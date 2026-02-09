³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥Ë¥³¥ó¡¡ÁÏ¶È75¼þÇ¯¡¡75¼þÇ¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØÄ©Àï¤ÎÉ÷¡Ù»ÏÆ° - ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¸ø³«
³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥Ë¥³¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è°ª»°ÃúÌÜ21ÈÖ19¹æ¡¢¼èÄùÌò·óÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹¡¡£Ã£Å£Ï¡§Àî±º¹¯»Ì¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î¤ËÁÏ¶È75¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢2026Ç¯2·î8Æü¤«¤é2027Ç¯2·î£µÆü¤Þ¤Ç¤Î°ìÇ¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤Ç³Æ¼ï»Üºö¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢2026Ç¯2·î9Æü¤ËÆÃÀß¥Æ¥£¥¶ー¥µ¥¤¥È¡ÊÆüËÜ¸ì¡¿±Ñ¸ì¡Ë¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
75¼þÇ¯¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
75¼þÇ¯¥í¥´
¥á¥Ë¥³¥óÁÏ¶È¼Ô ÅÄÃæ¶³°ì¤¬³ÑËì¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤Î¼ÂÍÑ²½¤ËÀ®¸ù¤·¤¿1951Ç¯2·î8Æü¤ò¡ÖÁÏ¶È¤ÎÆü¡×¤È¤·¡¢¤³¤ÎÅÙ75¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢ÁÏ¶ÈÅö½é¤«¤é»ÍÈ¾À¤µª¡Ê25¼þÇ¯¡Ë¤´¤È¤ÎÀáÌÜ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î75¼þÇ¯¤Ï¡¢¼¡¤Î»ÍÈ¾À¤µª¡¢¥á¥Ë¥³¥ó100¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¡¢À¤³¦¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë´ü´Ö¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Ç¶á»ë¿Í¸ý¤¬Áý²Ã¤¹¤ëÃæ¡¢¶¡µëÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤áÀßÎ©¤·¤¿¥á¥Ë¥³¥ó¥Þ¥ìー¥·¥¢¹©¾ì¤Ç¡¢2026Ç¯2·î5Æü¤Ë³«½ê¼°¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¿·µòÅÀ¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÀ¸»ºÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤È¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤è¤êÎÉ¤¤»ëÎÏ¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥á¥Ë¥³¥ó¤Î¹ñºÝÅª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¤µ¤é¤ËÂ¥¿Ê¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
75¼þÇ¯»ö¶È¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖÄ©Àï¤ÎÉ÷¡×¡£¥°¥ëー¥×°ì´Ý¤È¤Ê¤ê¿·¤¿¤Ê¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¼¡¤Î100¼þÇ¯¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¡ÖVision2030¡×¤Î¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë ¡È¿·¤·¤¤¡Ö¤ß¤ë¡×¤òÀ¤³¦¤Ë¡É¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡¢¼þÇ¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿Ä©Àï¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÁÏ¶È¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤°¡ÖÁÏÂ¤¡¦ÆÈÁÏ¡¦Ä©Àï¡×¤ÎÀº¿À¤òËá¤¡¢¶á»ë¤Î¿Ê¹Ô¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
ÁÏ¶ÈÅö½é¤«¤éÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¤è¤êÎÉ¤¤»ëÎÏ¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹¤¯¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦´ë¶È¥¹¥íー¥¬¥ó¤Î¤â¤È¡¢µ»½Ñ³×¿·¡¦¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¼´¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¼¡¤Î100¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤ÆÊâ¤ßÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ ¼þÇ¯´ü´Ö
2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë～2027Ç¯2·î£µÆü¡Ê¶â¡Ë
¢£ 75¼þÇ¯¥³¥ó¥»¥×¥È¡ÖÄ©Àï¤ÎÉ÷¡×
75¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¡¢»ä¤¿¤Á°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤«¤é¡¢¿·¤¿¤Ê¡ÈÉ÷¡É¤òµ¯¤³¤½¤¦¡£
¤½¤ÎÉ÷¤Ï¡¢´ö½Å¤Ë¤â½Å¤Ê¤ê¡¢ÁÏ¶ÈÅö»þ¤«¤é¤ÎÁÏÂ¤¡¦ÆÈÁÏ¡¦Ä©Àï¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ¤³¦¤Ø¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
100Ç¯´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡£
¥á¥Ë¥³¥ó¤Î¼¡¤Î»þÂå¤òÀÚ¤êÂó¤¯¡¢Ë¤«¤ÇÎÏ¶¯¤¤¡ÈÄ©Àï¤ÎÉ÷¡É¤Ç¿·¤·¤¤¡Ö¤ß¤ë¡×¤òÀ¤³¦¤ËÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ 75¼þÇ¯¥í¥´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥á¥Ë¥³¥ó¤Î´ë¶È¥«¥éー¤Ç¤¢¤ë¡ÖPassion Red¡Ê¾ðÇ®¤È³×¿·¡Ë¡×¡¢¡ÖTechno Green¡Ê°ÂÁ´À¤È»ýÂ³²ÄÇ½À¡Ë¡×¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¥¢ー¥Á¥â¥Áー¥Õ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢ー¥Á¤Ï¡ÖÉ÷¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤ä³ÑËì¤òÉ½¸½¤·¡¢À¤³¦¤Ø¤È¹¤¬¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥³¥ó¥Ó¥Íー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢ÎÏ¶¯¤µ¡¦¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¡¦°ÂÄê´¶¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥í¥´¥Þー¥¯¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ 75¼þÇ¯ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
ÆüËÜ¸ì¥µ¥¤¥È¡¡https://www.menicon.co.jp/company/75th-anniversary/
±Ñ¸ì¥µ¥¤¥È¡¡¡¡https://www.menicon.com/75th-anniversary
ËÜ¥µ¥¤¥È¸ø³«¤Ï¡¢2026Ç¯3·îÃæ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢75¼þÇ¯¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¾ðÊó¤ò¿ï»þ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢¼èÄùÌò·óÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ CEO Àî±º¹¯»Ì¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¼èÄùÌò·óÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ CEO¡¡Àî±º¹¯»Ì¥³¥á¥ó¥È¡ÊÈ´¿è¡Ë
Ä©Àï¤ÎÉ÷¤ò¡¢¼¡¤Î100Ç¯¤Ø¡£-¿·¤·¤¤¡Ö¤ß¤ë¡×¤òÀ¤³¦¤Ë
¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡¢2026Ç¯2·î¤Ë¥á¥Ë¥³¥ó¤ÏÁÏ¶È75¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÅö¼Ò¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¡¢°åÎÅ¡¦¸¦µæ¡¦À¸»º¡¦Î®ÄÌ¤Ë·È¤ï¤ë³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î³§ÍÍ¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ÁÏ¶È¼Ô ÅÄÃæ¶³°ì¤¬ÆüËÜ½é¤Î³ÑËì¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡ØÁÏÂ¤¡¦ÆÈÁÏ¡¦Ä©Àï¡Ù¤ÎÀº¿À¤Ï¡¢¥á¥Ë¥³¥ó¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎDNA¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢¶á»ë¿Í¸ý¤ÎÁý²Ã¤ÈÄãÇ¯Îð²½¤È¤¤¤¦À¤³¦Åª²ÝÂê¤ËÀµÌÌ¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¡È¤¢¤¿¤é¤·¤¤¡Ø¤ß¤ë¡Ù¤òÀ¤³¦¤Ë¡ÉÆÏ¤±Â³¤±¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼þÇ¯»ö¶È¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ØÄ©Àï¤ÎÉ÷¡Ù¡£ÁÏ¶È¤«¤é¿á¤Â³¤±¤ëÄ©Àï¤ÎÉ÷¤ò¼¡¤Î100Ç¯¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤®¡¢¤è¤êÎÉ¤¤»ëÎÏ¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¹¤¯¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥®¥ã¥é¥êーMenio¡Ê¥á¥Ë¥ª¡Ë¡¢¤ª¤è¤Ó¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë
¥á¥Ë¥³¥óËÜ¼ÒANNEX1³¬¤Ë¹½¤¨¤ë¡Ö¥®¥ã¥é¥êーMenio¡×¤Ï¡¢Åö¼ÒÁÏ¶È¤«¤é¤ÎÊâ¤ß¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤è¤ê¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¿¡ÈÆÈÁÏ¤È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡É¤ÎÀº¿À¤Î¸»¤È¤Ê¤ë¡¢ÁÏ¶È¼Ô°ì²È¤ÎºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë»ÜÀß¤È¤·¤Æ¡¢2012Ç¯¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤Î³«È¯¤«¤éÉáµÚ¡¢°ÂÁ´À¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¡¢¤µ¤é¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÁÏ¶È¼Ô°ì²È¤Î¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡×¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
75¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢´ë¶È³èÆ°¤ò¤è¤êÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥®¥ã¥é¥êーMenio¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤â¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¹½À®¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://annex.menicon.co.jp/
¥®¥ã¥é¥êーMenio
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¥á¥Ë¥³¥ó¤Ï¡¢1951Ç¯¤ËÆüËÜ½é¤Î³ÑËì¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤ò³«È¯¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¡Ö¤è¤êÎÉ¤¤»ëÎÏ¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹¤¯¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦´ë¶È¥¹¥íー¥¬¥ó¤Î¤â¤È¡¢Æ·¤Î°ÂÁ´À¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤¿¸¦µæ³«È¯¡¢ÆÈ¼«¤Î¹âÅÙ¤ÊÀ½Â¤µ»½Ñ¡¢¤½¤·¤Æ¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²÷Å¬¤Ç°Â¿´¤ÊÆ·¤Î·ò¹¯¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥á¥ë¥¹¥×¥é¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥ó¥ºÁÇºà¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î³«È¯¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥ºÁí¹ç¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¥ì¥ó¥º¥±¥¢ÍÑÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤Þ¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤òËÜµò¤Ë¡¢À¤³¦80¥«¹ñ°Ê¾å¤Ç¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.menicon.co.jp/company/