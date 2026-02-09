¡Ú¿·È¯Çä¡Û¥¹¥ê¥Ñ¡Ê¿çÌ²¤Î¼Á¡Ë¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¡Ö¥³¥¢¥é³Ý¤±ÉÛÃÄ [2nd GEN]¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¹ë½£»º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¦ー¥ë¡ß¥¹¥Þー¥È¥¹¥Ê¥Ã¥×¤Ç¡¢°ìÇ¯ÃæÍýÁÛ¤ÎÌ²¤ê¤Ø¡£
¥³¥¢¥é¥¸¥§¥¤¥Ôー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¡§¥ë¥¹¥é¥ó¡¦¥×¥½¥Î¥¯¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê´ûÂ¸¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤òÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤·¤¿¡Ö¥³¥¢¥é³Ý¤±ÉÛÃÄ [2nd GEN]¡×¡¢¡Ö¥³¥¢¥é¥é¥¤¥È¥¦¥§¥¤¥È³Ý¤±ÉÛÃÄ [2nd GEN]¡×¤½¤·¤ÆÎ¾¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥³¥¢¥é³Ý¤±ÉÛÃÄ ¥ªー¥ë¥·ー¥º¥ó¡Ê2Ëç¹ç¤ï¤»¡Ë¡×¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢ÄÌµ¤À¤ËÍ¥¤ì¤¿¹ë½£»º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¦ー¥ë¤ËÁÇºà¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ´ûÂ¸¾¦ÉÊ¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÍ¥¤·¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡¢²÷Å¬¤ÊÌ²¤ê¤ò°ìÇ¯Ãæ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¥³¥¢¥é¥¹¥êー¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2026Ç¯2·î¤è¤ê¼ÒÌ¾¤ò¥³¥¢¥é¥¸¥§¥¤¥Ôー³ô¼°²ñ¼Ò¤ËÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾¦ÉÊ¤Î3¤Ä¤Î¿Ê²½¥Ý¥¤¥ó¥È
1. ¹ë½£»º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¦ー¥ë¤Ø¤ÎÁÇºà¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É
µÛ¼¾¡¦Êü¼¾À¤ËÍ¥¤ì¤¿¹ë½£»º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¦ー¥ë¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ ¡£Å·Á³ÁÇºà¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÄ´²¹Ä´¼¾µ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢ÉÛÃÄ¤ÎÃæ¤ò¾ï¤Ë²÷Å¬¤Ê²¹ÅÙ¤È¼¾ÅÙ¤ËÊÝ¤Á¤Þ¤¹ ¡£
2. ¼«Í³¼«ºß¤Ê¡Ö¥¹¥Þー¥È¥¹¥Ê¥Ã¥×Àß·×¡×
µ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸ü¤ß¤Î°Û¤Ê¤ë2¥â¥Ç¥ë¤òÅ¸³«¡£¤³¤ì¤é¤ò¡Ö¥¹¥Þー¥È¥¹¥Ê¥Ã¥×¡×¤ÇÏ¢·ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ìÇ¯ÃæºÇÅ¬¤ÊÃÈ¤«¤µ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹ ¡£
3. À¶·é¤òÊÝ¤ÄºÇ¿·µ»½Ñ¡ÖSilvadur(TM)¡×¤È´ÝÀö¤¤ÂÐ±þ
¶ä¥¤¥ª¥ó¤Ë¤è¤êºÙ¶Ý¤äµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤ª¤¤¤ò¸µ¤«¤éÍÞÀ©¤¹¤ëºÇ¿·¤ÎSilvadurµ»½Ñ¤òºÎÍÑ ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼«Âð¤Ç´ÝÀö¤¤²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢¾ï¤ËÀ¶·é¤Ê´Ä¶¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¤ª¤ä¤¹¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹ ¡£
¢£Å·Á³ÁÇºà¤Ï¥¹¥êー¥×¥Æ¥Ã¥¯¤Î¿Ê²½·Á
ÄÌµ¤À¤ÈÄ´²¹À¤Ë¤¹¤°¤ì¤¿¹ë½£»º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¦ー¥ë¤Ë¡¢¥¹¥Þー¥È¤Ê¥â¥¸¥åー¥ëÀß·×¡£½Õ¤ä½©¤Ë²÷Å¬¤ÊÃæ¸ü¼ê¤È¡¢²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÇö¼ê¤Î2¥â¥Ç¥ë¤òÅ¸³«¡£2Ëç¹ç¤ï¤»¤ì¤ÐÎä¤¨¹þ¤àÅß¤ÎÄ«¤âÃÈ¤«¡£È©¤Ë¿¨¤ì¤ë¥³¥Ã¥È¥ó¤Ï¡¢¹³¶ÝËÉ½¤À¤«¤é¤¤¤Ä¤âÀ¶·é¤Ë¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥³¥¢¥é³Ý¤±ÉÛÃÄ [2nd GEN]¡×18,000±ß¡Ê¥·¥ó¥°¥ë¡Ë～¡¢¡Ö¥³¥¢¥é¥é¥¤¥È¥¦¥§¥¤¥È³Ý¤±ÉÛÃÄ [2nd GEN]¡×14,000±ß¡Ê¥·¥ó¥°¥ë¡Ë～
¢£¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Ü¥¿¥ó¤Ç´ÊÃ±¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»
ÃÈ¤«¤µ¤ÈÄÌµ¤À¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤è¤¤¡Ö¥³¥¢¥é³Ý¤±ÉÛÃÄ [2nd GEN]¡×¤È¡¢¾ø¤·½ë¤¤²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡Ö¥³¥¢¥é¥é¥¤¥È¥¦¥§¥¤¥È³Ý¤±ÉÛÃÄ [2nd GEN]¡×¡£¡Ö¥ªー¥ë¥·ー¥º¥ó¡Ê2Ëç¹ç¤ï¤»¡Ë¡×¤Ï¡¢¤³¤Î2Ëç¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þー¥È¥¹¥Ê¥Ã¥×¤ÇÎ±¤á¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¿¿Åß¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êÃÈ¤«¡£¾å¼Á¤ÊÌ²¤ê¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤¤êÀ¶·é¤Ê´Ä¶¤«¤é¡£ºÇ¿·¤ÎSilvadur(TM)µ»½Ñ¤¬¡¢¶ä¥¤¥ª¥ó¤ÇÀ¸ÃÏ¾å¤ÎºÙ¶Ý¤ÎÁý¿£¤òÍÞÀ©¤·¡¢ÆâÂ¦¤«¤éÀ¶·é¤µ¤ò°Ý»ý¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ÝÀö¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¼êÆþ¤ì¤â´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£¡Ö¥³¥¢¥é³Ý¤±ÉÛÃÄ ¥ªー¥ë¥·ー¥º¥ó¡Ê2Ëç¹ç¤ï¤»¡Ë¡×28,800±ß¡Ê¥·¥ó¥°¥ë¡Ë～
¢£120Æü´Ö¥È¥é¥¤¥¢¥ë
¥³¥¢¥é(R)︎¤Ê¤é¾¦ÉÊ¡Ê°ìÉô¤ò½ü¤¯¡Ë¤ò120Æü´Ö¤´¼«Âð¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¹ç¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤É¤³¤Ç¤âÌµÎÁ¤ÇÊÖÉÊ¡õÊÖ¶â²ÄÇ½¡£ÆüËÜ¤Î¤É¤³¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¿´ÃÏ¤è¤¯¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¥³¥¢¥é¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¢¨ Î¥Åç¤Ø¤Î¤´ÇÛÁ÷¤Ï¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó
¢£¥³¥¢¥é(R)︎¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿çÌ²ÉÔÂ¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥ê¥Ñ¡×¤¬½ÅÍ×¡ª
OECD²ÃÌÁ33¥«¹ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¤â¿çÌ²»þ´Ö¤¬Ã»¤¤ÆüËÜ*¡£¿çÌ²ÉÔÂ¤ÏËèÆü¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹Äã²¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£2015Ç¯¤Ë¥³¥¢¥é¤Ï¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÇD2C¡Ê¥áー¥«ーÄ¾ÈÎ¡Ë¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¿²¶ñ¡¦²È¶ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£2017Ç¯¤ÎÆüËÜ¿Ê½Ð°Ê¹ß¤ÏÅ°Äì¤·¤¿¥ê¥µー¥Á¤Î¤â¤È¡¢¥¹¥ê¥Ñ¡Ê¥¹¥êー¥×¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡á¿çÌ²¤Î¼Á¡Ë¤ò¹â¤á¤ë¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Î³«È¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¹ÃÈå¤¢¤Ã¤Æ2024Ç¯9·î¤Ë¤Ï¡¢¾¦ÉÊÈæ³Ó¥µー¥Ó¥¹¤Î¥Þ¥¤¥Ù¥¹¥È¤Ç¡Ö¹âÈ¿È¯¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤È¡ÖÄãÈ¿È¯¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥¢¥é¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¡×¤¬No.1¤òW¼õ¾Þ¡£Æ±Ç¯10·î¤Ë¤Ïµì¥â¥Ç¥ë¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò´ð¤Ë¡Ö¥³¥¢¥é¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹(R) PLUS¡×¤È¡Ö¥³¥¢¥é¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹(R) SUPREME¡×¤ÎÈ¯Çä¤ò³«»Ï¡£¤µ¤é¤Ë2025Ç¯11·î¤Ë¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥¢¥é¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¡×¤¬¡Ömybest AWARD 2025¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÈþ¤·¤¤¼«Á³¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£
¤Þ¤¿¡Ö¤â¤Ã¤È·ò¹¯Åª¤Ç¤â¤Ã¤È¹¬¤»¤Ê½»´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡×¤Î´ë¶ÈÌÜÉ¸¤Î²¼¡¢À¤³¦¼«Á³ÊÝ¸î´ð¶â¡ÊWWF)¤Ø150Ëü¹ë¥É¥ë°Ê¾å¤ò´óÉÕ¤·¡¢ÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Î¥³¥¢¥é¤Ê¤É¤ÎÊÝ¸î¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ÆîÀ¾½ôÅç¤ËÀ¸°é¤¹¤ë¸ÇÍ¼ï¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Þ¥ß¥Î¥¯¥í¥¦¥µ¥®¡¢¥ß¥ä¥³¥«¥Ê¥Ø¥Ó¤ÎÊÝ¸î¤Ë¤âÌòÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*·ÐºÑ¶¨ÎÏ³«È¯µ¡¹½¡ÊOECD¡Ë¤Ë¤è¤ë2021Ç¯ÈÇÄ´ºº
¥³¥¢¥é¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹(R)︎ - ÆüËÜ¤Î¿²¼¼¤Ë³×Ì¿¤òµ¯¤³¤¹
¸ÜµÒÃæ¿´¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¤ËD2C¡Ê¥áー¥«ーÄ¾ÈÎ¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¼«Âð¤Ë¤¤¤Æ¤âÃíÊ¸²ÄÇ½¡£¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¤Î¥«¥¹¥¿¥Þー¥µー¥Ó¥¹¡¢ºÇÃ»ÍâÆüÇÛÁ÷¡¢120Æü´Ö¤Þ¤ÇÊÖÉÊ¡¦ÊÖ¶âÂÐ±þ¤Ç¹ØÇãÂÎ¸³¤ËÊÑ³×¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1% FOR THE PLANET
·ò¹¯¤ÊÃÏµå¤òÁÏ¤ë¤¿¤á¤Ë»ñ¶â±ç½õ¤¹¤ë¤³¤È¤òÀÀÌó¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¤½¤Î³èÆ°¤ò»Ù±ç¡¢Â¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
À¤³¦¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ
²áµî1Ç¯´Ö¤Ëmybest¤¬Èæ³Ó¸¡¾Ú¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿²ÈÅÅ¥³¥¹¥á¡¢¶âÍ»¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤Î¹ç·×16,000ÅÀ°Ê¾å¤Î¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ÎÃæ¤«¤éÁª½Ð¤·¤¿¡¢40¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤¾¦ÉÊ¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡Ömybest AWARD 2025¡×¤ò¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥¢¥é¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤¬¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥³¥¢¥éÀ½ÉÊ¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
