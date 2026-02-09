¡ÚÄ®Ãæ²Ú ´ÝÊ¡ÈÓÅ¹¡Û£±¹æÅ¹¤ò2026Ç¯£²·î18Æü(¿å)¤Ë°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¤Ë¥ªー¥×¥ó
³ô¼°²ñ¼ÒÊª¸ì¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó(ËÜ¼Ò:°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô/ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:²ÃÆ£ ±ûÇ·)¤Ï¡¢ËÜÆü2026Ç¯£²·î18Æü(¿å)¤Ë¡¢¿·¶ÈÂÖ¡ØÄ®Ãæ²Ú ´ÝÊ¡ÈÓÅ¹ Ë¶¶¸þ»³ËÜÅ¹¡Ù(°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô)¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØÄ®Ãæ²Ú ´ÝÊ¡ÈÓÅ¹¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö´ÝÊ¡Ãæ²Ú¤½¤Ð¡×
¼«Ëý¤Î´ÇÈÄ¥á¥Ë¥åー¤Ï¡Ö´ÝÊ¡Ãæ²Ú¤½¤Ð¡×¡£°ìÇÕ490±ß¡ÊÀÇ¹þ539±ß¡Ë¤È¤¤¤¦¤ª¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤ò¼Â¸½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹ー¥×¤ÏÆÚ¥¬¥é¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¼Ñ´³¤·¤ä¹áÌ£ÌîºÚ¤Ê¤É¤Î»Ý¤ß¤òÃúÇ«¤Ë¹ç¤ï¤»°ú¤¤¤¿¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¯¤â±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¾ßÌý»ÅÎ©¤Æ¡£¤½¤³¤ØÅ¹Æâ¤ÇÀ½ÌÍ¡¢½ÏÀ®¤µ¤ì¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¡È¤â¤Á¤â¤ÁÌÍ¡É¤¬Íí¤à¡¢ËÜ³ÊÃæ²Ú¤½¤Ð¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¿¤Ã¤×¤êÌîºÚ¤Î»Ý±ö¥¿¥ó¥á¥ó¡×¤ä¡¢¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¡Ö³ø¶ÌÌý¤½¤Ð¡×¤Ê¤É¡¢µ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ëÂ¿ºÌ¤ÊÌÍ¥á¥Ë¥åー¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
Äê¿©¤ä°ìÉÊÎÁÍý¤âËÉÙ¤Ç¡¢¸üÀÚ¤ê¤Ç¥¸¥åー¥·ー¤Ê¡Ö¡ÚÌ¾Êª¡Û¸üÀÚ¤ê¥ì¥Ð¥Ë¥éßÖ¤á¡×¤ä¡¢¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë¡Ö²óÆéÆù¡×¡¢¤È¤í¤È¤í¤Îñ²¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ö¤Õ¤ï¤È¤íÅ·ÄÅÈÓ¡Ú´Å¿Ý¤¢¤ó¡Û¡×¤Ê¤É¡¢ÄêÈÖ¥á¥Ë¥åー¤¬ÀªÂ·¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ²ÚÄê¿©¤Ï¡Ö¥é¥¤¥¹ÂçÀ¹¤êÌµÎÁ¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¶ー¥µ¥¤¤¬ÉÕ¤¯¡¢¥Ü¥ê¥åー¥àËþÅÀ¤Î¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥ê¿©¤Ù¤¿¤¤»þ¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤Ë¤Ï¤ª¤â¤Á¤ã¤¬ÉÕ¤¤¤Æ90±ß(ÀÇ¹þ99±ß)¤È¤¤¤¦¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ÞÃæ²Ú¤½¤Ð¡Ú¤ª¤â¤Á¤ãÉÕ¡Û¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£Å¹Æâ¤Ë¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿ーÀÊ¤È¹¡¹¤È¤·¤¿¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÀÊ¤ò´°È÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¤«¤é¤´²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥·ー¥ó¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ØÄ®Ãæ²Ú ´ÝÊ¡ÈÓÅ¹¡Ù¥á¥Ë¥åー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö´ÝÊ¡Ãæ²Ú¤½¤Ð¡×490±ß(ÀÇ¹þ539±ß)
¼Ñ´³¤·¤ä¹áÌ£ÌîºÚ¤Ê¤É¤Î»Ý¤ß¤òÃúÇ«¤Ë¹ç¤ï¤»°ú¤¤¤¿¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¯¤â±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¾ßÌý¥éー¥á¥ó¡£ÌÍ¤ÏÅ¹Æâ¤ÇÀ½ÌÍ¤·¤¿¡È¤â¤Á¤â¤ÁÌÍ¡É¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëËÜ³ÊÃæ²Ú¤½¤Ð¡£
¡ÖÌîºÚ¥¿¥ó¥á¥ó¡×790±ß(ÀÇ¹þ869±ß)
¡Ö¥Ë¥é¤½¤Ð¡×750±ß(ÀÇ¹þ825±ß)
¡Ö¡ÚÌ¾Êª¡Û¸üÀÚ¤ê¥ì¥Ð¥Ë¥éßÖ¤á¡×650±ß(ÀÇ¹þ715±ß)
¸üÀÚ¤ê¤Ç¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¥ì¥Ðー¤ò¡¢Æù¤Ë¹ç¤¦¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¿¥ì¤Ç¥µ¥Ã¤ÈßÖ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¾ßÌý¤È´ÅÌ£¤È»ÝÌ£¤¬¶Å½Ì¤·¤¿°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ö²óÆéÆù¡×650±ß(ÀÇ¹þ715±ß)
¡ÖËãÇÌÆ¦Éå¡×590±ß(ÀÇ¹þ649±ß)
¡ØÄ®Ãæ²Ú ´ÝÊ¡ÈÓÅ¹ Ë¶¶¸þ»³ËÜÅ¹¡Ù
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¸þ»³Ä®»úÀîËÌ14-£±
ÅÅÏÃ¡§0532-21-6001
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:30-23:30(LO23:00)
ÄêµÙÆü¡§Ç¯ËöÇ¯»Ï
ÀÊ¿ô¡§46ÀÊ
Ãó¼Ö¾ìÂæ¿ô¡§42Âæ
¸ø¼°HP¡§2·î18Æü(¿å)¸ø³«Í½Äê
¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡§https://app-link.chukasoba-marufuku.jp/pq0466_mrf_press_prtimes_app_dl
Êª¸ì¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ²ÃÆ£ ±ûÇ·
ÁÏ¶È¡§1949Ç¯12·î
ÀßÎ©¡§1969Ç¯£¹·î
½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»ÔÀ¾´äÅÄ£µÃúÌÜ£·-11
»ñËÜ¶â¡§59²¯±ß(2025Ç¯6·î30Æü¸½ºß)
Çä¾å¹â¡§1,239²¯±ß(2025Ç¯£¶·î´ü)
¢¨¥°¥ëー¥×Å¹ÊÞÇä¾å¹â¡¡Ìó1,765²¯±ß(2025Ç¯£¶·î´ü)
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§³°¿©»ö¶È¤Î±¿±ÄµÚ¤Ó¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥Á¥§ー¥óÅ¸³«
¥Ö¥é¥ó¥É¡§¾ÆÆù¤¤ó¤°/´Ý¸»¥éー¥á¥ó/ÆóÂåÌÜ´Ý¸»/½ÏÀ®¾ßÌý¥éー¥á¥ó ¤¤ã¤Ù¤È¤ó/¼÷»Ê¡¦¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö ¤æ¤º°Ã/¤ª¹¥¤ß¾ÆËÜÊÞ/µû³»°Ëæ ¤²¤ó²°/¤·¤ã¤Ö¤È¤«¤Ë ¸»»áÁíËÜÅ¹/½ÏÀ®¾ÆÆù Æù¸»/µí¤¿¤óÂç¹¥¤ ¾ÆÆù¤Ï¤Ã¤Ô¤£/¾Æ¤¤¿¤Æ¤Î¤«¤ë¤Ó Â¾
½ÐÅ¹¾õ¶·¡§¹ñÆâ784Å¹ÊÞ(¤¦¤ÁÄ¾±Ä525Å¹ÊÞ¡¢FC259Å¹ÊÞ)¡¢³¤³°93Å¹ÊÞ(2025Ç¯12·î31Æü¸½ºß)
´ë¶È¥µ¥¤¥È:https://www.monogatari.co.jp/