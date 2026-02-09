¥í¥Ü¥Ã¥È¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¹ñºÝÉ¸½à²½¤òOcta Robotics¤¬¼çÆ³
¤³¤ÎÅÙ¡¢ISO/TC 299¡Ê¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡Ë¤Ë¡¢WG 15¡Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¡Ë¤¬¿·¤¿¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¥³¥ó¥Óー¥Ê¡Ê°Ñ°÷Ä¹¡Ë¤Ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒOcta Robotics¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÆéÖº ¸üÂÀ¡Ë ÆéÖº¤¬½¢Ç¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯1·î19Æü¤Ë¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ÇÂè1²ó²ñµÄ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñºÝÉ¸½à²½¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤Î¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯
¡¡º£²ó¤Î¹ñºÝÉ¸½à²½¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤Ê¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤òµ¬Äê¤¹¤ëµ¬³ÊISO 26159-1¤È¡¢¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤È¼«Æ°¥É¥¢¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë³Æ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Îµ¬³Ê´Ö¤Î¸ß´¹À¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Îµ¬³ÊISO 26159-2¤ÎºöÄê¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ñºÝÉ¸½à²½¤Î¼ç¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È
£±. ISO/TC 299¡Ê¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡Ë/WG 15¡Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¡Ë¤ÎÀßÃÖ
- ÆüËÜ¤È¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤¬¡¢³Æ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ÎÉ¸½à²½¤È¼ÂÍÑ²½¤Î¼ÂÀÓ¤Ë´ð¤Å¤¡¢ISO/TC 299¤ËÀßÃÖ¤ò¶¦Æ±Äó°Æ¤·¡¢²Ä·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
- WG¥³¥ó¥Óー¥Ê¤Ë¤Ï¡¢ÆéÖº¸üÂÀ¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒOcta Robotics¡¢ÆüËÜ¡Ë¤¬½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- 2026Ç¯1·î19Æü¤Ë¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ÇÂè1²ó²ñµÄ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
£². ISO 26159 ¥·¥êー¥º¤ÎºöÄê³«»Ï
- ISO 26159-1¡Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é ― ¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¡Ë
- - ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥êー¥Àー¡§ÆéÖº¸üÂÀ
- ISO 26159-2¡Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é ― ¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤È¼«Æ°¥É¥¢¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤Ø¤ÎÍ×µá»ö¹à¡Ë
- - ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥êー¥Àー¡§Lim Chui Ping »á¡ÊChangi General Hospital¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡Ë
¹ñºÝÉ¸½à²½¤ÎÇØ·Ê
¾¯»Ò¹âÎð²½¤Ë¤è¤ëÏ«Æ¯¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤ÏÆüËÜ¤ÎÂç¤¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢Ç¯¡¹¤½¤Î¿¼¹ï¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î²ò·èºö¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥µー¥Ó¥¹¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÍø³èÍÑ¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÉáµÚ¤ò¤è¤ê²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ¡¢2020Ç¯¤Ë¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー´Ä¶¤Î¼Â¸½¡×¤¬Äó¾§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¡¢¼«Æ°¥É¥¢¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¼þÊÕ´Ä¶¤ò¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¡×¤Ë¤·¡¢Ê£¿ô¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¶¦Í¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤Î²þÁ±¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢2020Ç¯ÅÙ¤«¤é2024Ç¯ÅÙ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Î¡Ö³×¿·Åª¥í¥Ü¥Ã¥È¸¦µæ³«È¯´ðÈ×¹½ÃÛ»ö¶È¡×¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ÊÅö¼Ò¤Ï2021Ç¯ÅÙ¤è¤ê»²²Ã¡Ë¡£¤½¤ÎÀ®²Ì¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢2022Ç¯¤Ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥í¥Ü¥Ã¥È¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー»ÜÀß¿ä¿Êµ¡¹½¡Ê°Ê²¼RFA¡Ë¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¡¢¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥àµ¬³Ê¡ÊRFAµ¬³Ê¡Ë¤¬Ê£¿ôÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤ÏRFAµ¬³Ê¤ÎºöÄê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ±µ¬³Ê¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¼ÂÁõ¤·¡¢¼«¼Ò¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¥¤¥ó¥Õ¥é¥µー¥Ó¥¹¡ÖLCI¡×¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥µー¥Ó¥¹¥í¥Ü¥Ã¥È»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥Ü¥Ã¥È¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー»ÜÀß¿ä¿Êµ¡¹½¡ÊRFA¡Ë¤¬È¯¹Ô¤·¤¿¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥àµ¬³Ê¤Î³µÍ×
¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¡¢¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¡¢¼«Æ°¥É¥¢¤Î´Ö¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤òµ¬Äê¤¹¤ëµ¬³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬µ¬³Ê¤òÈ¯¹Ô¤·¡¢¼ÂÍÑ²½¤ò¿Ê¤á¤ë¤Î¤ÈÆ±»þ´ü¤Ë¡¢½ô³°¹ñ¡¦ÃÏ°è¡Ê¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢´Ú¹ñ¡¢ÂæÏÑ¡Ë¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Îµ¬³Ê¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³Æ¹ñ¤¬ÆÈ¼«¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤¿¾ì¹ç¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ¤Î¸ß´¹À¤¬¼º¤ï¤ì¡¢¹ñºÝ¼è°ú¤Ë¤ª¤±¤ë¸úÎ¨À¤È·ÐºÑÀ¤¬°²½¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÀ½ÉÊ¤òÍ¢Æþ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥í¥Ü¥Ã¥ÈÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ò½ô³°¹ñ¤ËÍ¢½Ð¤¹¤ë¾ì¹ç¤ËÌäÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¹ñºÝÉ¸½à²½¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥È¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¹ñºÝÉ¸½à²½¤ÎÉ¬Í×À¤òÂ¾¼Ò¡¦Â¾¹ñ¤ËÀè¤ó¤¸¤ÆÇ§¼±¤·¡¢ISO/TC 299¤Ø¤ÎÄó°Æ¤ò2024Ç¯¤è¤ê¿Ê¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¹ñ¡¦ÁÈ¿¥¤È¤ÎÄ´À°¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆüËÜ¤È¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¼çÆ³¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò°·¤¦¿·WG¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤ÎÅ¸³«
º£²ó¤Î¹ñºÝÉ¸½à²½¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬³Ê¤ò¶³¦¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÐÊý¤ÎÍ×µá»ö¹à¤¬ÌÀ³Î²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÀÕÇ¤Ê¬³¦¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¿åÊ¿Ê¬¶È²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¼ÂÍÑ²½¤ÈÉáµÚ¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÏLCI¤ò¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÆüËÜÈ¯¤Î¥µー¥Ó¥¹¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¹ñºÝ»Ô¾ì¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ º£²ó¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Î¡Ö¹ñºÝ¥ëー¥ë·ÁÀ®¡¦»Ô¾ìÁÏÂ¤·¿É¸½à²½¿ä¿Ê»ö¶È¡×¤Î¥Æー¥Þ¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー´Ä¶¤Î¼Â¸½¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¥í¥Ü¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñºÝÉ¸½à²½¡×¡ÊÅý³çµ¡´Ø¡§³ô¼°²ñ¼ÒOcta Robotics¡Ë¤Ë¤è¤êÆÀ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨ ·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Î¡Ö³×¿·Åª¥í¥Ü¥Ã¥È¸¦µæ³«È¯´ðÈ×¹½ÃÛ»ö¶È¡×¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢HP¡Êhttps://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/robot/250430_r6_robotfriendly.html¡Ë¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
RFAµ¬³Ê¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥í¥Ü¥Ã¥È¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー»ÜÀß¿ä¿Êµ¡¹½¤ÎHP¡Êhttps://robot-friendly.org/publication/¡Ë¤«¤é¡¢Æþ¼ê²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒOcta Robotics¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Octa Robotics¤Ï¡¢¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë¡¢ÁÈ¿¥¤ò¤Þ¤¿¤¤¤À¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¿ä¿Ê¤È¡¢»Ô¾ì¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò²¼»Ù¤¨¤·¡¢¥µー¥Ó¥¹¥í¥Ü¥Ã¥È»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦ÀßÈ÷Ï¢·È¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¥µー¥Ó¥¹¡ÖLCI¡×¤ÎÄó¶¡¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¤Î°ÂÁ´±¿ÍÑ¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¥ëー¥ëºî¤ê¤Ç¤¢¤ëÉ¸½à²½¤È¡¢¥¹¥Ôー¥É´¶¤ò»ý¤Ã¤¿³«È¯¡¦¼ÂÁõ¡¦Æ³Æþ¤Þ¤Ç¤Î´ë¶È¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ò¶¯¤ß¤È¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎËÜ¼ÁÅª¤Ê¥Ëー¥º¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¸¦µæ³«È¯¡¢¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡Ê¾¦¹æ¡Ë³ô¼°²ñ¼ÒOcta Robotics ¡Ê±ÑÊ¸: Octa Robotics, Inc.¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò ÆéÖº ¸üÂÀ
ÀßÎ©Æü¡¡2021Ç¯5·î6Æü
»ñËÜ¶â¡¡2,960,785±ß
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡https://www.octa8.jp
½êºßÃÏ
¡¡ËÜ¼Ò¡§ ¢©113-0023 ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¸þµÖ2ÃúÌÜ3ÈÖ10¹æ
¡¡¤Ä¤¯¤Ð¥ª¥Õ¥£¥¹¡§¢©305-0031°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¸ãºÊ2-5-1¡Ê¤Ä¤¯¤Ð¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥Ñー¥¯¡ËÆâ
¡¡¤Ä¤¯¤Ð¼Â¾Ú¥Õ¥£ー¥ë¥É¡§¢©305-0841°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¸æ¹¬¤¬µÖ34¡Ê¥×¥í¥í¥¸¥¹¥Ñー¥¯¤Ä¤¯¤Ð3¡Öinno-base TSUKUBA¡×¡ËÆâ
¢¡ É½¾´Îò Åù
ÅìµþÂç³Ø FoundX Founders Program ºÎÂò¡Ê2021¡Ë
ÅìµþÂç³Ø IPC Âè6²ó1st Round ºÎÂò¡Ê2021¡Ë
ÎáÏÂ£³Ç¯ÅÙ»º¶ÈÉ¸½à²½»ö¶ÈÉ½¾´¡Ê·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿ÃÉ½¾´¡Ë¼õ¾Þ¡Ê2021¡Ë
ÆüËÜµ¡³£³Ø²ñ Âè19²óÉ¸½à»ö¶ÈÉ½¾´¡Ê¹ñºÝ¸ùÀÓ¾Þ¡Ë¡¡¼õ¾Þ¡Ê2023¡Ë
ÆüËÜ¥í¥Ü¥Ã¥È³Ø²ñ Âè28²ó ¼ÂÍÑ²½µ»½Ñ¾Þ¡Êµ»½Ñ¾Þ¡Ë¡¡¼õ¾Þ¡Ê2023¡Ë
Âè£´²ó¤¤¤Ð¤é¤¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¢¥ïー¥É¡ÊÍ¥½¨¾Þ¡Ë¼õ¾Þ¡Ê2023¡Ë
Âè£´²óTCI¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¢¥ïー¥É¡ÊÂç¾Þ¡Ë¼õ¾Þ¡Ê2024¡Ë
