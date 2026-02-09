¡ÚÊ¿À®½÷»ùÉ¬¸«¡ù×Ä¡Û¡Ö¥Ê¥ë¥ß¥ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º ¥¥é¥¥é¥·ー¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡×¤¬È¯Çä¡ª¤¢¤Îº¢¤Î¥È¥¥á¥¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¥¥é¥¥é¥·ー¥ë¤¬302ËçÆþ¤ê¡ª
¡Ø¥Ê¥ë¥ß¥ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º ¥¥é¥¥é¥·ー¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡Ù
£Á£¶ÊÑ·¿¡¡32¥Úー¥¸¡¡¡¡
2026Ç¯2·î9ÆüÈ¯Çä
²Á³Ê880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
https://www.shogakukan.co.jp/books/09735620
¾®³Ø´Û
¥Ê¥ë¥ß¥ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¤Ï¡¢¥Ê¥ë¥ß¥ä¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¡£
1990Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é2000Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç²Ä°¦¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ê¿À®½÷»ù¤Î¥Ïー¥È¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢Ê¿À®¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Öー¥à¤Îº£ºÆ¤ÓµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÊ¿À®½÷»ù¤Ê¤éÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ë²û¤«¤·¤µËþÅÀ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬¡¢Âç¥Ü¥ê¥åー¥à¤Î¥·ー¥ë¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
302Ëç¤Î¥·ー¥ë¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¥é¥¥é¤Î¥Û¥í¥°¥é¥à»ÅÍÍ¤Ç¡¢Ê¿À®´¶¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¥¬¥é¥±ーÉ÷¥·ー¥ë¤ä´Ú¹ñ¥×¥ê¥¯¥éÉ÷¥·ー¥ë¤Ê¤É¡¢º£¤Ã¤Ý¤¤ÎáÏÂ¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¡¢¤³¤ÎËÜ¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥·ー¥ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥¥åー¥È¤Ê¡¢Æ´¤ì¤Î¥Ê¥ë¥ß¥ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ä¤Þ¤Ã¤¿1ºý¤Ç¤¹¡£
ËÉÙ¤ÊËç¿ô¤Ç¡¢¥Îー¥È¤ä¥¹¥Þ¥Û¥±ー¥¹¡¢¥³¥¹¥á¤ò¥Ç¥³¤ë¤Î¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£
¤¢¤Îº¢¤ß¤¿¤¤¤Ë¤ª¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤Æ¥·ー¥ë¤òÅ½¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤«¤â¡ª¡©
»È¤¤Êý¤ÏÌµ¸ÂÂç¡ª
¡ãÌÜ¼¡¡ä
1:BIG¥¹¥Æ¥Ã¥«ー
2:ANGEL BLUE£±.
3:ANGEL BLUE£².
4:ANGEL BLUE£³.
5:Mezzo Piano£±.
6:Mezzo Piano£².
7:DAISY LOVERS£±.
8:DAISY LOVERS£².
9:pom ponette£±.
10:pom ponette£².
11:¤ª¤·¤ã¥«¥ï(¥Ïー¥È)¥Ê¥ó¥Ðー¥í¥´¥·ー¥ë
12:¥Ë¥åー¥È¥í¡ù×Ä¥¬¥é¥±ー¡õ¥Á¥ãー¥à¥·ー¥ë
13:¥¥é¥¥é¥¹¥¯¥¨¥¢¡õ¥×¥êÉ÷¥·ー¥ë
14:Âç¿Í¤Ã¤Ý(¥Ïー¥È)NEO¥«¥ï¥¤¥¤¥·ー¥ë
15:¥Ý¥Ã¥×¥¹¥¤ー¥Ä¡õ¥¢¥¤¥Æ¥à¥·ー¥ë
16:¥¥â¥ÁÅÁ¤ï¤ë¡ª¥á¥Ã¥»ー¥¸¥·ー¥ë