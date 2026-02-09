ËèÆü¤ÎÎÁÍý¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤¹¤ë¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤¬¤è¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¡£¥Ä¥ë¤¹¤Ù¤Î»È¤¤¿´ÃÏ¤Ç¥ê¥Ôー¥¿ーÂ¿¿ô¤Î¡Øevercook¡Ê¥¨¥Ðー¥¯¥Ã¥¯¡Ë¡Ù¤è¤êÇò¤¤¤ª²Ö¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿15¼þÇ¯¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÈ¯Çä
¡Öevercook¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¡¡15¼þÇ¯¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×
¡¡À¸³è´ØÏ¢ÍÑÉÊ¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥¦¥·¥·¥ã(ÂçºåËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌîÂ¼ Àµ¹¬¡¢°Ê²¼¡¡¥É¥¦¥·¥·¥ã)¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÁÏÀß15Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Øevercook¡Ê¥¨¥Ðー¥¯¥Ã¥¯¡Ë¡Ù¤è¤ê¡¢¿·À¸³è¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²ÖÊÁ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò¡¢¥É¥¦¥·¥·¥ã¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ö¥É¥¦¥·¥·¥ã¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤ä°ìÉô»¨²ßÅ¹¤Ç2·î¾å½Ü¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡2012Ç¯¤ËÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Øevercook¡Ê¥¨¥Ðー¥¯¥Ã¥¯¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÊÝ¾ÚÉÕ¤¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤äÆé¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îß·×ÈÎÇäËç¿ô¤Ï800ËüËç¡Ê¢¨¥É¥¦¥·¥·¥ã½Ð²Ù¥Ùー¥¹¡¡2025Ç¯4·îËö»þÅÀ¡Ë¤òÄ¶¤¨¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´»Ù»ý¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¥Ö¥é¥ó¥ÉÁÏÀß15Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤´°¦ÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢15¼þÇ¯¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÍÍ¡¹¤ÊÀ½ÉÊ¡¦´ë²è¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âè°ìÃÆ¤È¤Ê¤ëËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢15¼þÇ¯¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¡£evercook¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÎÃæ¤«¤é¿Íµ¤¤Î¥µ¥¤¥º¤ä¥»¥Ã¥È¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¡¢Çò¤¤¤ª²Ö¤ò¥â¥Áー¥Õ¤ËËÌ²¤»¨²ß¤ä¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ò»×¤ï¤»¤ë¡¢²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¿·À¸³è¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤´¼«ÂðÍÑ¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò¿·Ä´¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Â£¤êÊª¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¡ÚÆÃÄ¹¡Û
¢¡¥é¥¤¥È¥°¥ìー¤ÎËÜÂÎ¤ËÇò¤¤¤ª²Ö¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿²ÄÎù¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¡¥Ö¥é¥ó¥ÉÁÏÀß15Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é´ë²è¤µ¤ì¤¿¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥È¥°¥ìー¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥óËÜÂÎ¤Ë¡¢¼ê½ñ¤É÷¤ÎÇò¤¤¤ª²Ö¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Õ¤é¤·¤¯¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥¤¥áー¥¸¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡evercook¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ï¡Ö¥Ä¥ë¤¹¤Ù¤Î»È¤¤¿´ÃÏ¡×¤¬Ä¹»ý¤Á¤¹¤ë¤³¤È¤òÂç¤¤Ê¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¤Ë¤¯¤µ¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¡ÖÌÜ¶Ì¾Æ¤¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ë¤â¡¢¤ª²Ö¤ËÊ¶¤ì¤Æ¡¢ÌÜ¶Ì¾Æ¤¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥¬¥¹²ÐÀìÍÑ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç·Ú¤¯¤Æ°·¤¤¤ä¤¹¤¤
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¥¬¥¹²ÐÀìÍÑ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¡£¥ªー¥ëÇ®¸»ÂÐ±þ¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÏIH¥Òー¥¿ー¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎIHÈ×¤¬Ëä¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç·Ú¤¯¤Æ°·¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¤Ë¤¯¤¯¡¢Ä´Íý¤âÀö¤¤Êª¤â¥é¥¯¥é¥¯
¡¡ÆÈ¼«µ»½Ñ¤Î¤Õ¤ÃÁÇ¼ù»é¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡¢¥Ä¥ë¤¹¤Ù¤Î»È¤¤¿´ÃÏ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¤ä¤¹¤¤ÎÁÍý¤Ç¤¢¤ëÌÜ¶Ì¾Æ¤¤ä¾Æ¤¤½¤Ð¡¢ñ»Ò¤Ê¤É¤â¤¹¤ë¤ó¤ÈÀ¹¤êÉÕ¤±¤¬¤Ç¤¡¢Ìý±ø¤ì¤â¥´¥·¥´¥·¤ÈÎÏ¤òÆþ¤ì¤º¤ËÍî¤È¤»¤Þ¤¹¡£
¢¡¤ª¹¥¤ß¤Î¥µ¥¤¥º¤òÁª¤Ù¤ë5¤Ä¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó
¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó20cm¡ÊEGFP20PGY¡Ë
¡¡ÌÜ¶Ì¾Æ¤¤ò¾Æ¤¤¤¿¤êÉûºÚ¤òßÖ¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¤¡¢¾®¤µ¤á¥µ¥¤¥º¡£
¡¡1¿ÍÊ¬¤Ê¤é¤ÐÆù¤ò¾Æ¤¤¤¿¤êÌîºÚ¤òßÖ¤á¤¿¤ê¥á¥¤¥óÎÁÍý¤âºî¤ì¤ë¥µ¥¤¥º´¶¡£
¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó26cm¡ÊEGFP26PGY¡Ë
¡¡Âç¤¤µ¡¦½Å¤µ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤è¤¯¡¢evercook¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î¥µ¥¤¥º¡£
¡¡²ÈÂ²Ê¬¤Î¥á¥¤¥óÎÁÍý¤â°ìÅÙ¤Ëºî¤ì¤ë¥µ¥¤¥º´¶¡£
¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó28cm¡ÊEGFP28PGY¡Ë
¡¡²ÈÂ²¤ÎÂ¿¤¤¤´²ÈÄí¤ä¤Þ¤È¤á¤Æºî¤êÃÖ¤¤ò¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÂç¤¤á¥µ¥¤¥º¡£
¡¡¾Æ¤ÌÌÀÑ¤¬°ìÈÖ¹¤¤¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢ñ»Ò¤ä¥¹¥Æー¥¤Ê¤É½Å¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÄ´Íý¤·¤¿¤¤ÎÁÍý¤ËºÇÅ¬¡£
¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó28cm¿¼·¿¡ÊEGDP28PGY¡Ë
¡¡Âç¤¤¯¤Æ¿¼¤µ¤Î¤¢¤ë¡¢ÂçÍÆÎÌ¥µ¥¤¥º¡£
¡¡¥«¥ìー¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ñ¹þ¤ßÎÁÍý¤ä¡¢ÆÚ½Á¤Î¤è¤¦¤Ê¶ñÂô»³¤Î½ÁÊª¤â¤¿¤Ã¤×¤êÄ´Íý²ÄÇ½¡£
¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó6ÅÀ¥»¥Ã¥È¡ÊEFGST6PGY¡Ë
¡¡ÃåÃ¦¼°¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¥»¥Ã¥È¡£Âç¡¦¾®¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤È¥Ý¥Ã¥È¡ÊÆé¡Ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤¬¤¢¤ì¤ÐÍÍ¡¹¤ÊÎÁÍý¤¬ºî¤ì¤Þ¤¹¡£¼è¤Ã¼ê¤¬¼è¤ì¤ë¤«¤é¡¢¥ªー¥Ö¥óÄ´Íý¡¢¿©Àöµ¡»ÈÍÑ¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¼ýÇ¼¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¡ÆâÌÌ¤Õ¤ÃÁÇ¼ù»é¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°500ÆüÊÝ¾Ú¢¨£±.¡¢£².
¡¡¤Õ¤ÃÁÇ¼ù»é¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤Ï¤¬¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢¡Ö¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¼«¿®¡×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢ÆâÌÌ¤Õ¤ÃÁÇ¼ù»é¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¤Ï¤¬¤ì¤Ë¤Ï500ÆüÊÝ¾Ú¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨£±.¡¡500ÆüÊÝ¾Ú¤ÏËÜÂÎÆâÌÌ¤Õ¤ÃÁÇ¼ù»é¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¤Ï¤¬¤ì¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡Ê¶¯¤¤²ÐÎÏ¤ä¶õ¤À¤¤Ë¤è¤ëÊÑ·Á¡¦ÊÑ¿§¡¦¤³¤²¤Ä¤¡¢¤Þ¤¿»ÈÍÑ¤Ë¤è¤êÈ¯À¸¤·¤¿½ý¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹)
¢¨£².¡¡¼è¤Ã¼ê¤Î¼ù»éÉôÊ¬¤ä¥¬¥é¥¹¤Õ¤¿¤Ê¤É¤Ï¡¢ÊÝ¾ÚÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡evercook¤Î¤Õ¤ÃÁÇ¼ù»é¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¶¯¤ß
¡¡evercook¤ÏÀÜÃåºÞ¤ò»È¤ï¤º¤Ë¤Õ¤ÃÁÇ¼ù»é¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤«¤±¤ë¡¢¥Ð¥¤¥ó¥Àー¥Õ¥êーÀ½Ë¡¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÎÁÇºà¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¡×¤È¥Ä¥ë¤¹¤Ù¤Î»È¤¤¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½ÅÂç¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤Õ¤ÃÁÇ¼ù»é¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤ÏÁêÀ¤¬°¤¯¡¢Çí¤¬¤ì¤ä¤¹¤¤ÆÃÄ§¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á°ìÈÌÅª¤Ê¤Õ¤ÃÁÇ¼ù»é¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÏÀÜÃåºÞ¤ò»È¤Ã¤Æ¤³¤Î£²¤Ä¤ò¤¯¤Ã¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÀÜÃåºÞ¤ÏÇ®¤Ë¼å¤¤¤¿¤á¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÀÜÃåºÞ¤¬Çí¤¬¤ì¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¤Õ¤ÃÁÇ¼ù»é¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤âÇí¤¬¤ì¤Æ¡¢¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£evercook¤ÏÀÜÃåºÞ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¥Ð¥¤¥ó¥Àー¥Õ¥êーÀ½Ë¡¤Î¤¿¤á¡¢ÀÜÃåºÞ¤ÎÇí¤¬¤ì¤Ë¤è¤ë¤Õ¤ÃÁÇ¼ù»é¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÇí¤¬¤ì¤Ïµ¯¤³¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢evercook¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÏËÜÂÎ¤Î¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¹ç¶â¤ÎÉ½ÌÌ¤ËÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤ºÙ¤«¤¤ÆÍµ¯¤Î¤¢¤ëÆÈ¼«¤Î¥¢¥ó¥«ー¹½Â¤¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤Õ¤ÃÁÇ¼ù»é¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÇÎ¥¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥óËÜÂÎ¤Î¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤È¤Õ¤ÃÁÇ¼ù»é¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤Î´Ö¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Þ¥¤¥È¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ë¥Þ¥¤¥È¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤Ï»À²½ÈïËì¤Î¤³¤È¤Ç¡¢±öÊ¬¤Ë¶¯¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡¢¤Õ¤ÃÁÇ¼ù»é¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë½ý¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Þ¥¤¥È¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤ÎÉå¿©¤òËÉ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¤Ë¤¯¤¯¥Ä¥ë¤¹¤Ù¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡ ¡§evercook¡¡¥¬¥¹²ÐÀìÍÑ¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó20cm¡¡²ÖÊÁ¥°¥ìー
·¿ÈÖ¡¡¡¡¡¡ ¡§EGFP20PGY
¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë ¡§£×385¡ß£Ä215¡ß£È84 mm
¼ÁÎÌ¡ÊÌó¡Ë¡¡ ¡§395£ç
´õË¾²Á³Ê ¡§3,630±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡ ¡§evercook¡¡¥¬¥¹²ÐÀìÍÑ¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó26cm¡¡²ÖÊÁ¥°¥ìー
·¿ÈÖ¡¡¡¡¡¡ ¡§EGFP26PGY
¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë ¡§£×486¡ß£Ä275¡ß£È96 mm
¼ÁÎÌ¡ÊÌó¡Ë¡¡ ¡§637£ç
´õË¾²Á³Ê ¡§4,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡ ¡§evercook¡¡¥¬¥¹²ÐÀìÍÑ¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó28cm¡¡²ÖÊÁ¥°¥ìー
·¿ÈÖ¡¡¡¡¡¡ ¡§EGFP28PGY
¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë ¡§£×507¡ß£Ä295¡ß£È103 mm
¼ÁÎÌ¡ÊÌó¡Ë¡¡ ¡§710£ç
´õË¾²Á³Ê ¡§4,950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡ ¡§evercook¡¡¥¬¥¹²ÐÀìÍÑ¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó28cm¿¼·¿¡¡²ÖÊÁ¥°¥ìー
·¿ÈÖ¡¡¡¡¡¡ ¡§EGDFP26PGY
¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë ¡§£×505¡ß£Ä295¡ß£È127 mm
¼ÁÎÌ¡ÊÌó¡Ë¡¡ ¡§754£ç
´õË¾²Á³Ê ¡§5,£µ00±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡ ¡§evercook fit ¥¬¥¹²ÐÀìÍÑ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¡¡6ÅÀ¥»¥Ã¥È¡¡²ÖÊÁ¥°¥ìー
·¿ÈÖ¡¡¡¡¡¡ ¡§EFGST6PGY
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡¡ ¡§¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó22cm¡¡/¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó26cm¡¡/¡¡¥Ý¥Ã¥È18cm¡¡/¡¡¥Ý¥Ã¥ÈÍÑ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Õ¤¿18cm¡¡/¡¡¥·¥ê¥³ー¥ó¥ê¥ó¥°¤Ä¤¥¬¥é¥¹¤Õ¤¿18cm¡¡/¡¡ÀìÍÑ¥Ï¥ó¥É¥ë
´õË¾²Á³Ê ¡§15,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¾¦¹æ¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥¦¥·¥·¥ã
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÌîÂ¼ Àµ¹¬
½êºßÃÏ¡§ ¡ãÂçºåËÜ¼Ò¡ä¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢©542-8525¡¡Âçºå»ÔÃæ±û¶èÅì¿´ºØ¶¶1-5-5
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡ãÅìµþËÜ¼Ò¡ä¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢©108-8573¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹âÎØ2-21-46
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡ãÅìµþËÜ¼ÒÂè1¥Ó¥ë¡ä ¢©140-0011¡¡ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅìÂç°æ1-8-10
ÀßÎ©¡¡¡§ 1977Ç¯1·î
»ñËÜ¶â¡§ 49²¯93É´Ëü±ß
URL¡¡¡§ https://www.doshisha.co.jp/
¡ÚËÜÀ½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥¦¥·¥·¥ã¡¡¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼¡¡¡ÊÊ¿Æü¡¡9¡§00～17¡§00¡Ë
Tel¡§0120-104-481
¢¨¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹µºÜ¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢È¯ÇäÆü¸½ºß¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£