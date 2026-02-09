¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡ÖÇ¯¼ý¡¦ÂÔ¶ø¤Ø¤ÎÉÔËþ¡×¡¢£²£°Âå¸åÈ¾～£³£°ÂåÅ¾¿¦´õË¾¼Ô¤ÎÈ¾¿ô¡£¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï£³¿Í¤Ë£²¿Í¤¬¡ÖµëÍ¿¡¦Ç¯¼ý¥¢¥Ã¥×¡×¡¢É¬¿Ü¾ò·ï¤Ë¡ÚÅ¾¿¦°Õ¼±Ä´ºº¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò³Ø¾ð¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢20Âå¸åÈ¾¤«¤é30Âå¤ÎÅ¾¿¦´Ñ¤ò¤Ò¤â²ò¤¯¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÇ¯Âå¤ÎÅ¾¿¦´õË¾¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£Å¾¿¦¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡ÖÇ¯¼ý¡¦ÂÔ¶ø¤Ø¤ÎÉÔËþ¡×¤¬50.5%¤È²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤Æ¥È¥Ã¥×¤Ç¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÄäÂÚ´¶¡×28.1%¡¢¡ÖÇ¯ÎðÅª¤ÊÀáÌÜ¡×27.7%¡¢¡Ö¾Íè¤ò¹Í¤¨¡¢¤è¤ê¹â¤¤Ç¯¼ý¤ä°ÂÄêÀ¤ÎÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤¿¡×27.1%¤¬¶Ïº¹¤ÇÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤ÀÇ¯Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Ç¯¼ý¤äÂÔ¶ø¡¢¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤Ê¤É¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ÆÅ¾¿¦¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Å¾¿¦¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖµëÍ¿¡¦Ç¯¼ý¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¡×¤¬67.3%¤Ç£³¿Í¤Ë£²¿Í¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µëÍ¿¥¢¥Ã¥×¤ÏÅ¾¿¦ÀèÁª¤Ó¤ÎÉ¬¿Ü¾ò·ï¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢¡Ö´õË¾¤¹¤ë»Å»öÆâÍÆ¤Ë½¾»ö¡×39.6%¡¢¡Ö¥¹¥¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ÆÀ®Ä¹¡×32.0%¡¢¡ÖÎÉ¹¥¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¹½ÃÛ¡×25.7%¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚTOPICS¡Û
¡Ê1¡ËÈ¾¿ô¤¬¡ÖÇ¯¼ý¡¦ÂÔ¶ø¤Ø¤ÎÉÔËþ¡×¤¤Ã¤«¤±¤ËÅ¾¿¦¹Í¤¨¤ë¡¡¼¡¤¤¤Ç¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÄäÂÚ´¶¡×¡ÖÇ¯ÎðÅª¤ÊÀáÌÜ¡×
¡Ê2¡ËÅ¾¿¦¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï£³¿Í¤Ë£²¿Í¤¬¡ÖµëÍ¿¡¦Ç¯¼ý¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¡×¤òÁªÂò¡¡¡Ö´õË¾¤¹¤ë»Å»öÆâÍÆ¡×¤¬£´³ä
¡ÚÄ´ºº¤ÎÇØ·Ê¡Û
½ª¿È¸ÛÍÑ¤¬Êø¤ì¤ÆÅ¾¿¦¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤È¤Ê¤ê¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤À20Âå¸åÈ¾¤«¤é30Âå¤Ç¤ÎÅ¾¿¦¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÇ¯Âå¤ÎÅ¾¿¦´õË¾¼Ô¤¬Å¾¿¦¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤äÅ¾¿¦¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡20Âå¸åÈ¾¤«¤é30Âå¤ÎÅ¾¿¦´õË¾¼Ô¤ËÅ¾¿¦¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¡Ê£³¤Ä¤Þ¤ÇÁªÂò¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÇ¯¼ý¡¦ÂÔ¶ø¤Ø¤ÎÉÔËþ¡×¤¬50.5%¤È²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤Æ¥È¥Ã¥×¤Ç¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÄäÂÚ´¶¡×28.1%¡¢¡ÖÇ¯ÎðÅª¤ÊÀáÌÜ¡×27.7%¡¢¡Ö¾Íè¤ò¹Í¤¨¡¢¤è¤ê¹â¤¤Ç¯¼ý¤ä°ÂÄêÀ¤ÎÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤¿¡×27.1%¤¬¶Ïº¹¤ÇÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤À»þÅÀ¤ÇÇ¯¼ý¤äÂÔ¶ø¡¢¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¡¢º£¤Î¿¦¾ì¤Ç¤Ï¾Íè¤¬ÉÔ°Â¤È´¶¤¸»Ï¤á¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¡¦¿¦¾ì´Ä¶¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¡×¤¬24.4%¤È¡¢4¿Í¤Ë£±¿Í¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡20Âå¸åÈ¾¤«¤é30Âå¤ÎÅ¾¿¦´õË¾¼Ô¤¬Å¾¿¦¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤³¤È¡Ê£³¤Ä¤Þ¤ÇÁªÂò¡Ë¤Ï¡¢¡ÖµëÍ¿¡¦Ç¯¼ý¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¡×¤¬67.3%¤Ç£³¿Í¤Ë£²¿Í¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µëÍ¿¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢Å¾¿¦ÀèÁª¤Ó¤ÎÉ¬¿Ü¾ò·ï¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢¡Ö´õË¾¤¹¤ë»Å»öÆâÍÆ¤Ë½¾»ö¡×39.6%¡¢¡Ö¥¹¥¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ÆÀ®Ä¹¡×32.0%¡¢¡ÖÎÉ¹¥¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¹½ÃÛ¡×25.7%¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¶ÐÌ³»þ´Ö¤ä¾ì½ê¤ò¼«Ê¬¤Ç¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤ë½ÀÆð¤µ¡×¡Ö»Ä¶È»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤äµÙÆü¤ò³ÎÊÝ¡×¤È¤¤¤¦Æ¯¤Êý¤Ë´Ø¤¹¤ë¹àÌÜ¤¬17.8%¤ÇÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ä´ºº³µÍ×
¡¦Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î29Æü～2026Ç¯1·î18Æü
¡¦Ä´ººµ¡´Ø¡§³ô¼°²ñ¼Ò³Ø¾ð
¡¦Ä´ººÂÐ¾Ý¡§20Âå¸åÈ¾～30Âå¤ÎÅ¾¿¦´õË¾¼Ô¡Ê30Âå¸þ¤±Å¾¿¦¥µ¥¤¥È¡Ö£Ò£å½¢³è30¡×¤Î¥µ¥¤¥ÈÍèË¬¼Ô¡Ë
¡¦Í¸ú²óÅú¿ô¡§303·ï
¡¦Ä´ººÊýË¡¡§Web¾å¤Ç¤Î¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº
¢¨³Æ¹àÌÜ¤Î¿ôÃÍ¤Ï¾®¿ôÅÀÂèÆó°Ì¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ¤·¾®¿ôÅÀÂè°ì°Ì¤Þ¤Ç¤òÉ½µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Âò°ì¼°²óÅú¤Î¹ç·×¤¬100.0¡ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò³Ø¾ð¤È¤Ï
Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì¡¦·ÐÃÄÏ¢²ÃÌÁ´ë¶È¡£2004Ç¯¤«¤é¡¢¡Ö20ÂåÄÌÇ¯ºÎÍÑ¡×¤òÄó¾§¡£²ñ°÷¿ô280Ëü¿Í¤Î¡Ö¡Ê20Âå¤¬Áª¤Ö¡Ë20Âå¸þ¤±Å¾¿¦¥µ¥¤¥È7Ç¯Ï¢Â³No.1¡¦20ÂåÀìÌçÅ¾¿¦¥µ¥¤¥È¡Ò£Ò£å½¢³è¡Ó¡×¡Ê2019Ç¯～2025Ç¯ Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µー¥ÁÄ´ºº 20Âå¸þ¤±Å¾¿¦¥µ¥¤¥È Âè1°Ì¡Ë¤ä¡Ö30Âå¸þ¤±¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥ê¥¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡Ò£Ò£å½¢³è30¡Ó¡×¡¢²ñ°÷¿ô60Ëü¿Í¤Î¡Ö¥¹¥«¥¦¥È·¿½¢¿¦¥µ¥¤¥È¡Ò£Ò£å½¢³è¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ó¡×¤ò¼´¤Ë¡¢20Âå¡¦30Âå¤ÎºÎÍÑ¤ò¥Èー¥¿¥ë¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÂç¼ê½¢¿¦¡¦Å¾¿¦¾ðÊó²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¡Ö¹çÆ±´ë¶È¥»¥ß¥Êー¡×¤ò³«ºÅ¤·¡Ê¼«¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¡¢¡ÖÅ¾¿¦Çî¡×¤ä¡Ö½¢¿¦Çî¡×¤ò±¿±Ä¡£2019Ç¯¤Ë¤Ï³°¹ñ¿Íºà¤Î½¢¿¦¡¦ºÎÍÑ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖJapan Jobs¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¼ã¼ê¿Íºà¤ÎºÎÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÎÁÏ¶È¡¿1976Ç¯ »ñËÜ¶â¡¿15²¯±ß ²ÃÌÁÃÄÂÎ¡¿°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ·ÐºÑÃÄÂÎÏ¢¹ç²ñ¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í Á´¹ñµá¿Í¾ðÊó¶¨²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¿Íºà¾Ò²ð»ö¶È¶¨²ñ¡¢ÆüËÜ½¢¿¦¾ðÊó½ÐÈÇº©ÏÃ²ñ¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ¿¹ÎÓÊ¸²½¶¨²ñ¡Ï
