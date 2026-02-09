½÷À¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¡Ö¿¦¾ì¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»Ù±ç¡×¤ò´ë¶È¸þ¤±¤ËÄó¶¡³«»Ï
³ô¼°²ñ¼ÒHANAEMI¤Ï¡¢½÷ÀÆÃÍ¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤¬¿¦¾ì¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ä¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ËÃåÌÜ¤·¡¢´ë¶È¸þ¤±¤Ë¡Ö¿¦¾ì¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤òÄó¶¡³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¿¦¾ì²ÝÂê¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¥µー¥Ù¥¤¡¢´ÉÍý¿¦¡¦½÷À½¾¶È°÷¸þ¤±Æ°²è¡¢´ÉÍý¿¦¸þ¤±AI¥Õ¥©¥íー¥Äー¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÎÂÐ±þÎÏ¸þ¾å¤È¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
½÷À¤ÎÉÔÄ´¤ò¸Ä¿ÍÇ¤¤»¤Ë¤»¤º¡¢ÁÈ¿¥¤È¤·¤ÆºÆ¸½À¤¢¤ë»Ù±ç¤ò¼ÂÁõ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢½÷À³èÌö¿ä¿Ê¤ä·ò¹¯·Ð±Ä¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¡ÖÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤É¤¦À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤è¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÀ©ÅÙ¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â±¿ÍÑ¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´ÉÍý¿¦¤Î¸ÍÏÇ¤¤¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸Íý¡¦ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¡¦¹¹Ç¯´ü¤Ê¤É¡¢½÷ÀÆÃÍ¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤Ï¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ²½¤·¡¢ËÜ¿Í¤ÎÅØÎÏ¤À¤±¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤¬Æñ¤·¤¤¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢À©ÅÙÀ°È÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸½¾ì¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤äÆü¾ï¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò»Ù¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯4·î¤«¤é¤Î½÷À³èÌö¿ä¿ÊË¡²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤Ë¤Ï½÷À¤Î·ò¹¯ÇÛÎ¸¤ä¿¦¾ì´Ä¶À°È÷¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿ÂÐ±þ¤¬¡¢¤è¤ê°ìÁØµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢
HANAEMI¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë²ÝÂê¤ò´ÉÍý¿¦¤È¸½¾ì¤ÎÁÐÊý¤ò¤Ä¤Ê¤°»ëÅÀ¤«¤éÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
▶¡Ö38ÉÃÆ°²è¤ò¸«¤ë¡× :
https://youtu.be/qwUOsuK4TRI
¢£ ¥Õ¥§¥à¥±¥¢¥×¥é¥¹¡Ã¥Èー¥¿¥ë¡¦¥±¥¢
½÷À¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¿¦¾ì¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢°Ê²¼3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢À©ÅÙÀß·×¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¸½¾ì¤Ç¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
£±. ¿¦¾ì²ÝÂê²Ä»ë²½¥µー¥Ù¥¤
½÷ÀÆÃÍ¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤Ëµ¯°ø¤¹¤ëÆ¯¤¤Ë¤¯¤µ¤ä¡¢´ÉÍý¿¦¡¦¿¦¾ìÂ¦¤ÎÂÐ±þ¾õ¶·¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢ÁÈ¿¥¤´¤È¤Î²ÝÂê¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
£². ¥êー¥Àー¥º¡¦¥±¥¢¡Ê´ÉÍý¿¦¡¦½÷À½¾¶È°÷¸þ¤±Æ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ë
´ÉÍý¿¦¤Ë¤ÏÅ¬ÀÚ¤ÊÀ¼¤«¤±¤äÇÛÎ¸¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¡¢½÷À½¾¶È°÷¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î¾õÂÖ¤òÀ°Íý¤·ÅÁ¤¨¤ë»ëÅÀ¤òÄó¶¡¤·¡¢¶¦ÄÌÍý²ò¤Î·ÁÀ®¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
£³. STREAM CARE¡Ê´ÉÍý¿¦¸þ¤±AI¥Õ¥©¥íー¥Äー¥ë¡Ë Æü¾ï¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¾ìÌÌ¤ÇÌÂ¤¤¤ä¤¹¤¤ÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë³ÎÇ§¡¦¿¶¤êÊÖ¤ê¤¬¤Ç¤¤ëAI¥Äー¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹ÔÆ°ÄêÃå¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ Æ³Æþ´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦´ÉÍý¿¦¤¬½÷ÀÆÃÍ¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤ÆÌÂ¤ï¤ºÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÉé²Ù¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦ÉÔÄ´¤äÆ¯¤¤Ë¤¯¤µ¤ò¸Ä¿ÍÇ¤¤»¤Ë¤»¤º¡¢ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¶¦ÄÌÇ§¼±¤ò»ý¤Ã¤¿»Ù±çÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦À©ÅÙÀ°È÷¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Æü¾ï¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¹ÔÆ°¤È¤·¤ÆÄêÃå¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½÷À¤Î·ÑÂ³½¢¶È¤ä¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ò»Ù¤¨¤ë¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¾ÜºÙ¡¦Æ³ÆþÊýË¡¤Ï¡¢°Ê²¼¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥§¥à¥±¥¢¥×¥é¥¹ ¡Ã¥Èー¥¿¥ë¡¦¥±¥¢¾ÜºÙ :
https://w-hanaemi-personal.com/2026/01/29/femcareplus-totalcare/
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒHANAEMI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
½÷À¤ÎÎÏ¤ò²ñ¼Ò¤Î»ñ¸»¤Ë¡£¤³¤ì¤¬¡¢HANAEMI¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒHANAEMI¤Ï¡¢½÷ÀÆÃÍ¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡Ö½÷À¤ÎÎÏ¤òºÇÂçÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢´ë¶È¸þ¤±¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¸¦½¤¡¢ÁêÃÌ¶ÈÌ³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½÷À³èÌö¿ä¿Ê¤ª¤è¤Ó·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷À¤ÏÇ¯Îð¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¥Û¥ë¥â¥ó¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¡¢ÂÎÄ´¤äÆ¯¤Êý¤¬¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£HANAEMI¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿½÷ÀÆÃÍ¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤ò¸Ä¿ÍÇ¤¤»¤Ë¤»¤º¡¢ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¸þ¤¹ç¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬Æ¯¤¤ä¤¹¤¯¡¢¥¤¥¥¤¥¤ÈÆ¯¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò¾ðÊó¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒHANAEMI
https://w-hanaemi-personal.com/