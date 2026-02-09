SAPIX¾®³ØÉô¡¢¡ÖMonoxer¡Ê¥â¥Î¥°¥µ¡Ë¡×¤ò2026Ç¯2·î¤è¤êÆ³Æþ
µ²±¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖMonoxer¡Ê¥â¥Î¥°¥µ¡Ë¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥â¥Î¥°¥µ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ÃÝÆâ¹§ÂÀÏ¯¡¦ÈÊÌø·½Í¤¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜÆþ»î¥»¥ó¥¿ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¹âµÜ±ÑÏº¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëSAPIX¡Ê¥µ¥Ô¥Ã¥¯¥¹¡Ë¾®³ØÉô¤ËÄÌ¤¦À¸ÅÌ¤Î¼«³Ø¼«½¬»Ù±ç¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¡ÖMonoxer¡×¤ò2026Ç¯2·î¤è¤êÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤Ç¹â¤¤¹ç³Ê¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ëSAPIX¾®³ØÉôÁ´50¹»¤ËÄÌ¤¦4Ç¯À¸°Ê¾å¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬¹ñ¸ì¡¢»»¿ô¡¢Íý²Ê¡¢¼Ò²ñ¤Î4¶µ²Ê¤Î¼«³Ø¼«½¬¤ËMonoxer¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¼«³Ø¼«½¬¤Î¼Á¤ò¹â¤á¡¢´û½¬ÆâÍÆ¤Îµ²±ÄêÃå¤È³Ø½¬À®²Ì¤Î¸þ¾å¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ SAPIX¾®³ØÉô¤Ë¤ª¤±¤ëMonoxer¤Î³èÍÑÊýË¡
- SAPIX¾®³ØÉô¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶µºà¤òÅëºÜ
¡¡SAPIX¾®³ØÉô¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶µºà¤òMonoxer¤ËÅëºÜ¤·¡¢¶µºàÆâÍÆ¤ËÂ¨¤·¤¿ÌäÂê¤òAI¤¬¼«Æ°ºîÀ®¡£
Monoxer¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥éー¥Ë¥ó¥°µ¡Ç½¡ÊAI¤¬¸Ä¡¹¤Îµ²±ÄêÃåÅÙ¤äÍý²òÅÙ¤ò¼±ÊÌ¤·¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¹ç¤Ã¤¿Æñ°×ÅÙ¤ÎÌäÂê¤ò½Ð¤¹µ¡Ç½¡Ë¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢SAPIX¾®³ØÉô¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶µºà¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¾å¤ÇºÆ¸½¤·¡¢¼«³Ø¼«½¬¤ÎÉÊ¼Á¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¸ÅÌ¤Ï¼«Ê¬¤Îµ²±ÄêÃå¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸úÎ¨Åª¤ËÉü½¬¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢´ðÁÃÃÎ¼±¤ÎÄêÃå¤¬¤è¤ê³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- µ²±ÄêÃåÅÙ¤Î²Ä»ë²½
Monoxer¾å¤Ç³Ø½¬ÍúÎò¤äµ²±ÄêÃå¾õ¶·¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸ÅÌ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«¿È¤Î³Ø½¬¿ÊÄ½¤òÌÀ³Î¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢ÊÝ¸î¼Ô¸þ¤±¤Îµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤â¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ò¤É¤â¤Î³Ø½¬¾õ¶·¤äÄêÃåÅÙ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³Ø½¬¸«ËÜ²èÌÌ
¢£ ¾ÜºÙ
- Æ³Æþ³«»Ï»þ´ü¡§2026Ç¯2·î9Æü¤«¤é
- ÂÐ¾Ý¼Ô¡§Á´50¹»¤ÎSAPIX¾®³ØÉô4Ç¯À¸¤«¤é6Ç¯À¸¤ËºßÀÒ¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¸ÅÌ¡Ê³èÍÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï´õË¾À©¡Ë
- ÂÐ¾Ý¶µ²Ê¡§¹ñ¸ì¡¢»»¿ô¡¢Íý²Ê¡¢¼Ò²ñ
¢£¡ÖSAPIX¾®³ØÉô¡× »ö¶ÈËÜÉôÄ¹¡¡¹ÂÃ¼ ¹¨¸÷ ÀèÀ¸¤Î¥³¥á¥ó¥È
Monoxer¤Ï¡Ö²ò¤¤¤Æ³Ð¤¨¤ëµ²±¥¢¥×¥ê¡×¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë´ðËÜÃÎ¼±¤Î½¬ÆÀ¤ËÍ¸ú¤Ç¤¹¡£¼ø¶È¤Ç½¬¤Ã¤¿Ã±¸µ¤ÎÊä¶¯¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ÊÁ°³Ø½¬¤·¤¿ÆâÍÆ¤ÎÉü½¬¤Ë¤â³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÍý²òÅÙ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÌäÂêÆñ°×ÅÙ¤ò¼«Æ°¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Û¤«¡¢³ÆÃ±¸µ¤Î¿ÊÄ½ÅÙ¹ç¤¤¤äÍý²òÅÙ¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¡È¸ÄÊÌºÇÅ¬²½¡É¤µ¤ì¤¿³Ø½¬¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¼åÅÀ¤¬¤¹¤°¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤ÎÃ±¸µ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¤«¤¬°ìÌÜÎÆÁ³¤Ç¤¹¡£¡¡2¤ÄÌÜ¤ÏÅØÎÏ¤ÎÀ®²Ì¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤ï¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÖÀ®²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼¡¤Î³Ø¤Ó¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢Monoxer¤òÍ¸ú¤Ë¤´³èÍÑÄº¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥â¥Î¥°¥µ³ô¼°²ñ¼Ò¡×ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ÃÝÆâ ¹§ÂÀÏ¯¤Î¥³¥á¥ó¥È
³Ø¤Ó¤ò³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢´ðÁÃÃÎ¼±¤ÎÄêÃå¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÍý²ò¤¬Û£Ëæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤É¤ì¤Û¤É¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«²ÈÄí¤«¤é¤ÏÇÄ°®¤·¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¡Ø¸«¤¨¤Ë¤¯¤µ¡Ù¤¬¡¢²ÈÄí¤Ç¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ËÂç¤¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Monoxer¤Ï¡¢¤³¤Î¡Öµ²±¤ÎÄêÃå¡×¤È¤¤¤¦ËÜ¼ÁÅª¤Ê²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£AI¤¬°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÄêÃåÅÙ¤äËºµÑ¤Î¿Ê¤ß¶ñ¹ç¤ò¼«Æ°¤ÇÇÄ°®¤·¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇºÇÅ¬¤ÊÌäÂê¤ò½ÐÂê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ç¤â³Î¼Â¤ËÎÏ¤¬ÀÑ¤ß¾å¤¬¤ë³Ø½¬´Ä¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Æü¡¹¤Î³Ø½¬´ÉÍý¤ä¥×¥ê¥ó¥È¤Î°õºþ¤Ê¤É¡¢²ÈÄí¤Ë¤«¤«¤ëÉéÃ´¤¬·Ú¸º¤Ç¤¤ëÅÀ¤âÂç¤¤Ê²ÁÃÍ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Ø½¬¾õ¶·¤äÀ®²Ì¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÅØÎÏ¤¬³Î¤«¤ËÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊÝ¸î¼Ô¤¬¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡¢Monoxer¤¬Äó¶¡¤Ç¤¤ëÂçÀÚ¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
²ÈÄí¤È¶µ°é¸½¾ì¤¬Æ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤¤¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢Monoxer¤Ï¤½¤Î¶¶ÅÏ¤·Ìò¤È¤·¤Æ¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âÅö¼Ò¤Ï¡¢¡Öµ²±¤òÆü¾ï¤Ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢µ²±ÄêÃå¤Î¤¿¤á¤Î³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖMonoxer¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜÆþ»î¥»¥ó¥¿ー¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆüËÜÆþ»î¥»¥ó¥¿ー¤ÎÃæ³Ë»ö¶È¤Ç¤¢¤ë SAPIX ¾®³ØÉô¤Ï¡¢1989 Ç¯¤ÎÁÏÎ©°ÊÍè¡¢»×¹ÍÎÏ¤Èµ½ÒÎÏ¤Î°éÀ®¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¯¿Í¿ô¤Î³ØÎÏÊÌ¤Î¥¯¥é¥¹ÊÔÀ®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Î¡¢ÁÐÊý¸þ¤ÎÆ¤ÏÀ¼°¤Î¹õÈÄ¼ø¶È¡¢Í½½¬¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤¤½¤Î¾ì¤Ç¹Í¤¨¤ëÉü½¬Ãæ¿´¼çµÁ¡¢½ÅÍ×»ö¹à¤Ï·«¤êÊÖ¤·³Ø¤ÖÈ¿Éü·¿¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Î¸µ¤Ç¤ª»ÒÍÍ¤Ï³Ø¤Ó¡¢³«À®Ãæ³Ø¹»¡¢ºù°þÃæ³Ø¹»¤Ê¤É¤ÎÁ´¹ñºÇÆñ´Ø¹»¤Ç¤ÏËèÇ¯°µÅÝÅª¤Ê¹ç³Ê¼Ô¿ô¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢¼óÅÔ·÷¡¦´ØÀ¾·÷¤Ë 50¹»¼Ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜÆþ»î¥»¥ó¥¿ー¡Û
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÂå¡¹ÌÚ1-27-1
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¼ÒÄ¹¡¡¡¡¹âµÜ¡¡±ÑÏº
¡¡¡¡¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Éû¼ÒÄ¹¡¡¹âµÜ¡¡ÉÒÏº
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§³Æ¼ï¶µ°é¥µー¥Ó¥¹¶ÈÌ³:Ãæ³Ø¼õ¸³ SAPIX ¾®³ØÉô¡¢¹â¹»¼õ¸³ SAPIX Ãæ³ØÉô¡¢Âç³Ø¼õ¸³ Y-SAPIX¡¢¸ÄÊÌ»ØÆ³ ¥×¥ê¥Ðー¥È¡¢³¤³°¿Ê³Ø Y-SAPIX Global Campus¡¢µ¢¹ñÀ¸Æþ»î SAPIX Inernational¡¢³ØÆ¸ÊÝ°é¥Ô¥°¥Þ¥¥Ã¥º¡¢ ÄÌ¿®¶µ°é¥Ô¥°¥Þ¥¥Ã¥º¤¯¤é¤Ö¡¢ÍÄ»ù¶µ°é SAPIX kids¡¢»ùÆ¸È¯Ã£»Ù±ç¤¢¤½¤Ó¤ä ¤Î±¿±Ä
¢£ ¡Ö¥â¥Î¥°¥µ³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥â¥Î¥°¥µ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡Öµ²±¤òÆü¾ï¤Ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢µ²±ÄêÃå¤Î¤¿¤á¤Î³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖMonoxer¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
µ²±¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¿ÍÎà¤ÎÃÎÅª³èÆ°¤Îº¬´´¤òÃ´¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¿Í¤¬²¿¤«¤òÇ§¼±¤¹¤ë»þ¤ä¡¢È½ÃÇ¤¹¤ë»þ¡£¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹»þ¤ä¡¢Ã¯¤«¤È¸òÎ®¤¹¤ë»þ¤â¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¼«¤é¤ÎÃæ¤ËÆü¡¹ÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿µ²±¤È¤¤¤¦ÅÚÂæ¤¬É¬¤ºÂ¸ºß¤·¡¢Âç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡Ö±ÑÃ±¸ì¤Î°Åµ¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢µ²±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¶ì¤·¤¤³èÆ°¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¶ì¤·¤µ¤Ï¡¢¾ðÊó¤¬µ²±¤·¤ä¤¹¤¤·Á¤ËÀ°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢µ²±ÄêÃå¤Þ¤Ç¤Î¼êË¡¤ä´ÉÍý¤¬¸Ä¿Í¤Î´¶³Ð¤ËÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¡¢¤È»ä¤¿¤Á¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢µ²±¤òÌµ°Õ¼±¤Ë±ó¤¶¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼«¤é¤Î²ÄÇ½À¤ò·Á¤Å¤¯¤ëÅÚÂæ¤ò¤â¶¹¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤·¡¢µ²±¤¬¤À¤ì¤Ë¤Ç¤â¡¢Éé²Ù¤Ê¤¯¼«Á³¤Ë¹Ô¤¨¤ë³èÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤é¡¢¿·¤·¤¤¸À¸ì¤ò³Ð¤¨¤Æ³¤³°¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤â¡¢»ñ³Ê¤ò¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤¿¤¤¿¦¶È¤Ë½¢¤¯¤³¤È¤â¼«Í³¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£½µËö¤Î²á¤´¤·Êý¤äÆü¾ï¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤²ñÏÃ¤Ë¤¹¤é¿·¤¿¤Ê¹¤¬¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿Í¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±ü¹Ô¤¤ÈÁªÂò»è¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¡¢¤½¤ì¤¬µ²±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¥â¥Î¥°¥µ¤Ï¡¢¡Èµ²±¤ò¤â¤Ã¤ÈÍÆ°×¤Ë¡¢¤è¤êÆü¾ï¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡É¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¼«¤é¤Î²ÄÇ½À¤òºÇÂç¸Â¤Ë³È¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¡¢¼Â¤ê¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§¥â¥Î¥°¥µ³ô¼°²ñ¼Ò
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2016Ç¯8·î10Æü
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO¡¡ÃÝÆâ ¹§ÂÀÏ¯
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò CTO¡¡ÈÊÌø ·½Í¤
½êºßÃÏ¡¡¡§¢©102-0072 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÈÓÅÄ¶¶3-8-5 ½»Í§ÉÔÆ°»ºÈÓÅÄ¶¶±ØÁ°¥Ó¥ë 7³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§µ²±¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à Monoxer ¤Î³«È¯¤È±¿±Ä
URL¡¡¡¡¡§¥â¥Î¥°¥µ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡Öµ²±¤òÆü¾ï¤Ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢µ²±ÄêÃå¤Î¤¿¤á¤Î³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖMonoxer¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
µ²±¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¿ÍÎà¤ÎÃÎÅª³èÆ°¤Îº¬´´¤òÃ´¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¿Í¤¬²¿¤«¤òÇ§¼±¤¹¤ë»þ¤ä¡¢È½ÃÇ¤¹¤ë»þ¡£¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹»þ¤ä¡¢Ã¯¤«¤È¸òÎ®¤¹¤ë»þ¤â¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¼«¤é¤ÎÃæ¤ËÆü¡¹ÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿µ²±¤È¤¤¤¦ÅÚÂæ¤¬É¬¤ºÂ¸ºß¤·¡¢Âç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡Ö±ÑÃ±¸ì¤Î°Åµ¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢µ²±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¶ì¤·¤¤³èÆ°¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¶ì¤·¤µ¤Ï¡¢¾ðÊó¤¬µ²±¤·¤ä¤¹¤¤·Á¤ËÀ°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢µ²±ÄêÃå¤Þ¤Ç¤Î¼êË¡¤ä´ÉÍý¤¬¸Ä¿Í¤Î´¶³Ð¤ËÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¡¢¤È»ä¤¿¤Á¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢µ²±¤òÌµ°Õ¼±¤Ë±ó¤¶¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼«¤é¤Î²ÄÇ½À¤ò·Á¤Å¤¯¤ëÅÚÂæ¤ò¤â¶¹¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤·¡¢µ²±¤¬¤À¤ì¤Ë¤Ç¤â¡¢Éé²Ù¤Ê¤¯¼«Á³¤Ë¹Ô¤¨¤ë³èÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤é¡¢¿·¤·¤¤¸À¸ì¤ò³Ð¤¨¤Æ³¤³°¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤â¡¢»ñ³Ê¤ò¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤¿¤¤¿¦¶È¤Ë½¢¤¯¤³¤È¤â¼«Í³¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£½µËö¤Î²á¤´¤·Êý¤äÆü¾ï¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤²ñÏÃ¤Ë¤¹¤é¿·¤¿¤Ê¹¤¬¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿Í¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±ü¹Ô¤¤ÈÁªÂò»è¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¡¢¤½¤ì¤¬µ²±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¥â¥Î¥°¥µ¤Ï¡¢¡Èµ²±¤ò¤â¤Ã¤ÈÍÆ°×¤Ë¡¢¤è¤êÆü¾ï¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡É¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¼«¤é¤Î²ÄÇ½À¤òºÇÂç¸Â¤Ë³È¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¡¢¼Â¤ê¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§¥â¥Î¥°¥µ³ô¼°²ñ¼Ò
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2016Ç¯8·î10Æü
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO¡¡ÃÝÆâ ¹§ÂÀÏ¯
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò CTO¡¡ÈÊÌø ·½Í¤
½êºßÃÏ¡¡¡§¢©102-0072 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÈÓÅÄ¶¶3-8-5 ½»Í§ÉÔÆ°»ºÈÓÅÄ¶¶±ØÁ°¥Ó¥ë 7³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§µ²±¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à Monoxer ¤Î³«È¯¤È±¿±Ä
URL¡¡¡¡¡§https://corp.monoxer.com/