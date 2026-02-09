¥«¥ÂçÎÌ»à¤Î¸½¾õ¾Ò²ð¤â¡¡Í¸µ×Ä®µù¶¨¤ÈµûÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤à¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë
¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥àÀ¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡ÊËÜÉô:¿·½É¶èÂçµ×ÊÝ¡¢Íý»öÄ¹: ½Âß·²¹Ç·¡Ë¤Ï3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë10»þ¤«¤é¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¿´¤È¤«¤é¤À¤Ë³¤¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î´îÂ¿¥Þ¥ê¥³¤µ¤ó¤ÈÍ¸µ×Ä®¡Ê¤ª¤¯¤Á¤ç¤¦¡Ëµù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡Ê½êºßÃÏ¡§²¬»³¸©À¥¸ÍÆâ»Ô¡Ë¤Î¾¾ËÜÀµ¼ùÂåÉ½Íý»öÁÈ¹çÄ¹¤ò¹Ö»Õ¤Ë·Þ¤¨¡¢¿´¤È¤«¤é¤À¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤µûÎÁÍý¤Î¥ì¥·¥Ô¤ä¡¢¿©¤òÄÌ¤¸¤Æ»ºÃÏ¤ÈÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤¬¤ë³Ú¤·¤µ¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Îå«¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ó¥Í¥êÂÇÇË¤¹¤ë¤ªµû¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©¤Ç¿Íµ¤¤ÎÎÁÍý¶µ¼¼¤ò¼çºË¤¹¤ëÎÁÍý¸¦µæ²È¡¦´îÂ¿¥Þ¥ê¥³¤µ¤ó¤¬¡¢¥Þ¥ó¥Í¥ê²½¤·¤ä¤¹¤¤µûÎÁÍý¤ò²ÈÄí¤Ç¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥ì¥·¥Ô¤ä¡¢¡ØÍ¸µ×Ä®µù¶¨¤ÎÉÍ¾ø¤·¤«¤¡Ù¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤ò¼Â±é¤ò¸ò¤¨¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£´îÂ¿¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î»ºÄ¾»ºÃÏ¤Ç¤¢¤ëÍ¸µ×Ä®µù¶¨¤Î¥«¥¤Ë¹û¤ì¹þ¤ß¡¢Í¸µ×Ä®µù¶¨¥¥Ã¥Á¥ó¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤È¤·¤Æ»ºÃÏ¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³èÆ°¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µù¶¨ÁÈ¹çÄ¹¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Èー¥¯
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Èー¥¯¤Ç¤Ï¡¢Í¸µ×Ä®µù¶¨¤Î¾¾ËÜÁÈ¹çÄ¹¤â·Þ¤¨¡¢³¤¤ò¼é¤ê¡¢ÃÏ°è¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤ëµù¶È¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤Þ¤¹¡£º£Åß¤ËÈ¯À¸¤·¤¿À¥¸ÍÆâ³¤¤Î²´éÚ¤ÎÂçÎÌ»à¤Ê¤É¡¢µù¶È¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â³Ø¤Ó¡¢»ºÃÏ¤È¿Í¤È¤ò·ë¤Öå«¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¤â¤Ã¤È¤¤¤¤ÌÀÆü¤Ø Ä¶¤¨¤Æ¤¯¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Êë¤é¤·¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤ä¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤Ê¤ÉÉý¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÄ¶¤¨¥Èー¥¯¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¡ÖÄ¶¤¨¥Èー¥¯¡×¤Î¤â¤È³«ºÅ¤·¡¢¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥àÍøÍÑ¼Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤è¤êÎÉ¤¤Êë¤é¤·Êý¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥Ã¥Á¥ó¥é¥¤¥Ö¡õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Èー¥¯¡Ö¿´¤È¤«¤é¤À¤Ë³¤¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª¡×
― ÎÁÍý¸¦µæ²È¡¦´îÂ¿¥Þ¥ê¥³¤µ¤ó¡ßÍ¸µ×Ä®µù¶¨ ―¡¡³«ºÅ³µÍ×
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë10¡§00～12¡§00¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡Ú³«ºÅÊýË¡¡ÛZoom¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®
¡Ú¹Ö»Õ¡Û´îÂ¿ ¥Þ¥ê¥³ »á¡ÊÎÁÍý¸¦µæ²È¡¢Í¸µ×Ä®µù¶¨¥¥Ã¥Á¥ó¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡Ë¡¢
¾¾ËÜ Àµ¼ù »á¡ÊÍ¸µ×Ä®µù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç ÂåÉ½Íý»öÁÈ¹çÄ¹¡Ë
¡ÚÄê°÷¡Û1,000Ì¾
¡Ú»²²ÃÈñ¡ÛÌµÎÁ
¡ÚÄù¤áÀÚ¤ê¡Û2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¡¦¿½¹þ¡Ûhttps://forms.gle/X628mRqMWH5aZECf8
¡Ú¹Ö»Õ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
´îÂ¿ ¥Þ¥ê¥³ »á¡ÊÎÁÍý¸¦µæ²È¡¢Í¸µ×Ä®µù¶¨¥¥Ã¥Á¥ó¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡Ë
Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£Âç³Ø¤Î±ÉÍÜ³ØÉô¤Ë¤Æ4Ç¯´Ö³Ø¤Ó¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¦¥Õー¥É¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£
Â´¶È¸å¤Ïµë¿©°ÑÂ÷²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢14Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÉÂ±¡µë¿©¤Î¸½¾ì¤Ë½¾»ö¡£ÉÂÂÖÊÌ¸¥Î©¤ÎºîÀ®¤ä±ÉÍÜ´ÉÍý¤Ê¤É¡¢¼ÂÁ©Åª¤ÊÎ×¾²±ÉÍÜ¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤à¡£
2015Ç¯¤è¤êÎÁÍý¶µ¼¼¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¶µ¼¼¡×¤ò¼çºË¡£
2017Ç¯¤«¤é¤ÏBon-Mark Kitchen Lab¤òµòÅÀ¤Ë¡¢ÎÁÍý¸¦µæ²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òËÜ³Ê²½¡£ÎÁÍý¶µ¼¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼«¼£ÂÎ¡¢ÃÏ°èÀ¸»º¼Ô¡¢´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·ÎÁÍý¸¦µæ¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ°ì¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¤ÎÊª¸ì¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¡Ö¿©¡×¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ëÁÛ¤¤¤äÇØ·Ê¡¢ÃÏ°è¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¿©Ê¸²½¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¤½¤ì¤é¤ò¡ÈÅÁ¤¨¡¢¤Ä¤Ê¤²¤ë¡É³èÆ°¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¾ËÜ Àµ¼ù »á¡ÊÍ¸µ×Ä®µù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç ÂåÉ½Íý»öÁÈ¹çÄ¹¡Ë
²¬»³¸©È÷Á°»Ô½Ð¿È¡£ÆüÍÑ»¨²ßÁí¹ç²·¾¦¼Ò¤Ë20Ç¯¶ÐÌ³¤·¤¿¸å¡¢1999Ç¯¤ËºÊ¤Î¼Â²È¤Î²È¶È¤Ç¤¢¤ë¥«¥ÍÜ¿£¤Ë½¢¤¯¡£2018Ç¯¤ËÈó¾ï¶Ð¤ÎÁÈ¹çÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤¬¡¢Èó¾ï¶Ð¤Ç¤Ï¤É¤Á¤é¤Î»Å»ö¤âËþÂ¤Ç¤¤º¡¢2020Ç¯¤Ë¥«¥ÍÜ¿£¤òÇÑ¶È¤·¾ï¶ÐÁÈ¹çÄ¹¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¡£
Í¸µ×Ä®µù¶¨¤Ï2019Ç¯¤Ë¿â²¼¼°¥«¥µù¶È¤ÇÀ¤³¦½é¤ÎMSCµù¶ÈÇ§¾Ú¡Ê³¤¤Î¥¨¥³¥é¥Ù¥ë¡Ë¤ò¼èÆÀ¡£Íâ2020Ç¯¡¢¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î14ÈÖÌÜ¤Î¿å»º»ºÄ¾»ºÃÏ¤È¤·¤Æ»ºÄ¾Äó·È¤òÄù·ë¡£Ë¤«¤Ê³¤¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢³¤¤ÎÀ¸¤¤â¤Î¤Î¤¹¤ß¤«¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¢¥Þ¥â¡×¤Ê¤É¤ÎÁô¾ìºÆÀ¸³èÆ°¤Î¿ä¿Ê¤ä¡¢¤«¤³Ì¤ÎÊÆºÏÇÝ¤ÎÈîÎÁ¤Ø¤Î³èÍÑ¤Ê¤É¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿³èÆ°¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡Û
¡¦¡ÖÄ¶¤¨¤Æ¤¯¡×ÆÃÀß¥Úー¥¸(https://www.pal-system.co.jp/koeteku/)
¡¦¡ØÍ¸µ×Ä®µù¶¨¤ÎÉÍ¾ø¤·¤«¤¡Ù(https://item.pal-system.co.jp/seafood/okuchou-hamamushikaki/)
¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¿å»º(https://www.pal-system.co.jp/sustainability/food/sustainable-seafood/)
¡¦¡Ö¤ªµû¿©¤Ù¤è¤¦¡×ÆÃÀß¥Úー¥¸(https://www.pal-system.co.jp/koeteku/sakana/)
¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥àÀ¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÂçµ×ÊÝ2-2-6 ¡¢Íý»öÄ¹¡§½Âß·²¹Ç·
13²ñ°÷¡¦Åý°ì»ö¶È¥·¥¹¥Æ¥àÍøÍÑ²ñ°÷Áí»ö¶È¹â2,604.2²¯±ß/ÁÈ¹ç°÷Áí¿ô176.2Ëü¿Í¡Ê2025Ç¯3·îËö¸½ºß¡Ë
²ñ°÷À¸¶¨¡§¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥àÅìµþ¡¢¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¿ÀÆàÀî¡¢¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥àÀéÍÕ¡¢¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥àºë¶Ì¡¢¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥à°ñ¾ë ÆÊÌÚ¡¢¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥à»³Íü Ä¹Ìî¡¢¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥à·²ÇÏ¡¢¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥àÊ¡Åç¡¢¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥àÀÅ²¬¡¢¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¿·³ã¤È¤¤á¤¡¢¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¶¦ºÑÏ¢¡¢ºë¶Ì¸©¶ÐÏ«¼ÔÀ¸¶¨¡¢¤¢¤¤¥³ー¥×¤ß¤ä¤®
HP¡§https://www.pal-system.co.jp/