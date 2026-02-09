ÀÄ¤Î¤ê¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÎý¤ê¹þ¤ó¤À¡¢¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¸ÂÄê¡Ø¤¸¤ã¤¬¤ê¤³ ¥Î¥ê¥Î¥ê¥Î¥ê¥Î¥êÌ£¡Ù
¥«¥ë¥Óー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO:¹¾¸¶ ¿®¡Ë¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀ½Ë¡¤Ç¡È¤Ï¤¸¤á¥«¥ê¥Ã¤È¤¢¤È¤«¤é¥µ¥¯¥µ¥¯¡É¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢Ì¤¤À¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¡¢¥Î¥ê¥Î¥ê¢ö¤Î¥Î¥êÌ£¤È¤·¤Æ¡Ø¤¸¤ã¤¬¤ê¤³ ¥Î¥ê¥Î¥ê¥Î¥ê¥Î¥êÌ£¡Ù¤ò2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥óÅ¹ÊÞ¤Ç¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡Ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¡Ë¡£
¡ÚÈ¯Çä·Ð°Þ¡Û
¡Ö¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¡×¤Ï¡¢¡È½÷»Ò¹âÀ¸¤¬¥«¥Ð¥ó¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý¤ÁÊâ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤ª²Û»Ò¡É¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀ½Ë¡¤Ç¡È¤Ï¤¸¤á¥«¥ê¥Ã¤È¤¢¤È¤«¤é¥µ¥¯¥µ¥¯¡É¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¡¢1995Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·È¯Çä30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥í¥ó¥°¥»¥éー¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥óÅ¹ÊÞ¤ÇÉÔÄê´ü¤Ë¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¡ô¥ì¥Ù¥Áー¥ºÌ£¡×¤ä¡¢¡Ö¤¿¤é¤³¤©¤©¤© ¥Ð¥¿¥¡¥¡¥¡ーÌ£¡×¡¢¡Ö¥Ð¥Ð¥Ð¥Ð¥Ð¥¿ーーーーーÌ£¡×¤Ê¤É¡¢¤¤¤º¤ì¤â¹â¤¤ÈÎÇä¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ê¡¢SNS¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²óÈ¯Çä¤¹¤ë¡Ø¤¸¤ã¤¬¤ê¤³ ¥Î¥ê¥Î¥ê¥Î¥ê¥Î¥êÌ£¡Ù¤Ï¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥Î¥êÌ£¤ò¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¡×¤é¤·¤¤¥æ¥Ëー¥¯¤µ¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Î¥ê´¶¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤È¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀÄ¤Î¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Î¥êÌ£¤Î¡Ö¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¡×¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¾¦ÉÊÆÃÄ¹¡Û
¡üÀÄ¤Î¤ê¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÎý¤ê¹þ¤ß¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÉ÷Ì£¤È¤¦¤ÞÌ£¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ë°¤¤Î¤³¤Ê¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¡×1ËÜ1ËÜ¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÀÄ¤Î¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¡Ö¥Î¥ê¥Î¥ê¥Î¥ê¥Î¥êÌ£¡×¤È¤¤¤¦Ì£Ì¾¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ëÌ£¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¡¢¥Î¥ê¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ëÇ»¤¤ÎÐ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥Î¥ê¤È¥Î¥ê¥Î¥ê¢ö´¶¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡Ö¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¡×¤é¤·¤¤¡¢³Ú¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¡¢»×¤ï¤º¼ê¤Ë¼è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/30525/table/1780_1_263d4986963ac66e460bd8420f6637af.jpg?v=202602091051 ]
