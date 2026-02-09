¡Ú¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÌ£¤ò¤´²ÈÄí¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤ª¼ê·Ú¤Ë¡ÛKitano Grill & Bar¤è¤ê¡Ö¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§ ¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¡×¤òÈÎÇä³«»Ï¡ª
GLION GROUP¡Ê¥¸ー¥é¥¤¥ª¥ó¥°¥ëー¥×¡¿½êºßÃÏ¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÆÃÏ½¨Éð¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¿À¸ÍËÌÌî¥Î¥¹¥¿Æâ¤ÎKitano Grill & Bar(¥¥¿¥Î¥°¥ê¥ë¥¢¥ó¥É¥Ðー¡¿½êºßÃÏ¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î1Æü¤è¤ê¡Ö¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§ ¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¡×¤òÈ¯ÇäÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
50¼ï°Ê¾å¤ÎÌîºÚ¤ä¥¹ー¥Ñー¥Õー¥É¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ëÂç¿Íµ¤¤Î¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤ò¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ç¤âÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Î¥µ¥é¥À¤ò¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¡£ÀìÍÑ¤ÎÍÆ´ï¤ËÆþ¤ëÊ¬¤À¤±¤¬¾ò·ï¤Ç¤ªµÒ¤µ¤Þ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¾¦ÉÊ¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ªÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥È¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤Ï¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Î¥¹ー¥×(µ¨ÀáÌîºÚ¤Î¼«²ÈÀ½¥Ý¥¿ー¥¸¥å¥¹ー¥×)¤È¥³ー¥Òーor¹ÈÃã(HOTorCOLD)¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï30¡óOFF¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉáÃÊÃæ¡¹ºÎ¤ì¤Ê¤¤ÌîºÚ¤ä¥¹ー¥Ñー¥Õー¥É¤ò¤´¼«Âð¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¥é¥ó¥Á¤Ç¤ª¾¤¤·¤¢¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×¡§¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§ ¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î1Æü(Æü)～
²Á³Ê¡§¥µ¥é¥À¥Ü¥¦¥ëÃ±ÉÊ¡¡1,200±ß(ÀÇ¹þ)
¡¡¡¡¡¡¥µ¥é¥À¥Ü¥¦¥ë+¥»¥Ã¥È(¥¹ー¥×+¥É¥ê¥ó¥¯)¡¡1,750±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï30¡óOFF¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
Kitano Grill & Bar ¡¡¡¡https://kitano-grillbar.com/
Kitano Grill & Bar¤Ï2024Ç¯11·î8Æü¤Ë³«¶È¤·¤¿¡Ö¿À¸ÍËÌÌî¥Î¥¹¥¿¡×¤Î2F¤Ë¤¢¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
¾¼ÏÂ6Ç¯¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¿À¸Í»ÔÎ©ËÌÌî¾®³Ø¹»¤ò¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤·¤¿Å¹Æâ¤Ï¡¢íÂ¤àÏ²¼¤Î²»¡¢¶µ¼¼¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Èþ¤·¤¤¥¢ー¥Á¤Ê¤É¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤ªÌû¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Ìó60ÀÊ¤¢¤ëÅ¹Æâ¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤·¤¿¥é¥ó¥Á¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢¥Ç¥£¥Êー¤ÏÂßÀÚ¤Ç¤Î¥Ñー¥Æ¥£ー¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¸µ¾®³Ø¹»¤ÎÀ×ÃÏ¤Ç²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±Áë²ñ¤ä´ë¶È¤Î¤´±ãÀÊ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥·ー¥ó¤Ç¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ¾ðÊó¡§
½êºßÃÏ
¢©650-0004¡¡Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÃæ±û¶èÃæ»³¼êÄÌ3ÃúÌÜ17-1 ¿À¸ÍËÌÌî¥Î¥¹¥¿2F
±Ä¶È»þ´Ö¡§
¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à
11:00～16:30(L.O. 15:00¡Ë
¥Ç¥£¥Êー¥¿¥¤¥à
ÂßÀÚ¤Î¤ß±Ä¶È
ÄêµÙÆü¡§
ÌÚÍËÆü
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§
078-855-8552
¥¸ー¥é¥¤¥ª¥ó¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¸ー¥é¥¤¥ª¥ó¥°¥ëー¥×¤ÏBMW¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Í¢Æþ¼ÖµÚ¤Ó¹ñ»º¼Ö¹ç¤ï¤»¤Æ33¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀµµ¬¥Ç¥£ー¥éー»ö¶È¤ò¼ç¤È¤·¤¿´ë¶È¤Ç¤¹¡£ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È³¤³°¤Ë¤âµòÅÀ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¢¤é¤æ¤ë»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡Ö¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎËþÂ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¼«Æ°¼Ö´ØÏ¢¤Î»ö¶È¤Î¤ß¤Ë»ß¤Þ¤é¤º¡¢°ûÎÁ»ö¶È¡¦¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°»ö¶È¡¦Î¹´Û»ö¶È¤Ê¤É¡¢¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ò¹¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ç¥¸ー¥é¥¤¥ª¥ó¥°¥ëー¥×¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ö´¶Æ°¡×¤ò¤ªµÒÍÍ¤Ø¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡µÆÃÏ ½¨Éð
½êºßÃÏ¡§¢©650-0041¡¡Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¿·¹ÁÄ®11-1 GLION Awa-s Building
¥¸ー¥é¥¤¥ª¥ó¥°¥ëー¥×HP :
https://glion.co.jp/