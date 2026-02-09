¥Þ¥ó¥·¥ç¥óDX¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÅÅ»Ò·Ç¼¨ÈÄ¥¢¥×¥ê¡ÖRejiport¡×¤òÀµ¼°¥ê¥êー¥¹
³ô¼°²ñ¼ÒNCY¡ÊÂçºåÉÜÅìÂçºå¡Ë¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍý¶ÈÌ³¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·¡¢·Ç¼¨ÈÄ¤ÎÅÅ»Ò²½¡¦¹©»ö¿ÊÄ½¶¦Í¡¦¥¢¥ó¥±ー¥È²ó¼ý¡¦Íý»ö²ñ»ñÎÁ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´ÉÍý¤Ê¤É¤ò°ì¸µ²½¤¹¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¸þ¤±ÅÅ»Ò·Ç¼¨ÈÄ¥¢¥×¥ê¡ÖRejiport¡Ê¥ì¥¸¥Ýー¥È¡Ë¡×¤òÀµ¼°¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
URL : https://ncy-inc.jp/service/
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍý²ñ¼Ò¡¦»Ü¹©²ñ¼Ò¡¦´ÉÍýÁÈ¹ç¡¦µï½»¼Ô¤¬Êú¤¨¤ë¾ðÊó¶¦Í¤ÎÈó¸úÎ¨¤ò²þÁ±¤·¡¢
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍýDX¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥¯¥é¥¦¥É·¿¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¡ÖÅÅ»Ò·Ç¼¨ÈÄ¥¢¥×¥ê¡×
Â¿¤¯¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢»æ¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤¬¼çÎ®¤Ç¡¢¾ðÊó¹¹¿·¤ÎÃÙ¤ì¡¦·Ç¼¨Êª¤Î´ÉÍýÉéÃ´¡¦°ÆÆâ»ñÎÁ¤Î¼þÃÎÎ¨¤ÎÄã¤µ¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖRejiport¡×¤Ï¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë·Ç¼¨ÈÄ¤òÄÌ¤¸¤¿¸úÎ¨Åª¤Ê¾ðÊó¶¦Í¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍý²ñ¼Ò¤Ç¹â¤¤¼ûÍ×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡§
¡¦¹©»ö¾ðÊó¤äÍý»ö²ñ»ñÎÁ¤ò½»Ì±¤Ë¸úÎ¨¤è¤¯ÆÏ¤±¤¿¤¤
¡¦¥Á¥é¥·ÅêÈ¡¤ÎÉÔË¡Åê´þ¤òËÉ¤®¤¿¤¤
¡¦½»Ì±¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¼ý½¸¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²½¤·¤¿¤¤
¡¦ Íý»ö²ñ¤Î»ñÎÁ°ú¤·Ñ¤®¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¤·¤¿¤¤
Rejiport ¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ§
¡ü £±. ÅÅ»Ò·Ç¼¨ÈÄ¤Ø¤Î´ÊÃ±ÇÛ¿®¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó·Ç¼¨ÈÄ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡Ë
´ÉÍý²èÌÌ¤«¤é3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¡¢¥í¥Óー¤Î¥â¥Ë¥¿ー¡¦¥¹¥Þ¥Û¡¦PC¤ØÂ¨»þÇÛ¿®¡£
»æ·Ç¼¨ÈÄ¤Î¹¹¿·ºî¶È¤òÂçÉýºï¸º¤·¡¢¾ðÊó¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¶¦Í¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü £². ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó½»Ì±¥¢¥ó¥±ー¥Èµ¡Ç½
ÁªÂò¼°¡¦¼«Í³µ½Ò¡¦ÆüÄøÄ´À°¤Ê¤É¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍý¤ÇÉÑÈË¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²½¡£
²óÅú¾õ¶·¤â¼«Æ°½¸·×¤µ¤ì¡¢´ÉÍý²ñ¼Ò¤Î¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü £³. ÅÅ»Ò½ðÌ¾µ¡Ç½¤Ë¤è¤ë¹ç°Õ·ÁÀ®¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²½
½Ð·ç³ÎÇ§¡¢Íý»ö²ñ¾µÇ§¡¢¹©»ö´ØÏ¢¤ÎÆ±°Õ½ñ¤Ê¤É¤òÅÅ»Ò²½¡£
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍý¤Î½ñÎà²ó¼ý¤Î¼ê´Ö¤òºï¸º¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü £´. ¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¼«Æ°ÀÚÂØ¡Ê¹©»ö²ñ¼Ò¡¦½»Ì±¸þ¤±¡Ë
»Ü¹©Ãæ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍý¤ÇÉ¬Í×¤Ê¡Ö¶È¼Ô¸þ¤±É½¼¨¡×¤«¤é¡¢
½»Ì±¤Ø¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»É½¼¨¡×¤Þ¤Ç¼«Í³¤ËÀÚÂØ²ÄÇ½¡£
¡ü £µ. LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¿Google¥«¥ì¥ó¥ÀーÏ¢·È
³°Éô¥µー¥Ó¥¹¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤ò½»Ì±¤Ø¼«Æ°ÄÌÃÎ¡£
¡È¾ðÊó¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤ÌäÂê¡É¤ò²þÁ±¤·¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍý²ñ¼Ò¤Î¹©¿ôºï¸º¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü £¶. ½»Ì±ID¤òÌµÀ©¸ÂÈ¯¹Ô¡Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶¯²½¡Ë
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤´¤È¤Ë½»Ì±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÈ¯¹Ô¤·¡¢±ÜÍ÷¸¢¸Â¤ò½ÀÆð¤ËÀ©¸æ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆâ¤Îµ¡Ì©¾ðÊó¤ò°ÂÁ´¤ËÇÛ¿®¡£
Æ³Æþ¥á¥ê¥Ã¥È
¡ü 1. ¥Úー¥Ñー¥ì¥¹²½¤Ë¤è¤ë¥³¥¹¥Èºï¸º
·Ç¼¨Êª¤Î°õºþ¡¦ÅêÈ¡¡¦ÇÑ´þ½èÍý¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ê¡¢´ÉÍý¥³¥¹¥È¤òÂçÉýºï¸º¡£
¡ü 2. ½»Ì±¤È¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¸þ¾å
¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇºÇ¿·¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢½»Ì±ËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü 3. ËÉÈÈÀ¡¦°ÂÁ´À¤Î¸þ¾å
ÉÔ¿³¥Á¥é¥·ÅêÈ¡¤Ê¤É¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬ÍÞÀ©¤µ¤ì¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ÂÁ´À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸³«
Rejiport¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¡Ö¸Æ¤Ó½Ð¤·¥¢¥éー¥Èµ¡Ç½¡×¤Ê¤ÉÆÈ¼«µ¡Ç½¤Î³ÈÄ¥¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¾ðÊóÎ®ÄÌ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒNCY
½êºßÃÏ¡§ ÂçºåÉÜÅìÂçºå»ÔÀ¾ÀÐÀÚ3ÃúÌÜ4-27
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Þ¥ó¥·¥ç¥óDX¥µー¥Ó¥¹¡ÖRejiport¡×¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä
²ñ¼ÒURL¡§https://ncy-inc.jp
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Rejiport ¥«¥¹¥¿¥Þー¥»¥ó¥¿ー
TEL¡§0120-106-610
MAIL¡§info@rejipo.jp