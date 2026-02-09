¥¢¥Ö¥À¥Ó¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥³¥ì¥¯¥¿ー¤ÎÍ¶Ã×¤È»Ù±ç¤Ë¸þ¤±Èþ½ÑÉÊ´ØÀÇÌÈ½ü¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«»Ï
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¥Ç¥åー¥Ç¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡¢½Ð½ê¤ÎÊ¸½ñ²½¡¢½êÍ¸¢¤ÎÆ©ÌÀÀ¡¢Ë¡Î§¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹´ð½à¤È¤ÎÀ°¹çÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¢¥Ö¥À¥Ó¡ÊUAE¡Ë, 2026Ç¯2·î7Æü /PRNewswire/ -- Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) ¤Ï¡¢Àè¶îÅª¤ÊÈþ½ÑÉÊ´ØÀÇÌÈ½ü¥×¥í¥°¥é¥à¤Î³«»Ï¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢Æ±¼óÄ¹¹ñ¤ò¹â³ÛÈþ½ÑÉÊ¤ÎÄ¹´üÊÝ´É¡¢ÊÝÂ¸¡¢Å¸¼¨¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¿®Íê¤Ç¤¤ëÀè¿ÊÅª¤Ê¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤Ï¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¢Ë¡ÅªÌÀ³ÎÀ¡¢ÁÈ¿¥Åª¤Ê´Æ»ë¤ò»²²Ã¤Î´ðÈ×¤È¤·¤ÆÍ¥Àè¤¹¤ëÏÈÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
© Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi
¥¢¥Ö¥À¥Ó¤Î¹ÈÏ¤Ê¥«¥ë¥Á¥ãーÀïÎ¬¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢1,000Ëü¥Ç¥£¥ë¥Ï¥à¡Ê272ËüÊÆ¥É¥ë¡Ë°Ê¾å¤Î²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë½ÅÍ×¤ÊÈþ½ÑÉÊ¤ÎÊÝÂ¸¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢°ÂÁ´¤«¤ÄÀìÌç²È¤¬´ÉÍý¤¹¤ë´Ä¶¤òµá¤á¤ëÉÙÍµÁØ¤Î¥³¥ì¥¯¥¿ー¤ä¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ª¥Õ¥£¥¹¤ËÆÈ¼«¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥åー¥Ç¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡¢½Ð½ê¤ÎÊ¸½ñ¡¢½êÍ¼Ô¤ÎÆ©ÌÀÀ¡¢Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ëË¡Åª´ð½à¤ä¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹´ð½à¤È¤ÎÀ°¹çÀ¤â³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èþ½ÑÉÊ´ØÀÇÌÈ½ü¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¥¢¥Ö¥À¥Ó¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ëÈþ½ÑÉÊ¤ËÂÐ¤·¤ÆºÇÄã3Ç¯´ÖÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¡¢¥³¥ì¥¯¥¿ー¤Ï6¥ö·î´Ö¤ÎÍ¢½ÐÏÈ¤òÄÌ¤¸¤Æ½ÀÆðÀ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Î©¤Á¾å¤²Åö½é¤Ï¡¢µ¬À©¤Î³Î¼Â¤ÊÅ¬ÍÑ¤ÈÂÎ·ÏÅª¤Ê´ÆÆÄ¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¡¢º£¸å¿ô¥«·î¤ÇÃÊ³¬Åª¤Ë±¿ÍÑ¥µー¥Ó¥¹¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¤Þ¤¿¡¢³Ø½ÑÅª¤Ê¸¦µæ¡¢¥ê¥µー¥Á¡¢¥¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤ËÈþ½ÑÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëµ¡²ñ¤âÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦Åª¤ÊÀìÌç²È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÀìÌç°Ñ°÷²ñ¤¬¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤Î´ð½à¤ä¡¢ÆÃÊÌ¤Ë½ÅÍ×¤ÊÊ¸²½ºâ¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤È¤¤¤¦DCT Abu Dhabi¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤È¤ÎÀ°¹çÀ¤ò³ÎÇ§¤¹¤Ù¤¯¡¢´ó¤»¤é¤ì¤¿±þÊçºîÉÊ¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿³ºº¥×¥í¥»¥¹¤Ï¡¢Æ©ÌÀÀ¡¢¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ë»²²Ã¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¡¢¤è¤ê¹ÈÏ¤Ê¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¦¥¢¥×¥íー¥Á¤Î°ìÉô¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÀìÍÑ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ì¥¯¥¿ー¤ä¥Õ¥¡¥ß¥êー¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¤¬´Ø¿´É½ÌÀ½ñ¡ÊEOI¡Ë¤òÄó½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¾ÜºÙ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿¤ê¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¤ÎÀìÌç²È¤ÈÄ¾ÀÜ¤ä¤ê¼è¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
DCT Abu Dhabi¤Ï¡¢ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÈþ½Ñ´Û¤ä»ÜÀß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸Ä¿Í¤Ë¤è¤ë½ÅÍ×¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÊÝ¸î¤·¡¢¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤âÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦Åª¤ÊÊ¸²½¼óÅÔ¤È¤·¤Æ¤Î¼óÄ¹¹ñ¤ÎÃÏ°Ì¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£DCT Abu Dhabi¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ï¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÊ¸²½È¯Å¸¤¬¶¯¸Ç¤ÊÀ¯ºö´ðÈ×¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢µ¬À©¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼çÆ³¤¹¤ë¤³¤È¤Çº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤Ï¡¢Ê¸²½¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö»º¶È¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò¿¼¤á¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ëÌ¤Íè»Ö¸þ¤ÎÊ¸²½Åê»ñ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ä¹´üÀïÎ¬¤Ë±è¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£µ¬À©¤Î´°Á´À¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê´ÆÆÄ¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤Î½ç¼é¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤ì¤¯¤é¤¤À®¸ù¤·¤¿¤«¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ö¥À¥Ó¤Ï¡¢°ÂÄêÅª¤ÇÆ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤µ¬À©´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥ì¥¯¥¿ー¤¬°ä»º¤òÊÝÂ¸¤¹¤ë¤Î¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢À¤³¦Åª¤ÊÊ¸²½Íý²ò¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¸ø¼°¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ýー¥¿¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ³«»Ï¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥³¥ì¥¯¥¿ー¤ä¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ª¥Õ¥£¥¹¤¬¥×¥í¥°¥é¥à¥Áー¥à¤ÈÏ¢·È¤·¡¢»ñ³Ê¿³ºº¥×¥í¥»¥¹¤ò³«»Ï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¸¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡§https://mma.prnasia.com/media2/2888734/DCT_Abu_Dhabi.jpg?p=medium600
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
PR Newswire Asia Ltd.
PR Newswire
1954Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤ÎÊÆ¹ñ¹ÊóÄÌ¿®¼Ò¤Ç¤¹¡£ÇÛ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÁ´À¤³¦¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Cision Ltd.¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Cision¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢Â¿Ê¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉáµÚ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÊñ³çÅª¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥Äー¥ë¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¿¥¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£www.prnasia.com