À¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥Ë¥¢¥Ô¥óÂç²ñ¡Ö¥Ë¥¢¥Ô¥ó¥Þ¥¹¥¿ー¥º³ÚÅ·ÇÕ¡×Âè3²ó¤ò2026Ç¯3·î¤Ë³«ºÅ
TrackMan³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¨¥ë¥É¥é¥Ã¥×¡¦¥è¥ë¥²¥ó¥»¥ó¡Ë¤Ï¡¢³ÚÅ·¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢Á´¹ñ¥Ë¥¢¥Ô¥óÂç²ñ¡ÖÂè3²ó¥Ë¥¢¥Ô¥ó¥Þ¥¹¥¿ー¥º³ÚÅ·ÇÕ Powered by Trackman¡×¤ò¡¢2026Ç¯3·î2Æü¤«¤é31Æü¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ó¥ì¥ó¥¸¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÂç²ñ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ó¥ì¥ó¥¸Æ³Æþ²°³°Îý½¬¾ì¤«¤éÃ¯¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤ëÌµÎÁ¤Î¥Ë¥¢¥Ô¥óÂç²ñ¤Ç¡¢º£²ó¤ÏÀ¤³¦¶þ»Ø¤ÎÌ¾Ìç¥³ー¥¹¡Ö¥Ú¥Ö¥ë¥Óー¥Á ¥´¥ë¥Õ¥ê¥ó¥¯¥¹¡×¤òÉñÂæ¤Ë¼Â»Ü¡£ÆüËÜÁ´¹ñ¤É¤³¤«¤é¤Ç¤âÆ±°ì¾ò·ï¤Ç¶¥¤¤¹ç¤¨¤ë¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥´¥ë¥Õ¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÌµÎÁ¤ÎTrackman¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÇÂÇÀÊ²èÌÌ¤Ë¥í¥°¥¤¥ó
¡Ö¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤«¤éÂç²ñ¤òÁªÂò¤·¤Æ»²²Ã
¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤ÇÂÎ¸³¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥´¥ë¥Õ¥³ー¥¹
Âè3²óÂç²ñ¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢À¤³¦¶þ»Ø¤ÎÌ¾Ìç¥³ー¥¹¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ú¥Ö¥ë¥Óー¥Á¡¦¥´¥ë¥Õ¥ê¥ó¥¯¥¹¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤Î¹âÀºÅÙ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥³ー¥¹¤Ç¡¢Å·¸õ¤äÃÏ°è¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢Á´¹ñ¤Î¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤¬Æ±°ì¾ò·ï¤Ç¶¥¤¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥³ー¥¹¤Ç¶¥¤¤¹ç¤¨¤ëÂÎ¸³¤Ï¡¢ËÜÂç²ñ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
³ÚÅ·¥°¥ëー¥×¤È¤Î¶¨¶È¤Ç¹¤¬¤ë¥´¥ë¥Õ¤Î²ÄÇ½À
100ËüÅÀ°Ê¾å¤Î¥´¥ë¥Õ´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ò°·¤¦¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¡Ö³ÚÅ·»Ô¾ì¡×¤ä¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥´¥ë¥Õ¾ìÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¡Ö³ÚÅ·GORA¡×¤Ê¤É¡¢¥´¥ë¥Õ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÊñ³çÅª¤ËÅ¸³«¤¹¤ë³ÚÅ·¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ê¡¢¥´¥ë¥Õ¤ò¤è¤ê¿È¶á¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥¯ー¥Ý¥ó¤ä¡¢À®ÀÓ¾å°Ì¼Ô¤Ø¤Î³ÚÅ·¥¥ã¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤·¤¤¶¥µ»Ê¸²½¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢½é¿´¼Ô¤«¤é¾åµé¼Ô¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤¬µ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¢¥ë¤È¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥´¥ë¥ÕÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥´¥ë¥Õ¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤È²ÄÇ½À¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂç²ñ¾ÜºÙ¡Û
¡¦Âç²ñÌ¾¡§Âè3²ó¥Ë¥¢¥Ô¥ó¥Þ¥¹¥¿ー¥º³ÚÅ·ÇÕ Powered by Trackman
¡¦³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î2Æü(·î) 0:00 ～ 3·î31Æü(²Ð) 23:59
¡¦Âç²ñ·Á¼°¡§¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥³ー¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ë¥¢¥Ô¥ó¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È
¡¦»ÈÍÑ¥³ー¥¹¡§¥Ú¥Ö¥ë¥Óー¥Á ¥´¥ë¥Õ¥ê¥ó¥¯¥¹
¡¦³«ºÅ»ÜÀß¡§Á´¹ñ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ó¥ì¥ó¥¸Æ³Æþ²°³°¥´¥ë¥ÕÎý½¬¾ì¡Ê¥â¥Ë¥¿ーÀßÃÖÂÇÀÊÂÐ±þ»ÜÀß¡Ë
¡¡¢¨»²²Ã²ÄÇ½»ÜÀß°ìÍ÷¤Ï¡¢Âç²ñÆÃÀß¥Úー¥¸¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡¡¢¨ÂÇÀÊ»ÈÍÑÎÁ¤ä¥Üー¥ëÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»²²Ã»ÜÀß¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦»²²ÃÊýË¡¡§¥È¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ó¥ì¥ó¥¸ÂÇÀÊ¥â¥Ë¥¿ー¤Î¡Ú¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡Û¤«¤é»²²Ã
¡¡¢¨ÌµÎÁ¤ÎTrackman¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈºîÀ®¸å¡¢¥í¥°¥¤¥ó¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÞÉÊ¡§
¡¦»²²Ã¾Þ£±.¡§³ÚÅ·»Ô¾ì¤Ç»È¤¨¤ë1,000±ßÁêÅö¥¯ー¥Ý¥ó¡ÊÀèÃåÍøÍÑ7,000Ì¾ÍÍ¡Ë
¡¦»²²Ã¾Þ£².¡§³ÚÅ·GORA¤Ç»È¤¨¤ë2,000±ßÁêÅö¥¯ー¥Ý¥ó¡ÊÀèÃåÍøÍÑ5,000Ì¾ÍÍ¡Ë
¡¦¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥«ー¾Þ¡§³ÚÅ·¥¥ã¥Ã¥·¥å
¡¡Á´¹ñ£±°Ì¡§50,000±ßÁêÅö
¡¡Á´¹ñ£²°Ì¡§30,000±ßÁêÅö
¡¡Á´¹ñ£³°Ì¡§10,000±ßÁêÅö
¡¦¥Ûー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¾Þ¡Ê1Ì¾¡Ë¡§³ÚÅ·GORA¤Ç»È¤¨¤ë50,000±ßÁêÅö¥¯ー¥Ý¥ó¡Ê25,000±ß¡ß2¡Ë
¡¦Èô¤Ó¾Þ¡Ê50°Ì¡¢100°Ì¡¢500°Ì¡¢1000°Ì¡Ë¡§³ÚÅ·¥¥ã¥Ã¥·¥å10,000±ßÁêÅö
¢¨³Æ¥¯ー¥Ý¥ó¤Ë¤Ï»ÈÍÑ¾ò·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ó¥´¥ë¥Õ¥Ö¥í¥°¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ëー¥ë¡§
¡¦1¥Ûー¥ë¤Ë¤Ä¤3µå¡¢·×3¥Ûー¥ë¡Ê¹ç·×9µå¡Ë
¡¦³Æ¥Ûー¥ë¤ÇºÇ¤â¥Ô¥ó¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¥Üー¥ë¤Î¡¢3¥Ûー¥ëÊ¿¶Ñµ÷Î¥¤Ç¶¥¤¤¤Þ¤¹
¡¦»²²Ã²ó¿ôÌµÀ©¸Â¡Ê½ç°ÌÉ½¤Ë¤Ï¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢ºÎÍÑ¡Ë
¡Ú´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡Û
¡¦¡Ö¥Ë¥¢¥Ô¥ó¥Þ¥¹¥¿ー¥º³ÚÅ·ÇÕ Powered by Trackman¡×ÆÃÀß¥Úー¥¸
¨± event.rakuten.co.jp/sports/campaign/nearpinmasters/(https://event.rakuten.co.jp/sports/campaign/nearpinmasters/)
¡¦¥È¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ó¥Ö¥í¥°¡Ö¡Ú¥È¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ó¥ì¥ó¥¸¡ÛÂè3²ó¥Ë¥¢¥Ô¥ó¥Þ¥¹¥¿ー¥º³ÚÅ·ÇÕ 2026Ç¯3·î³«ºÅ¡×
¨± blog.trackmangolf.jp/3rdnearpinmasters-rakutencup/(https://blog.trackmangolf.jp/3rdnearpinmasters-rakutencup/)
¡Ú¥È¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ó¥ì¥ó¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥È¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ó¥ì¥ó¥¸¤Ï¡¢Trackman¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò±þÍÑ¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿²°³°¥´¥ë¥ÕÎý½¬¾ì¸þ¤±¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¥ìー¥Àー¤¬ÂÇµå¤ÎÂÇ¤Á½Ð¤·¤«¤éÃåÃÆ¤Þ¤Ç¤òÄÉÀ×¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç8¼ïÎà¤Î¥Üー¥ë¥Çー¥¿¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Á´Å·¸õÂÐ±þ·¿¤Î¤¿¤á¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ°ÂÄê¤·¤¿´Ä¶¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Â¿ºÌ¤ÊÎý½¬¥âー¥É¤ä¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥³ー¥¹¡¢¥²ー¥à¥âー¥É¡¢Á´¹ñ¡¦Á´À¤³¦¤Î¥×¥ìー¥äー¤È¶¥¤¨¤ë¥Èー¥Ê¥á¥ó¥Èµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Ë¿·¤·¤¤Îý½¬¡¦¥×¥ìーÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚTrackman¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Trackman¤Ï2003Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¹âÀºÅÙ¤Î¥Çー¥¿¤È³×¿·Åª¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥´¥ë¥ÕÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢Îý½¬¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¡¢¥¯¥é¥Ö³«È¯¡¢¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÍÑÅÓ¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Î¥×¥í¡¦¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´À¤³¦¤Ç900»ÜÀß¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÌó90»ÜÀß¡Ê2026Ç¯2·î¸½ºß¡Ë¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²°³°Îý½¬¾ì¸þ¤±¤Î¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ó¥ì¥ó¥¸¡×¤ÎÂ¾¡¢¹âÀºÅÙ¤ÊÃÆÆ»·×Â¬¤ä¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥´¥ë¥Õ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖTrackman 4¡×¡¢¥¤¥ó¥É¥¢ÀìÍÑ¤Î¡ÖTrackman iO¡×¡¢¥¤¥ó¥É¥¢»ÜÀß¸þ¤±¡ÖTrackman iO Indoor Range¡×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê´Ä¶¤Ç¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤È¥×¥ìーÂÎ¸³¤Î½¼¼Â¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§TrackMan³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ ¡§¢©107-0052 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä2ÃúÌÜ5-4 ÀÖºä¼¼Ä®¥Ó¥ë1F
ÅÅÏÃ¡§03-5244-9320
HP¡§www.trackman.com/ja
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¨¥ë¥É¥é¥Ã¥×¡¦¥è¥ë¥²¥ó¥»¥ó
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥´¥ë¥Õ¤ª¤è¤ÓÌîµå¸þ¤±ÃÆÆ»Â¬Äê´ï¡¢¥´¥ë¥Õ¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー¡¢¥´¥ë¥ÕÎý½¬¾ì¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÈÎÇä¡¦¥µ¥Ýー¥È
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
TrackMan³ô¼°²ñ¼Ò ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°
ÅÅÏÃ¡§03-5244-9320
Email¡§marketing_jp@trackman.com