UNILUMIN、MANCHESTER CITY との新たなパートナーシップを発表

深圳、中国, 2026年2月7日 /PRNewswire/ -- LEDディスプレイ、照明製品、統合メタサイト・ソリューションの世界的プロバイダーである MANCHESTER CITYとUNILUMINは、2026年1月22日付で新たなパートナーシップを締結したことを発表しました。



新たな複数年契約により、UNILUMINはクラブの新たなエンターテインメント・デスティネーションに組み込まれることになります。

Uniluminは、新しく開発される施設の両端に設置される大型LEDスクリーンに加え、試合当日やそれ以降も活用されるファンゾーンエリアの大型スクリーンを提供することになります。

2022年9月、Uniluminはエティハド・スタジアムに2層の「超大型LED」デジタル・ディスプレイ・システムを導入し、クラブはプレミアリーグで最も商業的価値の高いピッチサイド・メディア・スペースを提供できるようになりました。

City Football Groupの戦略・クリエイティブ・パートナーシップ担当バイスプレジデントであるJeremy Way氏は次のように述べています。「Uniluminの世界をリードするテクノロジーは、エティハド・スタジアムにおける当グループのLEDサービスを大きく変え、私たちのパートナーと世界中のファンの両方に大きな影響と価値をもたらしました。

「今回の新たなパートナーシップによって、我々はその能力を今後のエンターテインメント・デスティネーションにまで拡大し、没入型の大型LED技術によって、魅力的で柔軟性の高いインパクトのあるデジタル・プラットフォームを提供し、ファンやこの地域を訪れる人々とのコミュニケーションを図ります。」

Unilumin GroupのTiger Lin会長は、次のように述べています。「本契約は、UniluminとManchester Cityの強い信頼関係を反映するものです。長年にわたり、両社の提携関係により、スポーツ業界で様々な成果を示してきました。UniluminのLEDソリューションは、世界中のファンに向けたクラブの世界最高水準のビジュアル体験において不可欠な要素となっています。

「革新的なディスプレイ技術をスタジアムの外に持ち出し、 クラブのエンターテインメント・デスティネーション全体に導入することで、新たな次元の視覚的インパクトを実現しています。私たちは、スポーツ＆エンターテインメント業界の新たなベンチマークとなるような忘れられない体験を共同で生み出していくことを楽しみにしています。」

Uniluminは、LEDディスプレイ、照明製品、統合メタサイト・ソリューションの世界的リーダーであり、3年連続でアジアブランド・トップ500にランクインし、中国、日本、米国の研究開発センターと世界最大のインテリジェントLED製造拠点を擁し、160カ国以上で事業を展開しています。スポーツ分野の専門知識を生かし、世界中の会場やスポーツイベントに総合的なオーディオビジュアル・ソリューションを提供しており、これまでに6つのオリンピック、FIBAトーナメント、カタール・ワールドカップ、その他数多くの世界トップクラスのスポーツイベントをサポートしてきました。

