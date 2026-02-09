EVE Energy¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢ÍÑ¥»¥ë¡ÖMr Big¡×¤¬¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×ー¥ë¹ñºÝ¶õ¹Á¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢ÅÅÎÏ¤òÄó¶¡
¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×ー¥ë¡Ê¥Þ¥ìー¥·¥¢¡Ë¡¢2026Ç¯2·î7Æü /PRNewswire/ -- EVE Energy Co., Ltd.¤È¤½¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Ï¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¤ÎMinister Fadillah YusofÉû¼óÁê¤¬Î×ÀÊ¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×ー¥ë¹ñºÝ¶õ¹Á¡ÊKLIA¡Ë¤È¤ÎÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¡¦ÃßÅÅÃÓÊ£¹ç»ö¶È·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êEVE Energy¤Ï¡¢628Ah¤ÎÃßÅÅÃÓ¤È5MWh¤ÎÃßÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥Þ¥ìー¥·¥¢¤Î½ÅÍ×¥¤¥ó¥Õ¥éÉôÌç¤ËÀµ¼°¤Ë»²Æþ¤·¡¢¥°¥êー¥ó¤«¤Ä¥¹¥Þー¥È¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ーÅ¾´¹¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
Oscar Chan, GM of Energy Storage International Sales Department at EVE Energy, and En Harman, President of Cenergi SEA, jointly unveiled the energy storage procurement contract.
10MW/36MWh¤ÎÃÏ¾åÀßÃÖ·¿ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¡ÜBESS»ö¶È¤Ï¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëEVE Energy½é¤ÎAC/DCÅý¹ç·¿¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀßÃÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï628Ah¤ÎÃßÅÅÃÓ¤È¹âÅÙ¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¤¿¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢5MWh¤ÎÃßÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¥°¥ê¥Ã¥ÉÀÜÂ³¡¢¥Ôー¥¯¥«¥Ã¥È¡¢¥°¥ê¥Ã¥É¼þÇÈ¿ôÄ´À°¤È¤¤¤Ã¤¿¥·¥Ê¥ê¥ª¤ËÅ¬ÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢2027Ç¯¤Î²ÔÆ¯»þ¤Ë¤Ï36MWp¤ÎÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡¢¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×ー¥ë¹ñºÝ¶õ¹Á¤Î¥á¥¤¥ó¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤Ë¥°¥êー¥óÅÅÎÏ¤ò°ÂÄê¶¡µë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
EVE Energy¤Î¹ñºÝ¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢±Ä¶ÈÉô¥¼¥Í¥é¥ë¡¦¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤òÌ³¤á¤ëOscar Chan»á¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×ー¥ë¹ñºÝ¶õ¹Á¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦Í¿ô¤Î¸òÄÌ¥Ï¥Ö¤ËÅÅÎÏ¤ò¶¡µë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Îµ»½ÑÅª¤ÊÀìÌçÃÎ¼±¤È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢»ö¶È¤Î¼Á¤Î¹â¤¤¿ë¹Ô¤ò¤ªÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ÇÍøÍÑ¼Ô¿ôNo.2¤ÎÆ±¶õ¹Á¤Ï¡¢Ç¯´Ö600Ëü¿Í¤ÎÎ¹µÒ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¥¤ì¤¿°ÂÁ´À¤È¸úÎ¨À¤ò¸Ø¤ëÆ±¼Ò¤Î¥¹¥È¥ìー¥¸¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¤Î¹ñ²È¥¨¥Í¥ë¥®ー°Ü¹Ô¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¡ÊNational Energy Transition Roadmap¡¢NETR¡Ë¤ÈÆó»À²½ÃºÁÇºï¸ºÌÜÉ¸¤Ë±è¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Ç¯´ÖÌó42,006¥È¥ó¤ÎCO₂¤òºï¸º¤·¡¢Æ±¶õ¹Á¤Î2030Ç¯ÅÙºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÌÜÉ¸¤È¡Ö¥Í¥Ã¥È¥¼¥í¡×ÌÜÉ¸¤Ø¤ÎÂç¤¤Ê¹×¸¥¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âEVE Energy¤Ï¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢Á´°è¤ÇÄó·È´Ø·¸¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¡¢¥¯¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ò²ÃÂ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
PR Newswire Asia Ltd.
PR Newswire
1954Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤ÎÊÆ¹ñ¹ÊóÄÌ¿®¼Ò¤Ç¤¹¡£ÇÛ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÁ´À¤³¦¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Cision Ltd.¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Cision¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢Â¿Ê¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉáµÚ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÊñ³çÅª¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥Äー¥ë¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¿¥¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£www.prnasia.com