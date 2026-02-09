¡ÖÃí¤°¡¦»Ä¤µ¤ºµÅ¤¦¡¦ÃÖ¤±¤ë¡×¤ò£±ËÜ¤Ç²ò¾Ã¡£¿·È¯ÁÛ¤ÎÂ¿µ¡Ç½¤ª¶Ì¡Ø¥×¥ì¥ß¥ª¡¦¥·¥ê¥³ー¥ó¤ª¶Ì¡ÙÃÂÀ¸¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥¯¥»¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§´ôÉì¸©´Ø»Ô¡¢ÁÏ¶È£¹£°Ç¯¤Î¿ÏÊª¡¢ÆüÍÑÉÊ¥áー¥«ー¡Ë¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÄ´Íý¤Ç´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¤ª¶Ì¤Î»È¤¤¤Å¤é¤µ¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¡ÖÃí¤°¡¦»Ä¤µ¤ºµÅ¤¦¡¦ÃÖ¤±¤ë¡×¤ò°ìËÜ¤Ë½¸Ìó¤·¤¿Â¿µ¡Ç½¤ª¶Ì¡Ø¥×¥ì¥ß¥ª¡¦¥·¥ê¥³ー¥ó¤ª¶Ì¡Ù¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯3·î2Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤ÎÀìÌçÅ¹¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Êhttps://www.yaxell.co.jp¡Ë¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÍ½ÌóÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢Ì£Á¹½Á¤òÃí¤°¤È¤¤Î¡Ö±Õ¤À¤ì¡×¡¢ÆéÄì¤Ë»Ä¤ë¥«¥ìー¤ò¤¹¤¯¤¤¤¤ì¤Ê¤¤¡Ö¤â¤É¤«¤·¤µ¡×¡¢¤½¤·¤ÆÃÖ¤¾ì½ê¤Ëº¤¤Ã¤ÆÆé¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡Ö¼ºÇÔ¡×¡£ ¤³¤¦¤·¤¿Ä´ÍýÃæ¤Î¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¹¥È¥ì¥¹¡É¤ò¡¢Æ»¶ñ¤òÁý¤ä¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤ª¶Ì¤½¤Î¤â¤Î¤Î·Á¾õÀß·×¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¤ÎÆÃÄ¹¤È¼ÂÍÑ¥á¥ê¥Ã¥È
¡ÚµÅ¤¦¡ÛÆé¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¡¢ºÇ¸å¤Î°ìÇÕ¤Þ¤Ç»Ä¤µ¤ºµÅ¤¨¤ë
¤ª¶Ì¾åÉô¤Ë¤ÏÊ¿¤é¤ÊÌÌ¤òÀß¤±¡¢ÆéÄì¤äÂ¦ÌÌ¤Ë±è¤ï¤»¤ä¤¹¤¤Àß·×¤Ë¡£Å¬ÅÙ¤ÊÃÆÎÏ¤ò»ý¤Ä¥·¥ê¥³ー¥óÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Ø¥é¤Î¤è¤¦¤Ë²¡¤·Åö¤Æ¤Ê¤¬¤é¡¢»Ä¤ê¤ä¤¹¤¤¶ñºà¤ä¥½ー¥¹¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃí¤°¡ÛÁÀ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ËÃí¤®¤ä¤¹¤¯¡¢±Õ¥À¥ì¤·¤Ë¤¯¤¤²£¸ý·Á¾õ
°ìÈÌÅª¤Êº¸±¦ÂÐ¾Î¤Î´Ý·¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÒÂ¦¤òºõ¡Ê¤¹¤Ü¡Ë¤Þ¤»¤¿²£¸ý·Á¾õ¤òºÎÍÑ¡£
Ãí¤®¸ý¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì£Á¹½Á¤ä¥¹ー¥×¤ò´ï¤ØÀÅ¤«¤ËÃí¤®¤ä¤¹¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃÖ¤±¤ë¡ÛÆé¤Î±ï¤Ë°ú¤Ã³Ý¤±¤é¤ì¤ëÆÍµ¯·Á¾õ
Æé¤Î±ï¤Ë°ÂÄê¤·¤Æ°ú¤Ã³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿ÆÍµ¯·Á¾õ¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÖ¤¾ì¤ËÌÂ¤ï¤º¡¢ÎÁÍý¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Àö¤¤Êª¤òÁý¤ä¤µ¤º¡¢Ä´Íý¤ÎÎ®¤ì¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ë
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÄ´Íý¤Ç´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤é¡×¤È¤¤¤¦ÉÔÊØ¤µ¤ò¡¢·Á¾õ¤Î¹©É×¤Ç²ò¾Ã¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤ª¶Ì£±ËÜ¤Ç¡ÖÃí¤°¡¦»Ä¤µ¤ºµÅ¤¦¡¦ÃÖ¤±¤ë¡×¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Àö¤¤Êª¤¬Áý¤¨¤Ë¤¯¤¯¡¢Ä´Íý¤«¤éÀ¹¤êÉÕ¤±¤Þ¤Ç¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ä¤Ê¤®¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æé¤ä¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò½ý¤Ä¤±¤Ë¤¯¤¤¥·¥ê¥³ー¥óÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¡¢°ìÂÎ·Á¾õ¤ÇÀö¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¤ª¼êÆþ¤ì¤â´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£
À½ÉÊ¾ðÊó
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/98427/table/7_1_abf41cf05d69648426334faf2359beeb.jpg?v=202602091051 ]
2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÍ½ÌóÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
▶︎¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.yaxell.co.jp/products/premio-silicone-ladle)
³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥¯¥»¥ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥¯¥»¥ë¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËÁÏ¶È90¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¿ÏÊª¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£ËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤ë´ôÉì¸©´Ø»Ô¤Ï¡Ö¿ÏÊª¤Î¤Þ¤Á¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¹âµéÊñÃú¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ä¿ÏÊªÎà¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊñÃú°Ê³°¤Ë¤â¥¥Ã¥Á¥óÍÑÉÊ¤äÍÎ¿©´ï¡¢¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½¤Î¥¿¥ó¥Ö¥éー¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼Ò¡§´ôÉì¸©´Ø»Ô±ÉÄ®£²ÃúÌÜ41ÈÖÃÏ¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³ÅÄµÁµ×
WEB¥µ¥¤¥È¢ªhttps://www.yaxell.co.jp