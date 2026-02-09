¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯½Õ»ÏÆ°¤Î¥ì¥ó¥¿¥«ーOTA¡Ö¤Î¤ê¤ì¤ó¡×·ÇºÜ»ö¶È¼Ô¤ÎÀè¹ÔÊç½¸¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£6·îËö¤Þ¤Ç´°Á´ÌµÎÁ¡£GW¤Î½¸µÒ¤ò¤¼¤ÒÌµÎÁ¤Ç¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ô¼°²ñ¼Ò3Films
¥ì¥ó¥¿¥«ー¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ö¤Î¤ê¤ì¤ó¡×6·îËö¤Þ¤Ç·ÇºÜ¡¦À®²ÌÊó½·´°Á´ÌµÎÁ
¡Ú´°Á´ÌµÎÁ¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¤Ï¤³¤Á¤é¡Û :
https://3films-ryukyu.com/noriren-entry/
¥ì¥ó¥¿¥«ー¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ö¤Î¤ê¤ì¤ó¡×6·îËö¤Þ¤Ç·ÇºÜ¡¦À®²ÌÊó½·´°Á´ÌµÎÁ
³ô¼°²ñ¼Ò3Films¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÄÔ Åµ»Ò¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯½Õ¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤Ë¸þ¤±¡¢ËÜÆü¤è¤ê¥ì¥ó¥¿¥«ー»ö¶È¼ÔÍÍ¤ÎÀè¹Ô²ÃÌÁ¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú³«È¯¤ÎÇØ·Ê¡§¸½¾ì¤ÎÀÚ¼Â¤ÊÀ¼¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Û
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¤Ë¤Ï¡¢¸½ºß¤Î´Ñ¸÷»Ô¾ì¤ÎÊÑ²½¤È¡¢ÊÀ¼Ò¤¬Ä¹Ç¯¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¸½¾ì¤Î»ö¶È¼ÔÍÍ¤Î²ÝÂê¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡¦¹ñÆâÎ¹¹Ô¼ûÍ×¤Î²óÉü¤ÈÃÏÊý¤Î°ÜÆ°¼êÃÊÉÔÂ´Ñ¸÷¼ûÍ×¤ÎÎÏ¶¯¤¤²óÉü¤ËÈ¼¤¤¡¢ÆÃ¤Ë¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤¬¸Â¤é¤ì¤ëÃÏÊýÉô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ì¥ó¥¿¥«ー¤Î¼ûÍ×¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¡Ö½¸µÒ¡×¤È¡Ö¥³¥¹¥È¡×¤ÎÊÉÂ¿¤¯¤ÎÃÏ°èÌ©Ãå·¿Å¹ÊÞ¤¬Í¥¤ì¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Âç¼êOTA¤Ø¤Î·ÇºÜ¤Ë¤Ï¹â³Û¤Ê¥³¥¹¥È¤äÊ£»¨¤Ê¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·È¤È¤¤¤¦¹â¤¤¥Ïー¥É¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢Web½¸µÒ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ê¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¼«¼Ò³«È¯¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤È¡¢Å¹ÊÞÍÍ¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾ÊÀ¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¡¦¥ì¥ó¥¿¥«ー»ö¶È¼Ô¸þ¤±¼«¼ÒHP¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥ì¥ó¥¿¥«ーÇ·½õWEB(https://3films-ryukyu.com/rentalcar/)¡×¡¦¥ì¥ó¥¿¥«ーÀìÍÑ¤ÎÍ½Ìó¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥ì¥ó¥¿¥«ーÇ·½õWEB RESERVE(https://3films-ryukyu.com/reserve/)¡×¡¦¥ì¥ó¥¿¥«ーÀìÍÑ¤ÎÍ½Ìó´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥ì¥ó¥¿¥«ーÇ·½õWEB RESERVE MANAGER(https://3films-ryukyu.com/r_manager/)¡×¤ò¼«¼Ò³«È¯¤·¡¢Äó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´û¤ËÂ¿¤¯¤ÎÅ¹ÊÞÍÍ¤Ø¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤â¤Ã¤È¼ê·Ú¤Ë¡¢¤«¤ÄÄã¥³¥¹¥È¤Ç½¸µÒ¤Ç¤¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÀÚ¼Â¤Ê¤´Í×Ë¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢OTA¥µ¥¤¥È¡Ö¤Î¤ê¤ì¤ó¡×»ÏÆ°¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú»ö¶È¼ÔÍÍ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤È¡Ö¤Î¤ê¤ì¤ó¡×¤ÎÆÃÄ§¡Û
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸³«¡Û
2026Ç¯½Õ¤ÎÀµ¼°¥ê¥êー¥¹¤Ë¸þ¤±¡¢Á´¹ñ¤Î¥ì¥ó¥¿¥«ー»ö¶È¼ÔÍÍ¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¼«¼Ò³«È¯¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢Å¹ÊÞÍÍ¤Ë¤Ï¡Ö³Î¤«¤Ê½¸µÒ¡×¤ò¡¢ÍøÍÑ¼ÔÍÍ¤Ë¤Ï¡Ö²÷Å¬¤Ê°ÜÆ°¡×¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò3Films / ³ô¼°²ñ¼Ò3FilmsÎ°µå
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ ÄÔ Åµ»Ò
½êºßÃÏ¡§ ¢©106-0032 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ6-5-18 / ¢©900-0013 ²Æì¸©ÆáÇÆ»ÔËÒ»Ö3-7-17
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§ 0120-313-151¡Ê¥Õ¥êー¥À¥¤¥ä¥ë¡Ë
FAXÈÖ¹æ¡§ 03-5775-5069
»ö¶È¼ÔÍÍ¸þ¤±°ÆÆâ¥Úー¥¸¡§ https://3films-ryukyu.com/noriren-entry/