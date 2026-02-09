³ô¼°²ñ¼ÒHAMON¡¢»³Íü¸©À¾·ËÄ®¤ËÃÏ°è¾ïÃó·¿¤Î»ÙÅ¹¤ò³«Àß
»³Íü¸©À¾·ËÄ®¡£ÃÏ°è¤Ë¾ïÃó¤·¡¢¸½¾ì¤«¤é»ö¶È¤ò¤Ä¤¯¤ëµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡£
³ô¼°²ñ¼ÒHAMON¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®³Þ¸¶Í³Â¿¡Ë¤Ï¡¢»³Íü¸©À¾·ËÄ®¤ËÃÏ°è¾ïÃó·¿¤Î»ÙÅ¹¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜµòÅÀ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢HAMON¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¼ÂºÝ¤ËÃÏ°è¤Ë¾ïÃó¤·¡¢¼«¼£ÂÎ¶ÈÌ³¤äÃÏ°è»ö¶È¼Ô¤Î»ö¶È»Ù±ç¤òÆü¾ïÅª¤ËÃ´¤¦¡Ö»ÙÅ¹¡×¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤ËÆþ¤ê¡¢¶¦¤Ë¹Í¤¨¡¢¼Â¹Ô¤È²þÁ±¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤ËÃÎ¸«¤È»ÅÁÈ¤ß¤¬»Ä¤ë¡ÖÃÏ°è¾ïÃó·¿¤Î»ö¶ÈÈ¼Áö¥â¥Ç¥ë¡×¤Î¼ÂÁõ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
HAMON¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢EC¤ä¾ðÊóÈ¯¿®¡¢»ö¶ÈÀß·×¤ò²£ÃÇ¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¡¢ÃÏ°è¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÈ¼Áö»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢³°Éô¤«¤é¤ÎÃ»´üÅª¡¦ÃÇÂ³Åª¤Ê»Ù±ç¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¤äÈ½ÃÇ¼´¤¬ÃÏ°è¤Ë»Ä¤é¤º¡¢Æ±¤¸²ÝÂê¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¹½Â¤Åª¤ÊÌäÂê°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ÇØ·Ê¡Ö»Ù±ç¤¬½ª¤ï¤ë¤È²¿¤â»Ä¤é¤Ê¤¤¡×¹½Â¤¤Ø¤Î²ÝÂê°Õ¼±
HAMON¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢EC¤ä¾ðÊóÈ¯¿®¡¢»ö¶ÈÀß·×¤ò²£ÃÇ¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤äÃÏ°è¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÈ¼Áö»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢³°Éô¤«¤é¤ÎÃ»´üÅª¤Ê»Ù±ç¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤äÈ½ÃÇ¼´¤¬»Ä¤é¤º¡¢Æ±¤¸²ÝÂê¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¹½Â¤Åª¤Ê²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤äÃÏ°è»ö¶È¼Ô¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¿ÍºàÉÔÂ¤äÀìÌçÃÎ¼±¤ÎÉÔÂ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¼«¼£ÂÎ¶ÈÌ³¤ä»ö¶È±¿±Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢³°Éô°ÑÂ÷¤ËÍê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤°ìÊý¤Ç¡¢ÃÏ°èÆâ¤ËÃÎ¸«¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÃ±°Ì¤Ç¤Î´ØÍ¿¤Ç¤Ï¡¢»ö¶È¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤¬·ÑÂ³¤»¤º¡¢À®²Ì¤¬ÅÀ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
HAMON¤Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÃÏ°è¤ËÆþ¤ê¡¢¸½¾ì¤Ç¶¦¤Ë¹Í¤¨¡¢¼Â¹Ô¤·¡¢²þÁ±¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿»Ù±çÂÎÀ©¤¬É¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¡¢º£²ó¤Î¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥ª¥Õ¥£¥¹³«Àß¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ À¾·ËÄ®¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÎÌò³ä
À¾·ËÄ®¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤Ï¡¢HAMON¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬ÃÏ°è¤Ë¾ïÃó¤·¡¢¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¤äÃÏ°è»ö¶È¼Ô¤ÈÆü¾ïÅª¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¼«¼£ÂÎ¶ÈÌ³¤ª¤è¤Ó¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ±¿ÍÑ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿EC»Ù±ç
- ÃÏ°è»ö¶È¼Ô¤ÈÏ¢·È¤·¤¿ÊÖÎéÉÊÀß·×¤ä¾ðÊóÈ¯¿®¤Î»Ù±ç
- ÃÏ°è»ñ¸»¤ä»º¶È¹½Â¤¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿»ö¶È¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÀß·×
- ÃÏ°èÆâ³°¤Î´ë¶È¤ò¤Ä¤Ê¤°¶¨¶È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î´ë²è¡¦¼Â¹Ô
- ÃæÄ¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤Î¿Íºà°éÀ®¤ª¤è¤Ó´Ø·¸¿Í¸ý¤ÎÁÏ½Ð
Ã±¤Ê¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹Äó¶¡¤ä¶ÈÌ³Âå¹Ô¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¸½¾ì¤ËÆþ¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°èÂ¦¤ËÃÎ¸«¤ä»ÅÁÈ¤ß¤¬»Ä¤ê¡¢¼«Áö¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¾ïÃó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤²ÁÃÍ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦µòÅÀ¤È¤·¤Æ¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±
À¾·ËÄ®»ÙÅ¹¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¶ÈÌ³µòÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤ÈÄ¹´üÅª¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤¿¤á¤Îµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¤äÃÏ°è»ö¶È¼Ô¤È´é¤Î¸«¤¨¤ë´Ø·¸¤òÃÛ¤¡¢¾®¤µ¤Ê²ÝÂê¤äÊÑ²½¤Ë¤âÁá¤¯µ¤¤Å¤±¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ù¾å¤Î·×²è¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¼ÂÁ©Åª¤Ê»Ù±ç¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»ÙÅ¹¤È¤¤¤¦·Á¤ÇµòÅÀ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢Ã±È¯¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï½¦¤¤¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃÏ°è¤ÎÊ¸Ì®¤äÇØ·Ê¤òÃßÀÑ¤·¡¢¼¡¤Î»Üºö¤ä»ö¶ÈÀß·×¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
À¾·ËÄ®¤Ç¤Î¾ïÃó¤Ï¡¢HAMON¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÃÏ°è¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆþ¸ý¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤Î¤¿¤á¤Î´ðÈ×¤Å¤¯¤ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸³«
HAMON¤Ç¤Ï¡¢À¾·ËÄ®¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò°ì²áÀ¤Î»öÎã¤È¤·¤Æ½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»³Íü¸©Æâ¤ÎÂ¾¼«¼£ÂÎ¤äÃÏ°è»ö¶È¼Ô¤Ø¤È¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë»º¶È¹½Â¤¤ä²ÝÂê¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¾ïÃó·¿¤ÇÈ¼Áö¤¹¤ë»Ù±ç¥â¥Ç¥ë¤ò½ÀÆð¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¸©ÆâÁ´ÂÎ¤ÇÃÎ¸«¤ä¿Íºà¤¬½Û´Ä¤¹¤ë¾õÂÖ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¼«¼£ÂÎ¶ÈÌ³»Ù±ç¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃÏ°è»ö¶È¼Ô¤Î»ö¶È¤Å¤¯¤ê¤ä¾ðÊóÈ¯¿®¡¢³°Éô´ë¶È¤È¤Î¶¨¶È¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÌÌ¤ÇÃÏ°è¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¹½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
À¾·ËÄ®¤Ç¤Î¼ÂÁ©¤òÂ¤¬¤«¤ê¤Ë¡¢»³Íü¸©Á´ÂÎ¤ÇÃÏ°è¤Ë¾ïÃó¤¹¤ë»Ù±ç¤Î·Á¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È
ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾®³Þ¸¶Í³Â¿
³ô¼°²ñ¼ÒHAMON ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾®³Þ¸¶ Í³Â¿
À¾·ËÄ®¤Ë»ÙÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¡¢²ÈÂ²¤òÄÌ¤¸¤Æ»³Íü¤È¤¤¤¦ÅÚÃÏ¤Ë±ï¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢°ÊÁ°¤«¤é¤³¤ÎÃÏ°è¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¿Æ¤·¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢À¾·ËÄ®¤ËµòÅÀ¤ò¹½¤¨¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¸½¾ì¤Ë´Ø¤ï¤ê¤Ê¤¬¤éÃÏ°è¤Î³§¤µ¤ó¤È»ö¶È¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤³¤È¤Ï¡¢HAMON¤È¤·¤Æ¤âÂç¤¤Ê°ìÊâ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°¤«¤é»Ù±ç¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¡¢Æ±¤¸ÌÜÀþ¤Ç¹Í¤¨Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤³¤½¡¢¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë²ÝÂê¤ä²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¾·ËÄ®¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢º£¸å¤Ï»³Íü¸©Æâ¤Ø¤È»ëÌî¤ò¹¤²¤Ê¤¬¤é¡¢»ö¶È¤È¿Í¤¬Æ±»þ¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¤¯´Ø·¸¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÄ©Àï¤¬¡¢¼«¼£ÂÎ¤È´ë¶È¤Î¿·¤·¤¤´Ø¤ï¤êÊý¤Î°ì¤Ä¤Î·Á¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒHAMON
▪️ ³ô¼°²ñ¼ÒHAMON¤È¤Ï¡Êhttps://hamoninc.com/)
³ô¼°²ñ¼ÒHAMON¤Ï¡¢´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢»ö¶È¤äÃÏ°è¤Î²ÁÃÍ¤òÀ°Íý¤·¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤È¼Â¹Ô¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
EC¤ä¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡¢SNS¡¦¾ðÊóÈ¯¿®¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî¡¢»ö¶ÈÀß·×¤È¤¤¤Ã¤¿ÎÎ°è¤ò²£ÃÇ¤·¡¢ÀïÎ¬Î©°Æ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¸½¾ì¤ËÆþ¤ê¡¢¼ÂÁõ¤È²þÁ±¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤ÆÈ¼Áö¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã»´üÅª¤ÊÀ®²Ì¤À¤±¤òÄÉ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¤¬°é¤Á¡¢´Ø·¸¤¬Â³¤¡¢¼¡¤ÎÄ©Àï¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»ö¶È¤Å¤¯¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¾·ËÄ®¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢»³Íü¸©Æâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢»ö¶È¤Å¤¯¤ê¤ä¾ðÊóÈ¯¿®¡¢SNS³èÍÑ¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¼«¼£ÂÎ¡¦ÃÏ°è»ö¶È¼Ô¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ä¡¢³ô¼°²ñ¼ÒHAMON¤Î»ö¶ÈÆâÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´ÁêÃÌ¤Ï¡¢°Ê²¼¤è¤ê¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://hamoninc.com/contact