡£
Ï¢Â³µ¯¶È²È¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¤ä¼ÂÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢»Å»ö¤¬¡Èº¤¤ê¤´¤È¡Ê²ÝÂê¡Ë¡É¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ãç´Ö¤È¤È¤â¤Ë¼Ò²ñ¤Ë¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥×¥í¥»¥¹¤ò¡¢¹ÖÏÃ¤ÈÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ³Ø¤Ù¤ë¼ø¶È¤È¤·¤ÆÀß·×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ø¶È¤ÎÆâÍÆ
―――――――――――――――――――――
¢£ ¡Ö°ìÀ¸¼Ö°Ø»Ò¡×¤ÎÀë¹ð¤«¤é15ºÐ¤Çµ¯¶È――¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼«¤éÁª¤Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È
―――――――――――――――――――――
¼ø¶È¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢²ÈËÜ¸ÂÀÏº»á¤¬¼«¿È¤ÎÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤ÎÊâ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾®³Ø6Ç¯À¸¤ÇÇ¾¼ðáç¤òÈ¯¾É¤·¡¢¡Ö°ìÀ¸¼Ö°Ø»Ò¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¡£Ä¹¤¤Æþ±¡À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤È½Ð²ñ¤¤¡¢²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤Æ15ºÐ¤Çµ¯¶È¤·¤¿¤³¤È¡£17ºÐ¤Ç»ö¶È¤¬´íµ¡¤Ë´Ù¤ê¡¢³Ø¤ÓÄ¾¤·¤ò·è°Õ¤·¤¿¤³¤È¡£
·è¤·¤Æ°ìÄ¾Àþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤ÎÁªÂò¤ò¼«¤é°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¤¿¼ÂÂÎ¸³¤Ï¡¢¡Ö³Ø¹»¤ËÍè¤é¤ì¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¹¬¤»¡×¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¶áÆ»¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»Å»ö¤ä¾Íè¤ò¹Í¤¨¤ë°ÊÁ°¤Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤òÀÅ¤«¤ËÅê¤²¤«¤±¤ë»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
―――――――――――――――――――――
¢£ »Å»ö¤È¤Ï¡Öº¤¤ê¤´¤È¡×¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È――¿Í¤È¤Þ¤Á¤ò¤Ä¤Ê¤°ÀÖ¤¤¼«Å¾¼Ö
―――――――――――――――――――――
Â³¤¤¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢Ê¡²¬È¯¤Î¥·¥§¥¢¥µ¥¤¥¯¥ë¡Ö¥Á¥ã¥ê¥Á¥ã¥ê¡×¤Ç¤¹¡£
²ÈËÜ»á¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ê¥Á¥ã¥ê¤Ï¼«Å¾¼Ö¤Î»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î»Å»ö¡×¤È¸ì¤ê¡¢»Å»ö¤ÎËÜ¼Á¤¬Ã¯¤«¤Îº¤¤ê¤´¤È¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Áö¹Ô¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ÅÁÈ¤ß¤ä¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¡¦ÃÏ°è¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¥µー¥Ó¥¹¤ò¹¤²¤Æ¤¤¿²áÄø¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¼Ò²ñ¤ËÆÏ¤±¤ë¤Ë¤Ï¡Ö¼Ò²ñ¼ÂÁõ¡×¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤òÀâÌÀ¡£¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ËÃí¤°Ç®ÎÌ¤¬¹©É×¤òÀ¸¤ß¡¢»Å»ö¤È¤·¤Æ·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼Ò²ñ¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤ÆÂª¤¨Ä¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
―――――――――――――――――――――
¢£ ¥ïー¥¯¡Ö³¹¤ÎÉÔÊØ¤ò²ò·è¤·¤è¤¦¡ª¡×――¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¼Ò²ñ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ëÂÎ¸³
―――――――――――――――――――――
¸åÈ¾¤Ï¡¢¡Ö³¹¤ÎÉÔÊØ¤ò²ò·è¡ª¿·¤·¤¤¥µー¥Ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤è¤¦¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥°¥ëー¥×¥ïー¥¯¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Î°ãÏÂ´¶¤ò½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë¡¢¡ÖÃ¯¤Î¤¿¤á¤Î¥µー¥Ó¥¹¤«¡×¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂ³¤±¤ë¤«¡×¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÈËÜ»á¤ä¥Á¥ã¥ê¥Á¥ã¥ê¤Î¼Ò°÷¤Ï¡¢³Æ¥°¥ëー¥×¤ò²ó¤ê¤Ê¤¬¤éÌä¤¤¤òÅê¤²¤«¤±¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤ÆÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£È¯É½¤Ç¤Ï¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÀâÌÀ¤·¡¢¼Â¼Ò²ñ¤Î»ëÅÀ¤«¤é¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö»Å»ö¤Ï±ó¤¤À¤³¦¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤òÆÀ¤ë»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
▶ ÅöÆü¤Î¼ø¶È¥ì¥Ýー¥È¤Ï¤³¤Á¤é
¡Öº¤¤ê¤´¤È¤«¤é¡¢»Å»ö¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡×--¹¥¤¤äÁÛ¤¤¤òµ¯ÅÀ¤Ë¼Ò²ñ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë»Å»ö¤Î¤Ä¤¯¤êÊý(https://note.com/yukari_neko2/n/nc986ebbf9fec)
¡¡¼ø¶È¸å¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¡Ê²óÅú¼Ô¿ô¡§66Ì¾¡Ë
¼ø¶È¸å¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï¡¢Ìó9³ä¤Î»ùÆ¸¤¬¡Ö¾Íè¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¤ä»Å»ö¤ò¼«Ê¬¤´¤È¤È¤·¤ÆÂª¤¨Ä¾¤¹ÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃÊÌ¼ø¶È¤Î´¶ÁÛ¡Ú¹Ö»Õ´¶ÁÛ¡Û
¥Á¥ã¥ê¥Á¥ã¥ê³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò ²ÈËÜ¸ÂÀÏº»á
¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¡¢Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö»Å»ö¤ÎÁªÂò»è¤ÏÌµ¸Â¡×--¡£
¤½¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É¤Î½¸ÃæÎÏ¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤Á¤Î²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢É¬»à¤Ë²ò·èºö¤ò¹Í¤¨¤ë»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¿®¤¸¤ë¤³¤È¤òÇ®ÎÌ¤ò¤â¤Ã¤ÆÅÁ¤¨Â³¤±¤ì¤Ð¡¢É¬¤ºÃç´Ö¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Ì¤Íè¤Ï¤Ò¤é¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤«¤ÎÊª¸ì¤ò¤Ê¤¾¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÊª¸ì¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£³§¤µ¤ó¤Î¤³¤ì¤«¤é¤ò¡¢¿´¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú£¶³ØÇ¯Ã´Ç¤´¶ÁÛ¡Û
¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤ªË»¤·¤¤Ãæ¡¢¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Ïµ®½Å¤Ê¤ªÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢»ùÆ¸¶¦¡¹ÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÈËÜ¼ÒÄ¹¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤ä¡¢²áµî¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ê¤É¤È¤Æ¤â¿´¼æ¤«¤ì¤ëÏÃ¤Ð¤«¤ê¤Ç6Ç¯À¸¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬»ö¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò»Å»ö¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¹¬¤»¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¤âÇ®ÎÌ¤¬Ãí¤²¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¤ª¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¾Íè¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÏÃ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬²ÝÂê¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¦¥ïー¥¯¤Ê¤É¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤É¡¢ÂÎ¸³³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ³Ø¤Ù¤¿¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æü¤´¤í¤«¤é¼ø¶È¤ò¤¹¤ëÂ¦¤Î»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤È¤Æ¤â³Ø¤Ó¤Î¤¢¤ë»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Þ¤¿µ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú»ùÆ¸´¶ÁÛ¡Û
¡Ö15ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤Ç²ñ¼Ò¤òºî¤é¤ì¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎÄ´¤Î¤³¤È¤ä¾ã³²¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤òÍýÍ³¤ËÄü¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤Î²ÝÂê¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¤È¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥ã¥ê¥Á¥ã¥ê¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Î¿È¤Î²ó¤ê¤Ë¤¢¤ë¡Øº¤¤ê¤´¤È¡Ù¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¡Ö¥Á¥ã¥ê¥Á¥ã¥ê¤È¤¤¤¦¥µー¥Ó¥¹¤¬¡¢¿È¶á¤Ê¡Ø¸òÄÌ¤Îº¤¤ê¤´¤È¡Ù¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢»Å»ö¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÃ¯¤«¤ÎÌò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤È¿¼¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ²¿µ¤¤Ê¤¯¸«²á¤´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÉÔÊØ¤µ¤ä²ÝÂê¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¼ÂºÝ¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë³¹¤äÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤«¤ò¤â¤Ã¤ÈÃµ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ö¤¿¤È¤¨ÀÎ¤«¤é¤ÎÌ´¤¬³ð¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤ÇÎ©¤Á»ß¤Þ¤é¤º¤ËÊÌ¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤ÇÄ©Àï¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤¬°ìÈÖ¿´¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¡¢°ìÅÙ¡Ø¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ê¡Ù¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¡Ø³Ú¤·¤¤¡Ù¤È»×¤¨¤ëµ¤»ý¤Á¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤Ð¡¢Æ»¤Ï³«¤±¤ë¤ó¤À¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¼ºÇÔ¤òÉÝ¤¬¤ê¤¹¤®¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¡Ö¥Á¥ã¥ê¥Á¥ã¥ê¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¤Ï¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä©Àï¤·¤¿Ê¬¤À¤±´ò¤·¤¤¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢¤â¤·¼«Ê¬¤¬¤É¤ì¤À¤±¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼ÒÄ¹¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÇØ¿¤Ó¤ò¤·¤¹¤®¤º¡¢¤Þ¤º¤Ïº£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡¡SDGs¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
º£²ó¤Î¼ø¶È¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎSDGs¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë³Ø¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÜÉ¸4¡§¼Á¤Î¹â¤¤¶µ°é¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ë
Àµ²ò¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÐÏÃ¤ä¥ïー¥¯¤òÄÌ¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¥×¥í¥»¥¹¤ò½Å»ë¡£¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¡¢Â¾¼Ô¤Î°Õ¸«¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¼çÂÎÅª¤Ë³Ø¤ÖÎÏ¤ò°é¤à¼ø¶È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÜÉ¸8¡§Æ¯¤¤¬¤¤¤â·ÐºÑÀ®Ä¹¤â
»Å»ö¤È¤Ï¡ÖÃ¯¤«¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤ò¶¦Í¡£ÁÛ¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ÅÁÈ¤ß¤ä·ÑÂ³À¤â´Þ¤á¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤òÂª¤¨¤ë³Ø¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÜÉ¸11¡§½»¤ßÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò
°ÜÆ°¤ä¸òÄÌ¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÀÚ¤ê¸ý¤Ë¡¢Êë¤é¤·¤È¼Ò²ñ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¼Â´¶¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤È¡Ö¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡×¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÜÉ¸17¡§¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ÇÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤è¤¦
¥Á¥ã¥ê¥Á¥ã¥ê¤ÈSPOT TEACHER¤¬Ï¢·È¤·¡¢¹ÖÏÃ¤È¥ïー¥¯¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¼ø¶È¤ò¶¨Æ¯¤ÇÀß·×¡£
»ö¶È¤¬Â¿ÍÍ¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë³Ø¤Öµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
º£²ó¤Î¡Ö¥Á¥ã¥ê¥Á¥ã¥ê¡×¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤Î»ëÅÀ¤Ç¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢²ò·èºö¤ò¹Í¤¨¤ëÂÎ¸³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹ÖÏÃ¤È¥ïー¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¹¥¤¡×¤ä¡ÖÇ®ÎÌ¡×¤¬Ã¯¤«¤ÎÌò¤ËÎ©¤Á¡¢¼Ò²ñ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥×¥í¥»¥¹¤òÂª¤¨¤ë»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
SPOT TEACHER¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤âÁ´¹ñ¤Î³Ø¹»¤È´ë¶È¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î³Ø¤Ó¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦¿©¡¦Ê¡»ã¡¦·úÀß¡¦ÊüÁ÷¡¦ÅÁÅýÊ¸²½¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¶È³¦¤ÎÀìÌç²È¤¬¸øÎ©³Ø¹»¤Ç¼ø¶È¤ò¹Ô¤¤¡¢¼Ò²ñ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
³°Éô¤Î¿Í¤¬Æþ¤ê¤Å¤é¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¸øÎ©³Ø¹»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÀèÀ¸Êý¤Î¥Ëー¥º¤Ë±è¤Ã¤¿¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÈÃúÇ«¤ÊÄ´À°¤Ë¤è¤ê¡¢°Â¿´¤·¤Æ¼ø¶È¤ò¼Â»Ü¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢SPOT TEACHER¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£
´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥¤ä¼¡À¤Âå¶µ°é¤Ø¤Î»²²è¤Ë²Ã¤¨¡¢¼Ò°÷¤Î¿·¤¿¤Êµ¤¤Å¤¤ä¼«¼Ò¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸«Ä¾¤¹µ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢SPOT TEACHER¤Ïº£¸å¤â³Ø¹»¤È¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤Ê¤°¡È¶¦°é¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡É¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤È»º¶È¤ÎÌ¤Íè¤ò»Ù¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Á¥ã¥ê¥Á¥ã¥ê (Charichari) ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Á¥ã¥ê¥Á¥ã¥ê (Charichari) ¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤ÇÀìÍÑ¤ÎÀÖ¤¤¼«Å¾¼Ö¤Î¸°¤ò³«¤±¡¢¤«¤ó¤¿¤ó¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥·¥§¥¢¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç¤¹ ¡£1Ê¬Ã±°Ì¤ÎÎÁ¶â¡¢¥¨¥ê¥¢¤ò¹Ê¤Ã¤¿¹âÌ©ÅÙ¤Ê¥Ýー¥ÈÅ¸³«¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ê°ÜÆ°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£¡Ö¤Þ¤Á¤Î°ÜÆ°¤Î¡¢¤Ä¤®¤Î½¬´·¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤òÍýÇ°¤Ë¡¢Ê¡²¬¤ò¥Þ¥¶ー¥·¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¸½ºß¤ÏÁ´¹ñ9ÅÔ»Ô¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£
º£²ó¤Î¼ø¶È¤Ç¤Ï¡¢ÂåÉ½¤Î²ÈËÜ¤¬¡¢¼ÂÂÎ¸³¤ä¥Á¥ã¥ê¥Á¥ã¥ê¤Î»ö¶È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¹¥¤¤Ê¤³¤È¤òÄÉµá¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤äÇ®ÎÌ¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àº¿À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢¤Þ¤Á¤Î²ÝÂê¤ò¹Í¤¨¤ë¥½ー¥·¥ã¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÂÎ¸³³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¥Á¥ã¥ê¥Á¥ã¥ê¤Ï¡¢¤Þ¤Á¤Î¡ÖÍÕÌ®¡×¤È¤·¤ÆÆü¡¹¤Î°ÜÆ°¤ò»Ù¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë ¡¢¾Íè¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡¢¼«¿È¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤òÄÉµá¤· ¡¢À¸¤À¸¤¤ÈÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤±¤ë´õË¾¤ÈÄ©Àï¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§¥Á¥ã¥ê¥Á¥ã¥ê³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡²ÈËÜ¸ÂÀÏº
½êºßÃÏ¡§Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÄ¹ÉÍ1ÃúÌÜ1ÈÖ1¹æ KBC¥Ó¥ë6³¬
ÀßÎ©¡§2019 Ç¯ 7 ·î 26 Æü (³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥ë¥«¥ê 100% »Ò²ñ¼Ò¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥¦¥¾¥¦¤«¤é¤Î¿·ÀßÊ¬³ä¤Ë¤è¤ë)
HP ¡§https://charichari.bike/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥·¥§¥¢¥µ¥¤¥¯¥ë¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Á¥ã¥ê¥Á¥ã¥ê¡×¤ÎÄó¶¡
¡¡SPOT TEACHER¡Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¥Æ¥£ー¥Á¥ãー¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
SPOT TEACHER¤Ï¡¢¶¦°é¥Ñ¥ì¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë³Ø¹»¤È´ë¶È¤ò¤Ä¤Ê¤°¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤ÎÀìÌç²È¤¬¡¢³Ø¹»¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤Æ½ÐÁ°¼ø¶È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¸µ¶µ°÷¤¬¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¤È¤Ê¤ê¡¢³Ø¹»¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¼ø¶È¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¼Â»Ü¤Ç¤¤ë¤è¤¦Ä´À°¡¦Ï¢·È¤·¡¢¶µ°÷¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤ÈÂ¿ÍÍ¤Ê³Ø¤Ó¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼«¼Ò¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ò³Ø¹»¸½¾ì¤Ë³è¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥¤ä¼Ò°÷¤Î°Õ¼±¸þ¾å¡¢¼¡À¤Âå¿Íºà¤Î°éÀ®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£SPOT TEACHER¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¶µ°÷¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç³°Éô¤Î¿Í¤¬Æþ¤ê¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¸øÎ©³Ø¹»¤Ë¤â¡¢°Â¿´¤·¤Æ¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¾¾²¼¡¡¤æ¤«Íý
¡ÚÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È¡Û
³Ø¹»¤È¼Ò²ñ¤ò¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¤Ä¤Ê¤®¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡ÈËÜÊª¤Î¿Í¡É¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¾ì¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸µ¶µ°÷¤È¤·¤Æ¡¢¶µ¼¼¤ÎÃæ¤À¤±¤Ç¤Ï¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿À¤³¦¤ò¡¢¤â¤Ã¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤Êý¤â¡¢ÃÏ°è¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÊý¤â¡¢´ë¶È¤ÎÊý¤â¡¢Ã¯¤â¤¬³Ø¹»¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ¤³¦¤ÏÂç¤¤¯¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤âÀèÀ¸Êý¤ÎÉéÃ´¤ò»Ù¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¶È³¦¤Î³§¤µ¤Þ¤¬³Ø¹»¤Ë»²²Ã¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¡¢¿·¤·¤¤³Ø¤Ó¤Î¤«¤¿¤Á¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ø¶È¿ô¼ÂÀÓ
³«ºÅ¼ø¶È¡§135²ó
¾Ò²ð´ë¶È¿ô¡§78¼Ò
¾Ò²ð¿¦¼ï¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë¡§µ¯¶È²È¡¢ÎÓ¶È¡¢µù¶È¡¢ÇÀ¶È¡¢°åÎÅ¡¢·úÀß¡¢ÅÁÅý·ÝÇ½¡¢·Ý½Ñ¡¢¸òÄÌ¡¢¹ñºÝ´Ø·¸¡¢´Ñ¸÷¡¢ÊóÆ»¡¢²»³Ú¡¢À½Â¤¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡ÊSE¡Ë¡¢¥³¥Ôー¥é¥¤¥¿ー¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËSPOT TEACHER¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤¿»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¿ô¡§6,387¿Í¡Ê2026Ç¯2·î»þÅÀ¡Ë
📚 ¼ø¶È¥ì¥Ýー¥È°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
https://note.com/yukari_neko2/m/m475fb32d5505
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë85ËÜ°Ê¾å¤Î¼ø¶È¥ì¥Ýー¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î³Ø¹»¤È´ë¶È¤Î¶¨Æ¯¼ÂÁ©¤òµÏ¿¡¦È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤Î¼ø¶ÈÉ÷·Ê¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤âÂ¿¿ô·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
📚 ²áµî¤ÎPR»öÎã¤Ï¤³¤Á¤é
ÌÀ¼£ÁÏ¶È¤ÎÏ·ÊÞ´ë¶È¤¬Ä©¤à¡ÈÄ©Àï¤È·Ñ¾µ¤Î¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×¼ø¶È¡É(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000145601.html)
¡È¹¥¤¡É¤ò»Å»ö¤ËーーÀ¸¤ÊªÇî»Î¤¬¶µ¤¨¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥é¤È´Ä¶¤Î¼ø¶È¡×(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000145601.html)
Å´¤Ç³¤¤ò¼é¤ë¡É³¤ÍÎ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤ë ¡Ö³¤¤ËÄÀ¤á¤ë¤«¤é¸«¤¨¤Ê¤¤»Å»ö¡×¤Î¼ø¶È(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000145601.html)
¡È¼ý³Ï¡¦¤Ä¤¯¤ë¡¦¤¤¤¿¤À¤¯¡ÉÃÏ°èÇÀ¾ì¤È¿©ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Î¥×¥í¤¬ÆÏ¤±¤ë¡ÖÂÎ¸³·¿SDGs¡×¤Î¼ø¶È(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000145601.html)
¡È¥¢ー¥È¡ßÀ¸À®AI¡É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤¬ÆÏ¤±¤ë¡Ö¥º¥ì¤â³Ú¤·¤àÉ½¸½ÂÎ¸³¡×¤Î¼ø¶È(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000145601.html)
¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊüÁ÷¶É¤ÎÀ©ºî¸½¾ì¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡ÖÅÁ¤¨¤ë»Å»ö¡×¤Î¼ø¶È(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000145601.html)
¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§¶¦°é¥Ñ¥ì¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¾¾²¼¡¡¤æ¤«Íý
½êºßÃÏ¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÂçÌ¾£±ÃúÌÜ£³－£´£± ¥×¥ê¥ªÂçÌ¾¥Ó¥ë£²F
ÀßÎ©¡§2024Ç¯4·î1Æü
HP ¡§https://spot-teacher.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¶µ°é´ØÏ¢»ö¶È/³Ø¹»¤È´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤¿¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÄó¶¡/¶µ°é¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÀ©ºî¤ª¤è¤ÓÈÎÇä¶ÈÌ³
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§info@spot-teacher.jp