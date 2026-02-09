¿Í¹©ÂçÍýÀÐ ¥³ー¥ê¥¢¥ó(R)¤«¤é¿·¿§5¿§¤òÈ¯Çä
¥Ç¥å¥Ý¥ó¡¦MCC³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è±ÊÅÄÄ®2-11-1 »³²¦¥Ñー¥¯¥¿¥ïー¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿úÅÄÃÎ¹¨¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯4·î1Æü¤Ë¿Í¹©ÂçÍýÀÐ¥³ー¥ê¥¢¥ó(R)¡¡¡ÖDuPont(TM) Private Collection¡Ê¥Ç¥å¥Ý¥ó(TM)¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¥·¥êー¥º¤«¤é¡¡¿·¿§2¿§¡¢¡ÖMagna (¥Þ¥°¥Ê*) ¡×¥·¥êー¥º¤«¤é¡¡¿·¿§1¿§¡¢¡ÖMontana¡Ê¥â¥ó¥¿¥Ê¡Ë¡×¥·¥êー¥º¤«¤é¡¡¿·¿§1¿§¡¢¤½¤·¤Æ2024Ç¯10·î¤Ë¾å»Ô¤·¤¿¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë ¥³ー¥ê¥¢¥ó(R)¤Î¡ÖReCoRi¡Ê¥ê¥³¥ê¡Ë(R)¡×¥·¥êー¥º¤«¤é¡¡¿·¿§1¿§¡¢¤Î·×5¿§¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
1965Ç¯¤ÎÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢¥³ー¥ê¥¢¥ó(R)¤Ï¡¢¤½¤ÎÂÑµ×À¡¢¹â¤¤²Ã¹©À¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹À¤ÎÎÉ¤µ¤Ê¤É¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â½»Âð¡¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¢¸ø¶¦¥¹¥Úー¥¹¡¢¾¦¶È»ÜÀß¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¡¢³Ø¹»¡¢ÉÂ±¡¤«¤é¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢ÍÑÅÓ¤Þ¤Ç¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÊÁÇºà¤¬Í×µá¤µ¤ì¤ë¶õ´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÑ²½¤Î»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤Ï¤è¤ê¼«Á³ÂÎ¤ÎÈþ¤·¤µ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¡¢¥³ー¥ê¥¢¥ó(R)¤Î¿·¿§¥Æー¥Þ¤Ï¡Éº£¤Î¶õ´Ö¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¥Èー¥ó¡É¤Ç¤¹¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ä´ÏÂ¤·¤Ä¤Ä¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¡¢¿·¿§5¿§¤ò¤´¾Ò²ðÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãDuPont(TM) Private Collection¡Ê¥Ç¥å¥Ý¥ó(TM)¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¥·¥êー¥º¡ä
¢£¥¸¥å¥Ë¥Ñー (KL)
¥¸¥å¥Ë¥Ñー¥Ù¥êー¤Î¤è¤¦¤ËÃ¸¤¤¥°¥ìー¥Ö¥ëー¤Ë²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¤æ¤é¤®¤¬½Å¤Ê¤ë¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥«¥éー¡£¤¤¤ÞÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¼«Á³ÁÇºà¤ä¹ÛÊª¤Ê¤É¡¢°ÛÁÇºà¤È¤ÎÄ´ÏÂ¤âÈþ¤·¤¤¿§ÊÁ¡£
À½ÉÊ¥µ¥¤¥º¡§12£í£í¡ß762£í£í¡ß3658£í£í¡¡(Í¢ÆþÉÊ)
¢£¥½¥ì¥ë (MJ)
¹õ¤È¥°¥ìー¡¢»¬¿§¤¬¿¥¤êÀ®¤¹¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÉ½¾ð¡£¶õ´Ö¤Î°õ¾Ý¤ò·èÄê¤Å¤±¤ëÂ¸ºß´¶¤ò»ý¤Ä¡¢ÂçÃÏ¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤È¶âÂ°Åª¤Ê¿¼¤ß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥«¥éー¡£
À½ÉÊ¥µ¥¤¥º¡§12£í£í¡ß762£í£í¡ß3658£í£í¡¡(Í¢ÆþÉÊ)
¡ãMagna (¥Þ¥°¥Ê*) ¥·¥êー¥º¡ä
¢£¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¥°¥é¥Ëー¥¿ (SPG)
ÆýÇò¤ÎÎ³»Ò¤¬¤¤é¤á¤¯¡¢À¶¤é¤«¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¡£É¹¤äÀã¤Î·ë¾½¤Î¤è¤¦¤Ë¸÷¤ò¤È¤é¤¨¡¢¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ëÉ½¾ð¤¬»ëÀþ¤ò½¸¤á¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¥µ¥¤¥º¡§12£í£í¡ß762£í£í¡ß3658£í£í¡¡(Í¢ÆþÉÊ)
¡ãMontana¡Ê¥â¥ó¥¿¥Ê¡Ë¥·¥êー¥º¡ä
¢£¥Éー¥Ö (DV)
ÀÐ¤äÅÚ¤Î²º¤ä¤«¤Ê¥Èー¥ó¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¥°¥ìー¡£Ìµµ¡¼Á¤Ë¤â¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¤â´ó¤êÅº¤¦¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤°ì¿§¡£
À½ÉÊ¥µ¥¤¥º¡§12£í£í¡ß762£í£í¡ß3658£í£í¡¡(¹ñ»ºÉÊ)
¡ãReCoRi(¥ê¥³¥ê)(R)¡¡¥·¥êー¥º¡ä
¢£¥ê¥³¥ê¥Ö¥é¥Ã¥¯(RCK)
¿Íµ¤¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë ¥³ー¥ê¥¢¥ó(R)¡ÖReCoRi (¥ê¥³¥ê)(R)¥·¥êー¥º¡×¤Ë¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¿·¿§¡£´ûÂ¸¤Î¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¥«¥éー4¿§¤Ë²Ã¤¨¡¢ÂÔË¾¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«¥éー¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
À½ÉÊ¥µ¥¤¥º¡§12£í£í¡ß762£í£í¡ß3658£í£í¡¡(¹ñ»ºÉÊ)
Corian(R)¡¢¥³ー¥ê¥¢¥ó(R)¡¢Corian(R) Design¥í¥´¡¢Make Your Space(TM)¡¢DuPont(TM)¤ª¤è¤Ó(TM)¡¢(SM)¡¢Ëô¤Ï(R)É½¼¨¤Î¤¢¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉ¸¾Ï¤Ï¡¢ÊÌÃÊ¤ÎµºÜ¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢DuPont de Nemours, Inc.¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸Ëô¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¡ö¡¢ReCoRi(R)¡¢¥ê¥³¥ê(R) ¤Ï¡¢¥Ç¥å¥Ý¥ó¡¦MCC³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥Ç¥å¥Ý¥ó¡¦MCC³ô¼°²ñ¼Ò¤Î³µÍ×¡Û
¥Ç¥å¥Ý¥ó¡¦MCC³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢1986Ç¯¤Ë¥Ç¥å¥Ý¥ó¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¡¦¥×¥í¥À¥¯¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¸½¡Ë¤È»°É©¥±¥ß¥«¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¸½¡Ë¤Î¹çÊÛ²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥³ー¥ê¥¢¥ó(R)¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Æ±À½ÉÊ¤ÎÁíÍ¢ÆþÈÎÇä¸µ¤Ç¤¹¡£
