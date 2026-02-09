À¤³¦ºÇ¹â¤Î·Ù»¡ÆÃ¼ìÉôÂâ¤¬UAE SWAT¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2026¤Ë½¸·ë
¥É¥Ð¥¤¡ÊUAE¡Ë, 2026Ç¯2·î7Æü /PRNewswire/ -- 2026Ç¯2·î7Æü¤«¤é11Æü¤Þ¤Ç¥É¥Ð¥¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëUAE SWAT¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ÊUAE SWAT Challenge¡ËÂè7²óÂç²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë»Ø´ø´±¤é¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÀ¤³¦³Æ¹ñ¤«¤éÀï½Ñ·Ù»¡¤ª¤è¤ÓÆÃ¼ìÉôÂâ¤ÎÀº±Ô¤¬½¸¤Þ¤ë¼çÍ×¤Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³Æ¥Áー¥à¤Î¾å´±¤é¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï¡¢ÆùÂÎÅª¡¦Àº¿ÀÅª¤Ê½àÈ÷ÂÖÀª¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤Î¤â¤È¤Ç¤Î¥Áー¥à¥ïー¥¯¤ò¶¯²½¤·¡¢Æü¡¹¤Î¸½¾ì³èÆ°¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¼è¤êÄù¤Þ¤ê¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò¥·¥ß¥å¥ìー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±¿ÍÑ¾å¤ÎÂ¨±þÇ½ÎÏ¶¯²½¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥ë¥ï¥ó¥ÀÂâ¤ÎÂâÄ¹¤òÌ³¤á¤ëRwanda National Police¤Î·ÙÈ÷¡¦¼£°Â°Ý»ýÃ´ÅöGeorge Rumanzi·Ù»ë¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤Èµ»½Ñ¿å½à¤ÎÎ¾Êý¤¬Ãå¼Â¤ËÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢Ââ¤ÎËÜÇ¯ÅÙ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¾ã³²Êª¶¥µ»¤Ç¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ê¥¢¤«¤éÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿2Ââ¤ÎÁí´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ëAbdullah Ayman Al Mugharbil·Ù»ë¤Ï¡¢Á°²óÆâÍÆ¤Î¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ½àÈ÷¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ë¤Ï¡¢¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¡¢Àï½ÑÅªÂ¨±þÀ¡¢Ê£»¨¤Ê¥Õ¥£ー¥ë¥É¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿3¥ö·î¤Î½¸Ãæ¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¶¥µ»´Ä¶¤òÌÏ¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¤¬³«È¯¤µ¤ì¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Ââ¤ÎÂâÄ¹¤Çº£²ó¤¬½é»²²Ã¤È¤Ê¤ëCristian Fernandez½äºº¤Ï¡¢UAE SWAT¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2026¡ÊUAE SWAT Challenge 2026¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀï½ÑÂç²ñ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¡¢¥Áー¥à¤Î¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¤ÈÁÈ¿¥¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤ò¾Þ»¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥¯¥¢¥É¥ë2Ââ¤ÎÂâÄ¹¡¢Joffre Ortega½äºº¤Ï¡¢¤³¤ÎÄ©Àï¤Ï¼ÂºÝ¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê´Ä¶¤òÃé¼Â¤ËÈ¿±Ç¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÀºÅÙ¡¢²óÉüÎÏ¡¢¥Áー¥à¥ïー¥¯¤¬Í×µá¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢¥Áー¥à´Ö¤ÇÀìÌçÃÎ¼±¤ò¸ò´¹¤·¡¢ºîÀï½àÈ÷ÂÖÀª¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³«ºÅ¹ñÂ¦¤«¤é¤Ï¡¢¥É¥Ð¥¤·Ù»¡SWAT¥Áー¥à¤ÎÂâÄ¹ Yasser Al Zarouni·ÙÉô¤¬¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤ÏÃÎ¼±¸ò´¹¤È¶¨ÎÏ¤Ë¸þ¤±¤¿À¤³¦Åª¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¤½¤ÎÌÜÅª¤Ï¶¥µ»¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤Î¶¯²½¤Ë¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÆ¹ñ¤«¤é»²²Ã¤·¤¿Dallas SWATÂâ¤ÎÂâÄ¹¡¢James Coddington½äººÉôÄ¹¤Ï¡¢Á°²ó¤ÎÊÆ¹ñÂâ¤Î·Ð¸³¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¤Æº£²ó¤Î»²²Ã¤ò·è¤á¤¿¤È¸ì¤ê¡¢½¸ÃæÅª¤Ê½àÈ÷¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤Î²¼¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤Ç¤¢¤ê¡¢Àï½ÑÅª¤Ê°Õ»×·èÄêÎÏ¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¸¦¤®À¡¤Þ¤¹¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
Ministry of Interior¤¬¼çºÅ¤·¡¢Dubai Police¤¬¥Û¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ëUAE SWAT¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ÊUAE SWAT Challenge¡Ë¤Ç¤Ï¡¢5Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ5¤Ä¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¶¥µ»¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Áー¥à¤Ï¾Þ¶âÁí³Û26ËüÊÆ¥É¥ë¤ò¤«¤±¤Æ¶¥¤¤¤Þ¤¹¡£¶¥µ»¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢UAE SWAT¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ÊUAE SWAT Challenge¡Ë¤ÎYouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
