¡ÚJAF»³¸ý¡Û¥¬¥¤¥É¤Ê¤·¤Ç¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¤¡¢Îò»Ë¤¬Â©¤Å¤¯ÃÏ²¼¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡ª¡ÖJAF¥Çー Æ¶·¢Ãµ¸¡¥Ä¥¢ー in ·ÊÀ¶Æ¶¡×»²²Ã¼ÔÊç½¸Ãæ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡ÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÏ¢ÌÁ
Ìó3²¯Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë¡¢¿ÀÈë¤Î¾áÆýÆ¶
Ìó3²¯Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë¡¢¿ÀÈë¤Î¾áÆýÆ¶
£Ê£Á£Æ¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÏ¢ÌÁ¡Ë»³¸ý»ÙÉô¡Ê»ÙÉôÄ¹ º´Æ£¹¨É§¡Ë¤Ï¡¢£³·î£±£´Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡¢·ÊÀ¶Æ¶¡Ê»³¸ý¸©ÈþÇª»Ô¡Ë¤Ë¤Æ¡¢£Ê£Á£Æ²ñ°÷¸þ¤±¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÃÅ¥Î±º¤ÎÀï¤¤¤ÇÇÔ¤ì¤¿Ê¿²È¤ÎÉð¾¡¦ÂçÄí·ÊÀ¶¤¬ÀøÉú¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡¢Ìó£³²¯Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë·ÊÀ¶Æ¶¤ò¡¢¥¸¥ª¥¬¥¤¥É¤ÎÆ±¹Ô¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÆþ¤ì¤Ê¤¤Èë¶¤Þ¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¤²òÀâ¤È¤È¤â¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ë»Ä¤ëµ®½Å¤Ê¼«Á³¡¦Îò»Ë»ñ¸»¤ò¡¢°ìÈÌ´Ñ¸÷¤Ç¤ÏÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤·Á¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿JAF¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´ë²è¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Êµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡¢³§¤µ¤Þ¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û[É½: https://prtimes.jp/data/corp/10088/table/6708_1_301725c9366bebf8b5550b8d335c2c38.jpg?v=202602091051 ]
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤ä¿½¹þ¤Ï¡¢²¼µ¤è¤êJAF¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
