¥«¥ª¥Ê¥Ó¤¬¡¢¡Ötaias I/F¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ëZERONI¼Ò¤ÈÈÎÇä¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ª¥Ê¥Ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§º´Æ£ ´²Ç·¡¢°Ê²¼¡§Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒZERONI¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§À¾±º ÃÒÇî¡¢°Ê²¼¡§ZERONI¼Ò¡Ë¤ÈÈÎÇä¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÄù·ë¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥«¥ª¥Ê¥Ó¡×¤È¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¹½ÃÛ¤ò¥Îー¥³ー¥É¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¡Ötaias I/F¡Ê¥¿¥¤¥¢¥¹ ¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¡Ë¡×¤Î¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×Äó¶¡¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥«¥ª¥Ê¥Ó¡×¤È¡Ötaias I/F¡×¤Ï2024Ç¯¤è¤êAPIÏ¢·È¤ò³«»Ï¤·¡¢¡Ö¥«¥ª¥Ê¥Ó¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤ËÂÐ¤·¡¢³Æ¼ï¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆÈ¼«¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¹½ÃÛ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÙ¤ÎÄù·ë¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤¬¡Ötaias I/F¡×¤òÈÎÇä¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¤«¤é¥µ¥Ýー¥È¤Þ¤Ç¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¤ÎÄó¶¡¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥æー¥¶ー¤Ï±¿ÍÑÉé²Ù¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¿Íºà¥Çー¥¿¤ò¡Ö¥«¥ª¥Ê¥Ó¡×¤Ø½¸Ìó¤Ç¤¡¢ËÜÍè¤ÎÌÜÅª¤Ç¤¢¤ë¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯ÀïÎ¬Åª¿Í»ö¤ä¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Î¿ä¿Ê¤Ë¡¢¤è¤ê¥¹¥àー¥º¤ËÃå¼ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¿Í»öDX¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¿Íºà¥Çー¥¿¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡¡Ötaias I/F¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡Ötaias I/F¡×¤Ï¡¢I/F¤ÎÍ×·ïÄêµÁ¤È¹½ÃÛ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëVirtual SIer¤Ç¤¢¤ê¡¢SIer¤ÎÂå¤ï¤ê¤òÃ´¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£SIer¤È¤ÎI/F¹½ÃÛ¤ÎºÝ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ëºî¶È¤ò¡Ötaias I/F¡×¤¬¼Â¸½¡£SIer¤ò²ð¤µ¤º¤È¤â¡¢SIer¤ÈºîÀ®¤¹¤ëÎ³ÅÙ¤Ç¤Î¹âÉÊ¼Á¤Ê I/F¹½ÃÛ¤¬¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î¤ß¤Ç´°·ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¡Ötaias I/F¡×¡§https://zeroni.co.jp/taias-if/(https://zeroni.co.jp/taias-if/) ¡ä
¢£¡¡³ô¼°²ñ¼ÒZERONI³µÍ×
½êºßÃÏ ¡¡¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ®1-50 ±ºÌî¥Ó¥ë8³¬ ¡õPLACE
ÀßÎ© ¡¡¡§ 2019Ç¯11·î
ÂåÉ½¼Ô ¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO À¾±º ÃÒÇî
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§SaaS¡Ötaias¡×¤Î³«È¯¤È±¿ÍÑÊÝ¼é¥µー¥Ó¥¹»ö¶È
²ñ¼ÒHP ¡§https://zeroni.co.jp/
¢£¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥«¥ª¥Ê¥Ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡Ö¥«¥ª¥Ê¥Ó¡×¤Ï¡¢¸Ä¤ÎÎÏ¤òºÇÂç²½¤·ÁÈ¿¥¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£ÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î·Ð¸³¡¢É¾²Á¡¢¥¹¥¥ë¡¢´õË¾¤Ê¤É¤Î¥Çー¥¿¤òAI¤È³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¿Íºà°éÀ®¡¦ÇÛÃÖ¤Ê¤É¤ÎÀïÎ¬¿Í»ö¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ï«Ì³¡¦¶ÐÂÕ´ÉÍý¤Îµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ê°Õ»×·èÄê¤«¤éÆü¡¹¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥«¥ª¥Ê¥Ó¡¡¡§https://www.kaonavi.jp/(https://www.kaonavi.jp/)¡ä
¢£¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ª¥Ê¥Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¡È¤Ï¤¿¤é¤¯¡É¤Ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢¸Ä¤ÎÎÏ¤«¤é¼Ò²ñ¤Î»ÅÍÍ¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆºöÄê¤·¤¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖTalent intelligence(TM)︎¡×¤Î¤â¤È¡¢¥Çー¥¿¤ÈAI¤ÎÎÏ¤Ç¿ÍÅª»ñËÜ¡ÊTalent¡Ë¤ËÃÎÀ¡Êintelligence¡Ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¸Ä¡×¤ÎÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥Þー¤È¤·¤Æ¡¢ÁÈ¿¥¡¢¤½¤·¤Æ¼Ò²ñ¤ò³×¿·¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¡ã²ñ¼ÒHP¡¡¡§https://corp.kaonavi.jp/(https://corp.kaonavi.jp/) ¡ä
½êºßÃÏ ¡§ ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2-24-12 ½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢ 38F
ÀßÎ© ¡§ 2008Ç¯5·î27Æü
ÂåÉ½¼Ô ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO º´Æ£ ´²Ç·
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥«¥ª¥Ê¥Ó¡×¡¢Í½¼Â´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥è¥¸¥Ä¥Æ¥£¥¯¥¹¡×¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¦¥µ¥Ýー¥È