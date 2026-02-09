DaVinci Gourmet¡¢ The World¡ìs 100 Best Coffee Shops 2026¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µー¤ËÁªÄê
¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢2026Ç¯2·î7Æü /PRNewswire/ -- ¥°¥íー¥Ð¥ë°ûÎÁ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎDaVinci Gourmet¤Ï¡¢The World's 100 Best Coffee Shops 2026¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µー¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±ÉÍÀ¤¢¤ëÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢2·î16Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë²¤½£¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³ー¥Òー¤Îº×Åµ¡¢CoffeeFest Madrid ¤ÇÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
The event recognises the most inspiring coffee shops worldwide, evaluated by experts and voted by coffee lovers.
¥¿¥¤¥È¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µー¤ÎDaVinci Gourmet¤Ï¡¢Kerry Group»±²¼¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁÏÂ¤À¤Ë°î¤ì¡¢½ÏÎý¤Îµ»½Ñ¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¤½¤·¤Æ¥Ð¥ê¥¹¥¿¼çÆ³¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¤³¤Î¹ñºÝÅª¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤¿¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤ÎÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¡¢À¤³¦¤Î¥³ー¥Òー¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò»Ù±ç¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥«¥Õ¥§Ê¸²½Á´ÂÎ¤ÎÂî±ÛÀ¤ò¾Î¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯ÈÇ¤Ï¡¢¸·³Ê¤Ê¥°¥íー¥Ð¥ëÉ¾²Á¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Î1Ëü5,000°Ê¾å¤Î¥³ー¥Òー¥·¥ç¥Ã¥×¤òÂÐ¾Ý¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£800¿Í°Ê¾å¤Î¶È³¦ÀìÌç²È¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤È35Ëü¿Í¤Î°ìÈÌÅêÉ¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¶¯¸Ç¤Ê¥á¥½¥É¥í¥¸ー¤Ë½¾¤¤»»Äê¤µ¤ì¤¿ºÇ½ªÅª¤Ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³ー¥ÒーÉôÌç¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê»²¹Í»ñÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖThe World's 100 Best Coffee Shops¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢¥³ー¥Òー¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÁÏÂ¤À¡¢¿¦¿Íµ»¡¢¤½¤·¤Æ¾ðÇ®¤ò¾Î¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Kerryn¤Ç¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡¦ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«ÃÏ°è¤Î¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥ÉÃ´Åö¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤òÌ³¤á¤ëEloise Dubuisson¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖDaVinci Gourmet¤Ï¡¢¥«¥Õ¥§Ê¸²½¤È¥³ー¥Òー¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò»Ù¤¨¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê°ûÎÁ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢ÀìÌç²È¤ÎÉ¾²Á¤È¥³ー¥Òー°¦¹¥²È¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇºÇ¤â¿Í¡¹¤Ë´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤ë¥³ー¥Òー¥·¥ç¥Ã¥×¤òÉ½¾´¤¹¤ë¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤ò¥µ¥Ýー¥È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¹âÉÊ¼Á¥³ー¥Òー¤ÎÂæÆ¬¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°
2026Ç¯¤Î¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡¢¥Ú¥ëー¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¡¢¥á¥¥·¥³¡¢´Ú¹ñ¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡¢¥Á¥ê¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¿·¶½¤ª¤è¤Ó´ûÂ¸¤Î¥³ー¥Òー¡¦¥·ー¥ó¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÊ¼Á¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢Ê¸²½¸òÎ®¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤È¤¹¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê¥³ー¥Òー¡¦¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤Î¶¯¤µ¤ÈÂ¿ÍÍÀ¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢Ã±¤ËÍ¥¤ì¤¿¥³ー¥Òー¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥ê¥¹¥È¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥³ー¥Òー¤ÎÊ¸²½Åª¡¢ÁÏÂ¤Åª¡¢ÀìÌçÅª¤Ê½Ö´Ö¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¡¢The World's 100 Best Coffee Shops with DaVinci Gourmet¤ÎºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ç¤¢¤ëCésar Ramírez¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸·³Ê¤ÊÉ¾²Á¥×¥í¥»¥¹
¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥³ー¥Òー¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¡¢Âî±Û¤·¤¿¥³ー¥Òー¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸ÄÀÅª¤Ç¥Û¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¡¢°ì´Ó¤·¤Æ¹âÉÊ¼Á¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ÇºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸øÊ¿¤Ç°ì´ÓÀ¤Î¤¢¤ë¡¢ÂåÉ½Åª¤Ê·ë²Ì¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢¥³ー¥Òー¡¢¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ßー¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£Ê¬Ìî¤ÎÀìÌç²È¤«¤é¤Ê¤ë¹ñºÝÅª¤Ê¿³ºº°÷¤Ë¤è¤êÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É¾²Á¥×¥í¥»¥¹¤Ï¡¢ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ëÉ¾²Á¡Ê70¡ó¡Ë¤È°ìÈÌÅêÉ¼¡Ê30¡ó¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥³ー¥Òー¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¡¢¥³ー¥Òー¤ÎÉÊ¼Á¡¢¥Ð¥ê¥¹¥¿¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¡¢»ýÂ³²ÄÇ½À¡¢¥µー¥Ó¥¹¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÊ·°Ïµ¤¡¢¥Õー¥É¤ÎÉÊ¼Á¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢°ì´ÓÀ¤Ê¤É¡¢À¤³¦¶¦ÄÌ¤Î´ð½à¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ÆÃÏ°è¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¼çÍ×¤Ê¥³ー¥Òー»ºÃÏ¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âº·É¤ò½¸¤á¤ë¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
