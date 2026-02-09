¡Úcolorgram¡Ê¥«¥éー¥°¥é¥à¡Ë¡Û¤â¤Ã¤Á¤å¤êÃÄ»Ò¥ê¥Ã¥×¡Ö¥¿¥ó¥Õ¥ë¥°¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥È¥Ç¥£ー¥×¥°¥ìー¥º¡×¤¬2·î23Æü¤è¤ê¿·ÅÐ¾ì
´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ëK¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥ª¥êー¥Ö¥ä¥ó¥°¡×È¯¤Î¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¡Öcolorgram¡Ê¥«¥éー¥°¥é¥à¡Ë¡×¤Ï¡¢2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢¥·¥å¥¬ー¥·¥í¥Ã¥×¤ò´Å¤¯¼ÑµÍ¤á¤¿¤è¤¦¤ÊÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥«¥éーÅ¸³«¤È¤ß¤¿¤é¤·ÃÄ»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¼Á´¶¤Î¡Ö¥¿¥ó¥Õ¥ë¥°¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥È¥Ç¥£ー¥×¥°¥ìー¥º¡×¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±Æü¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¿¥ó¥Õ¥ë¥°¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥È¥ß¥ë¥¯¡×¤«¤é2¿§¤ÎÆüËÜ¸ÂÄê¥«¥éー¤¬ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ë¤Ç¤ß¤¿¤é¤·ÃÄ»Ò¡ª¤â¤Á¤à¤Á¼Á´¶¤Î¡Ö¥¿¥ó¥Õ¥ë¥°¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥È¥Ç¥£ー¥×¥°¥ìー¥º¡×
POINT1 ¤â¤Ã¤Á¤êÌ©Ãå¤¹¤ë¡¢¹âÌ©ÅÙ¥·¥í¥Ã¥×¥°¥ìー¥º
¤Ò¤ÈÅÉ¤ê¤Ç¥°¥í¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¤×¤ë¤ó¤È¤·¤¿¥Ä¥ä´¶¤ò¥ª¥ó¤Ç¤¤ë¡¢¹âÌ©ÅÙ¥·¥í¥Ã¥×¥°¥ìー¥º¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¡£¿°¤Î¾å¤Ë¥Ô¥¿¥Ã¤ÈÌ©Ãå¤·¡¢¥Ä¥ä¤ò¤Þ¤È¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ü¥ê¥åー¥à´¶*¤Î¤¢¤ë¤×¤Ã¤¯¤ê¿°¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥Ä¥ä¤Ï¥°¥í¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿§»ý¤Á¤Ï¥Æ¥£¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡È¤¤¤¤¤È¤³¤É¤ê¡É¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
*¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤Ë¤è¤ë
POINT2 ´Å¤¯¼ÑµÍ¤á¤Æ»Å¾å¤²¤¿¡¢¥Ä¥ä¤¢¤Þ²Ì½Á¥«¥éー
¥·¥å¥¬ー¥·¥í¥Ã¥×¤Ç¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¥¿¥ó¥Õ¥ë¤ò¡¢¤µ¤é¤Ë´Å¤¯¼ÑµÍ¤á¤¿¤è¤¦¤Ê²Ì½Á¥«¥éー¡£
¤¸¤å¤ï¤Ã¤È¤Ë¤¸¤àÌª¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ä¥ä´¶¤È¡¢¤â¤Á¤Ã¤È¤·¤¿´Å¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¿°¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£
È¾¥Èー¥óÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥«¥éーÀß·×¤Ç¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¿§¤Å¤¤Ê¤¬¤éÈ©¤Ê¤¸¤ß¤ÎÎÉ¤µ¤âÎ¾Î©¡£
01 ¥É¥ó¥°¥ê¥Ùー¥¸¥å
¶¯¤¤Æüº¹¤·¤Ç¤³¤ó¤¬¤ê¾Æ¤±¤¿
¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿
¤È¤Ó¤¤ê´Å¤¤¤É¤ó¤°¤ê¥Ùー¥¸¥å
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄêÈÎÇä
02 ¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Þ¥í¥ó
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¤Ë
¥Þ¥í¥ó¤Î¿§Ì£¤ò¥×¥é¥¹¡ª
Â¿¹¬´¶°î¤ì¤ë¥Ìー¥Ç¥£ー¥Ô¥ó¥¯¥Ùー¥¸¥å
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄêÈÎÇä
03 ¥Õ¥£¥°¥³¥ó¥Ýー¥È
´°½Ï¤¤¤Á¤¸¤¯¤ò´Å¤¯¼ÑµÍ¤á¤¿
¥Ç¥£ー¥×¥Õ¥£¥°¥³¥ó¥Ýー¥È¥¸¥ã¥à
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄêÈÎÇä
04 ¥È¥Õ¥£ー¥¢¥Ã¥×¥ë
¤È¤í¤ê¤È´Å¤¤¥¥ã¥é¥á¥ë¤Ç
¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿ÀÖ¤ê¤ó¤´¡ª
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄêÈÎÇä
05 ¥Àー¥¯¥Á¥§¥êー
´°½Ï¥Á¥§¥êー¤Ë¹õÅü¥·¥í¥Ã¥×¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª
¿¼¤ß¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤âÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Àー¥¯¥Á¥§¥êー
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄêÈÎÇä
06 ¥³¥³¥¢¥Ê¥Ã¥×
¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î´Å¤µ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÃí¤®¹þ¤ó¤À
Ë°¤¤Ê¤¤¥³¥³¥¢¥Ö¥é¥¦¥ó
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄêÈÎÇä
07 ¤Û¤¦¤¸¤â¤â¡ÊÆüËÜ¸ÂÄê¥«¥éー¡Ë
´Å¤¤¥Ôー¥Á¤Ë¤Û¤¦¤¸Ãã¤ò°ìÅ©¥×¥é¥¹¡£
¥Ôー¥Á¤Û¤¦¤¸Ãã¥«¥éー
08 ¥ß¥ë¥ー¥¿¥í¡ÊÆüËÜ¸ÂÄê¥«¥éー¡Ë
¡úBEST!!
¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¥¿¥í¥«¥éー¤Ë
¥ß¥ë¥¯¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê²Ã¤¨¤¿¥¿¥í¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£ー¥«¥éー
¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¡È¥Ìー¥Ç¥£ー¥Ö¥éー¥Æ¥£¥ó¥È 21¹æ¡É¤ÎÃÄ»Ò¥ê¥Ã¥×¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª
09 ¥Ù¥êー¥µ¥¯¥é¡ÊÆüËÜ¸ÂÄê¥«¥éー¡Ë
´°½Ï¥Ù¥êー¤Ë¿§Ç»¤¯ºé¤¤¤¿ºù¤ò½Å¤Í¤¿
¥Ù¥êー¥Ô¥ó¥¯
POINT3 ¤È¤í¤ß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡¢¤ß¤¿¤é¤·¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸
¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ±Ç¤·¤¿¡¢¾È¤ê´¶¤È¥Ä¥ä´¶¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Çµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë¡¢Í·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÀ½ÉÊ³µÍ×¡ä
- À½ÉÊÌ¾
¥«¥éー¥°¥é¥à ¥¿¥ó¥Õ¥ë¥°¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥È¥Ç¥£ー¥×¥°¥ìー¥º
- ¿§Å¸³«¡§Á´9¿§¡Ê¤¦¤ÁÆüËÜ¸ÂÄê3¿§¡Ë
- ÍÆÎÌ¡§3.5g
- ²Á³Ê¡§1,210±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
- È¯ÇäÆü
2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½ç¼¡È¯Çä
2026Ç¯3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÈ¯Çä
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä
¥Þ¥Ã¥È¥ê¥Ã¥×¤ÎÂç¿Íµ¤¥«¥éー¤¬¡Ö¥¿¥ó¥Õ¥ë¥°¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥È¥ß¥ë¥¯¡×¤Ë¡£¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¿¥í¥íー¥º
¿Íµ¤¤Î¡Ö¥¿¥ó¥Õ¥ë¥°¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥È¥ß¥ë¥¯¡×¤«¤é¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ÂÄê¤Î2¿§¤¬ÅÐ¾ì¡£
È¾Æ©ÌÀ¤Î¥ß¥ë¥ーÈ¯¿§¤Ç¡¢½á¤¤¤ÈÆ©ÌÀ´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¥°¥í¥¦¥Æ¥£¥ó¥È¡£¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥Ä¥ä¤¬¿°¤òºÝÎ©¤¿¤»¡¢½À¤é¤«¤ÊºÌ¤ê¤Ç¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÊÝ¼¾´¶¤¬Â³¤¡¢´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¤¿°¤Ë¤â¿´ÃÏ¤è¤¯¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£
º£²óÈ¯Çä¤Î£²¿§¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë¥íー¥º´¶¤ò²Ã¤¨¤¿¥«¥éー¡£ÆëÀ÷¤ß¤¬¤è¤¯¤É¤ó¤Ê¥á¥¤¥¯¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¡¢Ç¯Îð¤ä¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥«¥éー¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¥«¥éーÅ¸³«¤Ç¤¹¡£
17 ¥íー¥¸ー¥ß¥ë¥¯¡ÊÆüËÜ¸ÂÄê¥«¥éー¡Ë
¹á¤Ð¤·¤¤¥Ð¥Ë¥é¤Ë´Å¤¯¼ÑµÍ¤á¤¿
¥íー¥º¥Ùー¥¸¥å¤ò¥×¥é¥¹¡£
¥Ð¥Ë¥é¥íー¥º¥«¥éー
18 ¥¿¥í¥âー¥Ö¡ÊÆüËÜ¸ÂÄê¥«¥éー¡Ë
¡úBEST!!
Ç»¸ü¤Ê¥¿¥í¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£ー¤Ë
¥íー¥º¤ò°ìÅ©¡£
¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¥¿¥í¥íー¥º¥«¥éー
¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¡È¥Ìー¥Ç¥£ー¥Ö¥éー¥Æ¥£¥ó¥È 21¹æ¡É¤¬¥ß¥ë¥ー¥«¥éー¤Ë¡£
¡ãÀ½ÉÊ³µÍ×¡ä
- À½ÉÊÌ¾
¥«¥éー¥°¥é¥à ¥¿¥ó¥Õ¥ë¥°¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥È¥ß¥ë¥¯
- ¿§Å¸³«¡§Á´18¿§¡Ê¤¦¤Á¿·¿§2¿§¡Ë
- ÍÆÎÌ¡§3g
- ²Á³Ê¡§1,155±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
- È¯ÇäÆü
2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½ç¼¡È¯Çä
2026Ç¯3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÈ¯Çä
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä
¥ß¥Ë¥ê¥Ã¥×ÉÕ¤¤Î¤ªÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥È¤âÆ±»þÈ¯Çä
¤µ¤é¤Ë¡¢¿Íµ¤¤Î¡Ö¥¿¥ó¥Õ¥ë¥°¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥È¥ß¥ë¥¯¡×¤È¡¢¿·ºî¡Ö¥¿¥ó¥Õ¥ë¥°¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥È¥Ç¥£ー¥×¥°¥ìー¥º¡×¤Î¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ªÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥È¤âÆ±»þÈ¯Çä¡£
¿Íµ¤¥«¥éー¤Î21¹æ¤òÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¡Ö¥¿¥ó¥Õ¥ë¥°¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥È¥ß¥ë¥¯ 18 ¥¿¥í¥âー¥Ö¡×¤È¡Ö¥¿¥ó¥Õ¥ë¥°¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥È¥Ç¥£ー¥×¥°¥ìー¥º 08 ¥ß¥ë¥ー¥¿¥í¡×¤Î¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤â¥»¥Ã¥È¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ýー¥Á¤Ë¤¹¤Ã¤Ý¤êÆþ¤ë¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£
¡ã¥»¥Ã¥È³µÍ×¡ä
¡¦¥¿¥ó¥Õ¥ë¥°¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥È¥ß¥ë¥¯
03 ¥á¥êー¥Ôー¥Á
°î¤ì¤ëÆ©ÌÀ´¶¤Ç¹¬¤»ËþºÜ¥Ôー¥Á¡ª
¤Õ¤ó¤ï¤ê¥ß¥ë¥ー¤Ê¥¦¥©ー¥à¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ôー¥Á¥«¥éー
¡¦¥¿¥ó¥Õ¥ë¥°¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥È¥Ç¥£ー¥×¥°¥ìー¥º
07 ¤Û¤¦¤¸¤â¤â ¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¡ÊÆüËÜ¸ÂÄê¥«¥éー¡Ë
´Å¤¤¥Ôー¥Á¤Ë¤Û¤¦¤¸Ãã¤ò°ìÅ©¥×¥é¥¹¡£
¥Ôー¥Á¤Û¤¦¤¸Ãã¥«¥éー
¡¦¥¿¥ó¥Õ¥ë¥°¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥È¥ß¥ë¥¯
06 ¥¦ー¥í¥ó¥é¥¤¥Á
¥ê¥Ã¥Á¥«¥éー¤Ë¥¦ー¥í¥ó¥Æ¥£ー¤ò°ìÅ©¥×¥é¥¹¡ª
Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¥ê¥Ã¥Á
¡¦¥¿¥ó¥Õ¥ë¥°¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥È¥Ç¥£ー¥×¥°¥ìー¥º
09 ¥Ù¥êー¥µ¥¯¥é ¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¡ÊÆüËÜ¸ÂÄê¥«¥éー¡Ë
´°½Ï¥Ù¥êー¤Ë¿§Ç»¤¯ºé¤¤¤¿ºù¤ò½Å¤Í¤¿
¥Ù¥êー¥Ô¥ó¥¯
¡¦¥¿¥ó¥Õ¥ë¥°¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥È¥ß¥ë¥¯
18 ¥¿¥í¥âー¥Ö¡ÊÆüËÜ¸ÂÄê¥«¥éー¡Ë
¡úBEST!!
Ç»¸ü¤Ê¥¿¥í¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£ー¤Ë
¥íー¥º¤ò°ìÅ©¡£
¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¥¿¥í¥íー¥º¥«¥éー
¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¡È¥Ìー¥Ç¥£ー¥Ö¥éー¥Æ¥£¥ó¥È 21¹æ¡É¤¬¥ß¥ë¥ー¥«¥éー¤Ë¡£
¡¦¥¿¥ó¥Õ¥ë¥°¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥È¥Ç¥£ー¥×¥°¥ìー¥º
08 ¥ß¥ë¥ー¥¿¥í ¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¡ÊÆüËÜ¸ÂÄê¥«¥éー¡Ë
¡úBEST!!
¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¥¿¥í¥«¥éー¤Ë
¥ß¥ë¥¯¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê²Ã¤¨¤¿¥¿¥í¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£ー¥«¥éー
¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¡È¥Ìー¥Ç¥£ー¥Ö¥éー¥Æ¥£¥ó¥È 21¹æ¡É¤ÎÃÄ»Ò¥ê¥Ã¥×¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡ãÀ½ÉÊ³µÍ×¡ä
- À½ÉÊÌ¾
¥«¥éー¥°¥é¥à ¥¿¥ó¥Õ¥ë¥°¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥È¥ß¥ë¥¯ ¥ß¥Ë¥»¥Ã¥È
- ÍÆÎÌ¡§3g(¥¿¥ó¥Õ¥ë¥°¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥È¥ß¥ë¥¯) + 1.6g(¥¿¥ó¥Õ¥ë¥°¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥È¥Ç¥£ー¥×¥°¥ìー¥º ¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º)
- ²Á³Ê1,375±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
- È¯ÇäÆü
2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½ç¼¡È¯Çä
2026Ç¯3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÈ¯Çä
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä
⚫︎¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
colorgram¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ëK¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖOLIVE YOUNG¡Ê¥ª¥êー¥Ö¥ä¥ó¥°¡Ë¡×È¯¤Î¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
2018Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÃÂÀ¸¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥È¥ì¥ó¥É¡¦¼ÂÍÑÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¾´¶Åª¤Ë»È¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥×¥í¥À¥¯¥ÈÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢À¤Âå¤òÌä¤ï¤ºÉý¹¤¤»Ù»ý¤ò³ÍÆÀ¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤âÁ¯¤ä¤«¤Ê¥«¥éー¤È¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢Æü¾ï¤Î¥á¥¤¥¯¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤ºÌ¤ê¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
⚫︎¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/colorgram_jp/
¸ø¼°X¡§https://x.com/colorgram_jp
Qoo10¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://www.qoo10.jp/shop/colorgram
Amazon¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://amzn.to/4mHCYMg