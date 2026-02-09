¡ÖÌ¤Íè²°½ñÅ¹¡×¤ÈÅÅ»Ò½ñÀÒ¥¹¥È¥¢¡Öhonto¡×¤¬¶¨¶È
ÂçÆüËÜ°õºþ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊDNP¡Ë¤¬³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥¥¡¦¥Ç¥£¥Õ¥¡¥¯¥ÈÅù¤È¶¦Æ±¤Ç±¿±Ä¤¹¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·¿Áí¹ç½ñÅ¹¡Öhonto¡Êhttps://honto.jp/¡Ë¡×¤Ï¥¤¥ª¥ó¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Á´¹ñ¤ÎÂç·¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ë¡ÖÌ¤Íè²°½ñÅ¹¡×¤È¤Î¶¨¶È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò Ì¤Íè²°½ñÅ¹¤ÏÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÎ®ÄÌ¥°¥ëー¥×¡Ö¥¤¥ª¥ó¡×¤Î½ñÀÒÀìÌçÅ¹¡£½ñÀÒÀìÌçÅ¹¤È¤·¤Æ½¼¼Â¤·¤¿¡ÈÉÊÂ·¤¨¡É¤È¶Ã¤¤äÈ¯¸«¤Î¤¢¤ë¡ÈÄó°Æ¡É¤òÄÉµá¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¤äËÜ²°¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡¢¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÇä¾ìºî¤ê¤äÊ¸¶ñ¡¢¥³¥ïー¥¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹¡ÖMIRAIYA Bookmark Lounge¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
honto¤Ï¡¢ÅÅ»Ò¡¦ÄÌÈÎ¡¦Å¹ÊÞ¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤·¤¿¹ØÇã¹ÔÆ°¤ò¤â¤È¤Ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ëÍèÅ¹¡¦ÈÎÇäÂ¥¿Ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢Ì¤Íè²°½ñÅ¹¤È¤Î¥ê¥¢¥ë¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÆÉ½ñ¶¦ÁÏ¥â¥Ç¥ë¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³«»Ï¤·¡¢ÆÈ¼«ÆÃÅµ¤äÅ¹ÊÞ¡õ¥Í¥Ã¥ÈÏ¢Æ°¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅù¤Ë¤è¤ë¥ê¥¢¥ë¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼è¤êÁÈ¤ßÆâÍÆ
¶¨¶ÈÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯2·î¤«¤é¡Öhonto¿·µ¬Æþ²ñÂ¥¿Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£Å¹Æ¬¤Ç¤Î¹ØÆþ¥ì¥·ー¥È¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÆÃÊÌ¥¯ー¥Ý¥ó¤òÇÛÉÛ¤¹¤ëÂ¾¡¢¥¢¥×¥ê¤ä¥áー¥ëÅù¤Ç¤Î¹ðÃÎ¤â¹Ô¤¤¡¢Æ±¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤´Æþ²ñÄº¤¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¤ËÌ¤Íè²°½ñÅ¹Å¹Æ¬¤Ê¤É¤Ç»È¤¨¤ëmibon¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃêÁª¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÁê¸ßÁ÷µÒ¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
º£¸å¡¢honto¤¬¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëÅÅ»Ò¡¦ÄÌÈÎ¡¦Å¹ÊÞÏ¢Æ°¤Ç¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÌ¤Íè²°½ñÅ¹¤Ç¤âÅ¸³«¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÂèÆóÃÆ¡¢Âè»°ÃÆ¤È¶¨¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿¼²½¤µ¤»¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÌ¤Íè²°½ñÅ¹¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¡¦²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒÌ¤Íè²°½ñÅ¹¡¡https://www.miraiyashoten.co.jp
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ê¿Àî¡¡²íÎ´
¡¦½êºßÃÏ¡§¢©261-8515 ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶èÃæÀ¥1-5-1 ¥¤¥ª¥ó¥¿¥ïー9F
¢£¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·¿Áí¹ç½ñÅ¹¡Öhonto¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Öhonto¡×¤Ï¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¥¹¥È¥¢¤È¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¡Êe-hon¡¢´ÝÁ±¥¸¥å¥ó¥¯Æ²½ñÅ¹¥Í¥Ã¥È¥¹¥È¥¢¡Ë¤È¡¢´ÝÁ±¡¢¥¸¥å¥ó¥¯Æ²½ñÅ¹¡¢Ê¸¶µÆ²¤Ê¤É¤Î¥ê¥¢¥ë½ñÅ¹¤òÏ¢·È¤µ¤»¤¿Áí¹ç½ñÅ¹¤È¤·¤Æ2012Ç¯5·î¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¤È¥ê¥¢¥ë½ñÅ¹¶¦ÄÌ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ëhonto¥Ý¥¤¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢·¼ÎÓÆ²½ñÅ¹¡¢¸ÍÅÄ½ñÅ¹(9Å¹ÊÞ)¡¢È¡´Û±É¹¥Æ² ´Ý°æº£°æÅ¹¤Ê¤ÉÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¥ê¥¢¥ë½ñÅ¹¤ò²Ã¤¨¡¢¸½ºßÌó180Å¹ÊÞ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯4·î¸½ºß¡¢²ñ°÷¿ô900Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÆÉ¤ß¤¿¤¤ËÜ¤ò¡¢ÆÉ¤ß¤¿¤¤»þ¤Ë¡¢ÆÉ¤ß¤¿¤¤·Á¤Ç¡×Äó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ÇËÜ¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·¿Áí¹ç½ñÅ¹¡Öhonto¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://honto.jp/
¡¦X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://twitter.com/honto_jp
¡ãÂçÆüËÜ°õºþ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¡¦²ñ¼ÒÌ¾¡§ÂçÆüËÜ°õºþ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊDai Nippon Printing Co., Ltd.¡Ëhttps://www.dnp.co.jp/
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÌÅç µÁÀÆ
¡¦½êºßÃÏ¡§¢©162-8001 ÅìµþÅÔ¿·½É¶è»ÔÃ«²Ã²ìÄ®°ìÃúÌÜ1ÈÖ1¹æ
¡ã³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥¥¡¦¥Ç¥£¥Õ¥¡¥¯¥È¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¡¦²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥¥¡¦¥Ç¥£¥Õ¥¡¥¯¥È¡Ê2Dfacto, Inc.¡Ëhttps://www.2dfacto.co.jp/
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÎëÌÚ °ì¸÷
¡¦³ô¼ç¡§ÂçÆüËÜ°õºþ³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦½êºßÃÏ¡§¢©162-8001 ÅìµþÅÔ¿·½É¶è»ÔÃ«²Ã²ìÄ®°ìÃúÌÜ1ÈÖ1¹æ