¡Ú¿·µ¬½ÐÅ¹¡Û¥È¥é¥ó¥¯¥ëー¥àÅìµþ¤¬ ¹¾¸ÍÀî¶èÀ¾¾®¾¾ÀîÄ®¤Ë¿·µ¬½ÐÅ¹¡ª¡ª
¼óÅÔ·÷¤ÇÊ£¿ô¤Î¥È¥é¥ó¥¯¥ëー¥àÊª·ï¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥é¥ó¥¯¥ëー¥àÅìµþ¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¡¢¹¾¸ÍÀî¶èÀ¾¾®¾¾ÀîÄ®¤Ë¿·µ¬Å¹ÊÞ¤ò½ÐÅ¹¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¼°¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ä»ÅÁÈ¤ß¤òÆ³Æþ¤·¤¿¥È¥é¥ó¥¯¥ëー¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£QR¥³ー¥É¤Ë¤è¤ëÂ¨Æü·ÀÌó¡¦Â¨ÆüÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ¼ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î³èÍÑ¤ä¥¹¥àー¥º¤ÊÍøÍÑ³«»Ï¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÍøÊØÀ¤ò¹â¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥¯¥ëー¥à´ë¶È¤È¤·¤Æ¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´·ÀÌó¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¡¹¤Ë¤Ï¡¢¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ù ÄÂÎÁ¡§3¥ö·î´Ö 50¡óOFF¡ª¡ª
¡ù °ú±Û¤·Âå¡§30,000±ßÊ¬¤Þ¤ÇÉéÃ´¡ª¡ª
¡ù Â¾¼Ò¾è´¹¤¨¡§30,000±ßÊ¬¤Î¾¦ÉÊ·ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¡ª
HP ¡§https://trunkroomtokyo.jp/locations/edogawa/komatsugawa
¢¨¿½¹þ¤ß¤Ï¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç´°·ë²ÄÇ½¡£Éß¶â¡¢Îé¶â¤È¤¤¤Ã¤¿Í¾·×¤ÊÈñÍÑ¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
·ÀÌó¸å¤¹¤°¤Ë24»þ´Ö365Æü»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤âÊØÍø¡ª
¢¨²èÁü¤Ï´°À®¥¤¥áー¥¸
¿½¤·¹þ¤ó¤À¤½¤Î¾ì¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ËÅÅ»Ò¥ー¡ÊQR¥³ー¥É¡Ë¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤°¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤âÊØÍø¡ª
QR¥³ー¥É¤Ç¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò´ÉÍý
·úÊª¤Ï¿·ÃÛ¤Ê¤Î¤Ç¥Õ¥í¥¢¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â¥¥ì¥¤¤ÇÀ¶·é¤Ç¤¹¡ª
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÏALSOK¤Ç24»þ´Ö·ÙÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç°Â¿´¡ª
¥È¥é¥ó¥¯¥ëー¥à¤Î¤´ÍøÍÑ¤ò¤ª¹Í¤¨¤ÎÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¡Ö¥È¥é¥ó¥¯¥ëー¥àÅìµþ¡¡¹¾¸ÍÀî¾®¾¾ÀîÅ¹¡×¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥È¥é¥ó¥¯¥ëー¥àÅìµþ¡¡¹¾¸ÍÀî¾®¾¾ÀîÅ¹
TEL¡§0120-136-813
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶èÀ¾¾®¾¾ÀîÄ®26-13
¥È¥é¥ó¥¯¥ëー¥àÅìµþ¤Ç¤Ï¿·µ¬½ÐÅ¹¤Î¤¿¤á¤ÎÅÚÃÏ¾ðÊó¤òÃµ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÅìµþÅÔÆâ¡¢¶á¹Ù¤ÇÅÚÃÏ¾ðÊó¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤ÏÀ§Èó²¼µ¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£½»µï¤Ë¸þ¤«¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¤ä±Ø¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÅÚÃÏ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÁ°¸þ¤¤Ë¸¡Æ¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥é¥ó¥¯¥ëー¥àÅìµþ
³«È¯Éô
TEL¡§03-6868-8633
Mail¡§info@trunkroomtokyo.jp